O IntelliVue X3 da Philips é um monitor compacto de finalidade dupla para pacientes em trânsito com funcionamento intuitivo tipo smartphone que, além disso, oferece um conjunto escalável de medições clínicas.
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O IntelliVue X3 se integra facilmente à sua solução de monitoramento de pacientes IntelliVue existente. Funciona com as extensões de medição do IntelliVue, com monitores host, com a Central de Informações do Paciente (Clássica e PIC iX), com sua infraestrutura de rede clínica e com outros componentes.1 Isso ajuda a ampliar o ciclo de vida de suas soluções de monitoramento de pacientes e reduz o custo total de propriedade.
Proteja seu investimento
O IntelliVue X3 se integra facilmente à sua solução de monitoramento de pacientes IntelliVue existente. Funciona com as extensões de medição do IntelliVue, com monitores host, com a Central de Informações do Paciente (Clássica e PIC iX), com sua infraestrutura de rede clínica e com outros componentes.1 Isso ajuda a ampliar o ciclo de vida de suas soluções de monitoramento de pacientes e reduz o custo total de propriedade.
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O IntelliVue X3 se integra facilmente à sua solução de monitoramento de pacientes IntelliVue existente. Funciona com as extensões de medição do IntelliVue, com monitores host, com a Central de Informações do Paciente (Clássica e PIC iX), com sua infraestrutura de rede clínica e com outros componentes.1 Isso ajuda a ampliar o ciclo de vida de suas soluções de monitoramento de pacientes e reduz o custo total de propriedade.
O IntelliVue X3 se integra facilmente à sua solução de monitoramento de pacientes IntelliVue existente. Funciona com as extensões de medição do IntelliVue, com monitores host, com a Central de Informações do Paciente (Clássica e PIC iX), com sua infraestrutura de rede clínica e com outros componentes.1 Isso ajuda a ampliar o ciclo de vida de suas soluções de monitoramento de pacientes e reduz o custo total de propriedade.
Compatível com protocolos de controle de infecções
Compatível com protocolos de controle de infecções
Todas as superfícies do monitor de pacientes portátil X3 são feitas de materiais resistentes a produtos químicos, testados para resistir a desinfetantes agressivos[2] por um período cerca de 60 vezes mais longo do que os materiais usados anteriormente. A parte do X3 que você toca com mais frequência — sua tela sensível ao toque — é coberta por um vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®[3] embebido de uma prata iônica com propriedades antimicrobianas.
Compatível com protocolos de controle de infecções
Todas as superfícies do monitor de pacientes portátil X3 são feitas de materiais resistentes a produtos químicos, testados para resistir a desinfetantes agressivos[2] por um período cerca de 60 vezes mais longo do que os materiais usados anteriormente. A parte do X3 que você toca com mais frequência — sua tela sensível ao toque — é coberta por um vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®[3] embebido de uma prata iônica com propriedades antimicrobianas.
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Todas as superfícies do monitor de pacientes portátil X3 são feitas de materiais resistentes a produtos químicos, testados para resistir a desinfetantes agressivos[2] por um período cerca de 60 vezes mais longo do que os materiais usados anteriormente. A parte do X3 que você toca com mais frequência — sua tela sensível ao toque — é coberta por um vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®[3] embebido de uma prata iônica com propriedades antimicrobianas.
Compatível com protocolos de controle de infecções
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Todas as superfícies do monitor de pacientes portátil X3 são feitas de materiais resistentes a produtos químicos, testados para resistir a desinfetantes agressivos[2] por um período cerca de 60 vezes mais longo do que os materiais usados anteriormente. A parte do X3 que você toca com mais frequência — sua tela sensível ao toque — é coberta por um vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®[3] embebido de uma prata iônica com propriedades antimicrobianas.
As extensões de medição expandem a visão
As extensões de medição expandem a visão
As extensões de medição permitem que você adicione ao X3 mais pressões arteriais invasivas, mais temperatura, débito cardíaco e capnografia. As três diferentes extensões ampliam o monitoramento de forma a atender pacientes ainda mais graves.
