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Goldway G40E

Monitor de pacientes à beira do leito

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Os médicos precisam responder rapidamente às mudanças rápidas na condição de seus pacientes. Ter uma solução de monitoramento de pacientes versátil e altamente confiável economiza um tempo precioso na determinação do melhor tratamento. O G40E é a sua escolha para um monitor de leito pré-configurado, econômico e fácil de aprender que fornece medições confiáveis (Philips ST/AR ECG e FAST-SpO₂).

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Características
Funcionalidades avançadas

Funcionalidades avançadas

Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.

Funcionalidades avançadas

Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.

Funcionalidades avançadas

Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.
Facilidade de uso

Facilidade de uso

O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.

Facilidade de uso

O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.

Facilidade de uso

O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.
Redes e gerenciamento de dados

Redes e gerenciamento de dados

O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.

Redes e gerenciamento de dados

O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.

Redes e gerenciamento de dados

O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.
Compacto e econômico

Compacto e econômico

Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.

Compacto e econômico

Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.

Compacto e econômico

Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.
Funciona com consumíveis Efficia

Funciona com consumíveis Efficia

O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.

Funciona com consumíveis Efficia

O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.

Funciona com consumíveis Efficia

O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.
  • Funcionalidades avançadas
  • Facilidade de uso
  • Redes e gerenciamento de dados
  • Compacto e econômico
Veja todos os recursos
Funcionalidades avançadas

Funcionalidades avançadas

Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.

Funcionalidades avançadas

Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.

Funcionalidades avançadas

Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.
Facilidade de uso

Facilidade de uso

O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.

Facilidade de uso

O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.

Facilidade de uso

O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.
Redes e gerenciamento de dados

Redes e gerenciamento de dados

O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.

Redes e gerenciamento de dados

O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.

Redes e gerenciamento de dados

O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.
Compacto e econômico

Compacto e econômico

Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.

Compacto e econômico

Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.

Compacto e econômico

Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.
Funciona com consumíveis Efficia

Funciona com consumíveis Efficia

O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.

Funciona com consumíveis Efficia

O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.

Funciona com consumíveis Efficia

O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.

