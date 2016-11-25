A ferramenta Philips PerformanceBridge é um serviço protegido com base na nuvem que dá aos profissionais acesso ao desempenho do departamento através de um painel fácil de utilizar. Este painel disponibiliza informações de KPI relativos à utilização e ao desempenho dos sistemas ligados. O painel disponibiliza estudos de caso e alertas de formação. Isto ajuda a identificar problemas, compreender os desvios de objetivos definidos e obter informações significativas sobre áreas de crescimento e de melhoria.



Análise aprofundada para mais informações

A ferramenta PerformanceBridge permite que uma modalidade específica seja examinada em maior detalhe com acesso a dados gráficos sobre a disponibilidade do sistema, o volume e a utilização. Pode depois filtrar os resultados e detalhar de modo a analisar os seus dados da forma correta.