Facilidade de uso

O monitor possui uma tela de 12,1” com modos de exibição flexíveis, como modo de exibição de números grandes, minitendência e OxyCRG, bem como uma função de ajuste automático de altura do canal de forma de onda para atender a várias configurações clínicas. Menus intuitivos, acesso por tecla fixa, tela colorida brilhante e tela sensível ao toque opcional foram todos projetados para máxima facilidade de uso.