Especificações

ECG
ECG
Tipo de lead
  • Selecionável com 3 ou 5 leads
Seleção de leads, 3 leads
  • I, II, III
Seleção de leads, 5 leads
  • I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Medição de RH
  • Adulto/pediátrico: 15 bpm - 300 bpm Neonatal: 15 bpm - 300 bpm Step: 1 bpm
Precisão de RH
  • ±5 bpm ou ±1 %, o que for maior
Arritmia
  • 21 chamadas
Intervalo de medição de ST
  • -2,5 mV - +2,5 mV
Velocidade da forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Seleção de ganho
  • x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x 4, Automático
Detecção de marcapasso
  • Sim
Protection
  • Contra interferência eletrocirúrgica e desfibrilação
Pressão arterial não invasiva (PANI)
Pressão arterial não invasiva (PANI)
Método
  • Oscilometria automática
Parâmetros
  • SYS/DIA/MAPA/Taxa de pulsação
Modo de operação
  • Manual/Auto/STAT
Intervalos de medição automática
  • 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minutos
Unidades
  • mmHg/kPa
Intervalo de pressão para braçadeira, adulto / pediátrico
  • 0 - 300 mmHg (0 kPa - 40,0 kPa)
Intervalo de pressão para braçadeira, neonatal
  • 0 - 150 mmHg ( 0 kPa - 20,0 kPa)
Intervalo de medição diastólico, adulto/pediátrico
  • 30 mmHg - 254 mmHg (4,0 kPa - 33,9 kPa)
Intervalo de medição diastólico, neonatal
  • 30 mmHg - 135 mmHg (4,0 kPa - 18,0 kPa)
Intervalo de medição diastólico, adulto/pediátrico
  • 10 mmHg - 220 mmHg (1,3 kPa - 29,3 kPa)
Intervalo de medição diastólico, recém-nascidos
  • 10 mmHg - 110 mmHg (1,3 kPa - 14,7 kPa)
Faixa de medição MAP, adulto/pediátrico
  • 20 mmHg – 235 mmHg (2,7 kPa – 31,3 kPa)
Intervalo de medição da MAP, recém-nascido
  • 20 mmHg – 125mmHg (2,7 kPa – 16,7 kPa)
Precisão, desvio padrão máximo
  • 8 mmHg (1,1 kPa)
Precisão, erro médio
  • ± 5 mmHg (± 0,7 kPa)
Faixa de frequência cardíaca
  • 40 bpm – 240 bpm
Precisão da frequência cardíaca
  • ±5bpm ou ±5%, o que for maior
SpO2 (Tecnologia SpO2 da Philips)
SpO2 (Tecnologia SpO2 da Philips)
Faixa de medição
  • 0 - 100 %
Precisão
  • 70 % - 100 %, de acordo com o sensor; 0 - 69 %, não especificado
Velocidade da forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Faixa de frequência cardíaca
  • 30 bpm - 300 bpm
Precisão da frequência cardíaca
  • ±2 bpm ou ±2%, o que for maior
Índice de perfusão
  • Sim
Respiração (RESP)
Respiração (RESP)
Método de medição
  • Impedância torácica
Faixa de medição
  • 0 rpm - 150 rpm
Precisão
  • 0rpm – 120rpm: ±1 rpm; 121rpm – 150rpm: ±2 rpm
Velocidade da forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, precisão indefinida
Seleção de ganho
  • x 1/2, x 1, x 2
Alarme de apneia
  • Sim, 10 - 60 s
Modo de trabalho
  • Auto ou manual (limite)
Lead RESP
  • RA-LL
Temperatura (TEMP, 2 canais)
Temperatura (TEMP, 2 canais)
Faixa de medição
  • 0 - 50°C (32°F - 122°F)
Resolução
  • 0,1°C (0,2°F)
Precisão
  • ±0,1°C (±0,2°F) (sem sensor)
Unidades
  • °C / °F
Tempo mínimo de medição
  • Sonda de superfície cutânea anexável: &lt;10 minutos; Sonda esofágica/retal: &lt; 2 minutos
Capnografia (ETCO2, opcional)
Capnografia (ETCO2, opcional)
Método
  • Opção de Microstream, absorção infravermelha (Oridion)
Parâmetros
  • awRR, etCO₂, inCO₂
Faixa de medição
  • 0 - 99 mmHg (0 kPa - 13,2 kPa)
Precisão+C781, 0 – 38 mmHg (0 kPa – 5,1 kPa)
  • ±2 mmHg (±0.28 kPa)
Precisão, 39 mmHg – 99 mmHg (5,2 kPa – 13,2 kPa)
  • ± (5% de leitura + 0,08% para cada 1 mmHg (0,13 kPa) acima de 38 mmHg (5,1 kPa)
Intervalo awRR
  • 0 a 150 rpm
Precisão awRR, 3 rpm – 70 rpm
  • ±1 rpm
Precisão awRR, 71 rpm – 120 rpm
  • ±2 rpm
Precisão awRR, 121 rpm – 150 rpm
  • ±3 rpm
Pressão arterial invasiva (PAI, 2 canais, opcional)
Pressão arterial invasiva (PAI, 2 canais, opcional)
Parâmetros
  • SYS/DIA/MAPA/Taxa de pulsação
Faixa de medição
  • -50 - 400 mmHg (-6,6 kPa - 53,3 kPa)
Precisão
  • ±4 mmHg (0,53 kPa) ou ±4% da leitura, o que for maior
Velocidade da forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Resolução
  • 1 mmHg (0,13 kPa)
Unidades
  • mmHg/kPa/cmH₂O
Sensibilidade do transdutor
  • 5 uV/V/mmHg
Faixa de frequência cardíaca
  • 30 bpm – 254 bpm
Precisão da frequência cardíaca
  • ±2bpm ou ±2%, o que for maior
Taxa de amostragem
  • 62,5 amostras por segundo
