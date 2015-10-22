Na Philips, o nosso objetivo consiste em melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas através de inovação significativa. Visamos melhorar 2,5 mil milhões de vidas por ano até 2030, incluindo 400 milhões em comunidades desfavorecidas.
Enquanto empresa de tecnologia, nós – e os nossos licenciados de marca – inovamos para as pessoas com uma firme convicção: existe sempre uma forma de melhorar a vida.
Contamos com uma herança de inovação revolucionária, da qual muito nos orgulhamos, que remonta há quase 130 anos. A inovação significativa – focada nas necessidades dos nossos clientes – continua a estar no centro de tudo o que fazemos.
~9% das vendas
investidas em I&D
em 2025
~9% das vendas
~50%
de software/dados científicos em I&D in 2025
50.500
direitos de patente
#1º nas empresas
com registo de patentes MedTech junto do Instituto Europeu de Patentes em 2024
Clarivate Top 100 Global Innovator
13º ano consecutivo
~9% das vendas
investidas em I&D
em 2024
~50%
de software/dados científicos em I&D in 2024
#1º nas empresas
com registo de patentes MedTech juntodo Instituto Europeu de Patentes em 2025
50.500
direitos de patente
Clarivate Top 100 Global Innovator
13º ano consecutivo
Enquanto empresa responsável, operamos de forma sustentável e em conformidade com elevados padrões ambientais, sociais e de governação (ASG). A sustentabilidade é, cada vez mais, uma parte integrante da forma como fazemos negócios, nas nossas próprias operações e nas operações de terceiros, juntamente com os nossos parceiros.
Um local de trabalho diversificado e inclusivo
O sucesso contínuo da nossa empresa depende de um ambiente onde cada funcionário se sinta valorizado, respeitado e capacitado para contribuir plenamente.
Somos uma equipa diversificada composta por cerca de 67,300 indivíduos em mais de 100 países, com diferentes origens, perspetivas e experiências.
Valorizamos estas diferenças, pois são elas que fazem florescer a criatividade e a inovação.
Queremos que a Philips seja o melhor local de trabalho para pessoas que partilham a nossa paixão.
Mais de 130 anos de inovação centrada nas pessoas
Os produtos vêm e vão. As tecnologias mudam. Ainda assim, a Philips mantém a sua essência:criar inovações significativas que melhoram a saúde e o bem-estar das pessoas.
Fornecemos a inovação que lhe importa
Na Philips, queremos que as pessoas sejam saudáveis, vivam bem e desfrutem da vida. Somos uma empresa de tecnologia que se preocupa com as pessoas e com o planeta.
Inspiram-nos a melhorar ainda mais
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