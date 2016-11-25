Os departamentos hospitalares enfrentam numerosos desafios operacionais, criando muitas vezes a necessidade de solucionar e reagir aos problemas apenas quando estes surgem. Esta distração pode afastá-lo da sua principal prioridade: os seus pacientes. O PerformanceBridge dá aos hospitais um conjunto de serviços flexível para apoiar a melhoria contínua, fornecendo um caminho para o ajudar a encontrar e maximizar as oportunidades de fazer mais com menos, mantendo um foco nos cuidados aos pacientes.
Os departamentos hospitalares enfrentam numerosos desafios operacionais, criando muitas vezes a necessidade de solucionar e reagir aos problemas apenas quando estes surgem. Esta distração pode afastá-lo da sua principal prioridade: os seus pacientes.
O PerformanceBridge dá aos hospitais um conjunto de serviços flexível para apoiar a melhoria contínua, fornecendo um caminho para o ajudar a encontrar e maximizar as oportunidades de fazer mais com menos, mantendo um foco nos cuidados aos pacientes.
O PerformanceBridge foi desenvolvido para apoiar a sua necessidade de otimizar de forma constante e estrutural o desempenho operacional do departamento. Reunindo dados, pessoas e serviços para eliminar a distância entre os dados e a tomada de decisões;
Na sua essência, a ferramenta PerformanceBridge, um painel centrado no utilizador e baseado na nuvem, disponibiliza de imediato informações sobre as operações e o desempenho entre modalidades.
Os dados são indispensáveis, mas sozinhos não geram mudança. Por este motivo, complementamo-los com:
O PerformanceBridge foi desenvolvido para apoiar a sua necessidade de otimizar de forma constante e estrutural o desempenho operacional do departamento. Reunindo dados, pessoas e serviços para eliminar a distância entre os dados e a tomada de decisões;
A ferramenta Philips PerformanceBridge é um serviço protegido com base na nuvem que dá aos profissionais acesso ao desempenho do departamento através de um painel fácil de utilizar. Este painel disponibiliza informações de KPI relativos à utilização e ao desempenho dos sistemas ligados. O painel disponibiliza estudos de caso e alertas de formação. Isto ajuda a identificar problemas, compreender os desvios de objetivos definidos e obter informações significativas sobre áreas de crescimento e de melhoria. Análise aprofundada para mais informações A ferramenta PerformanceBridge permite que uma modalidade específica seja examinada em maior detalhe com acesso a dados gráficos sobre a disponibilidade do sistema, o volume e a utilização. Pode depois filtrar os resultados e detalhar de modo a analisar os seus dados da forma correta.
A ferramenta Philips PerformanceBridge é um serviço protegido com base na nuvem que dá aos profissionais acesso ao desempenho do departamento através de um painel fácil de utilizar. Este painel disponibiliza informações de KPI relativos à utilização e ao desempenho dos sistemas ligados. O painel disponibiliza estudos de caso e alertas de formação. Isto ajuda a identificar problemas, compreender os desvios de objetivos definidos e obter informações significativas sobre áreas de crescimento e de melhoria.
Análise aprofundada para mais informações
A ferramenta PerformanceBridge permite que uma modalidade específica seja examinada em maior detalhe com acesso a dados gráficos sobre a disponibilidade do sistema, o volume e a utilização. Pode depois filtrar os resultados e detalhar de modo a analisar os seus dados da forma correta.
Clique em cada separador abaixo para saber mais.
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Análise de especialistas de consultores do PerformanceBridge Para alguns departamentos, o acesso aos dados não é suficiente. Pode querer ajuda para tornar esses dados úteis para oferecer melhores cuidados de saúde aos pacientes focados em resultados e valor. Com uma compreensão do seu fluxo de trabalho e práticas baseadas em evidências, os nossos consultores irão analisar os seus dados regularmente para saber os processos que estão a funcionar bem, assim como os processos que necessitam de melhoria. As suas análises irão ajudá-lo a identificar lacunas e incluir ações recomendadas que poderão ajudar a impulsionar os resultados de desempenho.
Análise de especialistas de consultores do PerformanceBridge
Para alguns departamentos, o acesso aos dados não é suficiente. Pode querer ajuda para tornar esses dados úteis para oferecer melhores cuidados de saúde aos pacientes focados em resultados e valor.
Com uma compreensão do seu fluxo de trabalho e práticas baseadas em evidências, os nossos consultores irão analisar os seus dados regularmente para saber os processos que estão a funcionar bem, assim como os processos que necessitam de melhoria. As suas análises irão ajudá-lo a identificar lacunas e incluir ações recomendadas que poderão ajudar a impulsionar os resultados de desempenho.
O seu consultor dedicado do PerformanceBridge irá: Através da criação de um plano personalizado que transforma informações em recomendações de ação, a Philips pode ajudar a delinear a sua estratégia de melhorias contínuas na eficiência e nos cuidados dos pacientes, no presente e no futuro.
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Através da criação de um plano personalizado que transforma informações em recomendações de ação, a Philips pode ajudar a delinear a sua estratégia de melhorias contínuas na eficiência e nos cuidados dos pacientes, no presente e no futuro.
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Vamos trabalhar consigo para, juntos, criarmos uma solução personalizada com a combinação certa de ferramentas disponíveis no mercado alinhadas com as suas necessidades. A nossa abordagem flexível ajuda-o a priorizar indicadores de desempenho em 6 pilares essenciais.
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Reforce o controlo do orçamento de imagiologia com informações de despesas de recursos.
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Utilize a capacidade dos recursos da melhor maneira possível para prestar cuidados.
Utilize a capacidade dos recursos da melhor maneira possível para prestar cuidados.
Tire partido dos recursos disponíveis, tendo como objetivo "Zero tempo de inatividade não planeado".
Tire partido dos recursos disponíveis, tendo como objetivo "Zero tempo de inatividade não planeado".
Empenhamo-nos para uma melhor segurança dos pacientes e do pessoal através da conformidade regulamentar.
Empenhamo-nos para uma melhor segurança dos pacientes e do pessoal através da conformidade regulamentar.
Converter as métricas do departamento em oportunidades de impulsionar a eficiência operacional.
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Melhore as capacidades do pessoal para gerar ainda mais melhorias.
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Maxine Moor VP Assistência ao cliente Marketing de sistemas de imagiologia
Maxine Moor
VP Assistência ao cliente
Marketing de sistemas de imagiologia
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