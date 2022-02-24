A escolha de um novo sistema de ultrassom é uma questão de equilíbrio. Você precisa de informações precisas de diagnóstico rápido, uma interface de usuário intuitiva simplificada e fácil acesso aos recursos essenciais, juntamente com um design ergonómico e tecnologia de ponta.
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Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Auto ElastQ
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Auto ElastQ
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Ultrassom com contraste (CEUS)
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Projetado para proporcionar equilíbrio
Projetado para proporcionar equilíbrio
Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética
Projetado para proporcionar equilíbrio
Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética
Projetado para proporcionar equilíbrio
Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética
Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética
FlexVue com Orthogonal View
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
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Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
Eficiência que impressiona
Eficiência que impressiona
Com o Philips Affiniti, o fluxo de trabalho se une ao fator surpresa. O sistema atende à necessidade diária de fornecer resultados com eficiência, ao mesmo tempo em que incorpora inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha ideal para quem exige imagens de alta qualidade e aplicações clínicas comprovadas. Com controles mais claros, predefinições aprimoradas, aquisição simplificada e ferramentas de visualização mais inteligentes, os profissionais da área médica podem realizar exames mais rapidamente, navegar com mais confiança e obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Eficiência que impressiona
Com o Philips Affiniti, o fluxo de trabalho se une ao fator surpresa. O sistema atende à necessidade diária de fornecer resultados com eficiência, ao mesmo tempo em que incorpora inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha ideal para quem exige imagens de alta qualidade e aplicações clínicas comprovadas. Com controles mais claros, predefinições aprimoradas, aquisição simplificada e ferramentas de visualização mais inteligentes, os profissionais da área médica podem realizar exames mais rapidamente, navegar com mais confiança e obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Eficiência que impressiona
Com o Philips Affiniti, o fluxo de trabalho se une ao fator surpresa. O sistema atende à necessidade diária de fornecer resultados com eficiência, ao mesmo tempo em que incorpora inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha ideal para quem exige imagens de alta qualidade e aplicações clínicas comprovadas. Com controles mais claros, predefinições aprimoradas, aquisição simplificada e ferramentas de visualização mais inteligentes, os profissionais da área médica podem realizar exames mais rapidamente, navegar com mais confiança e obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Com o Philips Affiniti, o fluxo de trabalho se une ao fator surpresa. O sistema atende à necessidade diária de fornecer resultados com eficiência, ao mesmo tempo em que incorpora inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha ideal para quem exige imagens de alta qualidade e aplicações clínicas comprovadas. Com controles mais claros, predefinições aprimoradas, aquisição simplificada e ferramentas de visualização mais inteligentes, os profissionais da área médica podem realizar exames mais rapidamente, navegar com mais confiança e obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Next Gen Auto Scan
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Quad Imaging
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Collaboration Live
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Collaboration Live
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Manutenção
Manutenção
A necessidade de fazer mais com menos, o aumento da complexidade dos casos e a diversificação dos ambientes de atendimento colocam em evidência os desafios relacionados à alocação de pessoal, à variabilidade de competências e à padronização. É nesse ponto que nossos serviços e soluções podem ajudar: obtenha serviços personalizados de acordo com suas necessidades por meio de nossos contratos de prestação de serviços, educação e treinamento clínico e técnico para manter as competências atualizadas, maximize seu investimento em equipamentos com o Technology Maximizer e amplie sua equipe sem precisar aumentá-la com o Collaboration Live.
Manutenção
A necessidade de fazer mais com menos, o aumento da complexidade dos casos e a diversificação dos ambientes de atendimento colocam em evidência os desafios relacionados à alocação de pessoal, à variabilidade de competências e à padronização. É nesse ponto que nossos serviços e soluções podem ajudar: obtenha serviços personalizados de acordo com suas necessidades por meio de nossos contratos de prestação de serviços, educação e treinamento clínico e técnico para manter as competências atualizadas, maximize seu investimento em equipamentos com o Technology Maximizer e amplie sua equipe sem precisar aumentá-la com o Collaboration Live.
