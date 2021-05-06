Fazer negócios de forma responsável e sustentável
Agir com um propósito
Estamos a trabalhar para minimizar o nosso impacto no planeta, tomando medidas contra as alterações climáticas, impulsionando a transição para uma economia circular, implementando o design ecológico nos nossos produtos e estabelecendo parcerias com os nossos fornecedores para reduzir a respetiva pegada ecológica.
Pretendemos criar um impacto social ao melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, ao oferecer o melhor local de trabalho e ao interagir com os nossos fornecedores e com as comunidades onde operamos.
Na Philips, tudo o que fazemos está ancorado em práticas éticas e responsáveis. A nossa estrutura de gestão, o modelo operacional, o código deontológico e a gestão de riscos sólida ajudam-nos a manter os mais altos padrões.
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