As extensões de medição expandem a visão
As extensões de medição permitem que você adicione ao X3 mais pressões arteriais invasivas, mais temperatura, débito cardíaco e capnografia. As três diferentes extensões ampliam o monitoramento de forma a atender pacientes ainda mais graves.
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As extensões de medição permitem que você adicione ao X3 mais pressões arteriais invasivas, mais temperatura, débito cardíaco e capnografia. As três diferentes extensões ampliam o monitoramento de forma a atender pacientes ainda mais graves.
As extensões de medição permitem que você adicione ao X3 mais pressões arteriais invasivas, mais temperatura, débito cardíaco e capnografia. As três diferentes extensões ampliam o monitoramento de forma a atender pacientes ainda mais graves.
Fácil de usar
Fácil de usar
O IntelliVue X3 é tão simples de operar quanto o seu smartphone. Basta deslizar os dedos pela tela para navegar através de uma ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Cada tela pode ser personalizada para apresentar exatamente o que você quer ver, da maneira como você quer ver.
Fácil de usar
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Projetado para aumentar a eficiência
Projetado para aumentar a eficiência
O IntelliVue X3 ajuda a simplificar o fluxo de trabalho e a aumentar a eficiência reduzindo o número de etapas necessárias para preparar os pacientes para o transporte. Conectado a um monitor IntelliVue à beira do leito, atua como um módulo de multimedição. Assim que você o desconecta do monitor host, o X3 se transforma em um reforçado monitor para pacientes em trânsito sem necessidade de mudar os cabos do paciente, nem antes nem depois do transporte.
Projetado para aumentar a eficiência
O IntelliVue X3 ajuda a simplificar o fluxo de trabalho e a aumentar a eficiência reduzindo o número de etapas necessárias para preparar os pacientes para o transporte. Conectado a um monitor IntelliVue à beira do leito, atua como um módulo de multimedição. Assim que você o desconecta do monitor host, o X3 se transforma em um reforçado monitor para pacientes em trânsito sem necessidade de mudar os cabos do paciente, nem antes nem depois do transporte.
Projetado para aumentar a eficiência
O IntelliVue X3 ajuda a simplificar o fluxo de trabalho e a aumentar a eficiência reduzindo o número de etapas necessárias para preparar os pacientes para o transporte. Conectado a um monitor IntelliVue à beira do leito, atua como um módulo de multimedição. Assim que você o desconecta do monitor host, o X3 se transforma em um reforçado monitor para pacientes em trânsito sem necessidade de mudar os cabos do paciente, nem antes nem depois do transporte.
Uma interface testada e aprovada
Uma interface testada e aprovada
A interface de usuário intuitiva foi desenvolvida tendo como base os monitores de pacientes IntelliVue da Philips que, além de serem líderes de mercado, foram validados e vem sendo continuamente aprimorados ao longo de 15 anos.
Uma interface testada e aprovada
A interface de usuário intuitiva foi desenvolvida tendo como base os monitores de pacientes IntelliVue da Philips que, além de serem líderes de mercado, foram validados e vem sendo continuamente aprimorados ao longo de 15 anos.
Uma interface testada e aprovada
A interface de usuário intuitiva foi desenvolvida tendo como base os monitores de pacientes IntelliVue da Philips que, além de serem líderes de mercado, foram validados e vem sendo continuamente aprimorados ao longo de 15 anos.
Veja o contexto geral
Veja o contexto geral
Independentemente do local no qual você se encontra no hospital, é importante ser capaz de verificar os sinais vitais do seu paciente com um breve olhar. Para ver as medições do IntelliVue X3 em um monitor grande padrão de alta resolução, basta conectar o X3 a um monitor remoto IntelliVue XDS.
Veja o contexto geral
Independentemente do local no qual você se encontra no hospital, é importante ser capaz de verificar os sinais vitais do seu paciente com um breve olhar. Para ver as medições do IntelliVue X3 em um monitor grande padrão de alta resolução, basta conectar o X3 a um monitor remoto IntelliVue XDS.
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Independentemente do local no qual você se encontra no hospital, é importante ser capaz de verificar os sinais vitais do seu paciente com um breve olhar. Para ver as medições do IntelliVue X3 em um monitor grande padrão de alta resolução, basta conectar o X3 a um monitor remoto IntelliVue XDS.
