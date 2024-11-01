Pensamento incisivo sobre a dose e a qualidade da imagem

Acomodando uma vasta gama de tipos de exames e pacientes, a inteligência em cada etapa oferece as respostas que você está procurando com alta qualidade de imagem e gestão de dose através de uma larga amplitude clínica na imagem da TC. A iDose4 melhora a qualidade da imagem⁵ por meio da prevenção de artefatos, redução de ruído e aumento da resolução espacial em dose baixa, enquanto o O-MAR reduz os artefatos causados por grandes implantes ortopédicos. A modalidade da varredura 70kV permite a melhor detectabilidade do contraste baixo e mais confiança na dose baixa. O DoseWise Portal coleta, analisa e relata a exposição à radiação do paciente e do pessoal.