Termos de pesquisa

Máquinas e soluções de tomografia computadorizada

Solicite uma cotação

Descubra por que nos dedicamos tão incansavelmente a aprimorar a tomografia computadorizada para você

A crescente demanda por tomografia computadorizada gera novos desafios e oportunidades. É por isso que queremos ultrapassar os limites da imagem por tomografia computadorizada para que você possa continuar a diagnosticar com confiança, reduzir os acompanhamentos e elevar o atendimento. Trazemos nossa dedicação incansável a cada inovação de tomografia computadorizada, incluindo soluções habilitadas para IA para insights clínicos profundos, fluxos de trabalho intuitivos e inovações do setor em suporte de serviço — para que você possa oferecer um atendimento melhor. Nosso objetivo é ajudar você a aumentar os recursos para enfrentar o futuro com confiança e com o suporte necessário para garantir o melhor desempenho para seus sistemas de tomografia computadorizada.

Máquinas e soluções de tomografia computadorizada

Produtos em destaque em tomografia computadorizada

  •  
    Spectral CT 7500

    Spectral CT 7500  

    O Philips Spectral CT 7500 oferece a você resultados espectrais 100% do tempo. Agora é fácil fazer com que cada exame trabalhe mais para você, ajudando a orientar o caminho para o diagnóstico de precisão que é tão importante para seus pacientes. O Spectral CT 7500 é uma TC espectral baseada em detector, o que significa que você obtém o desempenho necessário em termos de qualidade de imagem, dose e fluxo de trabalho. Tecnologia, ferramentas avançadas e suporte se combinam para ajudá-lo a obter o máximo da experiência espectral.

    728333
    Veja o produto
  •  
    CT 5300

    CT 5300  

    O Philips CT 5300 é inteligência reimaginada, aproveitando a IA para novos recursos clínicos e avanços no fluxo de trabalho, com ferramentas virtuais para colaboração em tempo real e serviços remotos que melhoram o desempenho e o tempo de atividade do sistema. Criamos uma inteligência incrível em todos os aspectos desse sistema de alto desempenho, do início ao fim. Aumente os níveis de confiança com um sistema de TC projetado para ajudá-lo a ver além dos desafios atuais de geração de imagens, capacitando sua equipe e o atendimento ao paciente. O CT Smart Workflow, um pacote completo de recursos embarcados com IA, oferece precisão na dose, velocidade e qualidade de imagem a diversas aplicações, incluindo cardíaca, bariátrica, intervencionista e trauma. Uma câmera habilitada para IA para posicionamento do paciente reduz o tempo e melhora a precisão e a consistência do posicionamento. Obtenha valor vitalício por meio de serviços remotos com monitoramento preditivo e a inovadora garantia Tube for Life¹.

    728285
    Veja o produto
  •  
    Incisive CT

    Incisive CT  

    O Incisive CT o ajuda a enfrentar alguns dos desafios mais urgentes da organização. O Incisive CT da Philips oferece inteligência a cada etapa, da aquisição aos resultados, e em todas as frentes: financeira, clínica e operacional. Como nunca antes, o design e eficiência do operador reúnem permitindo a tomada de decisões clínicas inteligentes durante todo os processo com uma garantia vitalícia para o Tubo sem precedentes¹.

    728143
    Veja o produto
  •  
    Philips CT 3500

    Philips CT 3500  

    O Philips CT 3500 permite expandir suas capacidades clínicas com um sistema de TC da sua confiança quando o assunto é desempenho e produtividade no dia a dia, mesmo em ambientes de atendimento exigentes e de alto volume. Os avanços impulsionados pelo fluxo de trabalho habilitado por IA¹ são projetados para ajudar a vencer os desafios com o aumento das pressões financeiras, a escassez crônica de pessoal e a maior demanda dos pacientes. O sistema permite uma varredura contínua em exames pulmonares sem tempo de resfriamento de até 240 pacientes em 8 horas. A amplitude clínica e o tubo vMRC de alto desempenho permitem de 200 a 300 exames de pacientes por dia, com alta eficiência operacional e fluxo de trabalho rápido.¹

    728134
    Veja o produto
  • 0
Deep clinical insights

Foco incansável nos detalhes, para você

Para você, cada detalhe é importante. É por isso que ultrapassamos incansavelmente os limites da imagem por tomografia computadorizada com inovações como a primeira tomografia computadorizada espectral baseada em detector sempre ativa do setor e reconstrução de IA integrada para imagens mais rápidas e precisas. Aprimoramos cada varredura para fornecer imagens extremamente claras e de baixa dose que podem ajudar você a diagnosticar com confiança, reduzir acompanhamentos e elevar a excelência clínica.

Saiba mais
Trusted performance and predictable total cost of ownership

Compromisso incansável com o crescimento, para
você

A crescente demanda por tomografia computadorizada gera novos desafios e oportunidades. É por isso que queremos aprimorar fluxos de trabalho baseados em IA e ferramentas intuitivas que ajudam você a trabalhar de maneira mais rápida e inteligente. Desde a configuração do lado do paciente até a colaboração especializada sob demanda, nos dedicamos a ajudar você a aumentar suas capacidades e viver o futuro do atendimento com confiança.

Saiba mais
CT Option and upgrade

Dedicação incansável a você

Nosso compromisso com a parceria significa estar presente dia após dia. Com monitoramento proativo, suporte contínuo ao serviço e nossa garantia Tube for Life, mantemos seus sistemas funcionando sem problemas para que você possa se concentrar em fornecer atendimento excepcional ao paciente.

Saiba mais

Dedicação incansável, por você: CT 5300 agora também fabricado no Brasil

CT 5300 agora também fabricado no Brasil (Varginha)

Opções de tomografia computadorizada

Expanda seus recursos de tomografia computadorizada e equipe seu sistema com um desempenho de última geração.

Máquina de tomografia. Equipamento tomografia.

Inicia-se uma nova era na aquisição de imagens de tomografia computadorizada habilitada por IA

Saiba mais

Aprenda com seus colegas

Miniatura: estudo de caso dr. gopal punjabi

Diagnóstico confiante na primeira varredura com o TC espectral IQon Elite

Analise estudos de caso do Dr. Gopal Punjabi, chefe de Radiologia da Hennepin Healthcare, e veja como o TC espectral IQon Elite está fornecendo insights clínicos valiosos para um manejo confiante da doença.

Leia mais (9.8MB)
Miniatura: estudo de caso dr. tariq hameed

Aprimore a qualidade de imagem e reduza a dose de radiação com a IMR

O Dr. Tariq Hameed, professor assistente de Radiologia Clínica e Ciências de Diagnóstico por Imagem na Escola de Medicina da Universidade de Indiana, compartilha sua experiência com uma técnica de RI baseada em conhecimentos, a IMR, na prática clínica.

Leia mais (2.27MB)

Estamos sempre interessados em nosso relacionamento

Nos diga como podemos ajudar

1
Selecione a sua área de interesse
2
Detalhes da consulta

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.