Serviços de manutenção

Na Philips, oferecemos muito mais do que a simples manutenção da sua tecnologia. Temos o compromisso de ajudá-lo a impulsionar seu desempenho, usabilidade e interoperabilidade ao manter sua tecnologia sustentável e confiável. Procure-nos para suporte técnico por telefone, presencial no local ou solução de problemas remota, em todas as instâncias oferecidos por especialistas com profundos insights clínicos. Não importa se você está buscando serviços de curto ou longo prazo para equipamentos ou softwares, sejam da Philips ou de diversos fornecedores: trabalharemos com você para escolher as opções mais adequadas que complementem seus recursos internos e se encaixem em seu orçamento.