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O Conceito da Monitoração "Beira de Leito" agora para Ressonância Magnética
O Conceito da Monitoração "Beira de Leito" agora para Ressonância Magnética
Em um mundo ideal, não haveria qualquer diferença entre a monitoração de pacientes durante ressonância magnética e à beira de leito. O monitor Expression MR400 dá um passo importante em direção a este conceito trazendo parâmetros de qualidade para a sala de ressonância como SINC (SpO2, IBP, NIBP e CO2), alarmes que redefinem a inteligência preventiva, tela widescreen de LED 15" com a mesma facilidade de uma interface de leito, e uma combinação exclusiva de aprimoramento de ECG do paciente à forma de onda.
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Aproveite ao máximo os recursos da ressonância magnética
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O monitor Expression MR400 proporciona flexibilidade em protocolos de exames, liberdade de movimento e inteligência automatizada para suportá-lo. Monitore pacientes, mesmo quando otimizando protocolos até 4W / kg SAR e 7.2μT B1rms. Melhore o atendimento e crie um ambiente de trabalho confortável reduzindo restrições que normalmente acompanham o posicionamento do monitor em relação ao paciente e o campo magnético.
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Aproveite ao máximo os recursos da ressonância magnética
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O monitor Expression MR400 proporciona flexibilidade em protocolos de exames, liberdade de movimento e inteligência automatizada para suportá-lo. Monitore pacientes, mesmo quando otimizando protocolos até 4W / kg SAR e 7.2μT B1rms. Melhore o atendimento e crie um ambiente de trabalho confortável reduzindo restrições que normalmente acompanham o posicionamento do monitor em relação ao paciente e o campo magnético.
Novas oportunidades, novas recompensas
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O monitor Expression MR400 lhe possibilita realizar procedimentos de ressonância magnética que potencialmente levam os pacientes mais cedo para casa. Espere por monitoração de agentes anestésicos e temperatura corporal de alta qualidade, arquitetura cardíaca avançada para um superior sinal de ECG e gating sem fio, além de flexibilidade de posicionamento e liberdade de movimento durante procedimentos de ressonância.
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O monitor Expression MR400 lhe possibilita realizar procedimentos de ressonância magnética que potencialmente levam os pacientes mais cedo para casa. Espere por monitoração de agentes anestésicos e temperatura corporal de alta qualidade, arquitetura cardíaca avançada para um superior sinal de ECG e gating sem fio, além de flexibilidade de posicionamento e liberdade de movimento durante procedimentos de ressonância.
O Conceito da Monitoração "Beira de Leito" agora para Ressonância Magnética
Aproveite ao máximo os recursos da ressonância magnética
O Conceito da Monitoração "Beira de Leito" agora para Ressonância Magnética
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Aproveite ao máximo os recursos da ressonância magnética
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O monitor Expression MR400 proporciona flexibilidade em protocolos de exames, liberdade de movimento e inteligência automatizada para suportá-lo. Monitore pacientes, mesmo quando otimizando protocolos até 4W / kg SAR e 7.2μT B1rms. Melhore o atendimento e crie um ambiente de trabalho confortável reduzindo restrições que normalmente acompanham o posicionamento do monitor em relação ao paciente e o campo magnético.
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O monitor Expression MR400 proporciona flexibilidade em protocolos de exames, liberdade de movimento e inteligência automatizada para suportá-lo. Monitore pacientes, mesmo quando otimizando protocolos até 4W / kg SAR e 7.2μT B1rms. Melhore o atendimento e crie um ambiente de trabalho confortável reduzindo restrições que normalmente acompanham o posicionamento do monitor em relação ao paciente e o campo magnético.
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Aproveite ao máximo os recursos da ressonância magnética
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