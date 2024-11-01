O ultrassom EPIQ Elite da Philips oferece um nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho e inteligência avançada para atender aos desafios das práticas mais exigentes de hoje. A plataforma EPIQ Elite oferece soluções modernas de ultrassom com ferramentas clinicamente adaptadas e customizadas para elevar a confiança diagnóstica a novos níveis.
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Supera em muito o desempenho dos ultrassons convencionais, alcançando novos níveis de definição e clareza. Com gerador de feixes customizado de precisão multifásico e processamento paralelo massivo, esta arquitetura patenteada coleta uma enorme quantidade de dados acústicos de cada operação de transmissão e efetua a reconstrução de feixes digitais juntamente com o processamento focal com otimização matemática. Isso cria imagens extraordinárias em tempo real com taxa de quadros, uniformidade e penetração excepcionais.
Diagnóstico por imagem nSIGHT
Supera em muito o desempenho dos ultrassons convencionais, alcançando novos níveis de definição e clareza. Com gerador de feixes customizado de precisão multifásico e processamento paralelo massivo, esta arquitetura patenteada coleta uma enorme quantidade de dados acústicos de cada operação de transmissão e efetua a reconstrução de feixes digitais juntamente com o processamento focal com otimização matemática. Isso cria imagens extraordinárias em tempo real com taxa de quadros, uniformidade e penetração excepcionais.
Diagnóstico por imagem nSIGHT
Supera em muito o desempenho dos ultrassons convencionais, alcançando novos níveis de definição e clareza. Com gerador de feixes customizado de precisão multifásico e processamento paralelo massivo, esta arquitetura patenteada coleta uma enorme quantidade de dados acústicos de cada operação de transmissão e efetua a reconstrução de feixes digitais juntamente com o processamento focal com otimização matemática. Isso cria imagens extraordinárias em tempo real com taxa de quadros, uniformidade e penetração excepcionais.
Supera em muito o desempenho dos ultrassons convencionais, alcançando novos níveis de definição e clareza. Com gerador de feixes customizado de precisão multifásico e processamento paralelo massivo, esta arquitetura patenteada coleta uma enorme quantidade de dados acústicos de cada operação de transmissão e efetua a reconstrução de feixes digitais juntamente com o processamento focal com otimização matemática. Isso cria imagens extraordinárias em tempo real com taxa de quadros, uniformidade e penetração excepcionais.
Monitor HD MAX de 24 polegadas
Monitor HD MAX de 24 polegadas
Este novo monitor de imagem imersivo de 24 polegadas proporciona a mais moderna experiência de visualização de ultrassom com uma gama de cores extremamente ampla e profundidade de 10 bits que utiliza bilhões de cores para uma reprodução precisa. Além disso, fornece uma gama dinâmica de alto contraste e níveis melhorados de preto para uma delineação sutil dos valores da escala de cinza. O HD MAX possui uma tela fora de ângulo fantástica para a visualização de imagens clínicas na sala de realização de exames.
Monitor HD MAX de 24 polegadas
Este novo monitor de imagem imersivo de 24 polegadas proporciona a mais moderna experiência de visualização de ultrassom com uma gama de cores extremamente ampla e profundidade de 10 bits que utiliza bilhões de cores para uma reprodução precisa. Além disso, fornece uma gama dinâmica de alto contraste e níveis melhorados de preto para uma delineação sutil dos valores da escala de cinza. O HD MAX possui uma tela fora de ângulo fantástica para a visualização de imagens clínicas na sala de realização de exames.
Monitor HD MAX de 24 polegadas
Este novo monitor de imagem imersivo de 24 polegadas proporciona a mais moderna experiência de visualização de ultrassom com uma gama de cores extremamente ampla e profundidade de 10 bits que utiliza bilhões de cores para uma reprodução precisa. Além disso, fornece uma gama dinâmica de alto contraste e níveis melhorados de preto para uma delineação sutil dos valores da escala de cinza. O HD MAX possui uma tela fora de ângulo fantástica para a visualização de imagens clínicas na sala de realização de exames.
