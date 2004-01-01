Os médicos precisam responder rapidamente às mudanças rápidas na condição de seus pacientes. Ter uma solução de monitoramento de pacientes versátil e altamente confiável economiza um tempo precioso na determinação do melhor tratamento. O G40E é a sua escolha para um monitor de leito pré-configurado, econômico e fácil de aprender que fornece medições confiáveis (Philips ST/AR ECG e FAST-SpO₂).
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Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.
Funcionalidades avançadas
Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.
Funcionalidades avançadas
Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.
Facilidade de uso
Facilidade de uso
O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.
Facilidade de uso
O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.
Facilidade de uso
O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.
Redes e gerenciamento de dados
Redes e gerenciamento de dados
O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.
Redes e gerenciamento de dados
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O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.
Compacto e econômico
Compacto e econômico
Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.
Compacto e econômico
Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.
Compacto e econômico
Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.
Funciona com consumíveis Efficia
Funciona com consumíveis Efficia
O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.
Funciona com consumíveis Efficia
O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.
Funciona com consumíveis Efficia
O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.
Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.
Funcionalidades avançadas
Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.
Funcionalidades avançadas
Para atender a diferentes ambientes clínicos, o G40E oferece dados em tempo real sobre condições cardíacas e respiratórias. Além dos parâmetros básicos de monitoramento, como ECG/respiração Philips ST/AR de 3 e 5 derivações, PNI, 2 temperaturas e monitoramento Philips SpO₂/PR, ST e arritmia, ele também fornece pressão arterial invasiva de 2 canais e Microstream monitoramento de etCO₂ como opções.
Facilidade de uso
Facilidade de uso
O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.
Facilidade de uso
O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.
Facilidade de uso
O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.
Redes e gerenciamento de dados
Redes e gerenciamento de dados
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Redes e gerenciamento de dados
O G40E vem com recursos de rede LAN para instalações que desejam criar uma rede com comunicação bidirecional com o sistema de monitoramento central Philips Efficia CMS200 ou requerem saída de dados no formato HL7.
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Compacto e econômico
Compacto e econômico
Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.
Compacto e econômico
Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.
Compacto e econômico
Construído de acordo com os exigentes padrões de qualidade da Philips, o monitor de paciente G40E oferece parâmetros essenciais comprovados no mercado em um monitor compacto e econômico para fornecer resultados de medição precisos dentro de seu orçamento apertado. A função de trava do alarme ajuda a reduzir a fadiga do alarme para formar um ambiente de atendimento silencioso.
Funciona com consumíveis Efficia
Funciona com consumíveis Efficia
O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.
Funciona com consumíveis Efficia
O monitor de pacientes G40E foi projetado para ser compatível com os consumíveis Philips Efficia, que também são usados nos monitores de pacientes de cabeceira da série Philips Efficia CM, para reduzir o custo total de propriedade ao compartilhar os consumíveis Philips em diferentes ambientes de atendimento.
Funciona com consumíveis Efficia
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±4 mmHg (0,53 kPa) ou ±4% da leitura, o que for maior
Velocidade da forma de onda
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Resolução
1 mmHg (0,13 kPa)
Unidades
mmHg/kPa/cmH₂O
Sensibilidade do transdutor
5 uV/V/mmHg
Faixa de frequência cardíaca
30 bpm – 254 bpm
Precisão da frequência cardíaca
±2bpm ou ±2%, o que for maior
Taxa de amostragem
62,5 amostras por segundo
Gravador (opcional)
Gravador (opcional)
Tipo
Gravador térmico integrado, 3 canais
Modo de impressão
Gravação em tempo real, gravação cronometrada, gravação ativada por alarme
Velocidade de impressão
Auto, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Monitor
Monitor
Tipo
TFT LCD colorido, 4:3
Tamanho
10.4+611:631"
Resolução
800 x 600 pixels
Canais
Máximo de 11 canais (ajuste automático da altura do canal da forma de onda)
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação
Entrada de alimentação AC
100 - 240 VCA, 50/60 Hz
Bateria
Bateria recarregável de íons de lítio. Máximo de 2,5 horas de monitoramento contínuo.
Peso e dimensões
Peso e dimensões
Peso líquido
Aprox. 3,5 kg sem bateria
Dimensões (L x P x A)
316 mm x 265 mm x 131 mm (12,5 pol. x 10,5 pol. x 5,2 pol.)
Sistema de qualidade e aprovação de segurança
Sistema de qualidade e aprovação de segurança
Padrão de segurança
CEI 60601-1-2:2014
Ambiente eletromagnético
IEC 60601-1-2:2000/A1:2014
Sistema de qualidade
Marca CE com certificação ISO9001 e ISO13485 de acordo com a Diretiva do Conselho 93/42/EEC
À prova d'água
IPX1
Análise e armazenamento de dados
Análise e armazenamento de dados
Análise e armazenamento de dados
1600- Dados de PNI, gráfico de tendências de 1200 horas, ECG 1 de divulgação completa de 120 minutos, 200 - eventos de alarme e arritmia
Interface externa (padrão)
Interface externa (padrão)
Interface externa
Saída analógica de ECG Saída VGA e chamada de enfermagem LAN USB
Débito cardíaco (opcional)
Débito cardíaco (opcional)
Método de medição
Termodiluição do coração direito
Faixa de medição
0,1 l/min - 20,0 l/min
Precisão da medição
±0.2 l/min or ±10 %, o que for maior
Intervalo de temperatura do sangue
27℃ - 43℃ (80,6℉ - 109,4℉)
Precisão da temperatura do sangue
± 0,1℃
Temperatura de injeção
0°C - 27°C (32°F - 80,6°F)
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