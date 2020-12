A Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands ou qualquer uma das respectivas filiais ou subsidiárias ("Philips", "nossa/nosso", "nós" ou "nos") pretende que o cliente fique familiarizado com a forma como recolhemos, utilizamos e divulgamos Dados pessoais. A presente Declaração de privacidade tem como finalidade ajudá-lo a compreender as nossas práticas de privacidade, incluindo os Dados pessoais que recolhemos, os motivos pelos quais os recolhemos, o que fazemos com os mesmos, e a forma como os protegemos, bem como os seus direitos individuais.