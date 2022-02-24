Projetado para proporcionar equilíbrio

Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética