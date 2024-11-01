Um sistema de monitoramento poderoso e em tempo real que oferece ao seu hospital um acesso facilitado as informações, aliado a uma experiência rica. O sistema auxilia na sua organização para entregar um atendimento de qualidade aos pacientes.
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O PIC iX oferece uma visão abrangente da condição do paciente ao integrar dados de dispositivos Philips e não Philips, apoiando decisões mais assertivas de diagnóstico e tratamento. Com base nas soluções Philips Medical Device Integration, reduz barreiras técnicas de conectividade e desafios de segurança entre sistemas, facilitando visualização, documentação, relatórios e análise. Essa abordagem contribui para um ecossistema de monitoramento Philips ou para um ambiente de conectividade neutro em relação ao fornecedor.
Aproveite o poder dos seus dados clínicos
O PIC iX oferece uma visão abrangente da condição do paciente ao integrar dados de dispositivos Philips e não Philips, apoiando decisões mais assertivas de diagnóstico e tratamento. Com base nas soluções Philips Medical Device Integration, reduz barreiras técnicas de conectividade e desafios de segurança entre sistemas, facilitando visualização, documentação, relatórios e análise. Essa abordagem contribui para um ecossistema de monitoramento Philips ou para um ambiente de conectividade neutro em relação ao fornecedor.
Aproveite o poder dos seus dados clínicos
O PIC iX oferece uma visão abrangente da condição do paciente ao integrar dados de dispositivos Philips e não Philips, apoiando decisões mais assertivas de diagnóstico e tratamento. Com base nas soluções Philips Medical Device Integration, reduz barreiras técnicas de conectividade e desafios de segurança entre sistemas, facilitando visualização, documentação, relatórios e análise. Essa abordagem contribui para um ecossistema de monitoramento Philips ou para um ambiente de conectividade neutro em relação ao fornecedor.
O PIC iX oferece uma visão abrangente da condição do paciente ao integrar dados de dispositivos Philips e não Philips, apoiando decisões mais assertivas de diagnóstico e tratamento. Com base nas soluções Philips Medical Device Integration, reduz barreiras técnicas de conectividade e desafios de segurança entre sistemas, facilitando visualização, documentação, relatórios e análise. Essa abordagem contribui para um ecossistema de monitoramento Philips ou para um ambiente de conectividade neutro em relação ao fornecedor.
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Nosso modelo de implantação Enterprise Link possui redundância incorporada, o que pode aumentar o tempo de atividade. Ao remover requisitos de multicasting, transferir a parte de aquisição de dados do PIC iX para o data center e habilitar a virtualização, criamos um ambiente que permite o monitoramento quase ininterrupto na unidade clínica. Isso também pode preservar o envio de dados para o PEP quando ocorre uma interrupção.
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Nosso modelo de implantação Enterprise Link possui redundância incorporada, o que pode aumentar o tempo de atividade. Ao remover requisitos de multicasting, transferir a parte de aquisição de dados do PIC iX para o data center e habilitar a virtualização, criamos um ambiente que permite o monitoramento quase ininterrupto na unidade clínica. Isso também pode preservar o envio de dados para o PEP quando ocorre uma interrupção.
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Nosso modelo de implantação Enterprise Link possui redundância incorporada, o que pode aumentar o tempo de atividade. Ao remover requisitos de multicasting, transferir a parte de aquisição de dados do PIC iX para o data center e habilitar a virtualização, criamos um ambiente que permite o monitoramento quase ininterrupto na unidade clínica. Isso também pode preservar o envio de dados para o PEP quando ocorre uma interrupção.
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Nosso modelo de implantação Enterprise Link possui redundância incorporada, o que pode aumentar o tempo de atividade. Ao remover requisitos de multicasting, transferir a parte de aquisição de dados do PIC iX para o data center e habilitar a virtualização, criamos um ambiente que permite o monitoramento quase ininterrupto na unidade clínica. Isso também pode preservar o envio de dados para o PEP quando ocorre uma interrupção.
Reduza a lacuna nas informações do paciente
Visão abrangente, da internação à alta
Acompanhe o histórico de monitoramento dos pacientes ao longo de toda a jornada de cuidado, do pronto-socorro ao transporte, passando por áreas médico-cirúrgicas, centro cirúrgico, procedimentos, UTI e telemetria. Com esses dados sempre acessíveis, a interface foi atualizada para destacar informações essenciais na central, web e dispositivos móveis, permitindo decisões clínicas mais rápidas e baseadas nos dados mais recentes em cada etapa do atendimento.
Visão abrangente, da internação à alta
Acompanhe o histórico de monitoramento dos pacientes ao longo de toda a jornada de cuidado, do pronto-socorro ao transporte, passando por áreas médico-cirúrgicas, centro cirúrgico, procedimentos, UTI e telemetria. Com esses dados sempre acessíveis, a interface foi atualizada para destacar informações essenciais na central, web e dispositivos móveis, permitindo decisões clínicas mais rápidas e baseadas nos dados mais recentes em cada etapa do atendimento.
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Acompanhe o histórico de monitoramento dos pacientes ao longo de toda a jornada de cuidado, do pronto-socorro ao transporte, passando por áreas médico-cirúrgicas, centro cirúrgico, procedimentos, UTI e telemetria. Com esses dados sempre acessíveis, a interface foi atualizada para destacar informações essenciais na central, web e dispositivos móveis, permitindo decisões clínicas mais rápidas e baseadas nos dados mais recentes em cada etapa do atendimento.
Forneça alarmes e informações com o Event Notification
Forneça alarmes e informações com o Event Notification
O servidor PIC iX Event Notification é responsável por entregar alarmes gerados por dispositivos Philips e não Philips para o app Philips Care Assist ou sistemas de terceiros. Ao enviar alarmes e alertas para outros sistemas de terceiros, o servidor Event Notification pode enviar as informações do alarme em protocolos baseados em padrões, com base na preferência do sistema receptor. Se você desejar, pode permitir que o servidor Event Notification tenha um papel mais ativo na entrega dos alarmes, com responsabilidade por filtrá-los e escalá-los.
Forneça alarmes e informações com o Event Notification
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Forneça alarmes e informações com o Event Notification
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Fluxo de trabalho do aplicativo móvel CareAssist
Descubra novos fluxos de trabalho móveis
O PIC iX opera com o app móvel Philips Care Assist para viabilizar novos fluxos de trabalho. Integrado ao fluxo wavestrip, ele permite revisar alarmes e formas de onda anteriores, além de medir, anotar e exportar wavestrips para o prontuário eletrônico. Como a equipe clínica é móvel, o Care Assist também possibilita realizar admissões, altas, transferências e atribuir equipamentos ao leito diretamente no PIC iX. Isso elimina a necessidade de retornar à estação central para admitir pacientes ou designar equipamentos de telemetria, tornando esses processos mais ágeis e permitindo que tudo seja feito de forma simples ao lado do leito.
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Suporte avançado à decisão clínica
Ferramentas clínicas para ajudar a priorizar o cuidado
O PIC iX oferece excelentes ferramentas de suporte à decisão clínica, pontuação de alerta precoce e algoritmos avançados desenvolvidos para ajudar você a identificar pacientes necessitados com antecedência, antes de eventos críticos. Além disso, o PIC iX inclui tecnologia que pode ajudar a priorizar protocolos e fluxos de trabalho de alarme. O Alarm Advisor oferece sugestões proativas para personalizar as configurações de cada paciente de modo a ajudar os médicos a reduzir alarmes não acionáveis.¹
Ferramentas clínicas para ajudar a priorizar o cuidado
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Informando a inovação clínica
Análises potentes ao seu alcance
O Philips Clinical Insights Manager é nossa solução de análise de dados clínicos de ponta a ponta com foco em serviços, que permite a aquisição, o arquivamento e o acesso de dados fisiológicos de alta resolução. Trabalhamos para sintetizar os dados clínicos robustos gerados pelos sistemas de monitoramento de pacientes da Philips, combinados com dados de outras fontes, em uma plataforma de gerenciamento de dados aberta, escalável e segura.
