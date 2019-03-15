O MX100 oferece uma maneira flexível e confiável de monitorar os pacientes em trânsito — e à beira do leito — com um único monitor portátil autônomo. Pequeno e leve, o MX100 oferece um conjunto amplo e escalável de medições clínicas. Esse resistente dispositivo alimentado por bateria tem uma tela integrada de 15,5 cm sensível ao toque e um funcionamento familiar, semelhante a um smartphone, para facilidade de uso.
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Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Fácil de usar
Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Fácil de usar
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Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Resistente e pronto para tudo
Resistente e pronto para tudo
O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
Resistente e pronto para tudo
O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
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O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.
Compatível com protocolos de limpeza para controle de infecções
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Qualquer equipamento que entre em contato com seus pacientes precisa cumprir os mais altos padrões de controle de infecções da sua organização. Por essa razão, todas as superfícies do MX100 são feitas de materiais inovadores e resistentes a produtos químicos, incluindo a tela de vidro antimicrobiano Gorilla® da Corning®. Você pode usar desinfetantes agressivos3 sem danificar seu monitor.
Como proteger seu investimento
Como proteger seu investimento
Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.
Como proteger seu investimento
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Uma interface de monitoramento IntelliVue comum a todos os departamentos e todos os níveis de atendimento ajuda a reduzir a necessidade de treinamento. O MX100 é compatível com suas extensões de medição do IntelliVue, com a Central de Informações do Paciente, com a infraestrutura de rede clínica e com outros componentes de monitoramento,4 facilitando sua incorporação aos seus sistemas de monitoramento existentes.
Fácil de usar
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Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Fácil de usar
Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Fácil de usar
Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
Uma intuitiva tela de 15,5 cm sensível ao toque com funcionamento familiar tipo smartphone permite que o IntelliVue MX100 seja rápido de aprender e fácil de usar: basta deslizar seus dedos pela ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Você também pode personalizar cada tela para exibir exatamente o que você quer ver.
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O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
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O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
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O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.
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1. Consulte seu representante de vendas da Philips quanto ao uso de uma rede sem fio existente (802.11) ou da rede Smart-Hopping do IntelliVue.
2. Corning e Gorilla são marcas registradas da Corning Incorporated. O vidro antimicrobiano Gorilla da Corning não protege os usuários nem beneficia a saúde de forma direta ou implícita.
3. Consulte as Instruções do IntelliVue MX100 para obter uma lista completa de agentes recomendados.
4. Fornece mais de 6 anos de compatibilidade retroativa com o hardware da Central de Informações do Paciente (pode requerer atualização do software).
5. ECG/Resp, SpO2 FAST, PANI a cada 15 min, brilho configurado como otimizado.
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