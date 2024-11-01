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IntelliVue MX850

Monitor de pacientes à beira do leito

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O monitor de pacientes à beira do leito IntelliVue MX850 da Philips aborda diretamente as necessidades de segurança em constante evolução do cenário de TI em saúde e conta com uma série de recursos que facilitam suas estratégias de segurança cibernética. Além disso, esse excepcional monitor de qualidade premium oferece uma funcionalidade avançada, opções flexíveis de configuração e uma ampla gama de medições. O monitor se adapta facilmente às demandas de ambientes de terapia intensiva para pacientes em estado grave.

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Características
Monitores premiados da Philips
Design orientado às pessoas

Design orientado às pessoas

Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.

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Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.

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Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
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Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
Aprimore o seu investimento

Aproveite ao máximo o seu PEP

O IntelliVue MX850 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.

Aproveite ao máximo o seu PEP

O IntelliVue MX850 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.

Aproveite ao máximo o seu PEP

O IntelliVue MX850 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.
Amplo acesso às informações de pacientes

Opção de PC integrado (iPC)

O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.

Opção de PC integrado (iPC)

O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.

Opção de PC integrado (iPC)

O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.
Ofereça um atendimento eficiente e eficaz

Simplifique o fluxo de trabalho clínico

O monitor de pacientes IntelliVue MX850 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar o fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e ventiladores.

Simplifique o fluxo de trabalho clínico

O monitor de pacientes IntelliVue MX850 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar o fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e ventiladores.

Simplifique o fluxo de trabalho clínico

O monitor de pacientes IntelliVue MX850 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar o fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e ventiladores.
Fique alerta a mudanças clínicas relevantes

Gestão avançada de alarmes

O monitoramento continua sendo o foco central desse monitor inovador, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.

Gestão avançada de alarmes

O monitoramento continua sendo o foco central desse monitor inovador, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.

Gestão avançada de alarmes

O monitoramento continua sendo o foco central desse monitor inovador, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.
Mantenha altos níveis de segurança cibernética

Medidas consistentes de segurança cibernética

É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.

Medidas consistentes de segurança cibernética

É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.

Medidas consistentes de segurança cibernética

É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.
Amplo suporte à integração

Suporte à integração sem obstáculos

Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.

Suporte à integração sem obstáculos

Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.

Suporte à integração sem obstáculos

Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.
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Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.

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Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.

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Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
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Os monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850 foram agraciados com o iF Product Design Award. Projetados tendo em mente a resistência e a durabilidade, são reconhecidos como monitores de fácil utilização, tanto para pacientes quanto para usuários, e por sua aparência profissional. O iF Design Award é concedido a fabricantes e designers em reconhecimento à excelência de seu design.
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Aproveite ao máximo o seu PEP

O IntelliVue MX850 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.

Aproveite ao máximo o seu PEP

O IntelliVue MX850 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.

Aproveite ao máximo o seu PEP

O IntelliVue MX850 trabalha para aprimorar seu investimento, ajudando a reduzir os custos e a complexidade envolvidos na conexão dos dispositivos à beira do leito ao seu PEP e ao iPC de outros sistemas clínicos. Se estiver utilizando o software opcional XDS do IntelliVue, você poderá até mesmo visualizar o monitor do paciente remotamente e, ao mesmo tempo, acessar as informações do paciente no PEP.
Amplo acesso às informações de pacientes

Opção de PC integrado (iPC)

O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.

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O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.

Opção de PC integrado (iPC)

O iPC amplia seu acesso a abrangentes informações de pacientes provenientes de fontes como o sistema IntelliSpace de Anestesia e Cuidados Intensivos (ICCA). Por também usar um sistema operacional Windows® padrão, o iPC é compatível com seu ambiente de TI, facultando o acesso às soluções de informática clínica de toda a rede do seu hospital.
Ofereça um atendimento eficiente e eficaz

Simplifique o fluxo de trabalho clínico

O monitor de pacientes IntelliVue MX850 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar o fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e ventiladores.

Simplifique o fluxo de trabalho clínico

O monitor de pacientes IntelliVue MX850 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar o fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e ventiladores.

Simplifique o fluxo de trabalho clínico

O monitor de pacientes IntelliVue MX850 com iPC conecta os cenários clínicos e de TI de forma conveniente e de modo a simplificar o fluxo de trabalho para os profissionais de saúde, proporcionando acesso integrado às soluções que irão ajudá-lo a fornecer um atendimento eficiente e eficaz. Por exemplo, o monitor oferece opções de conectividade com uma ampla gama de dispositivos, como aparelhos de anestesia e ventiladores.
Fique alerta a mudanças clínicas relevantes

Gestão avançada de alarmes

O monitoramento continua sendo o foco central desse monitor inovador, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.

