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Educação Philips Healthcare pode ajudar a desbloquear todo o potencial de sua equipe, tecnologia e organização, através da educação de cuidados com a saúde inovadora, significativa e baseada em evidências. Nossos cursos abrangentes, clinicamente relevantes, programas e planos de aprendizado são projetados para ajudar a melhorar a eficiência operacional e fornecer alta qualidade cuidados com o paciente.

 

Através de uma envolvente e abrangente oferta de avançadas oportunidades de aprendizagem, podemos ensinar seu pessoal como melhor usar produtos, ajudar a educá-los em especialidades clínicas e proporcionar o desenvolvimento profissional não-clínicos. Todos os nossos cursos são projetados para ajudar a aumentar a eficiência operacional e qualidade dos cuidados.

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Simpósios de Educação Clínica dos EUA

Tire maior proveito de seus investimentos com simpósios de educação clínica para ajudar a melhorar capacidades e entregar cuidados de paciente de qualidade.

 

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Permita que pessoal clínico obtenha conhecimento profundo de procedimentos clínicos, melhores práticas e a mais recente pesquisa.

 

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