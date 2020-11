Pacientes com implantes seguros apenas para determinados tipos de RM frequentemente se deparam com recusas de exames de imagem de ressonância magnética (IRM). Isso ocorre porque nem sempre é fácil para os médicos implementar limites no scanner de RM e pode reduzir as opções de diagnóstico para essa crescente população de pacientes, além de limitar uma fonte de possíveis indicações para a instituição. Para simplificar seu processo de varredura de pacientes com implantes seguros apenas para determinados tipos de RM, o software ScanWise Implant oferece uma orientação passo a passo para inserir os valores de segurança do fabricante do implante. A seguir, seu sistema de RM aplicará automaticamente esses valores durante todo o exame. O ScanWise Implant permite que você atenda com confiança essa crescente população de pacientes, ajudando a aumentar suas indicações