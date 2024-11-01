O Incisive CT o ajuda a enfrentar alguns dos desafios mais urgentes da organização. O Incisive CT da Philips oferece inteligência a cada etapa, da aquisição aos resultados, e em todas as frentes: financeira, clínica e operacional. Como nunca antes, o design e eficiência do operador reúnem permitindo a tomada de decisões clínicas inteligentes durante todo os processo com uma garantia vitalícia para o Tubo sem precedentes¹.
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E se você não tivesse mais que se preocupar com custos com tubo em seu orçamento operacional do dia a dia? E se você soubesse que seu sistema de TC sempre terá tecnologia atualizada e é atualizável para crescer com você? Estamos trazendo novas formas de ajudá-lo a permanecer competitivo em seu mercado, gerenciando os custos operacionais enquanto trabalha para otimizar o atendimento ao paciente.
Eleva o seu negócio
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Fornece inteligência que se adapta a você
Fornece inteligência que se adapta a você
Avanços intuitivos do scanner ao console à sala de leitura ajudam a melhorar a experiência do paciente em cada etapa do fluxo de trabalho da radiologia. Resultados rápidos e de alta qualidade consistentemente se tornam possíveis por meio da inteligência adaptativa da TC incisiva, que ajuda a manter o tecnólogo próximo do paciente e oferece consistência de varredura a varredura.
Fornece inteligência que se adapta a você
Avanços intuitivos do scanner ao console à sala de leitura ajudam a melhorar a experiência do paciente em cada etapa do fluxo de trabalho da radiologia. Resultados rápidos e de alta qualidade consistentemente se tornam possíveis por meio da inteligência adaptativa da TC incisiva, que ajuda a manter o tecnólogo próximo do paciente e oferece consistência de varredura a varredura.
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Avanços intuitivos do scanner ao console à sala de leitura ajudam a melhorar a experiência do paciente em cada etapa do fluxo de trabalho da radiologia. Resultados rápidos e de alta qualidade consistentemente se tornam possíveis por meio da inteligência adaptativa da TC incisiva, que ajuda a manter o tecnólogo próximo do paciente e oferece consistência de varredura a varredura.
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Traz previsibilidade para um mundo imprevisível
Traz previsibilidade para um mundo imprevisível
Projetada para a utilidade e a confiabilidade, a TC incisiva traz a previsibilidade tranquilizadora até você. Com monitoramento proativo 24 horas por dia, a Philips ajuda a resolver problemas antes que eles possam impactar suas operações do dia a dia, enquanto os serviços remotos permitem a rápida resolução de problemas sem a necessidade de serviço no local.
Traz previsibilidade para um mundo imprevisível
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Traz previsibilidade para um mundo imprevisível
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Projetada para a utilidade e a confiabilidade, a TC incisiva traz a previsibilidade tranquilizadora até você. Com monitoramento proativo 24 horas por dia, a Philips ajuda a resolver problemas antes que eles possam impactar suas operações do dia a dia, enquanto os serviços remotos permitem a rápida resolução de problemas sem a necessidade de serviço no local.
Tube for Life
Garantia vitalícia Tube for Life
Nossa garantia Tube for Life¹ é uma abordagem sem precedentes que pode ajudar a reduzir os custos em um valor estimado de US$ 400.000². Acreditamos tão fortemente na confiabilidade do tubo vMRC que o substituiremos se necessário ao longo da vida útil do sistema¹ sem custos para você.
Garantia vitalícia Tube for Life
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Garantia vitalícia Tube for Life
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Technology Maximizer
Maximizador de tecnologia
Com o Technology Maximizer, você pode permanecer clinicamente avançado, ao mesmo tempo que maximiza seu investimento em imagem. Fique protegido da obsolescência e seja o primeiro a comercializar com inovações, evitando investimentos de capital repetidos sobre o ciclo de vida do sistema com orçamento operacional planejado.
Maximizador de tecnologia
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Console OnPlan
Controles OnPlan do granty ao lado do paciente
Minimiza o tempo gasto longe do paciente com os novos controles OnPlan do granty ao lado do paciente. Faça mais diretamente do scanner, como ajustes de configuração e pré-digitalização. Permite consistência entre operadores e reduz do tempo para os resultados em 19% com inteligência adaptativa em cada etapa do exame³.
Controles OnPlan do granty ao lado do paciente
Minimiza o tempo gasto longe do paciente com os novos controles OnPlan do granty ao lado do paciente. Faça mais diretamente do scanner, como ajustes de configuração e pré-digitalização. Permite consistência entre operadores e reduz do tempo para os resultados em 19% com inteligência adaptativa em cada etapa do exame³.