Análises potentes ao seu alcance
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Proteja a integridade do seu sistema
Proteção dos dados sensíveis
O PIC iX conta com diversos mecanismos de segurança para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados. Recursos de autenticação e autorização protegem contra acessos não autorizados, com permissões baseadas em funções para controlar o uso de recursos e o acesso às informações. O login pode ser feito manualmente ou via Imprivata Single Sign On. Além disso, o sistema segue os Guias Técnicos de Implementação de Segurança do DoD dos EUA e é compatível com infraestruturas de TI compartilhadas, permitindo aproveitar investimentos existentes em hardware com segurança, facilidade de manutenção e gerenciamento eficiente.
Proteção dos dados sensíveis
O PIC iX conta com diversos mecanismos de segurança para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados. Recursos de autenticação e autorização protegem contra acessos não autorizados, com permissões baseadas em funções para controlar o uso de recursos e o acesso às informações. O login pode ser feito manualmente ou via Imprivata Single Sign On. Além disso, o sistema segue os Guias Técnicos de Implementação de Segurança do DoD dos EUA e é compatível com infraestruturas de TI compartilhadas, permitindo aproveitar investimentos existentes em hardware com segurança, facilidade de manutenção e gerenciamento eficiente.
Proteção dos dados sensíveis
O PIC iX conta com diversos mecanismos de segurança para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados. Recursos de autenticação e autorização protegem contra acessos não autorizados, com permissões baseadas em funções para controlar o uso de recursos e o acesso às informações. O login pode ser feito manualmente ou via Imprivata Single Sign On. Além disso, o sistema segue os Guias Técnicos de Implementação de Segurança do DoD dos EUA e é compatível com infraestruturas de TI compartilhadas, permitindo aproveitar investimentos existentes em hardware com segurança, facilidade de manutenção e gerenciamento eficiente.
O PIC iX conta com diversos mecanismos de segurança para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados. Recursos de autenticação e autorização protegem contra acessos não autorizados, com permissões baseadas em funções para controlar o uso de recursos e o acesso às informações. O login pode ser feito manualmente ou via Imprivata Single Sign On. Além disso, o sistema segue os Guias Técnicos de Implementação de Segurança do DoD dos EUA e é compatível com infraestruturas de TI compartilhadas, permitindo aproveitar investimentos existentes em hardware com segurança, facilidade de manutenção e gerenciamento eficiente.
Aproveite o poder dos seus dados clínicos
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Reduza a lacuna nas informações do paciente
Forneça alarmes e informações com o Event Notification
O PIC iX oferece uma visão abrangente da condição do paciente ao integrar dados de dispositivos Philips e não Philips, apoiando decisões mais assertivas de diagnóstico e tratamento. Com base nas soluções Philips Medical Device Integration, reduz barreiras técnicas de conectividade e desafios de segurança entre sistemas, facilitando visualização, documentação, relatórios e análise. Essa abordagem contribui para um ecossistema de monitoramento Philips ou para um ambiente de conectividade neutro em relação ao fornecedor.
Aproveite o poder dos seus dados clínicos
O PIC iX oferece uma visão abrangente da condição do paciente ao integrar dados de dispositivos Philips e não Philips, apoiando decisões mais assertivas de diagnóstico e tratamento. Com base nas soluções Philips Medical Device Integration, reduz barreiras técnicas de conectividade e desafios de segurança entre sistemas, facilitando visualização, documentação, relatórios e análise. Essa abordagem contribui para um ecossistema de monitoramento Philips ou para um ambiente de conectividade neutro em relação ao fornecedor.
Aproveite o poder dos seus dados clínicos
O PIC iX oferece uma visão abrangente da condição do paciente ao integrar dados de dispositivos Philips e não Philips, apoiando decisões mais assertivas de diagnóstico e tratamento. Com base nas soluções Philips Medical Device Integration, reduz barreiras técnicas de conectividade e desafios de segurança entre sistemas, facilitando visualização, documentação, relatórios e análise. Essa abordagem contribui para um ecossistema de monitoramento Philips ou para um ambiente de conectividade neutro em relação ao fornecedor.
