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Educação Philips Healthcare pode ajudar a desbloquear todo o potencial de sua equipe, tecnologia e organização, através da educação de cuidados com a saúde inovadora, significativa e baseada em evidências. Nossos cursos abrangentes, clinicamente relevantes, programas e planos de aprendizado são projetados para ajudar a melhorar a eficiência operacional e fornecer alta qualidade cuidados com o paciente. Através de uma envolvente e abrangente oferta de avançadas oportunidades de aprendizagem, podemos ensinar seu pessoal como melhor usar produtos, ajudar a educá-los em especialidades clínicas e proporcionar o desenvolvimento profissional não-clínicos. Todos os nossos cursos são projetados para ajudar a aumentar a eficiência operacional e qualidade dos cuidados.
Educação Philips Healthcare pode ajudar a desbloquear todo o potencial de sua equipe, tecnologia e organização, através da educação de cuidados com a saúde inovadora, significativa e baseada em evidências. Nossos cursos abrangentes, clinicamente relevantes, programas e planos de aprendizado são projetados para ajudar a melhorar a eficiência operacional e fornecer alta qualidade cuidados com o paciente.
Através de uma envolvente e abrangente oferta de avançadas oportunidades de aprendizagem, podemos ensinar seu pessoal como melhor usar produtos, ajudar a educá-los em especialidades clínicas e proporcionar o desenvolvimento profissional não-clínicos. Todos os nossos cursos são projetados para ajudar a aumentar a eficiência operacional e qualidade dos cuidados.
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