Controles OnPlan do granty ao lado do paciente
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Minimiza o tempo gasto longe do paciente com os novos controles OnPlan do granty ao lado do paciente. Faça mais diretamente do scanner, como ajustes de configuração e pré-digitalização. Permite consistência entre operadores e reduz do tempo para os resultados em 19% com inteligência adaptativa em cada etapa do exame³.
Serviços remotos
Serviços remotos
Aproveite ao máximo o seu sistema com o suporte técnico clínico remoto. Nosso conjunto inovador de serviços proativos se destinam a fornecer suporte continuamente de forma remota sem interromper sua rotina diária. A tecnologia dos serviços remotos avançados da Philips nos permite resolver 31% dos problemas sem a necessidade de serviço no local, melhorando o tempo de funcionamento do sistema⁴.
Serviços remotos
Aproveite ao máximo o seu sistema com o suporte técnico clínico remoto. Nosso conjunto inovador de serviços proativos se destinam a fornecer suporte continuamente de forma remota sem interromper sua rotina diária. A tecnologia dos serviços remotos avançados da Philips nos permite resolver 31% dos problemas sem a necessidade de serviço no local, melhorando o tempo de funcionamento do sistema⁴.
Serviços remotos
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Gestão das doses
Pensamento incisivo sobre a dose e a qualidade da imagem
Acomodando uma vasta gama de tipos de exames e pacientes, a inteligência em cada etapa oferece as respostas que você está procurando com alta qualidade de imagem e gestão de dose através de uma larga amplitude clínica na imagem da TC. A iDose4 melhora a qualidade da imagem⁵ por meio da prevenção de artefatos, redução de ruído e aumento da resolução espacial em dose baixa, enquanto o O-MAR reduz os artefatos causados por grandes implantes ortopédicos. A modalidade da varredura 70kV permite a melhor detectabilidade do contraste baixo e mais confiança na dose baixa. O DoseWise Portal coleta, analisa e relata a exposição à radiação do paciente e do pessoal.
Pensamento incisivo sobre a dose e a qualidade da imagem
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Fornece inteligência que se adapta a você
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Avanços intuitivos do scanner ao console à sala de leitura ajudam a melhorar a experiência do paciente em cada etapa do fluxo de trabalho da radiologia. Resultados rápidos e de alta qualidade consistentemente se tornam possíveis por meio da inteligência adaptativa da TC incisiva, que ajuda a manter o tecnólogo próximo do paciente e oferece consistência de varredura a varredura.
Traz previsibilidade para um mundo imprevisível
Traz previsibilidade para um mundo imprevisível
Projetada para a utilidade e a confiabilidade, a TC incisiva traz a previsibilidade tranquilizadora até você. Com monitoramento proativo 24 horas por dia, a Philips ajuda a resolver problemas antes que eles possam impactar suas operações do dia a dia, enquanto os serviços remotos permitem a rápida resolução de problemas sem a necessidade de serviço no local.
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Projetada para a utilidade e a confiabilidade, a TC incisiva traz a previsibilidade tranquilizadora até você. Com monitoramento proativo 24 horas por dia, a Philips ajuda a resolver problemas antes que eles possam impactar suas operações do dia a dia, enquanto os serviços remotos permitem a rápida resolução de problemas sem a necessidade de serviço no local.
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Projetada para a utilidade e a confiabilidade, a TC incisiva traz a previsibilidade tranquilizadora até você. Com monitoramento proativo 24 horas por dia, a Philips ajuda a resolver problemas antes que eles possam impactar suas operações do dia a dia, enquanto os serviços remotos permitem a rápida resolução de problemas sem a necessidade de serviço no local.
Projetada para a utilidade e a confiabilidade, a TC incisiva traz a previsibilidade tranquilizadora até você. Com monitoramento proativo 24 horas por dia, a Philips ajuda a resolver problemas antes que eles possam impactar suas operações do dia a dia, enquanto os serviços remotos permitem a rápida resolução de problemas sem a necessidade de serviço no local.
Tube for Life
Garantia vitalícia Tube for Life
Nossa garantia Tube for Life¹ é uma abordagem sem precedentes que pode ajudar a reduzir os custos em um valor estimado de US$ 400.000². Acreditamos tão fortemente na confiabilidade do tubo vMRC que o substituiremos se necessário ao longo da vida útil do sistema¹ sem custos para você.
Garantia vitalícia Tube for Life
Nossa garantia Tube for Life¹ é uma abordagem sem precedentes que pode ajudar a reduzir os custos em um valor estimado de US$ 400.000². Acreditamos tão fortemente na confiabilidade do tubo vMRC que o substituiremos se necessário ao longo da vida útil do sistema¹ sem custos para você.
