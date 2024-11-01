Veja como sistemas seguros e escaláveis de monitoramento de pacientes, fluxos de trabalho clinicamente focados e interoperabilidade avançada fornecem insights preditivos para todos os pontos de atendimento.
Mantenhase à frente das necessidades dos pacientes com configurações de monitorização flexíveis que ajudam você a fornecer cuidados de alta qualidade em todas as áreas do hospital.
O Monitor de Pacientes IntelliVue 6100 foi projetado com base nas necessidades dos profissionais de saúde atuais. Ele oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade, preço acessível e acesso a cuidados de qualidade. Ele proporciona o poder de monitoramento e a funcionalidade da IntelliVue em diversos ambientes de atendimento.
O Monitor de Pacientes IntelliVue 6300 foi desenvolvido para atender às necessidades dos profissionais de saúde da atualidade. Ele oferece o equilíbrio ideal entre flexibilidade, custo-benefício e acesso a cuidados de qualidade
O Monitor de Pacientes IntelliVue 6500 foi projetado com base nas necessidades dos profissionais de saúde atuais. Ele oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade, preço acessível e acesso a cuidados de qualidade. Ele proporciona o poder de monitoramento e a funcionalidade da IntelliVue em diversos cenários de atendimento.
O monitor de pacientes à beira do leito IntelliVue MX850 da Philips aborda diretamente as necessidades de segurança em constante evolução do cenário de TI em saúde e conta com uma série de recursos que facilitam suas estratégias de segurança cibernética. Além disso, esse excepcional monitor de qualidade premium oferece uma funcionalidade avançada, opções flexíveis de configuração e uma ampla gama de medições. O monitor se adapta facilmente às demandas de ambientes de terapia intensiva para pacientes em estado grave.
O monitor de pacientes à beira do leito IntelliVue MX750 da Philips aborda diretamente as necessidades de segurança em constante evolução do cenário de TI em saúde e conta com uma série de recursos que facilitam suas estratégias de segurança cibernética.¹ Além disso, esse monitor excepcional oferece uma funcionalidade avançada e uma ampla gama de medições.
O IntelliVue MX550 reúne um monitoramento poderoso ao leito com a garantia de um backup de bateria. Capaz de absorver uma grande quantidade de informações do paciente em um piscar de olhos, ele pode fazer uma enorme diferença quando diversos pacientes e prioridades precisam de atenção.
O IntelliVue MX500 combina poderoso monitoramento com portabilidade flexível em uma unidade compacta. Fornecendo abrangente informação do paciente à primeira vista, pode fazer uma real diferença quando vários pacientes e prioridades exigem atenção.
O IntelliVue MX450 combina poderoso monitoramento com portabilidade flexível em uma unidade compacta. Fornecendo abrangente informação do paciente à primeira vista, pode fazer uma real diferença quando vários pacientes e prioridades exigem atenção.
O MX100 oferece uma maneira flexível e confiável de monitorar os pacientes em trânsito — e à beira do leito — com um único monitor portátil autônomo. Pequeno e leve, o MX100 oferece um conjunto amplo e escalável de medições clínicas. Esse resistente dispositivo alimentado por bateria tem uma tela integrada de 15,5 cm sensível ao toque e um funcionamento familiar, semelhante a um smartphone, para facilidade de uso.
O IntelliVue X3 da Philips é um monitor compacto de finalidade dupla para pacientes em trânsito com funcionamento intuitivo tipo smartphone que, além disso, oferece um conjunto escalável de medições clínicas.
Um sistema de monitoramento poderoso e em tempo real que oferece ao seu hospital um acesso facilitado as informações, aliado a uma experiência rica. O sistema auxilia na sua organização para entregar um atendimento de qualidade aos pacientes.
Quando orçamento e qualidade importam, a escolha é o Philips Efficia. Em sintonia com suas necessidades, nós oferecemos uma linha valiosa de monitores de pacientes.
Algoritmos de medição fisiológica testados pelo tempo e funcionalidades essenciais estão agora ao seu alcance. Pensando no seu fluxo de trabalho, os monitores Efficia são projetados para serem portáteis e intuitivos. Você pode acessar a maioria das funções com três cliques ou menos. Com várias configurações fornecidas, você pode atender a diferentes necessidades clínicas. Com os monitores de pacientes Efficia, você pode ter certeza de que está prestando atendimento eficiente e de qualidade – tudo dentro do seu orçamento.
Os médicos precisam responder rapidamente às mudanças rápidas na condição de seus pacientes. Ter uma solução de monitoramento de pacientes versátil e altamente confiável economiza um tempo precioso na determinação do melhor tratamento. O G40E é a sua escolha para um monitor de leito pré-configurado, econômico e fácil de aprender que fornece medições confiáveis (Philips ST/AR ECG e FAST-SpO₂).
O sistema IntelliBridge System é uma solução plug-and-play que integra dados de dispositivos do local de atendimento com os sistemas de informações hospitalares ou o Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). O sistema fornece uma visão consolidada dos dados do paciente e pode ser usado pelos profissionais em salas de cirurgia ou UTIs.
O Philips IntelliBridge Enterprise fornece um ponto único, baseado em padrões de interoperabilidade entre os sistemas clínicos Philips e seus sistemas de informações empresariais, reduzindo a complexidade e custo no seu ambiente de saúde.
Como reunir as informações de paciente em ambientes de atendimento com equipamentos diversos? O módulo IntelliBridge EC10 consolida os dados de equipamentos de cabeceira para mostrar no IntelliVue e transmitir aos sistemas de informações clínicas e hospitalares.
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