O PIC iX oferece uma visão abrangente da condição do paciente ao integrar dados de dispositivos Philips e não Philips, apoiando decisões mais assertivas de diagnóstico e tratamento. Com base nas soluções Philips Medical Device Integration, reduz barreiras técnicas de conectividade e desafios de segurança entre sistemas, facilitando visualização, documentação, relatórios e análise. Essa abordagem contribui para um ecossistema de monitoramento Philips ou para um ambiente de conectividade neutro em relação ao fornecedor.
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Nosso modelo de implantação Enterprise Link possui redundância incorporada, o que pode aumentar o tempo de atividade. Ao remover requisitos de multicasting, transferir a parte de aquisição de dados do PIC iX para o data center e habilitar a virtualização, criamos um ambiente que permite o monitoramento quase ininterrupto na unidade clínica. Isso também pode preservar o envio de dados para o PEP quando ocorre uma interrupção.
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Nosso modelo de implantação Enterprise Link possui redundância incorporada, o que pode aumentar o tempo de atividade. Ao remover requisitos de multicasting, transferir a parte de aquisição de dados do PIC iX para o data center e habilitar a virtualização, criamos um ambiente que permite o monitoramento quase ininterrupto na unidade clínica. Isso também pode preservar o envio de dados para o PEP quando ocorre uma interrupção.
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Nosso modelo de implantação Enterprise Link possui redundância incorporada, o que pode aumentar o tempo de atividade. Ao remover requisitos de multicasting, transferir a parte de aquisição de dados do PIC iX para o data center e habilitar a virtualização, criamos um ambiente que permite o monitoramento quase ininterrupto na unidade clínica. Isso também pode preservar o envio de dados para o PEP quando ocorre uma interrupção.
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Redundância para ajudar seu sistema a continuar funcionando
Nosso modelo de implantação Enterprise Link possui redundância incorporada, o que pode aumentar o tempo de atividade. Ao remover requisitos de multicasting, transferir a parte de aquisição de dados do PIC iX para o data center e habilitar a virtualização, criamos um ambiente que permite o monitoramento quase ininterrupto na unidade clínica. Isso também pode preservar o envio de dados para o PEP quando ocorre uma interrupção.
Reduza a lacuna nas informações do paciente
Visão abrangente, da internação à alta
Acompanhe o histórico de monitoramento dos pacientes ao longo de toda a jornada de cuidado, do pronto-socorro ao transporte, passando por áreas médico-cirúrgicas, centro cirúrgico, procedimentos, UTI e telemetria. Com esses dados sempre acessíveis, a interface foi atualizada para destacar informações essenciais na central, web e dispositivos móveis, permitindo decisões clínicas mais rápidas e baseadas nos dados mais recentes em cada etapa do atendimento.
Visão abrangente, da internação à alta
Acompanhe o histórico de monitoramento dos pacientes ao longo de toda a jornada de cuidado, do pronto-socorro ao transporte, passando por áreas médico-cirúrgicas, centro cirúrgico, procedimentos, UTI e telemetria. Com esses dados sempre acessíveis, a interface foi atualizada para destacar informações essenciais na central, web e dispositivos móveis, permitindo decisões clínicas mais rápidas e baseadas nos dados mais recentes em cada etapa do atendimento.
Visão abrangente, da internação à alta
Acompanhe o histórico de monitoramento dos pacientes ao longo de toda a jornada de cuidado, do pronto-socorro ao transporte, passando por áreas médico-cirúrgicas, centro cirúrgico, procedimentos, UTI e telemetria. Com esses dados sempre acessíveis, a interface foi atualizada para destacar informações essenciais na central, web e dispositivos móveis, permitindo decisões clínicas mais rápidas e baseadas nos dados mais recentes em cada etapa do atendimento.
Acompanhe o histórico de monitoramento dos pacientes ao longo de toda a jornada de cuidado, do pronto-socorro ao transporte, passando por áreas médico-cirúrgicas, centro cirúrgico, procedimentos, UTI e telemetria. Com esses dados sempre acessíveis, a interface foi atualizada para destacar informações essenciais na central, web e dispositivos móveis, permitindo decisões clínicas mais rápidas e baseadas nos dados mais recentes em cada etapa do atendimento.
