O Conceito da Monitoração "Beira de Leito" agora para Ressonância Magnética

Em um mundo ideal, não haveria qualquer diferença entre a monitoração de pacientes durante ressonância magnética e à beira de leito. O monitor Expression MR400 dá um passo importante em direção a este conceito trazendo parâmetros de qualidade para a sala de ressonância como SINC (SpO2, IBP, NIBP e CO2), alarmes que redefinem a inteligência preventiva, tela widescreen de LED 15" com a mesma facilidade de uma interface de leito, e uma combinação exclusiva de aprimoramento de ECG do paciente à forma de onda.