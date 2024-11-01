Descubra novos fluxos de trabalho móveis

O PIC iX opera com o app móvel Philips Care Assist para viabilizar novos fluxos de trabalho. Integrado ao fluxo wavestrip, ele permite revisar alarmes e formas de onda anteriores, além de medir, anotar e exportar wavestrips para o prontuário eletrônico. Como a equipe clínica é móvel, o Care Assist também possibilita realizar admissões, altas, transferências e atribuir equipamentos ao leito diretamente no PIC iX. Isso elimina a necessidade de retornar à estação central para admitir pacientes ou designar equipamentos de telemetria, tornando esses processos mais ágeis e permitindo que tudo seja feito de forma simples ao lado do leito.