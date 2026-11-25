Porque cada imagem conta

As soluções de ultrassom da Philips conectam tecnologia, médicos e pacientes para promover o cuidado centrado no paciente e elevar a experiência em saúde. Nosso portfólio abrangente – que vai desde aparelhos portáteis ultracompactos até sistemas premium com carrinho – foi desenvolvido para fortalecer a confiança clínica, com inovações que aprimoram a precisão e o desempenho das imagens. Estamos comprometidos em desenvolver soluções sustentáveis para confiabilidade, escalabilidade e facilidade de uso. Aliadas à arquitetura compartilhada e a programas de serviço abrangentes, nossas soluções oferecem valor ao longo de todo o ciclo de vida útil para você e seus pacientes.