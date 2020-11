Com a Philips, pode ter a certeza de que conta com competências sobre peças técnicas a qualquer hora e entrega de peças no dia seguinte. A nossa cadeia de fornecimento de serviços responde a um milhão de encomendas de clientes em cerca de 100 países por ano só no nosso negócio de prestação de cuidados de saúde.



As suas operações de prestação de cuidados de saúde são suportadas por três armazéns centrais (centros de distribuição regional) e mais de 60 locais de armazenamento de stock, que permitem um armazenamento local na América do Norte, EMEA e Ásia-Pacífico. Como reconhecimento do nosso desempenho, recebemos o Prémio de Excelência de Cadeias de Fornecimento de Serviços TSIA Star em 2011. Planeamos com antecedência para o manter a funcionar com a máxima disponibilidade do sistema.