Forneça alarmes e informações com o Event Notification
Forneça alarmes e informações com o Event Notification
O servidor PIC iX Event Notification é responsável por entregar alarmes gerados por dispositivos Philips e não Philips para o app Philips Care Assist ou sistemas de terceiros. Ao enviar alarmes e alertas para outros sistemas de terceiros, o servidor Event Notification pode enviar as informações do alarme em protocolos baseados em padrões, com base na preferência do sistema receptor. Se você desejar, pode permitir que o servidor Event Notification tenha um papel mais ativo na entrega dos alarmes, com responsabilidade por filtrá-los e escalá-los.
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O servidor PIC iX Event Notification é responsável por entregar alarmes gerados por dispositivos Philips e não Philips para o app Philips Care Assist ou sistemas de terceiros. Ao enviar alarmes e alertas para outros sistemas de terceiros, o servidor Event Notification pode enviar as informações do alarme em protocolos baseados em padrões, com base na preferência do sistema receptor. Se você desejar, pode permitir que o servidor Event Notification tenha um papel mais ativo na entrega dos alarmes, com responsabilidade por filtrá-los e escalá-los.
Forneça alarmes e informações com o Event Notification
Forneça alarmes e informações com o Event Notification
O servidor PIC iX Event Notification é responsável por entregar alarmes gerados por dispositivos Philips e não Philips para o app Philips Care Assist ou sistemas de terceiros. Ao enviar alarmes e alertas para outros sistemas de terceiros, o servidor Event Notification pode enviar as informações do alarme em protocolos baseados em padrões, com base na preferência do sistema receptor. Se você desejar, pode permitir que o servidor Event Notification tenha um papel mais ativo na entrega dos alarmes, com responsabilidade por filtrá-los e escalá-los.
Fluxo de trabalho do aplicativo móvel CareAssist
Descubra novos fluxos de trabalho móveis
O PIC iX opera com o app móvel Philips Care Assist para viabilizar novos fluxos de trabalho. Integrado ao fluxo wavestrip, ele permite revisar alarmes e formas de onda anteriores, além de medir, anotar e exportar wavestrips para o prontuário eletrônico. Como a equipe clínica é móvel, o Care Assist também possibilita realizar admissões, altas, transferências e atribuir equipamentos ao leito diretamente no PIC iX. Isso elimina a necessidade de retornar à estação central para admitir pacientes ou designar equipamentos de telemetria, tornando esses processos mais ágeis e permitindo que tudo seja feito de forma simples ao lado do leito.
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O PIC iX opera com o app móvel Philips Care Assist para viabilizar novos fluxos de trabalho. Integrado ao fluxo wavestrip, ele permite revisar alarmes e formas de onda anteriores, além de medir, anotar e exportar wavestrips para o prontuário eletrônico. Como a equipe clínica é móvel, o Care Assist também possibilita realizar admissões, altas, transferências e atribuir equipamentos ao leito diretamente no PIC iX. Isso elimina a necessidade de retornar à estação central para admitir pacientes ou designar equipamentos de telemetria, tornando esses processos mais ágeis e permitindo que tudo seja feito de forma simples ao lado do leito.
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O PIC iX opera com o app móvel Philips Care Assist para viabilizar novos fluxos de trabalho. Integrado ao fluxo wavestrip, ele permite revisar alarmes e formas de onda anteriores, além de medir, anotar e exportar wavestrips para o prontuário eletrônico. Como a equipe clínica é móvel, o Care Assist também possibilita realizar admissões, altas, transferências e atribuir equipamentos ao leito diretamente no PIC iX. Isso elimina a necessidade de retornar à estação central para admitir pacientes ou designar equipamentos de telemetria, tornando esses processos mais ágeis e permitindo que tudo seja feito de forma simples ao lado do leito.
O PIC iX opera com o app móvel Philips Care Assist para viabilizar novos fluxos de trabalho. Integrado ao fluxo wavestrip, ele permite revisar alarmes e formas de onda anteriores, além de medir, anotar e exportar wavestrips para o prontuário eletrônico. Como a equipe clínica é móvel, o Care Assist também possibilita realizar admissões, altas, transferências e atribuir equipamentos ao leito diretamente no PIC iX. Isso elimina a necessidade de retornar à estação central para admitir pacientes ou designar equipamentos de telemetria, tornando esses processos mais ágeis e permitindo que tudo seja feito de forma simples ao lado do leito.