Gravador (opcional)
Gravador (opcional)
Tipo
  • Gravador térmico integrado, 3 canais
Modo de impressão
  • Gravação em tempo real, gravação cronometrada, gravação ativada por alarme
Velocidade de impressão
  • Auto, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Monitor
Monitor
Tipo
  • TFT LCD colorido, 4:3
Tamanho
  • 10.4+611:631"
Resolução
  • 800 x 600 pixels
Canais
  • Máximo de 11 canais (ajuste automático da altura do canal da forma de onda)
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação
Entrada de alimentação AC
  • 100 - 240 VCA, 50/60 Hz
Bateria
  • Bateria recarregável de íons de lítio. Máximo de 2,5 horas de monitoramento contínuo.
Peso e dimensões
Peso e dimensões
Peso líquido
  • Aprox. 3,5 kg sem bateria
Dimensões (L x P x A)
  • 316 mm x 265 mm x 131 mm (12,5 pol. x 10,5 pol. x 5,2 pol.)
Sistema de qualidade e aprovação de segurança
Sistema de qualidade e aprovação de segurança
Padrão de segurança
  • CEI 60601-1-2:2014
Ambiente eletromagnético
  • IEC 60601-1-2:2000/A1:2014
Sistema de qualidade
  • Marca CE com certificação ISO9001 e ISO13485 de acordo com a Diretiva do Conselho 93/42/EEC
À prova d'água
  • IPX1
Análise e armazenamento de dados
Análise e armazenamento de dados
Análise e armazenamento de dados
  • 1600- Dados de PNI, gráfico de tendências de 1200 horas, ECG 1 de divulgação completa de 120 minutos, 200 - eventos de alarme e arritmia
Interface externa (padrão)
Interface externa (padrão)
Interface externa
  • Saída analógica de ECG Saída VGA e chamada de enfermagem LAN USB
Débito cardíaco (opcional)
Débito cardíaco (opcional)
Método de medição
  • Termodiluição do coração direito
Faixa de medição
  • 0,1 l/min - 20,0 l/min
Precisão da medição
  • ±0.2 l/min or ±10 %, o que for maior
Intervalo de temperatura do sangue
  • 27℃ - 43℃ (80,6℉ - 109,4℉)
Precisão da temperatura do sangue
  • ± 0,1℃
Temperatura de injeção
  • 0°C - 27°C (32°F - 80,6°F)
ECG
ECG
Tipo de lead
  • Selecionável com 3 ou 5 leads
Seleção de leads, 3 leads
  • I, II, III
Pressão arterial não invasiva (PANI)
Pressão arterial não invasiva (PANI)
Método
  • Oscilometria automática
Parâmetros
  • SYS/DIA/MAPA/Taxa de pulsação
Veja todas as especificações
ECG
ECG
Tipo de lead
  • Selecionável com 3 ou 5 leads
Seleção de leads, 3 leads
  • I, II, III
Seleção de leads, 5 leads
  • I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Medição de RH
  • Adulto/pediátrico: 15 bpm - 300 bpm Neonatal: 15 bpm - 300 bpm Step: 1 bpm
Precisão de RH
  • ±5 bpm ou ±1 %, o que for maior
Arritmia
  • 21 chamadas
Intervalo de medição de ST
  • -2,5 mV - +2,5 mV
Velocidade da forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Seleção de ganho
  • x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x 4, Automático
Detecção de marcapasso
  • Sim
Protection
  • Contra interferência eletrocirúrgica e desfibrilação
Pressão arterial não invasiva (PANI)
Pressão arterial não invasiva (PANI)
Método
  • Oscilometria automática
Parâmetros
  • SYS/DIA/MAPA/Taxa de pulsação
Modo de operação
  • Manual/Auto/STAT
Intervalos de medição automática
  • 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minutos
Unidades
  • mmHg/kPa
Intervalo de pressão para braçadeira, adulto / pediátrico
  • 0 - 300 mmHg (0 kPa - 40,0 kPa)
Intervalo de pressão para braçadeira, neonatal
  • 0 - 150 mmHg ( 0 kPa - 20,0 kPa)
Intervalo de medição diastólico, adulto/pediátrico
  • 30 mmHg - 254 mmHg (4,0 kPa - 33,9 kPa)
Intervalo de medição diastólico, neonatal
  • 30 mmHg - 135 mmHg (4,0 kPa - 18,0 kPa)
Intervalo de medição diastólico, adulto/pediátrico
  • 10 mmHg - 220 mmHg (1,3 kPa - 29,3 kPa)
Intervalo de medição diastólico, recém-nascidos
  • 10 mmHg - 110 mmHg (1,3 kPa - 14,7 kPa)
Faixa de medição MAP, adulto/pediátrico
  • 20 mmHg – 235 mmHg (2,7 kPa – 31,3 kPa)
Intervalo de medição da MAP, recém-nascido
  • 20 mmHg – 125mmHg (2,7 kPa – 16,7 kPa)
Precisão, desvio padrão máximo
  • 8 mmHg (1,1 kPa)
Precisão, erro médio
  • ± 5 mmHg (± 0,7 kPa)
Faixa de frequência cardíaca
  • 40 bpm – 240 bpm
Precisão da frequência cardíaca
  • ±5bpm ou ±5%, o que for maior
SpO2 (Tecnologia SpO2 da Philips)
SpO2 (Tecnologia SpO2 da Philips)
Faixa de medição