Gestão avançada de alarmes

O monitoramento continua sendo o foco central desse monitor inovador, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.

Gestão avançada de alarmes

O monitoramento continua sendo o foco central desse monitor inovador, com recursos de gestão avançada de alarmes para ajudá-lo a se concentrar nas mudanças relevantes. A Vigilância Avançada de Eventos permite que os profissionais de saúde criem alertas baseados em regras para detectar as condições clínicas, enquanto o sistema permite personalizar os alarmes com facilidade e propagá-los através do sistema de comunicação do hospital.
Mantenha altos níveis de segurança cibernética

Medidas consistentes de segurança cibernética

É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.

Medidas consistentes de segurança cibernética

É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.

Medidas consistentes de segurança cibernética

É vital manter uma segurança cibernética consistente e, ao mesmo tempo, permitir aos profissionais de saúde um acesso eficiente à informação. O monitor de pacientes IntelliVue MX750 oferece recursos como autenticação em node baseada em certificados e criptografia dos dados de rede, criptografia do sistema de arquivos, criptografia de relatórios impressos, criptografia de exibição de dados remota e criptografia do comando de controle remoto.
Amplo suporte à integração

Suporte à integração sem obstáculos

Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.

Suporte à integração sem obstáculos

Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.

Suporte à integração sem obstáculos

Além desses recursos tecnológicos, também oferecemos suporte para integrar nossas soluções à sua rede. Contamos com mais de 30 anos de experiência e conhecimento no campo de TI em saúde, ou seja, estamos prontos e qualificados para atender às suas necessidades, independentemente do grau de dificuldade da sua integração.

Especificações

Especificações físicas
Especificações físicas
Tamanho do monitor
  • Tela panorâmica de 22 polegadas
Resolução do monitor
  • 1.920 x 1.080
Tipo de ecrã
  • Full HD com tecnologia de toque capacitiva projetada (pCAP)
Número de ondas por ecrã
  • 16 ondas (máx.)
Rack com slots de módulos
  • Até 8 (com 2 racks FMX-4)
Aplicações
  • Funcionalidade de aplicação web nativa sem iPC
Vídeo
Vídeo
Vídeo encriptado através da rede LAN para
  • Active Display¹ ou XDS
Alarmes
Alarmes
Remotos através da rede LAN (encriptada) para
  • Active Display¹ ou XDS
Visor independente
Visor independente
Número de ecrãs independentes
  • 2, qualquer combinação de Active Display¹ ou XDS compatível com LAN (criptografada)
Medidas de cibersegurança
Medidas de cibersegurança
Autenticação/ID de utilizador
  • por meio de RFID
Autenticação de nó
  • por meio da criptografia de certificados, dados de rede, relatórios impressos e do sistemas de arquivos
Cliente Citrix nativo
  • Clientes do Native Citrix
Especificações físicas
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Tamanho do monitor
  • Tela panorâmica de 22 polegadas
Resolução do monitor
  • 1.920 x 1.080
Vídeo
Vídeo
Vídeo encriptado através da rede LAN para
  • Active Display¹ ou XDS
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Tamanho do monitor
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Resolução do monitor
  • 1.920 x 1.080
Tipo de ecrã
  • Full HD com tecnologia de toque capacitiva projetada (pCAP)
Número de ondas por ecrã
  • 16 ondas (máx.)
Rack com slots de módulos
  • Até 8 (com 2 racks FMX-4)
Aplicações
  • Funcionalidade de aplicação web nativa sem iPC
Vídeo
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  • Active Display¹ ou XDS
Alarmes
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Remotos através da rede LAN (encriptada) para
  • Active Display¹ ou XDS
Visor independente
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Número de ecrãs independentes
  • 2, qualquer combinação de Active Display¹ ou XDS compatível com LAN (criptografada)
Medidas de cibersegurança
Medidas de cibersegurança
Autenticação/ID de utilizador
  • por meio de RFID
Autenticação de nó
  • por meio da criptografia de certificados, dados de rede, relatórios impressos e do sistemas de arquivos
Cliente Citrix nativo
  • Clientes do Native Citrix
  • Não disponível nos EUA e em territórios que dependem da aprovação de mercado da FDA; pode não estar disponível em todas as regiões; consulte seu representante da Philips para obter informações sobre a disponibilidade do portfólio completo.

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