Manutenção
A necessidade de fazer mais com menos, o aumento da complexidade dos casos e a diversificação dos ambientes de atendimento colocam em evidência os desafios relacionados à alocação de pessoal, à variabilidade de competências e à padronização. É nesse ponto que nossos serviços e soluções podem ajudar: obtenha serviços personalizados de acordo com suas necessidades por meio de nossos contratos de prestação de serviços, educação e treinamento clínico e técnico para manter as competências atualizadas, maximize seu investimento em equipamentos com o Technology Maximizer e amplie sua equipe sem precisar aumentá-la com o Collaboration Live.
A necessidade de fazer mais com menos, o aumento da complexidade dos casos e a diversificação dos ambientes de atendimento colocam em evidência os desafios relacionados à alocação de pessoal, à variabilidade de competências e à padronização. É nesse ponto que nossos serviços e soluções podem ajudar: obtenha serviços personalizados de acordo com suas necessidades por meio de nossos contratos de prestação de serviços, educação e treinamento clínico e técnico para manter as competências atualizadas, maximize seu investimento em equipamentos com o Technology Maximizer e amplie sua equipe sem precisar aumentá-la com o Collaboration Live.
Educação
Educação
Nossos programas de treinamento abrangentes foram concebidos para promover a excelência clínica, ampliar o uso de recursos avançados do sistema, reforçar a confiança dos médicos na qualidade dos exames, otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade, estimular o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe e, por fim, proporcionar uma experiência excepcional ao paciente.
Educação
Nossos programas de treinamento abrangentes foram concebidos para promover a excelência clínica, ampliar o uso de recursos avançados do sistema, reforçar a confiança dos médicos na qualidade dos exames, otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade, estimular o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe e, por fim, proporcionar uma experiência excepcional ao paciente.
Educação
Nossos programas de treinamento abrangentes foram concebidos para promover a excelência clínica, ampliar o uso de recursos avançados do sistema, reforçar a confiança dos médicos na qualidade dos exames, otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade, estimular o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe e, por fim, proporcionar uma experiência excepcional ao paciente.
Nossos programas de treinamento abrangentes foram concebidos para promover a excelência clínica, ampliar o uso de recursos avançados do sistema, reforçar a confiança dos médicos na qualidade dos exames, otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade, estimular o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe e, por fim, proporcionar uma experiência excepcional ao paciente.
Projetado para o equilíbrio
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico que é fácil de usar e construído para durar os rigores diários de volume de elevado de pacientes.
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico que é fácil de usar e construído para durar os rigores diários de volume de elevado de pacientes.
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico que é fácil de usar e construído para durar os rigores diários de volume de elevado de pacientes.
Fluxo de trabalho
Fluxo de trabalho
Com o Philips Affiniti 50, workflow satisfaz a forma de trabalho. O sistema resolve a necessidade cotidiana de digitalizar rapidamente e entregar resultados de forma eficiente, ao mesmo tempo incorporar essas inovações que tornam a Philips a escolha de quem procura qualidade de imagem e aplicações clínicas comprovadas.
Fluxo de trabalho
Com o Philips Affiniti 50, workflow satisfaz a forma de trabalho. O sistema resolve a necessidade cotidiana de digitalizar rapidamente e entregar resultados de forma eficiente, ao mesmo tempo incorporar essas inovações que tornam a Philips a escolha de quem procura qualidade de imagem e aplicações clínicas comprovadas.
Fluxo de trabalho
Com o Philips Affiniti 50, workflow satisfaz a forma de trabalho. O sistema resolve a necessidade cotidiana de digitalizar rapidamente e entregar resultados de forma eficiente, ao mesmo tempo incorporar essas inovações que tornam a Philips a escolha de quem procura qualidade de imagem e aplicações clínicas comprovadas.
