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O Philips IntelliBridge Enterprise fornece um ponto único, baseado em padrões de interoperabilidade entre os sistemas clínicos Philips e seus sistemas de informações empresariais, reduzindo a complexidade e custo no seu ambiente de saúde.
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Um único ponto de interoperabilidade Philips reduz a complexidade
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Trocas de dados padrão baseados em HL7 suportam diferentes sistema
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Recursos de automação que reduzem o esforço
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Dados de pesquisa podem ser facilmente acessados
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Um único ponto de interoperabilidade Philips reduz a complexidade
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Trocas de dados padrão baseados em HL7 suportam diferentes sistema
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