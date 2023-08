Sistema IntelliBridge Interface de dispositivo médico

O sistema IntelliBridge System é uma solução plug-and-play que integra dados de dispositivos do local de atendimento com os sistemas de informações hospitalares ou o Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). O sistema fornece uma visão consolidada dos dados do paciente e pode ser usado pelos profissionais em salas de cirurgia ou UTIs.