Performance evidente
Performance evidente
A formação de feixes de precisão do Affiniti 50, Tissue Specific Presets (TSP) com eficiência e ferramentas de automação proporcionam desempenho e fluxo de trabalho para transferência confiante. Excelente qualidade de imagem do sistema combina com a funcionalidade clínica avançada, incluindo a elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Performance evidente
A formação de feixes de precisão do Affiniti 50, Tissue Specific Presets (TSP) com eficiência e ferramentas de automação proporcionam desempenho e fluxo de trabalho para transferência confiante. Excelente qualidade de imagem do sistema combina com a funcionalidade clínica avançada, incluindo a elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Performance evidente
A formação de feixes de precisão do Affiniti 50, Tissue Specific Presets (TSP) com eficiência e ferramentas de automação proporcionam desempenho e fluxo de trabalho para transferência confiante. Excelente qualidade de imagem do sistema combina com a funcionalidade clínica avançada, incluindo a elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Conforto e competência juntos
Conforto e competência juntos
A Philips aproveita as experiências de seus clientes para projetar Affiniti 50 para enfrentar os desafios da digitalização diária. Nós entendemos a realidade de espaços apertados, grande volume de paciente, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e nós projetamos o sistema com detalhes planejados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
Conforto e competência juntos
A Philips aproveita as experiências de seus clientes para projetar Affiniti 50 para enfrentar os desafios da digitalização diária. Nós entendemos a realidade de espaços apertados, grande volume de paciente, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e nós projetamos o sistema com detalhes planejados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
Conforto e competência juntos
A Philips aproveita as experiências de seus clientes para projetar Affiniti 50 para enfrentar os desafios da digitalização diária. Nós entendemos a realidade de espaços apertados, grande volume de paciente, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e nós projetamos o sistema com detalhes planejados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
Investimento Inteligente
Investimento Inteligente
O Affiniti 50 possui um baixo custo, tornando-se um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, apresenta: 1) Um projeto modular para maior confiabilidade e reparação rápida 2) serviços remotos Philips * de monitoramento, que corrige problemas usando uma conexão de Internet padrão, reduzindo a necessidade de chamadas de serviço 3) O acesso à nossa premiada área de serviços.
Investimento Inteligente
O Affiniti 50 possui um baixo custo, tornando-se um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, apresenta: 1) Um projeto modular para maior confiabilidade e reparação rápida 2) serviços remotos Philips * de monitoramento, que corrige problemas usando uma conexão de Internet padrão, reduzindo a necessidade de chamadas de serviço 3) O acesso à nossa premiada área de serviços.
Investimento Inteligente
O Affiniti 50 possui um baixo custo, tornando-se um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, apresenta: 1) Um projeto modular para maior confiabilidade e reparação rápida 2) serviços remotos Philips * de monitoramento, que corrige problemas usando uma conexão de Internet padrão, reduzindo a necessidade de chamadas de serviço 3) O acesso à nossa premiada área de serviços.
Auto ElastQ
Ultrassom com contraste (CEUS)
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Auto ElastQ
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Auto ElastQ
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Ultrassom com contraste (CEUS)
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Projetado para proporcionar equilíbrio
Projetado para proporcionar equilíbrio
Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética
Projetado para proporcionar equilíbrio
Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética
Projetado para proporcionar equilíbrio
Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética
Você se empenha ao máximo para oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você faça isso com menos tempo, menos recursos e um volume maior de pacientes. Para equilibrar essas diversas demandas, você precisa de informações diagnósticas rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico, fácil de usar e projetado para suportar os rigores diários de um alto volume de pacientes. A Affiniti oferece uma solução de ultrassom completa, não invasiva e econômica*, para quantificar a gordura hepática e avaliar a rigidez do fígado. *Em comparação com a elastografia por ressonância magnética
FlexVue com Orthogonal View
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
Eficiência que impressiona
Eficiência que impressiona
Com o Philips Affiniti, o fluxo de trabalho se une ao fator surpresa. O sistema atende à necessidade diária de fornecer resultados com eficiência, ao mesmo tempo em que incorpora inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha ideal para quem exige imagens de alta qualidade e aplicações clínicas comprovadas. Com controles mais claros, predefinições aprimoradas, aquisição simplificada e ferramentas de visualização mais inteligentes, os profissionais da área médica podem realizar exames mais rapidamente, navegar com mais confiança e obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Eficiência que impressiona
Com o Philips Affiniti, o fluxo de trabalho se une ao fator surpresa. O sistema atende à necessidade diária de fornecer resultados com eficiência, ao mesmo tempo em que incorpora inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha ideal para quem exige imagens de alta qualidade e aplicações clínicas comprovadas. Com controles mais claros, predefinições aprimoradas, aquisição simplificada e ferramentas de visualização mais inteligentes, os profissionais da área médica podem realizar exames mais rapidamente, navegar com mais confiança e obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Eficiência que impressiona
