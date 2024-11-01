Minas Gerais
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Mesorregiões: Central Mineira, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Norte de Minas
Gilvan Freitas
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