Educação Philips Healthcare pode ajudar a desbloquear todo o potencial de sua equipe, tecnologia e organização, através da educação de cuidados com a saúde inovadora, significativa e baseada em evidências. Nossos cursos abrangentes, clinicamente relevantes, programas e planos de aprendizado são projetados para ajudar a melhorar a eficiência operacional e fornecer alta qualidade cuidados com o paciente.

Através de uma envolvente e abrangente oferta de avançadas oportunidades de aprendizagem, podemos ensinar seu pessoal como melhor usar produtos, ajudar a educá-los em especialidades clínicas e proporcionar o desenvolvimento profissional não-clínicos. Todos os nossos cursos são projetados para ajudar a aumentar a eficiência operacional e qualidade dos cuidados.