Com o Philips Affiniti, o fluxo de trabalho se une ao fator surpresa. O sistema atende à necessidade diária de fornecer resultados com eficiência, ao mesmo tempo em que incorpora inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha ideal para quem exige imagens de alta qualidade e aplicações clínicas comprovadas. Com controles mais claros, predefinições aprimoradas, aquisição simplificada e ferramentas de visualização mais inteligentes, os profissionais da área médica podem realizar exames mais rapidamente, navegar com mais confiança e obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Com o Philips Affiniti, o fluxo de trabalho se une ao fator surpresa. O sistema atende à necessidade diária de fornecer resultados com eficiência, ao mesmo tempo em que incorpora inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha ideal para quem exige imagens de alta qualidade e aplicações clínicas comprovadas. Com controles mais claros, predefinições aprimoradas, aquisição simplificada e ferramentas de visualização mais inteligentes, os profissionais da área médica podem realizar exames mais rapidamente, navegar com mais confiança e obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Next Gen Auto Scan
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Quad Imaging
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
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Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
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Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Manutenção
Manutenção
A necessidade de fazer mais com menos, o aumento da complexidade dos casos e a diversificação dos ambientes de atendimento colocam em evidência os desafios relacionados à alocação de pessoal, à variabilidade de competências e à padronização. É nesse ponto que nossos serviços e soluções podem ajudar: obtenha serviços personalizados de acordo com suas necessidades por meio de nossos contratos de prestação de serviços, educação e treinamento clínico e técnico para manter as competências atualizadas, maximize seu investimento em equipamentos com o Technology Maximizer e amplie sua equipe sem precisar aumentá-la com o Collaboration Live.
Manutenção
A necessidade de fazer mais com menos, o aumento da complexidade dos casos e a diversificação dos ambientes de atendimento colocam em evidência os desafios relacionados à alocação de pessoal, à variabilidade de competências e à padronização. É nesse ponto que nossos serviços e soluções podem ajudar: obtenha serviços personalizados de acordo com suas necessidades por meio de nossos contratos de prestação de serviços, educação e treinamento clínico e técnico para manter as competências atualizadas, maximize seu investimento em equipamentos com o Technology Maximizer e amplie sua equipe sem precisar aumentá-la com o Collaboration Live.
Manutenção
A necessidade de fazer mais com menos, o aumento da complexidade dos casos e a diversificação dos ambientes de atendimento colocam em evidência os desafios relacionados à alocação de pessoal, à variabilidade de competências e à padronização. É nesse ponto que nossos serviços e soluções podem ajudar: obtenha serviços personalizados de acordo com suas necessidades por meio de nossos contratos de prestação de serviços, educação e treinamento clínico e técnico para manter as competências atualizadas, maximize seu investimento em equipamentos com o Technology Maximizer e amplie sua equipe sem precisar aumentá-la com o Collaboration Live.
A necessidade de fazer mais com menos, o aumento da complexidade dos casos e a diversificação dos ambientes de atendimento colocam em evidência os desafios relacionados à alocação de pessoal, à variabilidade de competências e à padronização. É nesse ponto que nossos serviços e soluções podem ajudar: obtenha serviços personalizados de acordo com suas necessidades por meio de nossos contratos de prestação de serviços, educação e treinamento clínico e técnico para manter as competências atualizadas, maximize seu investimento em equipamentos com o Technology Maximizer e amplie sua equipe sem precisar aumentá-la com o Collaboration Live.
Educação
Educação
Nossos programas de treinamento abrangentes foram concebidos para promover a excelência clínica, ampliar o uso de recursos avançados do sistema, reforçar a confiança dos médicos na qualidade dos exames, otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade, estimular o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe e, por fim, proporcionar uma experiência excepcional ao paciente.
Educação
Nossos programas de treinamento abrangentes foram concebidos para promover a excelência clínica, ampliar o uso de recursos avançados do sistema, reforçar a confiança dos médicos na qualidade dos exames, otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade, estimular o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe e, por fim, proporcionar uma experiência excepcional ao paciente.
Educação
Nossos programas de treinamento abrangentes foram concebidos para promover a excelência clínica, ampliar o uso de recursos avançados do sistema, reforçar a confiança dos médicos na qualidade dos exames, otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade, estimular o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe e, por fim, proporcionar uma experiência excepcional ao paciente.
Nossos programas de treinamento abrangentes foram concebidos para promover a excelência clínica, ampliar o uso de recursos avançados do sistema, reforçar a confiança dos médicos na qualidade dos exames, otimizar o fluxo de trabalho e a produtividade, estimular o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe e, por fim, proporcionar uma experiência excepcional ao paciente.
