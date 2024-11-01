O monitor de pacientes à beira do leito IntelliVue MX750 da Philips aborda diretamente as necessidades de segurança em constante evolução do cenário de TI em saúde e conta com uma série de recursos que facilitam suas estratégias de segurança cibernética.¹ Além disso, esse monitor excepcional oferece uma funcionalidade avançada e uma ampla gama de medições.
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Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Design orientado às pessoas
Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Design orientado às pessoas
Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Amplo acesso às informações de pacientes
Opção de PC integrado (iPC)
O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.
Opção de PC integrado (iPC)
O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.
Opção de PC integrado (iPC)
O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.
Ofereça um atendimento eficiente e eficaz
Simplifique o fluxo de trabalho clínico
O monitor de pacientes IntelliVue MX750 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar seu fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e bombas de infusão IV.
Simplifique o fluxo de trabalho clínico
O monitor de pacientes IntelliVue MX750 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar seu fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e bombas de infusão IV.
Simplifique o fluxo de trabalho clínico
O monitor de pacientes IntelliVue MX750 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar seu fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e bombas de infusão IV.
Fique alerta a mudanças clínicas relevantes
Gestão avançada de alarmes
O monitoramento continua sendo o foco central do IntelliVue MX750, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.
Gestão avançada de alarmes
O monitoramento continua sendo o foco central do IntelliVue MX750, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.
Gestão avançada de alarmes
O monitoramento continua sendo o foco central do IntelliVue MX750, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.
Aprimore o seu investimento
Aproveite ao máximo o seu PEP
O IntelliVue MX750 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.
Aproveite ao máximo o seu PEP
O IntelliVue MX750 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.
Aproveite ao máximo o seu PEP
O IntelliVue MX750 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.
Mantenha altos níveis de segurança cibernética
Medidas consistentes de segurança cibernética
É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.
Medidas consistentes de segurança cibernética
É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.
Medidas consistentes de segurança cibernética
É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.
Amplo suporte à integração
Suporte à integração sem obstáculos
Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.
Suporte à integração sem obstáculos
Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.
Suporte à integração sem obstáculos
Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.
Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Design orientado às pessoas
Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Design orientado às pessoas
Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Amplo acesso às informações de pacientes
Opção de PC integrado (iPC)
O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.
Opção de PC integrado (iPC)
O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.
Opção de PC integrado (iPC)
O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.
Ofereça um atendimento eficiente e eficaz
Simplifique o fluxo de trabalho clínico
O monitor de pacientes IntelliVue MX750 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar seu fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e bombas de infusão IV.
Simplifique o fluxo de trabalho clínico
O monitor de pacientes IntelliVue MX750 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar seu fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e bombas de infusão IV.
Simplifique o fluxo de trabalho clínico
O monitor de pacientes IntelliVue MX750 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar seu fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e bombas de infusão IV.
Fique alerta a mudanças clínicas relevantes
Gestão avançada de alarmes
O monitoramento continua sendo o foco central do IntelliVue MX750, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.
Gestão avançada de alarmes
O monitoramento continua sendo o foco central do IntelliVue MX750, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.
Gestão avançada de alarmes
O monitoramento continua sendo o foco central do IntelliVue MX750, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.
Aprimore o seu investimento
Aproveite ao máximo o seu PEP
O IntelliVue MX750 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.
Aproveite ao máximo o seu PEP
O IntelliVue MX750 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.
Aproveite ao máximo o seu PEP
O IntelliVue MX750 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.
Mantenha altos níveis de segurança cibernética
Medidas consistentes de segurança cibernética
É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.
Medidas consistentes de segurança cibernética
É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.
Medidas consistentes de segurança cibernética
É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.
Amplo suporte à integração
Suporte à integração sem obstáculos
Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.
Suporte à integração sem obstáculos
Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.
Suporte à integração sem obstáculos
Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.
Especificações
Especificações físicas
Especificações físicas
Tamanho do monitor
Tela panorâmica de 19 polegadas
Resolução do monitor
1.920 x 1.080
Tipo de ecrã
Full HD com tecnologia de toque capacitiva projetada (pCAP)
Número de ondas por ecrã
12 ondas (máx.)
Rack com slots de módulos
Até 8 (com 2 racks FMX-4)
Aplicações
Funcionalidade de aplicação web nativa sem iPC
Vídeo
Vídeo
Vídeo encriptado através da rede LAN para
Active Display¹ ou XDS
Alarmes
Alarmes
Remotos através da rede LAN (encriptada) para
Active Display¹ ou XDS
Visor independente
Visor independente
Número de ecrãs independentes
1 Active Display¹ ou XDS
Medidas de cibersegurança
Medidas de cibersegurança
Autenticação/ID de utilizador
por meio de RFID
Autenticação de nó
por meio da criptografia de certificados, dados de rede, relatórios impressos e do sistemas de arquivos
¹ Não disponível nos EUA e em territórios que dependem da aprovação de mercado da FDA; pode não estar disponível em todas as regiões; consulte seu representante da Philips para obter informações sobre a disponibilidade do portfólio completo.
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