Suporte avançado à decisão clínica
Ferramentas clínicas para ajudar a priorizar o cuidado
O PIC iX oferece excelentes ferramentas de suporte à decisão clínica, pontuação de alerta precoce e algoritmos avançados desenvolvidos para ajudar você a identificar pacientes necessitados com antecedência, antes de eventos críticos. Além disso, o PIC iX inclui tecnologia que pode ajudar a priorizar protocolos e fluxos de trabalho de alarme. O Alarm Advisor oferece sugestões proativas para personalizar as configurações de cada paciente de modo a ajudar os médicos a reduzir alarmes não acionáveis.¹
Ferramentas clínicas para ajudar a priorizar o cuidado
O PIC iX oferece excelentes ferramentas de suporte à decisão clínica, pontuação de alerta precoce e algoritmos avançados desenvolvidos para ajudar você a identificar pacientes necessitados com antecedência, antes de eventos críticos. Além disso, o PIC iX inclui tecnologia que pode ajudar a priorizar protocolos e fluxos de trabalho de alarme. O Alarm Advisor oferece sugestões proativas para personalizar as configurações de cada paciente de modo a ajudar os médicos a reduzir alarmes não acionáveis.¹
Ferramentas clínicas para ajudar a priorizar o cuidado
O PIC iX oferece excelentes ferramentas de suporte à decisão clínica, pontuação de alerta precoce e algoritmos avançados desenvolvidos para ajudar você a identificar pacientes necessitados com antecedência, antes de eventos críticos. Além disso, o PIC iX inclui tecnologia que pode ajudar a priorizar protocolos e fluxos de trabalho de alarme. O Alarm Advisor oferece sugestões proativas para personalizar as configurações de cada paciente de modo a ajudar os médicos a reduzir alarmes não acionáveis.¹
Ferramentas clínicas para ajudar a priorizar o cuidado
O PIC iX oferece excelentes ferramentas de suporte à decisão clínica, pontuação de alerta precoce e algoritmos avançados desenvolvidos para ajudar você a identificar pacientes necessitados com antecedência, antes de eventos críticos. Além disso, o PIC iX inclui tecnologia que pode ajudar a priorizar protocolos e fluxos de trabalho de alarme. O Alarm Advisor oferece sugestões proativas para personalizar as configurações de cada paciente de modo a ajudar os médicos a reduzir alarmes não acionáveis.¹
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Proteja a integridade do seu sistema
Proteção dos dados sensíveis
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Proteção dos dados sensíveis
O PIC iX conta com diversos mecanismos de segurança para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados. Recursos de autenticação e autorização protegem contra acessos não autorizados, com permissões baseadas em funções para controlar o uso de recursos e o acesso às informações. O login pode ser feito manualmente ou via Imprivata Single Sign On. Além disso, o sistema segue os Guias Técnicos de Implementação de Segurança do DoD dos EUA e é compatível com infraestruturas de TI compartilhadas, permitindo aproveitar investimentos existentes em hardware com segurança, facilidade de manutenção e gerenciamento eficiente.
O PIC iX conta com diversos mecanismos de segurança para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados. Recursos de autenticação e autorização protegem contra acessos não autorizados, com permissões baseadas em funções para controlar o uso de recursos e o acesso às informações. O login pode ser feito manualmente ou via Imprivata Single Sign On. Além disso, o sistema segue os Guias Técnicos de Implementação de Segurança do DoD dos EUA e é compatível com infraestruturas de TI compartilhadas, permitindo aproveitar investimentos existentes em hardware com segurança, facilidade de manutenção e gerenciamento eficiente.
¹Ruppel H, De Vaux L, Cooper D, Kunz S, Duller B, Funk M. Testing physiologic monitor alarm customization software to reduce alarm rates and improve nurses' experience of alarms in a medical intensive care unit. PLoS One. 2018;13(10):e0205901. Publicado em 18 de outubro de 2018. doi:10.1371/journal.pone.0205901
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