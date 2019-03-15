Resistente e pronto para tudo

O MX100 é construído com um projeto estrutural reforçado e uma carcaça resistente. Sua tela de grau médico usa o vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®.2 Uma alça ergonômica sólida torna o MX100 fácil de transportar e, ao mesmo tempo, protege tanto o monitor quanto os conectores de medição. Tudo isso projetado para ajudar a aliviar o fardo da inatividade do equipamento e os respectivos custos de conserto e manutenção.