Garantia vitalícia Tube for Life
Nossa garantia Tube for Life¹ é uma abordagem sem precedentes que pode ajudar a reduzir os custos em um valor estimado de US$ 400.000². Acreditamos tão fortemente na confiabilidade do tubo vMRC que o substituiremos se necessário ao longo da vida útil do sistema¹ sem custos para você.
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Com o Technology Maximizer, você pode permanecer clinicamente avançado, ao mesmo tempo que maximiza seu investimento em imagem. Fique protegido da obsolescência e seja o primeiro a comercializar com inovações, evitando investimentos de capital repetidos sobre o ciclo de vida do sistema com orçamento operacional planejado.
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Com o Technology Maximizer, você pode permanecer clinicamente avançado, ao mesmo tempo que maximiza seu investimento em imagem. Fique protegido da obsolescência e seja o primeiro a comercializar com inovações, evitando investimentos de capital repetidos sobre o ciclo de vida do sistema com orçamento operacional planejado.
Console OnPlan
Controles OnPlan do granty ao lado do paciente
Minimiza o tempo gasto longe do paciente com os novos controles OnPlan do granty ao lado do paciente. Faça mais diretamente do scanner, como ajustes de configuração e pré-digitalização. Permite consistência entre operadores e reduz do tempo para os resultados em 19% com inteligência adaptativa em cada etapa do exame³.
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Serviços remotos
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Aproveite ao máximo o seu sistema com o suporte técnico clínico remoto. Nosso conjunto inovador de serviços proativos se destinam a fornecer suporte continuamente de forma remota sem interromper sua rotina diária. A tecnologia dos serviços remotos avançados da Philips nos permite resolver 31% dos problemas sem a necessidade de serviço no local, melhorando o tempo de funcionamento do sistema⁴.
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Aproveite ao máximo o seu sistema com o suporte técnico clínico remoto. Nosso conjunto inovador de serviços proativos se destinam a fornecer suporte continuamente de forma remota sem interromper sua rotina diária. A tecnologia dos serviços remotos avançados da Philips nos permite resolver 31% dos problemas sem a necessidade de serviço no local, melhorando o tempo de funcionamento do sistema⁴.
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Gestão das doses
Pensamento incisivo sobre a dose e a qualidade da imagem
Acomodando uma vasta gama de tipos de exames e pacientes, a inteligência em cada etapa oferece as respostas que você está procurando com alta qualidade de imagem e gestão de dose através de uma larga amplitude clínica na imagem da TC. A iDose4 melhora a qualidade da imagem⁵ por meio da prevenção de artefatos, redução de ruído e aumento da resolução espacial em dose baixa, enquanto o O-MAR reduz os artefatos causados por grandes implantes ortopédicos. A modalidade da varredura 70kV permite a melhor detectabilidade do contraste baixo e mais confiança na dose baixa. O DoseWise Portal coleta, analisa e relata a exposição à radiação do paciente e do pessoal.
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Pensamento incisivo sobre a dose e a qualidade da imagem
Acomodando uma vasta gama de tipos de exames e pacientes, a inteligência em cada etapa oferece as respostas que você está procurando com alta qualidade de imagem e gestão de dose através de uma larga amplitude clínica na imagem da TC. A iDose4 melhora a qualidade da imagem⁵ por meio da prevenção de artefatos, redução de ruído e aumento da resolução espacial em dose baixa, enquanto o O-MAR reduz os artefatos causados por grandes implantes ortopédicos. A modalidade da varredura 70kV permite a melhor detectabilidade do contraste baixo e mais confiança na dose baixa. O DoseWise Portal coleta, analisa e relata a exposição à radiação do paciente e do pessoal.
¹A vida útil do produto é definida pela Philips como 10 anos. A disponibilidade da garantia Tubo para a vida varia conforme o país. Entre em contato como seu representante de vendas local da Philips para mais detalhes.
²Os custos operacionais reais para os clientes variam significativamente porque existem múltiplas variáveis (como o modelo do CT, o tamanho do hospital/centro de imagem, a combinação de casos, a utilização do sistema). As possíveis economias identificadas estimam economias de compras de tubos de substituição ao longo de uma vida útil de 10 anos de um sistema de TC, com base em um preço de venda médio de US$ 140.000 por tubo de substituição e uma vida estimada do tubo de três anos. Não pode haver garantia de que todos os clientes alcançarão esse resultado.
³Com base em um estudo realizado em Oz Radiology Group. Os resultados de estudos de caso não são preditivos em outros casos. Os resultados em outros casos podem variar.
⁴Dados coletados entre a carteira de scanners da Philips usando Serviços Remotos
⁵A melhor qualidade de imagem é definida por melhorias na resolução espacial e/ou redução de ruído, conforme medições em estudos com fantasmas.
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