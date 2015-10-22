Termos de pesquisa

Ao longo da última década, transformámo-nos numa empresa líder focada em tecnologia de cuidados de saúde

Ao longo da última década, transformámo-nos numa empresa líder focada em tecnologia de cuidados de saúde

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Movidos pelos objetivos


Na Philips, o nosso objetivo consiste em melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas através de inovação significativa. Visamos melhorar 2,5 mil milhões de vidas por ano até 2030, incluindo 400 milhões em comunidades desfavorecidas. 

Enquanto empresa de tecnologia, nós – e os nossos licenciados de marca – inovamos para as pessoas com uma firme convicção: existe sempre uma forma de melhorar a vida.

A nossa estratégia

Criar valor com um impacto sustentável

Na Philips, o nosso objetivo é proporcionar um valor superior e a longo prazo aos nossos clientes e acionistas, ao mesmo tempo que agimos de forma responsável em relação ao nosso planeta e à sociedade, em parceria com os nossos acionistas.

Saiba mais

Inovar para enfrentar os desafios dos cuidados de saúde globais


Contamos com uma herança de inovação revolucionária, da qual muito nos orgulhamos, que remonta há quase 130 anos. A inovação significativa – focada nas necessidades dos nossos clientes – continua a estar no centro de tudo o que fazemos.

~9% das vendas


investidas em I&D
em 2025

~50%

de software/dados científicos em I&D in 2025

50.500

direitos de patente

#1º nas empresas

com registo de patentes MedTech junto do Instituto Europeu de Patentes em 2024

Clarivate Top 100 Global Innovator

13º ano consecutivo

~9% das vendas

investidas em I&D
em 2024

~50%

de software/dados científicos em I&D in 2024

#1º nas empresas

com registo de patentes MedTech juntodo Instituto Europeu de Patentes em 2025

50.500

direitos de patente

Clarivate Top 100 Global Innovator

13º ano consecutivo

No entanto, numa indústria em constante mudança como a nossa, raramente conseguimos inovar de forma isolada. Cada vez mais, inovar significa estabelecer parcerias com prestadores de cuidados de saúde, startups, universidades (nomeadamente, hospitais universitários) e outras empresas.

Saiba mais

Nosso planeta

Fazer negócios de forma responsável e sustentável


Enquanto empresa responsável, operamos de forma sustentável e em conformidade com elevados padrões ambientais, sociais e de governação (ASG). A sustentabilidade é, cada vez mais, uma parte integrante da forma como fazemos negócios, nas nossas próprias operações e nas operações de terceiros, juntamente com os nossos parceiros.

Saiba mais

A nossa equipa

Um local de trabalho diversificado e inclusivo  


O sucesso contínuo da nossa empresa depende de um ambiente onde cada funcionário se sinta valorizado, respeitado e capacitado para contribuir plenamente.

Somos uma equipa diversificada composta por cerca de 67,300 indivíduos em mais de 100 países, com diferentes origens, perspetivas e experiências.

Valorizamos estas diferenças, pois são elas que fazem florescer a criatividade e a inovação.

Queremos que a Philips seja o melhor local de trabalho para pessoas que partilham a nossa paixão.

Junte-se à nossa equipa

A nossa estrutura de gestão combina liderança responsável e supervisão independente

Comité Executivo


O Comité Executivo funciona sob a presidência do Diretor Executivo e apoia o Conselho de Administração na implementação da estratégia e das políticas da Philips e na realização dos seus objetivos e resultados.

Membros do Comité Executivo

Conselho de Fiscalização


Enquanto órgão independente e separado, o Conselho de Fiscalização supervisiona as políticas da direção executiva e o curso geral dos assuntos da Philips e aconselha a direção executiva.

Membros do Conselho Fiscal

A nossa história

Mais de 130 anos de inovação centrada nas pessoas


Os produtos vêm e vão. As tecnologias mudam. Ainda assim, a Philips mantém a sua essência:criar inovações significativas que melhoram a saúde e o bem-estar das pessoas.

Our History
Conheça a nossa história

A nossa marca

Fornecemos a inovação que lhe importa


Na Philips, queremos que as pessoas sejam saudáveis, vivam bem e desfrutem da vida. Somos uma empresa de tecnologia que se preocupa com as pessoas e com o planeta.

Durante cerca de 130 anos, as nossas inovações significativas melhoraram a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo, fazendo da Philips uma marca forte e de confiança. Atualmente, o nosso objetivo e a nossa visão estratégica nunca foram tão relevantes. 

Saiba mais

Prémios e reconhecimento

Inspiram-nos a melhorar ainda mais  

Carbon offsetting
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Carreiras


Temos interesse em atrair e formar pessoas talentosas que partilham a nossa razão de ser. 

Aceite o desafio de uma carreira na Philips – consulte as nossas oportunidades de emprego agora!

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

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