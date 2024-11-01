Terapia-guiada-por-imagem
Soluções de terapia guiadas por imagem da Philips para orientação visual durante terapias minimamente invasivas. Oferecemos uma das mais amplas variedades de soluções intervencionistas do setor, ajudando os médicos a tratarem seus pacientes com maior eficácia e eficiência.
Haga clic aquí para leer más
Estamos sempre interessados em nosso relacionamento
Nos diga como podemos ajudar
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.