Recursos de automação que reduzem o esforço

O IntelliBridge Enterprise pode automatizar a exportação de arquios de imagens de documentos (como trechos de formas de onda) juntamente com as informações demográficas associadas do paciente, para evitar a necessidade e imprimir, digitalizar e associar manualmente as formas de onda com o gráfico do paciente. Como resultado, os profissionais terão muito mais tempo para cuidar dos pacientes.