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Customer Services

    PerformanceBridge

    Um percurso na direção da melhoria contínua onde estamos empenhados em ajudá-lo a atingir os seus objetivos.

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    Onde a informação inspira a ação

    Onde a informação inspira a ação

    Os departamentos hospitalares enfrentam numerosos desafios operacionais, criando muitas vezes a necessidade de solucionar e reagir aos problemas apenas quando estes surgem. Esta distração pode afastá-lo da sua principal prioridade: os seus pacientes.

     

    O PerformanceBridge dá aos hospitais um conjunto de serviços flexível para apoiar a melhoria contínua, fornecendo um caminho para o ajudar a encontrar e maximizar as oportunidades de fazer mais com menos, mantendo um foco nos cuidados aos pacientes.

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    Reunir dados, pessoas e serviços

    O PerformanceBridge foi desenvolvido para apoiar a sua necessidade de otimizar de forma constante e estrutural o desempenho operacional do departamento. Reunindo dados, pessoas e serviços para eliminar a distância entre os dados e a tomada de decisões;

    Na sua essência, a ferramenta PerformanceBridge, um painel centrado no utilizador e baseado na nuvem, disponibiliza de imediato informações sobre as operações e o desempenho entre modalidades.

    Os dados são indispensáveis, mas sozinhos não geram mudança. Por este motivo, complementamo-los com:

    • to consultor do PerformanceBridge que gera uma melhoria significativa do desempenho
    • auma equipa global de especialistas para interpretar os dados e disponibilizar informações práticas
    • bas melhores práticas de outras instituições de cuidados de saúde
    • parâmetros de referência e informações para aumentar a sua relevância e valor

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    O que isto significa?

    Final CEE consent

    Análise de dados e ferramentas inteligentes

    Análise de dados e ferramentas inteligentes

    A ferramenta Philips PerformanceBridge é um serviço protegido com base na nuvem que dá aos profissionais acesso ao desempenho do departamento através de um painel fácil de utilizar. Este painel disponibiliza informações de KPI relativos à utilização e ao desempenho dos sistemas ligados. O painel disponibiliza estudos de caso e alertas de formação. Isto ajuda a identificar problemas, compreender os desvios de objetivos definidos e obter informações significativas sobre áreas de crescimento e de melhoria.

    Análise aprofundada para mais informações
     

    A ferramenta PerformanceBridge permite que uma modalidade específica seja examinada em maior detalhe com acesso a dados gráficos sobre a disponibilidade do sistema, o volume e a utilização. Pode depois filtrar os resultados e detalhar de modo a analisar os seus dados da forma correta.

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    Principais características da ferramenta PerformanceBridge

     

    Clique em cada separador abaixo para saber mais.

    Suportado por uma equipa de especialistas dedicados

    Análise de especialistas de consultores do PerformanceBridge
     

    Para alguns departamentos, o acesso aos dados não é suficiente. Pode querer ajuda para tornar esses dados úteis para oferecer melhores cuidados de saúde aos pacientes focados em resultados e valor.
     

    Com uma compreensão do seu fluxo de trabalho e práticas baseadas em evidências, os nossos consultores irão analisar os seus dados regularmente para saber os processos que estão a funcionar bem, assim como os processos que necessitam de melhoria. As suas análises irão ajudá-lo a identificar lacunas e incluir ações recomendadas que poderão ajudar a impulsionar os resultados de desempenho.

    O seu consultor dedicado do PerformanceBridge irá:
     

    • Efetuar uma avaliação inicial aprofundada do departamento
    • Avaliar as suas metas e o desempenho de referência
    • Estabelecer KPI e métricas alinhados com os seus objetivos
    • Identificar oportunidades de melhoria para melhorar o desempenho operacional do departamento
    • Determinar o seu desempenho de referência
    • Monitorizar e comunicar o seu progresso para impulsionar uma melhoria contínua
       

    Através da criação de um plano personalizado que transforma informações em recomendações de ação, a Philips pode ajudar a delinear a sua estratégia de melhorias contínuas na eficiência e nos cuidados dos pacientes, no presente e no futuro.

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    Recursos

    Case study: Wellstar Health System (486.0KB)
    Case study: Phoenix Children’s Hospital (467.0KB)
    Case study: La Fe Hospital Valencia (474.0KB)
    Case study: King’s Daughters Medical Center (477.0KB)

    Conjunto flexível de soluções de melhoria contínua


    Vamos trabalhar consigo para, juntos, criarmos uma solução personalizada com a combinação certa de ferramentas disponíveis no mercado alinhadas com as suas necessidades. A nossa abordagem flexível ajuda-o a priorizar indicadores de desempenho em 6 pilares essenciais.

     

    Clique em cada ícone abaixo para saber mais.

    Recursos

    Recursos

    Utilização

    Utilização

    Disponibilidade do sistema

    Disponibilidade do sistema

    Conformidade

    Conformidade

    Prática

    Prática

    Pessoas

    Pessoas

    Recursos

     

    Reforce o controlo do orçamento de imagiologia com informações de despesas de recursos.

    Utilização

     

    Utilize a capacidade dos recursos da melhor maneira possível para prestar cuidados.

    Disponibilidade do sistema

     

    Tire partido dos recursos disponíveis, tendo como objetivo "Zero tempo de inatividade não planeado".

    Customer Services Portal

    Conformidade

     

    Empenhamo-nos para uma melhor segurança dos pacientes e do pessoal através da conformidade regulamentar.

    Prática

     

    Converter as métricas do departamento em oportunidades de impulsionar a eficiência operacional.

    Pessoas

     

    Melhore as capacidades do pessoal para gerar ainda mais melhorias.

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    Maxine Moor

    Maxine Moor

    VP Assistência ao cliente

    Marketing de sistemas de imagiologia

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    A triple boost while going for the triple aim

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