Um histórico de confiabilidade
Um histórico de confiabilidade
Com mais de 1 milhão de monitores de pacientes IntelliVue vendidos desde 2002, o IntelliVue X3 faz parte de uma família de soluções de monitoramento com um histórico comprovado de qualidade. Uma estrutura altamente modular e um design inovador com gaveta deslizante tornam todos os componentes fáceis de acessar, remover e substituir, com rapidez e baixo custo.
Um histórico de confiabilidade
Com mais de 1 milhão de monitores de pacientes IntelliVue vendidos desde 2002, o IntelliVue X3 faz parte de uma família de soluções de monitoramento com um histórico comprovado de qualidade. Uma estrutura altamente modular e um design inovador com gaveta deslizante tornam todos os componentes fáceis de acessar, remover e substituir, com rapidez e baixo custo.
Um histórico de confiabilidade
Com mais de 1 milhão de monitores de pacientes IntelliVue vendidos desde 2002, o IntelliVue X3 faz parte de uma família de soluções de monitoramento com um histórico comprovado de qualidade. Uma estrutura altamente modular e um design inovador com gaveta deslizante tornam todos os componentes fáceis de acessar, remover e substituir, com rapidez e baixo custo.
Opções de alimentação para favorecer seu fluxo de trabalho
Opções de alimentação para favorecer seu fluxo de trabalho
Você escolhe a maneira de fazer seu X3 funcionar. Esse monitor compacto é entregue com uma bateria recarregável removível que proporciona mais de 5 horas de funcionamento com uma única carga. O acréscimo da Doca IntelliVue CA opcional fornece carregamento e conectividade de rede em uma única solução de acoplamento, a preços acessíveis. É claro que acoplar o X3 a um monitor host permite que o host alimente o X3.
Opções de alimentação para favorecer seu fluxo de trabalho
Você escolhe a maneira de fazer seu X3 funcionar. Esse monitor compacto é entregue com uma bateria recarregável removível que proporciona mais de 5 horas de funcionamento com uma única carga. O acréscimo da Doca IntelliVue CA opcional fornece carregamento e conectividade de rede em uma única solução de acoplamento, a preços acessíveis. É claro que acoplar o X3 a um monitor host permite que o host alimente o X3.
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Você escolhe a maneira de fazer seu X3 funcionar. Esse monitor compacto é entregue com uma bateria recarregável removível que proporciona mais de 5 horas de funcionamento com uma única carga. O acréscimo da Doca IntelliVue CA opcional fornece carregamento e conectividade de rede em uma única solução de acoplamento, a preços acessíveis. É claro que acoplar o X3 a um monitor host permite que o host alimente o X3.
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O IntelliVue X3 se integra facilmente à sua solução de monitoramento de pacientes IntelliVue existente. Funciona com as extensões de medição do IntelliVue, com monitores host, com a Central de Informações do Paciente (Clássica e PIC iX), com sua infraestrutura de rede clínica e com outros componentes.1 Isso ajuda a ampliar o ciclo de vida de suas soluções de monitoramento de pacientes e reduz o custo total de propriedade.
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O IntelliVue X3 se integra facilmente à sua solução de monitoramento de pacientes IntelliVue existente. Funciona com as extensões de medição do IntelliVue, com monitores host, com a Central de Informações do Paciente (Clássica e PIC iX), com sua infraestrutura de rede clínica e com outros componentes.1 Isso ajuda a ampliar o ciclo de vida de suas soluções de monitoramento de pacientes e reduz o custo total de propriedade.
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O IntelliVue X3 se integra facilmente à sua solução de monitoramento de pacientes IntelliVue existente. Funciona com as extensões de medição do IntelliVue, com monitores host, com a Central de Informações do Paciente (Clássica e PIC iX), com sua infraestrutura de rede clínica e com outros componentes.1 Isso ajuda a ampliar o ciclo de vida de suas soluções de monitoramento de pacientes e reduz o custo total de propriedade.
