Movidos pelos objetivos



Na Philips, o nosso objetivo consiste em melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas através de inovação significativa. Visamos melhorar 2,5 mil milhões de vidas por ano até 2030, incluindo 400 milhões em comunidades desfavorecidas.



Enquanto empresa de tecnologia, nós – e os nossos licenciados de marca – inovamos para as pessoas com uma firme convicção: existe sempre uma forma de melhorar a vida.