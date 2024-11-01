Aproveite ao máximo o seu PEP

O IntelliVue MX750 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.