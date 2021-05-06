Termos de pesquisa

ESG

Ambiente, Social e Governança

Na Philips, estamos a estabelecer parcerias com as partes interessadas para impulsionar prioridades ambientais, sociais e de governação e criar um impacto global.

Ambiente, Social e Governação

Na Philips, estamos a estabelecer parcerias com as partes interessadas para impulsionar prioridades ambientais, sociais e de governação e criar um impacto global.

Promover cuidados de saúde equitativos e sustentáveis

Na Philips, vemos grandes oportunidades de fazer a diferença através da inovação, do design e da sustentabilidade - ajudando mais prestadores de cuidados de saúde a ajudar mais pacientes, de uma forma sustentável, e capacitando mais pessoas a cuidar da sua saúde e bem-estar.

Saiba mais

Fazer negócios de forma responsável e sustentável

Com base no nosso compromisso de longa data com a sustentabilidade, o qual remonta à nossa fundação, demos agora o passo seguinte com a adoção de uma abordagem totalmente integrada de fazer negócios de forma responsável e sustentável.

Saiba mais

Agir com um propósito

Enquanto empresa orientada para os objetivos, estamos conscientes da nossa responsabilidade para com a sociedade e da necessidade de continuar a integrar, de modo cada vez mais profundo, a sustentabilidade na forma como fazemos negócios.

 

Ambiente


Estamos a trabalhar para minimizar o nosso impacto no planeta, tomando medidas contra as alterações climáticas, impulsionando a transição para uma economia circular, implementando o design ecológico nos nossos produtos e estabelecendo parcerias com os nossos fornecedores para reduzir a respetiva pegada ecológica.

Saiba mais

Social


Pretendemos criar um impacto social ao melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, ao oferecer o melhor local de trabalho e ao interagir com os nossos fornecedores e com as comunidades onde operamos.

Saiba mais

Governança


Na Philips, tudo o que fazemos está ancorado em práticas éticas e responsáveis. A nossa estrutura de gestão, o modelo operacional, o código deontológico e a gestão de riscos sólida ajudam-nos a manter os mais altos padrões.

Saiba mais

Políticas e regulamentos

 
Aceda diretamente às nossas principais políticas sociais e ambientais, metodologias e outras
publicações.

Saiba mais
Baixe o folheto

Relatório de Transparência e Igualdade Salarial
 

Saiba mais

Notícias e informações sobre os critérios ASG

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.