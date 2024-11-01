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    Na Philips, nossas soluções integradas de Ressonância Magnética oferecem novos níveis de velocidade e produtividade, proporcionando diagnósticos confiáveis e promovendo um futuro melhor e mais seguro para todos. Não há limites para o que podemos fazer juntos. Isso acontece porque hoje não há limites para a saúde e nem para os cuidados de saúde.

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    Descubra tecnologias únicas de ressonância magnética que aumentam a produtividade da radiologia, e também oferecem qualidade de imagem e experiência do paciente excepcionais.

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      Technology Maximizer protege seu investimento, garantindo a atualização contínua dos softwares de sua RM Philips, reduzindo a complexidade de manutenção e simplificando o gerenciamento do ciclo de vida em todos os departamentos do hospital.

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