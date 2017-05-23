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IntelliBridge Enterprise

Solução de interoperabilidade

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O Philips IntelliBridge Enterprise fornece um ponto único, baseado em padrões de interoperabilidade entre os sistemas clínicos Philips e seus sistemas de informações empresariais, reduzindo a complexidade e custo no seu ambiente de saúde.

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Características
Um único ponto de interoperabilidade Philips

Um único ponto de interoperabilidade Philips reduz a complexidade

Com um único ponto de interoperabilidade, o IntelliBridge Enterprise reduz o número total de pontos de conexão e complexidade associada em seu ambiente de saúde. O IntelliBridge Enterprise é uma solução de conectividade consistente, pré-testada, repetível e ajustável, projetada para reduzir seu custo.

Um único ponto de interoperabilidade Philips reduz a complexidade

Com um único ponto de interoperabilidade, o IntelliBridge Enterprise reduz o número total de pontos de conexão e complexidade associada em seu ambiente de saúde. O IntelliBridge Enterprise é uma solução de conectividade consistente, pré-testada, repetível e ajustável, projetada para reduzir seu custo.

Um único ponto de interoperabilidade Philips reduz a complexidade

Com um único ponto de interoperabilidade, o IntelliBridge Enterprise reduz o número total de pontos de conexão e complexidade associada em seu ambiente de saúde. O IntelliBridge Enterprise é uma solução de conectividade consistente, pré-testada, repetível e ajustável, projetada para reduzir seu custo.
Troca de dados HL7 baseada em padrões

Trocas de dados padrão baseados em HL7 suportam diferentes sistema

Na Philips, nós alavancamos os padrões que permitem que nossas soluções funcionem com os sistemas de vários fornecedores empresariais para troca de dados significativos. O IntelliBridge Enterprise automatiza a entrega de dados clínicos de uma forma padronizada, segura e eficiente com um HL7 poderoso e flexível para oferecer suporte à diferentes abordagens de fornecedores EMR.

Trocas de dados padrão baseados em HL7 suportam diferentes sistema

Na Philips, nós alavancamos os padrões que permitem que nossas soluções funcionem com os sistemas de vários fornecedores empresariais para troca de dados significativos. O IntelliBridge Enterprise automatiza a entrega de dados clínicos de uma forma padronizada, segura e eficiente com um HL7 poderoso e flexível para oferecer suporte à diferentes abordagens de fornecedores EMR.

Trocas de dados padrão baseados em HL7 suportam diferentes sistema

Na Philips, nós alavancamos os padrões que permitem que nossas soluções funcionem com os sistemas de vários fornecedores empresariais para troca de dados significativos. O IntelliBridge Enterprise automatiza a entrega de dados clínicos de uma forma padronizada, segura e eficiente com um HL7 poderoso e flexível para oferecer suporte à diferentes abordagens de fornecedores EMR.
Recursos de automação

Recursos de automação que reduzem o esforço

O IntelliBridge Enterprise pode automatizar a exportação de arquios de imagens de documentos (como trechos de formas de onda) juntamente com as informações demográficas associadas do paciente, para evitar a necessidade e imprimir, digitalizar e associar manualmente as formas de onda com o gráfico do paciente. Como resultado, os profissionais terão muito mais tempo para cuidar dos pacientes.

Recursos de automação que reduzem o esforço

O IntelliBridge Enterprise pode automatizar a exportação de arquios de imagens de documentos (como trechos de formas de onda) juntamente com as informações demográficas associadas do paciente, para evitar a necessidade e imprimir, digitalizar e associar manualmente as formas de onda com o gráfico do paciente. Como resultado, os profissionais terão muito mais tempo para cuidar dos pacientes.

Recursos de automação que reduzem o esforço

O IntelliBridge Enterprise pode automatizar a exportação de arquios de imagens de documentos (como trechos de formas de onda) juntamente com as informações demográficas associadas do paciente, para evitar a necessidade e imprimir, digitalizar e associar manualmente as formas de onda com o gráfico do paciente. Como resultado, os profissionais terão muito mais tempo para cuidar dos pacientes.
Dados de pesquisa

Dados de pesquisa podem ser facilmente acessados

O IntelliBridge Enterprise também pode ser usado para conectar outros sistemas de informação, como aqueles associados com pesquisas de eficácia comparativa. Isso simplifica a coleta de dados para projetos de pesquisa.

