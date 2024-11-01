Monitores de pacientes para ressonância magnética
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Com o monitor Expression MR400 você eleva a capacidade de monitorização de pacientes no ambiente de Ressonancia Magnética e possibilita a conectividade com o Sistema de TI.
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