Compatível com protocolos de controle de infecções
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Todas as superfícies do monitor de pacientes portátil X3 são feitas de materiais resistentes a produtos químicos, testados para resistir a desinfetantes agressivos[2] por um período cerca de 60 vezes mais longo do que os materiais usados anteriormente. A parte do X3 que você toca com mais frequência — sua tela sensível ao toque — é coberta por um vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®[3] embebido de uma prata iônica com propriedades antimicrobianas.
Compatível com protocolos de controle de infecções
Todas as superfícies do monitor de pacientes portátil X3 são feitas de materiais resistentes a produtos químicos, testados para resistir a desinfetantes agressivos[2] por um período cerca de 60 vezes mais longo do que os materiais usados anteriormente. A parte do X3 que você toca com mais frequência — sua tela sensível ao toque — é coberta por um vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®[3] embebido de uma prata iônica com propriedades antimicrobianas.
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Todas as superfícies do monitor de pacientes portátil X3 são feitas de materiais resistentes a produtos químicos, testados para resistir a desinfetantes agressivos[2] por um período cerca de 60 vezes mais longo do que os materiais usados anteriormente. A parte do X3 que você toca com mais frequência — sua tela sensível ao toque — é coberta por um vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®[3] embebido de uma prata iônica com propriedades antimicrobianas.
Compatível com protocolos de controle de infecções
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Todas as superfícies do monitor de pacientes portátil X3 são feitas de materiais resistentes a produtos químicos, testados para resistir a desinfetantes agressivos[2] por um período cerca de 60 vezes mais longo do que os materiais usados anteriormente. A parte do X3 que você toca com mais frequência — sua tela sensível ao toque — é coberta por um vidro antimicrobiano Gorila® da Corning®[3] embebido de uma prata iônica com propriedades antimicrobianas.
As extensões de medição expandem a visão
As extensões de medição expandem a visão
As extensões de medição permitem que você adicione ao X3 mais pressões arteriais invasivas, mais temperatura, débito cardíaco e capnografia. As três diferentes extensões ampliam o monitoramento de forma a atender pacientes ainda mais graves.
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As extensões de medição permitem que você adicione ao X3 mais pressões arteriais invasivas, mais temperatura, débito cardíaco e capnografia. As três diferentes extensões ampliam o monitoramento de forma a atender pacientes ainda mais graves.
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As extensões de medição permitem que você adicione ao X3 mais pressões arteriais invasivas, mais temperatura, débito cardíaco e capnografia. As três diferentes extensões ampliam o monitoramento de forma a atender pacientes ainda mais graves.
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Fácil de usar
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O IntelliVue X3 é tão simples de operar quanto o seu smartphone. Basta deslizar os dedos pela tela para navegar através de uma ampla seleção de telas adaptadas a várias situações clínicas. Cada tela pode ser personalizada para apresentar exatamente o que você quer ver, da maneira como você quer ver.
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Projetado para aumentar a eficiência
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O IntelliVue X3 ajuda a simplificar o fluxo de trabalho e a aumentar a eficiência reduzindo o número de etapas necessárias para preparar os pacientes para o transporte. Conectado a um monitor IntelliVue à beira do leito, atua como um módulo de multimedição. Assim que você o desconecta do monitor host, o X3 se transforma em um reforçado monitor para pacientes em trânsito sem necessidade de mudar os cabos do paciente, nem antes nem depois do transporte.
Projetado para aumentar a eficiência
O IntelliVue X3 ajuda a simplificar o fluxo de trabalho e a aumentar a eficiência reduzindo o número de etapas necessárias para preparar os pacientes para o transporte. Conectado a um monitor IntelliVue à beira do leito, atua como um módulo de multimedição. Assim que você o desconecta do monitor host, o X3 se transforma em um reforçado monitor para pacientes em trânsito sem necessidade de mudar os cabos do paciente, nem antes nem depois do transporte.
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O IntelliVue X3 ajuda a simplificar o fluxo de trabalho e a aumentar a eficiência reduzindo o número de etapas necessárias para preparar os pacientes para o transporte. Conectado a um monitor IntelliVue à beira do leito, atua como um módulo de multimedição. Assim que você o desconecta do monitor host, o X3 se transforma em um reforçado monitor para pacientes em trânsito sem necessidade de mudar os cabos do paciente, nem antes nem depois do transporte.