Dados de pesquisa podem ser facilmente acessados

O IntelliBridge Enterprise também pode ser usado para conectar outros sistemas de informação, como aqueles associados com pesquisas de eficácia comparativa. Isso simplifica a coleta de dados para projetos de pesquisa.

Dados de pesquisa podem ser facilmente acessados

O IntelliBridge Enterprise também pode ser usado para conectar outros sistemas de informação, como aqueles associados com pesquisas de eficácia comparativa. Isso simplifica a coleta de dados para projetos de pesquisa.
  • Um único ponto de interoperabilidade Philips
  • Troca de dados HL7 baseada em padrões
  • Recursos de automação
  • Dados de pesquisa
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Um único ponto de interoperabilidade Philips

Um único ponto de interoperabilidade Philips reduz a complexidade

Com um único ponto de interoperabilidade, o IntelliBridge Enterprise reduz o número total de pontos de conexão e complexidade associada em seu ambiente de saúde. O IntelliBridge Enterprise é uma solução de conectividade consistente, pré-testada, repetível e ajustável, projetada para reduzir seu custo.

Um único ponto de interoperabilidade Philips reduz a complexidade

Com um único ponto de interoperabilidade, o IntelliBridge Enterprise reduz o número total de pontos de conexão e complexidade associada em seu ambiente de saúde. O IntelliBridge Enterprise é uma solução de conectividade consistente, pré-testada, repetível e ajustável, projetada para reduzir seu custo.

Um único ponto de interoperabilidade Philips reduz a complexidade

Com um único ponto de interoperabilidade, o IntelliBridge Enterprise reduz o número total de pontos de conexão e complexidade associada em seu ambiente de saúde. O IntelliBridge Enterprise é uma solução de conectividade consistente, pré-testada, repetível e ajustável, projetada para reduzir seu custo.
Troca de dados HL7 baseada em padrões

Trocas de dados padrão baseados em HL7 suportam diferentes sistema

Na Philips, nós alavancamos os padrões que permitem que nossas soluções funcionem com os sistemas de vários fornecedores empresariais para troca de dados significativos. O IntelliBridge Enterprise automatiza a entrega de dados clínicos de uma forma padronizada, segura e eficiente com um HL7 poderoso e flexível para oferecer suporte à diferentes abordagens de fornecedores EMR.

Trocas de dados padrão baseados em HL7 suportam diferentes sistema

Na Philips, nós alavancamos os padrões que permitem que nossas soluções funcionem com os sistemas de vários fornecedores empresariais para troca de dados significativos. O IntelliBridge Enterprise automatiza a entrega de dados clínicos de uma forma padronizada, segura e eficiente com um HL7 poderoso e flexível para oferecer suporte à diferentes abordagens de fornecedores EMR.

Trocas de dados padrão baseados em HL7 suportam diferentes sistema

Na Philips, nós alavancamos os padrões que permitem que nossas soluções funcionem com os sistemas de vários fornecedores empresariais para troca de dados significativos. O IntelliBridge Enterprise automatiza a entrega de dados clínicos de uma forma padronizada, segura e eficiente com um HL7 poderoso e flexível para oferecer suporte à diferentes abordagens de fornecedores EMR.
Recursos de automação

Recursos de automação que reduzem o esforço

O IntelliBridge Enterprise pode automatizar a exportação de arquios de imagens de documentos (como trechos de formas de onda) juntamente com as informações demográficas associadas do paciente, para evitar a necessidade e imprimir, digitalizar e associar manualmente as formas de onda com o gráfico do paciente. Como resultado, os profissionais terão muito mais tempo para cuidar dos pacientes.

Recursos de automação que reduzem o esforço

O IntelliBridge Enterprise pode automatizar a exportação de arquios de imagens de documentos (como trechos de formas de onda) juntamente com as informações demográficas associadas do paciente, para evitar a necessidade e imprimir, digitalizar e associar manualmente as formas de onda com o gráfico do paciente. Como resultado, os profissionais terão muito mais tempo para cuidar dos pacientes.

Recursos de automação que reduzem o esforço

O IntelliBridge Enterprise pode automatizar a exportação de arquios de imagens de documentos (como trechos de formas de onda) juntamente com as informações demográficas associadas do paciente, para evitar a necessidade e imprimir, digitalizar e associar manualmente as formas de onda com o gráfico do paciente. Como resultado, os profissionais terão muito mais tempo para cuidar dos pacientes.
Dados de pesquisa

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Documentação

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