Termos de pesquisa

IntelliVue MX100

Monitor de pacientes

Encontre produtos similares

O MX100 oferece uma maneira flexível e confiável de monitorar os pacientes em trânsito — e à beira do leito — com um único monitor portátil autônomo. Pequeno e leve, o MX100 oferece um conjunto amplo e escalável de medições clínicas. Esse resistente dispositivo alimentado por bateria tem uma tela integrada de 15,5 cm sensível ao toque e um funcionamento familiar, semelhante a um smartphone, para facilidade de uso.

Contate-nos
Características
Fácil de usar
Fácil de usar

Fácil de usar

Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.

Fácil de usar

Fácil de usar
Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.

Fácil de usar

Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Ler mais
Fácil de usar
Fácil de usar

Fácil de usar

Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Resistente e pronto para tudo
Resistente e pronto para tudo

Resistente e pronto para tudo

O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.

Resistente e pronto para tudo

Resistente e pronto para tudo
O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.

Resistente e pronto para tudo

O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
Ler mais
Resistente e pronto para tudo
Resistente e pronto para tudo

Resistente e pronto para tudo

O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.
Ler mais
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.
Como proteger seu investimento
Como proteger seu investimento

Como proteger seu investimento

Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.

Como proteger seu investimento

Como proteger seu investimento
Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.

Como proteger seu investimento

Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.
Ler mais
Como proteger seu investimento
Como proteger seu investimento

Como proteger seu investimento

Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.
  • Fácil de usar
  • Resistente e pronto para tudo
  • Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
  • Como proteger seu investimento
Veja todos os recursos
Fácil de usar
Fácil de usar

Fácil de usar

Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.

Fácil de usar

Fácil de usar
Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.

Fácil de usar

Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Ler mais
Fácil de usar
Fácil de usar

Fácil de usar

Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Resistente e pronto para tudo
Resistente e pronto para tudo

Resistente e pronto para tudo

O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.

Resistente e pronto para tudo

Resistente e pronto para tudo
O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.

Resistente e pronto para tudo

O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
Ler mais
Resistente e pronto para tudo
Resistente e pronto para tudo

Resistente e pronto para tudo

O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.
Ler mais
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções

Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.
Como proteger seu investimento
Como proteger seu investimento

Como proteger seu investimento

Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.

Como proteger seu investimento

Como proteger seu investimento
Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.

Como proteger seu investimento

Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.
Ler mais
Como proteger seu investimento
Como proteger seu investimento

Como proteger seu investimento

Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.

Documentação

Visão geral do produto (1)

Visão geral do produto

Visão geral do produto (1)

Visão geral do produto

Veja toda a documentação

Visão geral do produto (1)

Visão geral do produto

Especificações

Monitor
Monitor
Descrição
  • Monitor LCD colorido de matriz ativa com tela multitoque capacitiva
Tamanho
  • 15,5 cm
Resolução
  • 1024 x 480
Número de ondas de medição
  • até 5
Orientações de tela disponíveis
  • 0°/90°/180°
Tela
  • Vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®
Especificações Físicas
Especificações Físicas
Básicas
  • ECG;
  • SpO2 (opção entre o FAST-SpO2 da Philips, o OxiMax SpO2 da Nellcor e o SpO2 rainbow SET da Masimo),
  • Respiração;
  • PANI
Peso
  • 1,4 kg incluindo as opções, a bateria e a alça
Tamanho (com a alça)
  • 249 x 97 x 111 mm
Opcional:
  • 2 pressões arteriais invasivas, CO2
Com extensões de medição do IntelliVue
  • Até 4 Pressões Arteriais Invasivas e 2 temperaturas;
  • CO2 Microstream da Covidien;
  • Co2 mainstream ou CO2 sidestream LoFlo da Respironics
Bateria
Bateria
Capacidade
  • 5 horas (configuração básica5)
Resistência
Resistência
Desinfecção
  • Superfície com materiais altamente resistentes a desinfetantes
Resistência mecânica
  • 7m3
Monitor
Monitor
Descrição
  • Monitor LCD colorido de matriz ativa com tela multitoque capacitiva
Tamanho
  • 15,5 cm
Especificações Físicas
Especificações Físicas
Básicas
  • ECG;
  • SpO2 (opção entre o FAST-SpO2 da Philips, o OxiMax SpO2 da Nellcor e o SpO2 rainbow SET da Masimo),
  • Respiração;
  • PANI
Peso
  • 1,4 kg incluindo as opções, a bateria e a alça
Veja todas as especificações
Monitor
Monitor
Descrição
  • Monitor LCD colorido de matriz ativa com tela multitoque capacitiva
Tamanho
  • 15,5 cm
Resolução
  • 1024 x 480
Número de ondas de medição
  • até 5
Orientações de tela disponíveis
  • 0°/90°/180°
Tela
  • Vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®
Especificações Físicas
Especificações Físicas
Básicas
  • ECG;
  • SpO2 (opção entre o FAST-SpO2 da Philips, o OxiMax SpO2 da Nellcor e o SpO2 rainbow SET da Masimo),
  • Respiração;
  • PANI
Peso
  • 1,4 kg incluindo as opções, a bateria e a alça
Tamanho (com a alça)
  • 249 x 97 x 111 mm
Opcional:
  • 2 pressões arteriais invasivas, CO2
Com extensões de medição do IntelliVue
  • Até 4 Pressões Arteriais Invasivas e 2 temperaturas;
  • CO2 Microstream da Covidien;
  • Co2 mainstream ou CO2 sidestream LoFlo da Respironics
Bateria
Bateria
Capacidade
  • 5 horas (configuração básica5)
Resistência
Resistência
Desinfecção
  • Superfície com materiais altamente resistentes a desinfetantes
Resistência mecânica
  • 7m3
  • 1. Consulte seu representante de vendas da Philips quanto ao uso de uma rede sem fio existente (802.11) ou da rede Smart-Hopping do IntelliVue.
  • 2. Corning e Gorilla são marcas registradas da Corning Incorporated. O vidro antimicrobiano Gorilla da Corning não protege os usuários nem beneficia a saúde de forma direta ou implícita.
  • 3. Consulte as Instruções do IntelliVue MX100 para obter uma lista completa de agentes recomendados.
  • 4. Fornece mais de 6 anos de compatibilidade retroativa com o hardware da Central de Informações do Paciente (pode requerer atualização do software).
  • 5. ECG/Resp, SpO2 FAST, PANI a cada 15 min, brilho configurado como otimizado.

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.