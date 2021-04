Política de cookies

Para personalizar as informações e fazer anúncios de acordo com seu interesse e relevância, tentamos entender seus prováveis interesses com base em seu comportamento de acessos e navegação nos sites da Philips e de terceiros. Com base nesses interesses, desenvolvemos um perfil segmentado e adaptamos o conteúdo e anúncios de nosso site para vários grupos de clientes.



Terceiros que definem cookies por meio de nosso site também podem tentar descobrir seus interesses dessa maneira, e essas informações podem ser usadas para fornecer conteúdo ou anúncios de mais interesse a você em sites de terceiros. Nesse caso, as informações sobre seus acessos ao site podem ser combinadas com informações de acessos anteriores a sites de terceiros.





Mesmo que esses cookies não sejam usados, observe que você ainda verá anúncios em nosso site; no entanto, eles não serão personalizados de acordo com seus interesses. Esses anúncios podem, por exemplo, ser modificados de acordo com o conteúdo do site. Você pode comparar esses tipos de anúncios de Internet relacionados a conteúdo com a publicidade na TV. Se estiver assistindo a um programa de culinária na TV, você frequentemente verá um anúncio sobre produtos de culinária durante os intervalos comerciais enquanto o programa estiver sendo exibido.



Podemos usar cookies de publicidade alvo para: