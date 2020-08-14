Affiniti CVx

O Affiniti CVx, desenvolvido na inovadora plataforma de ultrassom cardiovascular da Philips, inclui eficientes recursos baseados em IA para ajudar você a superar as complexidades atuais e levar a ecocardiografia para a próxima dimensão. O Affiniti CVx oferece recursos inteligentes para permitir que você tenha maior consistência, inovação acessível, fluxos de trabalho mais inteligentes e escalabilidade mais fácil. Tudo isso em uma plataforma familiar e líder no setor para que você possa agir e decidir com a facilidade que conhece e a tradição em que confia.