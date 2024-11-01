Na Philips, nossas soluções integradas de Ressonância Magnética oferecem novos níveis de velocidade e produtividade, proporcionando diagnósticos confiáveis e promovendo um futuro melhor e mais seguro para todos. Não há limites para o que podemos fazer juntos. Isso acontece porque hoje não há limites para a saúde e nem para os cuidados de saúde.
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* Somente para uso com implantes do tipo seguro para ressonância magnética ou seguros para determinadas RMs, seguindo rigorosamente as instruções de uso.
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