Uma interface testada e aprovada
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A interface de usuário intuitiva foi desenvolvida tendo como base os monitores de pacientes IntelliVue da Philips que, além de serem líderes de mercado, foram validados e vem sendo continuamente aprimorados ao longo de 15 anos.
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A interface de usuário intuitiva foi desenvolvida tendo como base os monitores de pacientes IntelliVue da Philips que, além de serem líderes de mercado, foram validados e vem sendo continuamente aprimorados ao longo de 15 anos.
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A interface de usuário intuitiva foi desenvolvida tendo como base os monitores de pacientes IntelliVue da Philips que, além de serem líderes de mercado, foram validados e vem sendo continuamente aprimorados ao longo de 15 anos.
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Independentemente do local no qual você se encontra no hospital, é importante ser capaz de verificar os sinais vitais do seu paciente com um breve olhar. Para ver as medições do IntelliVue X3 em um monitor grande padrão de alta resolução, basta conectar o X3 a um monitor remoto IntelliVue XDS.
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Um histórico de confiabilidade
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Com mais de 1 milhão de monitores de pacientes IntelliVue vendidos desde 2002, o IntelliVue X3 faz parte de uma família de soluções de monitoramento com um histórico comprovado de qualidade. Uma estrutura altamente modular e um design inovador com gaveta deslizante tornam todos os componentes fáceis de acessar, remover e substituir, com rapidez e baixo custo.
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Com mais de 1 milhão de monitores de pacientes IntelliVue vendidos desde 2002, o IntelliVue X3 faz parte de uma família de soluções de monitoramento com um histórico comprovado de qualidade. Uma estrutura altamente modular e um design inovador com gaveta deslizante tornam todos os componentes fáceis de acessar, remover e substituir, com rapidez e baixo custo.
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Com mais de 1 milhão de monitores de pacientes IntelliVue vendidos desde 2002, o IntelliVue X3 faz parte de uma família de soluções de monitoramento com um histórico comprovado de qualidade. Uma estrutura altamente modular e um design inovador com gaveta deslizante tornam todos os componentes fáceis de acessar, remover e substituir, com rapidez e baixo custo.
Opções de alimentação para favorecer seu fluxo de trabalho
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Você escolhe a maneira de fazer seu X3 funcionar. Esse monitor compacto é entregue com uma bateria recarregável removível que proporciona mais de 5 horas de funcionamento com uma única carga. O acréscimo da Doca IntelliVue CA opcional fornece carregamento e conectividade de rede em uma única solução de acoplamento, a preços acessíveis. É claro que acoplar o X3 a um monitor host permite que o host alimente o X3.
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Você escolhe a maneira de fazer seu X3 funcionar. Esse monitor compacto é entregue com uma bateria recarregável removível que proporciona mais de 5 horas de funcionamento com uma única carga. O acréscimo da Doca IntelliVue CA opcional fornece carregamento e conectividade de rede em uma única solução de acoplamento, a preços acessíveis. É claro que acoplar o X3 a um monitor host permite que o host alimente o X3.
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Você escolhe a maneira de fazer seu X3 funcionar. Esse monitor compacto é entregue com uma bateria recarregável removível que proporciona mais de 5 horas de funcionamento com uma única carga. O acréscimo da Doca IntelliVue CA opcional fornece carregamento e conectividade de rede em uma única solução de acoplamento, a preços acessíveis. É claro que acoplar o X3 a um monitor host permite que o host alimente o X3.
1 Fornece 12 anos de compatibilidade retroativa com o hardware de monitoramento de pacientes IntelliVue (pode requerer atualização do software). Mais de 6 anos de compatibilidade retroativa com o hardware da Central de Informações do Paciente (pode requerer atualização do software).
2 Confira as Instruções do IntelliVue X3 para obter uma lista completa dos agentes recomendados.
3 Corning e Gorilla são marcas registradas da Corning Incorporated. O vidro antimicrobiano Gorilla da Corning não protege os usuários nem beneficia a saúde de forma direta ou implícita.
4 ECG/Resp, SpO2 FAST, PANI a cada 15 min, brilho configurado como otimizado.
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