Projetado para o equilíbrio
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico que é fácil de usar e construído para durar os rigores diários de volume de elevado de pacientes.
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico que é fácil de usar e construído para durar os rigores diários de volume de elevado de pacientes.
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente. Você precisa de funcionalidades avançadas em um sistema ergonômico que é fácil de usar e construído para durar os rigores diários de volume de elevado de pacientes.
Fluxo de trabalho
Fluxo de trabalho
Com o Philips Affiniti 50, workflow satisfaz a forma de trabalho. O sistema resolve a necessidade cotidiana de digitalizar rapidamente e entregar resultados de forma eficiente, ao mesmo tempo incorporar essas inovações que tornam a Philips a escolha de quem procura qualidade de imagem e aplicações clínicas comprovadas.
Fluxo de trabalho
Com o Philips Affiniti 50, workflow satisfaz a forma de trabalho. O sistema resolve a necessidade cotidiana de digitalizar rapidamente e entregar resultados de forma eficiente, ao mesmo tempo incorporar essas inovações que tornam a Philips a escolha de quem procura qualidade de imagem e aplicações clínicas comprovadas.
Fluxo de trabalho
Com o Philips Affiniti 50, workflow satisfaz a forma de trabalho. O sistema resolve a necessidade cotidiana de digitalizar rapidamente e entregar resultados de forma eficiente, ao mesmo tempo incorporar essas inovações que tornam a Philips a escolha de quem procura qualidade de imagem e aplicações clínicas comprovadas.
Performance evidente
Performance evidente
A formação de feixes de precisão do Affiniti 50, Tissue Specific Presets (TSP) com eficiência e ferramentas de automação proporcionam desempenho e fluxo de trabalho para transferência confiante. Excelente qualidade de imagem do sistema combina com a funcionalidade clínica avançada, incluindo a elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Performance evidente
A formação de feixes de precisão do Affiniti 50, Tissue Specific Presets (TSP) com eficiência e ferramentas de automação proporcionam desempenho e fluxo de trabalho para transferência confiante. Excelente qualidade de imagem do sistema combina com a funcionalidade clínica avançada, incluindo a elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Performance evidente
A formação de feixes de precisão do Affiniti 50, Tissue Specific Presets (TSP) com eficiência e ferramentas de automação proporcionam desempenho e fluxo de trabalho para transferência confiante. Excelente qualidade de imagem do sistema combina com a funcionalidade clínica avançada, incluindo a elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Conforto e competência juntos
Conforto e competência juntos
A Philips aproveita as experiências de seus clientes para projetar Affiniti 50 para enfrentar os desafios da digitalização diária. Nós entendemos a realidade de espaços apertados, grande volume de paciente, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e nós projetamos o sistema com detalhes planejados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
Conforto e competência juntos
A Philips aproveita as experiências de seus clientes para projetar Affiniti 50 para enfrentar os desafios da digitalização diária. Nós entendemos a realidade de espaços apertados, grande volume de paciente, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e nós projetamos o sistema com detalhes planejados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
Conforto e competência juntos
A Philips aproveita as experiências de seus clientes para projetar Affiniti 50 para enfrentar os desafios da digitalização diária. Nós entendemos a realidade de espaços apertados, grande volume de paciente, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e nós projetamos o sistema com detalhes planejados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
Investimento Inteligente
Investimento Inteligente
O Affiniti 50 possui um baixo custo, tornando-se um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, apresenta: 1) Um projeto modular para maior confiabilidade e reparação rápida 2) serviços remotos Philips * de monitoramento, que corrige problemas usando uma conexão de Internet padrão, reduzindo a necessidade de chamadas de serviço 3) O acesso à nossa premiada área de serviços.
Investimento Inteligente
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Investimento Inteligente
O Affiniti 50 possui um baixo custo, tornando-se um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, apresenta: 1) Um projeto modular para maior confiabilidade e reparação rápida 2) serviços remotos Philips * de monitoramento, que corrige problemas usando uma conexão de Internet padrão, reduzindo a necessidade de chamadas de serviço 3) O acesso à nossa premiada área de serviços.
Disponível em alguns países. Consulte o representante da Philips para obter mais detalhes.
*com base em uma amostra de 20 usuários
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
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