Projetado para aumentar a eficiência

O IntelliVue X3 ajuda a simplificar o fluxo de trabalho e a aumentar a eficiência reduzindo o número de etapas necessárias para preparar os pacientes para o transporte. Conectado a um monitor IntelliVue à beira do leito, atua como um módulo de multimedição. Assim que você o desconecta do monitor host, o X3 se transforma em um reforçado monitor para pacientes em trânsito sem necessidade de mudar os cabos do paciente, nem antes nem depois do transporte.