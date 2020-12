A arquitetura dStream usa um método DirectDigital de amostragem do sinal de RF na digitalização: a amostragem do sinal de imagem de ressonância magnética (IRM) é feita diretamente, sem conversão para DC. Essa técnica evita todos os estágios analógicos intermediários da conversão do sinal entre o elemento da bobina e o conversor analógico-digital (ADC).