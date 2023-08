Proteja seu investimento

O IntelliVue X3 se integra facilmente à sua solução de monitoramento de pacientes IntelliVue existente. Funciona com as extensões de medição do IntelliVue, com monitores host, com a Central de Informações do Paciente (Clássica e PIC iX), com sua infraestrutura de rede clínica e com outros componentes.1 Isso ajuda a ampliar o ciclo de vida de suas soluções de monitoramento de pacientes e reduz o custo total de propriedade.