  • 0 - 100 %
Precisão
  • 70 % - 100 %, de acordo com o sensor; 0 - 69 %, não especificado
Velocidade da forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Faixa de frequência cardíaca
  • 30 bpm - 300 bpm
Precisão da frequência cardíaca
  • ±2 bpm ou ±2%, o que for maior
Índice de perfusão
  • Sim
Respiração (RESP)
Respiração (RESP)
Método de medição
  • Impedância torácica
Faixa de medição
  • 0 rpm - 150 rpm
Precisão
  • 0rpm – 120rpm: ±1 rpm; 121rpm – 150rpm: ±2 rpm
Velocidade da forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, precisão indefinida
Seleção de ganho
  • x 1/2, x 1, x 2
Alarme de apneia
  • Sim, 10 - 60 s
Modo de trabalho
  • Auto ou manual (limite)
Lead RESP
  • RA-LL
Temperatura (TEMP, 2 canais)
Temperatura (TEMP, 2 canais)
Faixa de medição
  • 0 - 50°C (32°F - 122°F)
Resolução
  • 0,1°C (0,2°F)
Precisão
  • ±0,1°C (±0,2°F) (sem sensor)
Unidades
  • °C / °F
Tempo mínimo de medição
  • Sonda de superfície cutânea anexável: &lt;10 minutos; Sonda esofágica/retal: &lt; 2 minutos
Capnografia (ETCO2, opcional)
Capnografia (ETCO2, opcional)
Método
  • Opção de Microstream, absorção infravermelha (Oridion)
Parâmetros
  • awRR, etCO₂, inCO₂
Faixa de medição
  • 0 - 99 mmHg (0 kPa - 13,2 kPa)
Precisão+C781, 0 – 38 mmHg (0 kPa – 5,1 kPa)
  • ±2 mmHg (±0.28 kPa)
Precisão, 39 mmHg – 99 mmHg (5,2 kPa – 13,2 kPa)
  • ± (5% de leitura + 0,08% para cada 1 mmHg (0,13 kPa) acima de 38 mmHg (5,1 kPa)
Intervalo awRR
  • 0 a 150 rpm
Precisão awRR, 3 rpm – 70 rpm
  • ±1 rpm
Precisão awRR, 71 rpm – 120 rpm
  • ±2 rpm
Precisão awRR, 121 rpm – 150 rpm
  • ±3 rpm
Pressão arterial invasiva (PAI, 2 canais, opcional)
Pressão arterial invasiva (PAI, 2 canais, opcional)
Parâmetros
  • SYS/DIA/MAPA/Taxa de pulsação
Faixa de medição
  • -50 - 400 mmHg (-6,6 kPa - 53,3 kPa)
Precisão
  • ±4 mmHg (0,53 kPa) ou ±4% da leitura, o que for maior
Velocidade da forma de onda
  • 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Resolução
  • 1 mmHg (0,13 kPa)
Unidades
  • mmHg/kPa/cmH₂O
Sensibilidade do transdutor
  • 5 uV/V/mmHg
Faixa de frequência cardíaca
  • 30 bpm – 254 bpm
Precisão da frequência cardíaca
  • ±2bpm ou ±2%, o que for maior
Taxa de amostragem
  • 62,5 amostras por segundo
Gravador (opcional)
Gravador (opcional)
Tipo
  • Gravador térmico integrado, 3 canais
Modo de impressão
  • Gravação em tempo real, gravação cronometrada, gravação ativada por alarme
Velocidade de impressão
  • Auto, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Monitor
Monitor
Tipo
  • TFT LCD colorido, 4:3
Tamanho
  • 10.4+611:631"
Resolução
  • 800 x 600 pixels
Canais
  • Máximo de 11 canais (ajuste automático da altura do canal da forma de onda)
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação
Entrada de alimentação AC
  • 100 - 240 VCA, 50/60 Hz
Bateria
  • Bateria recarregável de íons de lítio. Máximo de 2,5 horas de monitoramento contínuo.
Peso e dimensões
Peso e dimensões
Peso líquido
  • Aprox. 3,5 kg sem bateria
Dimensões (L x P x A)
  • 316 mm x 265 mm x 131 mm (12,5 pol. x 10,5 pol. x 5,2 pol.)
Sistema de qualidade e aprovação de segurança
Sistema de qualidade e aprovação de segurança
Padrão de segurança
  • CEI 60601-1-2:2014
Ambiente eletromagnético
  • IEC 60601-1-2:2000/A1:2014
Sistema de qualidade
  • Marca CE com certificação ISO9001 e ISO13485 de acordo com a Diretiva do Conselho 93/42/EEC
À prova d'água
  • IPX1
Análise e armazenamento de dados
Análise e armazenamento de dados
Análise e armazenamento de dados
  • 1600- Dados de PNI, gráfico de tendências de 1200 horas, ECG 1 de divulgação completa de 120 minutos, 200 - eventos de alarme e arritmia
Interface externa (padrão)
Interface externa (padrão)
Interface externa
  • Saída analógica de ECG Saída VGA e chamada de enfermagem LAN USB
Débito cardíaco (opcional)
Débito cardíaco (opcional)
Método de medição
  • Termodiluição do coração direito
Faixa de medição
  • 0,1 l/min - 20,0 l/min
Precisão da medição
  • ±0.2 l/min or ±10 %, o que for maior
Intervalo de temperatura do sangue
  • 27℃ - 43℃ (80,6℉ - 109,4℉)
Precisão da temperatura do sangue
  • ± 0,1℃
Temperatura de injeção
  • 0°C - 27°C (32°F - 80,6°F)

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