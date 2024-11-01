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Vídeo Gestão de pacientes em cuidado intensivo - Monitores Philips

O cuidado dinâmico, exige soluções dinâmicas


Veja como sistemas seguros e escaláveis de monitoramento de pacientes, fluxos de trabalho clinicamente focados e interoperabilidade avançada fornecem insights preditivos para todos os pontos de atendimento.

Vídeo de presentación del monitor de paciente IntelliVue de la serie 6000

Apresentamos a Monitorização de pacientes IntelliVue série 6000


Mantenhase à frente das necessidades dos pacientes com configurações de monitorização flexíveis que ajudam você a fornecer cuidados de alta qualidade em todas as áreas do hospital.

Produtos em destaque da série 6000 de monitores de pacientes

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    Patient Monitor 6100

    Patient Monitor 6100  

    O Monitor de Pacientes IntelliVue 6100 foi projetado com base nas necessidades dos profissionais de saúde atuais. Ele oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade, preço acessível e acesso a cuidados de qualidade. Ele proporciona o poder de monitoramento e a funcionalidade da IntelliVue em diversos ambientes de atendimento.

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    Patient Monitor 6300

    Patient Monitor 6300  

    O Monitor de Pacientes IntelliVue 6300 foi desenvolvido para atender às necessidades dos profissionais de saúde da atualidade. Ele oferece o equilíbrio ideal entre flexibilidade, custo-benefício e acesso a cuidados de qualidade

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    Patient Monitor 6500

    Patient Monitor 6500  

    O Monitor de Pacientes IntelliVue 6500 foi projetado com base nas necessidades dos profissionais de saúde atuais. Ele oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade, preço acessível e acesso a cuidados de qualidade. Ele proporciona o poder de monitoramento e a funcionalidade da IntelliVue em diversos cenários de atendimento.

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IntelliVue

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    IntelliVue MX850

    IntelliVue MX850

    O monitor de pacientes à beira do leito IntelliVue MX850 da Philips aborda diretamente as necessidades de segurança em constante evolução do cenário de TI em saúde e conta com uma série de recursos que facilitam suas estratégias de segurança cibernética. Além disso, esse excepcional monitor de qualidade premium oferece uma funcionalidade avançada, opções flexíveis de configuração e uma ampla gama de medições. O monitor se adapta facilmente às demandas de ambientes de terapia intensiva para pacientes em estado grave.

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    IntelliVue MX750

    IntelliVue MX750

    O monitor de pacientes à beira do leito IntelliVue MX750 da Philips aborda diretamente as necessidades de segurança em constante evolução do cenário de TI em saúde e conta com uma série de recursos que facilitam suas estratégias de segurança cibernética.¹ Além disso, esse monitor excepcional oferece uma funcionalidade avançada e uma ampla gama de medições.

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    IntelliVue MX550

    IntelliVue MX550

    O IntelliVue MX550 reúne um monitoramento poderoso ao leito com a garantia de um backup de bateria. Capaz de absorver uma grande quantidade de informações do paciente em um piscar de olhos, ele pode fazer uma enorme diferença quando diversos pacientes e prioridades precisam de atenção.

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    IntelliVue MX500

    IntelliVue MX500

    O IntelliVue MX500 combina poderoso monitoramento com portabilidade flexível em uma unidade compacta. Fornecendo abrangente informação do paciente à primeira vista, pode fazer uma real diferença quando vários pacientes e prioridades exigem atenção.

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    IntelliVue MX450

    IntelliVue MX450

    O IntelliVue MX450 combina poderoso monitoramento com portabilidade flexível em uma unidade compacta. Fornecendo abrangente informação do paciente à primeira vista, pode fazer uma real diferença quando vários pacientes e prioridades exigem atenção.

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    IntelliVue MX100

    IntelliVue MX100

    O MX100 oferece uma maneira flexível e confiável de monitorar os pacientes em trânsito — e à beira do leito — com um único monitor portátil autônomo. Pequeno e leve, o MX100 oferece um conjunto amplo e escalável de medições clínicas. Esse resistente dispositivo alimentado por bateria tem uma tela integrada de 15,5 cm sensível ao toque e um funcionamento familiar, semelhante a um smartphone, para facilidade de uso.

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    IntelliVue X3

    IntelliVue X3

    O IntelliVue X3 da Philips é um monitor compacto de finalidade dupla para pacientes em trânsito com funcionamento intuitivo tipo smartphone que, além disso, oferece um conjunto escalável de medições clínicas.

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    Patient Information Center iX (PIC iX) Centro de informações iX (PIIC iX)

    Patient Information Center iX (PIC iX) Centro de informações iX (PIIC iX)

    Um sistema de monitoramento poderoso e em tempo real que oferece ao seu hospital um acesso facilitado as informações, aliado a uma experiência rica. O sistema auxilia na sua organização para entregar um atendimento de qualidade aos pacientes.

    NOCTN171
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Efficia

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    Ajudando você a realizar tratamento eficiente e de qualidade

    Ajudando você a realizar tratamento eficiente e de qualidade  

    Quando orçamento e qualidade importam, a escolha é o Philips Efficia. Em sintonia com suas necessidades, nós oferecemos uma linha valiosa de monitores de pacientes.

    NOCTN380
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    Efficia CM150

    Efficia CM150

    Algoritmos de medição fisiológica testados pelo tempo e funcionalidades essenciais estão agora ao seu alcance. Pensando no seu fluxo de trabalho, os monitores Efficia são projetados para serem portáteis e intuitivos. Você pode acessar a maioria das funções com três cliques ou menos. Com várias configurações fornecidas, você pode atender a diferentes necessidades clínicas. Com os monitores de pacientes Efficia, você pode ter certeza de que está prestando atendimento eficiente e de qualidade – tudo dentro do seu orçamento.

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Goldway

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    Goldway G40E

    Goldway G40E

    Os médicos precisam responder rapidamente às mudanças rápidas na condição de seus pacientes. Ter uma solução de monitoramento de pacientes versátil e altamente confiável economiza um tempo precioso na determinação do melhor tratamento. O G40E é a sua escolha para um monitor de leito pré-configurado, econômico e fácil de aprender que fornece medições confiáveis (Philips ST/AR ECG e FAST-SpO₂).

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Soluções de interoperabilidade

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    Sistema IntelliBridge

    Sistema IntelliBridge  

    O sistema IntelliBridge System é uma solução plug-and-play que integra dados de dispositivos do local de atendimento com os sistemas de informações hospitalares ou o Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). O sistema fornece uma visão consolidada dos dados do paciente e pode ser usado pelos profissionais em salas de cirurgia ou UTIs.

    NOCTN333
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    IntelliBridge Enterprise

    IntelliBridge Enterprise

    O Philips IntelliBridge Enterprise fornece um ponto único, baseado em padrões de interoperabilidade entre os sistemas clínicos Philips e seus sistemas de informações empresariais, reduzindo a complexidade e custo no seu ambiente de saúde.

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    IntelliBridge EC10

    IntelliBridge EC10  

    Como reunir as informações de paciente em ambientes de atendimento com equipamentos diversos? O módulo IntelliBridge EC10 consolida os dados de equipamentos de cabeceira para mostrar no IntelliVue e transmitir aos sistemas de informações clínicas e hospitalares.

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