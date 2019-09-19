O Philips Spectral CT 7500 oferece a você resultados espectrais 100% do tempo. Agora é fácil fazer com que cada exame trabalhe mais para você, ajudando a orientar o caminho para o diagnóstico de precisão que é tão importante para seus pacientes. O Spectral CT 7500 é uma TC espectral baseada em detector, o que significa que você obtém o desempenho necessário em termos de qualidade de imagem, dose e fluxo de trabalho. Tecnologia, ferramentas avançadas e suporte se combinam para ajudá-lo a obter o máximo da experiência espectral.
O Philips CT 5300 é inteligência reimaginada, aproveitando a IA para novos recursos clínicos e avanços no fluxo de trabalho, com ferramentas virtuais para colaboração em tempo real e serviços remotos que melhoram o desempenho e o tempo de atividade do sistema. Criamos uma inteligência incrível em todos os aspectos desse sistema de alto desempenho, do início ao fim. Aumente os níveis de confiança com um sistema de TC projetado para ajudá-lo a ver além dos desafios atuais de geração de imagens, capacitando sua equipe e o atendimento ao paciente. O CT Smart Workflow, um pacote completo de recursos embarcados com IA, oferece precisão na dose, velocidade e qualidade de imagem a diversas aplicações, incluindo cardíaca, bariátrica, intervencionista e trauma. Uma câmera habilitada para IA para posicionamento do paciente reduz o tempo e melhora a precisão e a consistência do posicionamento. Obtenha valor vitalício por meio de serviços remotos com monitoramento preditivo e a inovadora garantia Tube for Life¹.
O Incisive CT o ajuda a enfrentar alguns dos desafios mais urgentes da organização. O Incisive CT da Philips oferece inteligência a cada etapa, da aquisição aos resultados, e em todas as frentes: financeira, clínica e operacional. Como nunca antes, o design e eficiência do operador reúnem permitindo a tomada de decisões clínicas inteligentes durante todo os processo com uma garantia vitalícia para o Tubo sem precedentes¹.
O Philips CT 3500 permite expandir suas capacidades clínicas com um sistema de TC da sua confiança quando o assunto é desempenho e produtividade no dia a dia, mesmo em ambientes de atendimento exigentes e de alto volume. Os avanços impulsionados pelo fluxo de trabalho habilitado por IA¹ são projetados para ajudar a vencer os desafios com o aumento das pressões financeiras, a escassez crônica de pessoal e a maior demanda dos pacientes. O sistema permite uma varredura contínua em exames pulmonares sem tempo de resfriamento de até 240 pacientes em 8 horas. A amplitude clínica e o tubo vMRC de alto desempenho permitem de 200 a 300 exames de pacientes por dia, com alta eficiência operacional e fluxo de trabalho rápido.¹
Para você, cada detalhe é importante. É por isso que ultrapassamos incansavelmente os limites da imagem por tomografia computadorizada com inovações como a primeira tomografia computadorizada espectral baseada em detector sempre ativa do setor e reconstrução de IA integrada para imagens mais rápidas e precisas. Aprimoramos cada varredura para fornecer imagens extremamente claras e de baixa dose que podem ajudar você a diagnosticar com confiança, reduzir acompanhamentos e elevar a excelência clínica.
A crescente demanda por tomografia computadorizada gera novos desafios e oportunidades. É por isso que queremos aprimorar fluxos de trabalho baseados em IA e ferramentas intuitivas que ajudam você a trabalhar de maneira mais rápida e inteligente. Desde a configuração do lado do paciente até a colaboração especializada sob demanda, nos dedicamos a ajudar você a aumentar suas capacidades e viver o futuro do atendimento com confiança.
Nosso compromisso com a parceria significa estar presente dia após dia. Com monitoramento proativo, suporte contínuo ao serviço e nossa garantia Tube for Life, mantemos seus sistemas funcionando sem problemas para que você possa se concentrar em fornecer atendimento excepcional ao paciente.
Expanda seus recursos de tomografia computadorizada e equipe seu sistema com um desempenho de última geração.
Diagnóstico confiante na primeira varredura com o TC espectral IQon Elite
Analise estudos de caso do Dr. Gopal Punjabi, chefe de Radiologia da Hennepin Healthcare, e veja como o TC espectral IQon Elite está fornecendo insights clínicos valiosos para um manejo confiante da doença.
Aprimore a qualidade de imagem e reduza a dose de radiação com a IMR
O Dr. Tariq Hameed, professor assistente de Radiologia Clínica e Ciências de Diagnóstico por Imagem na Escola de Medicina da Universidade de Indiana, compartilha sua experiência com uma técnica de RI baseada em conhecimentos, a IMR, na prática clínica.
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