Este novo monitor de imagem imersivo de 24 polegadas proporciona a mais moderna experiência de visualização de ultrassom com uma gama de cores extremamente ampla e profundidade de 10 bits que utiliza bilhões de cores para uma reprodução precisa. Além disso, fornece uma gama dinâmica de alto contraste e níveis melhorados de preto para uma delineação sutil dos valores da escala de cinza. O HD MAX possui uma tela fora de ângulo fantástica para a visualização de imagens clínicas na sala de realização de exames.
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Com taxa de quadros em tempo real, o XRES Pro conta com filtros de precisão multiparamétricos que dividem os diversos elementos da imagem, analisam esses dados e depois aplicam algoritmos avançados a fim de aperfeiçoar os contornos e interfaces e proporcionar uma conspicuidade excepcional dos tecidos. O XRES Pro também oferece avaliação melhorada da morfologia da placa, ajuste total das imagens para que o nível de realce corresponda aos requisitos clínicos de diagnóstico por imagem e crie maior confiança diagnóstica em praticamente todos os pacientes.
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Com taxa de quadros em tempo real, o XRES Pro conta com filtros de precisão multiparamétricos que dividem os diversos elementos da imagem, analisam esses dados e depois aplicam algoritmos avançados a fim de aperfeiçoar os contornos e interfaces e proporcionar uma conspicuidade excepcional dos tecidos. O XRES Pro também oferece avaliação melhorada da morfologia da placa, ajuste total das imagens para que o nível de realce corresponda aos requisitos clínicos de diagnóstico por imagem e crie maior confiança diagnóstica em praticamente todos os pacientes.
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Com taxa de quadros em tempo real, o XRES Pro conta com filtros de precisão multiparamétricos que dividem os diversos elementos da imagem, analisam esses dados e depois aplicam algoritmos avançados a fim de aperfeiçoar os contornos e interfaces e proporcionar uma conspicuidade excepcional dos tecidos. O XRES Pro também oferece avaliação melhorada da morfologia da placa, ajuste total das imagens para que o nível de realce corresponda aos requisitos clínicos de diagnóstico por imagem e crie maior confiança diagnóstica em praticamente todos os pacientes.
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Com taxa de quadros em tempo real, o XRES Pro conta com filtros de precisão multiparamétricos que dividem os diversos elementos da imagem, analisam esses dados e depois aplicam algoritmos avançados a fim de aperfeiçoar os contornos e interfaces e proporcionar uma conspicuidade excepcional dos tecidos. O XRES Pro também oferece avaliação melhorada da morfologia da placa, ajuste total das imagens para que o nível de realce corresponda aos requisitos clínicos de diagnóstico por imagem e crie maior confiança diagnóstica em praticamente todos os pacientes.
Diagnóstico por imagem MicroFlow
Diagnóstico por imagem MicroFlow
Projetado para detectar estruturas anatômicas lentas e baixas no fluxo sanguíneo no tecido, este método patenteado supera muitas das barreiras associadas a métodos convencionais para detectar pequenos fluxos sanguíneos em vasos com alta resolução e artefatos mínimos. O diagnóstico por imagem MicroFlow mantém uma elevada taxa de quadros e qualidade de imagem 2D, além de utilizar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia de vasos pequenos
Diagnóstico por imagem MicroFlow
Projetado para detectar estruturas anatômicas lentas e baixas no fluxo sanguíneo no tecido, este método patenteado supera muitas das barreiras associadas a métodos convencionais para detectar pequenos fluxos sanguíneos em vasos com alta resolução e artefatos mínimos. O diagnóstico por imagem MicroFlow mantém uma elevada taxa de quadros e qualidade de imagem 2D, além de utilizar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia de vasos pequenos
Diagnóstico por imagem MicroFlow
Projetado para detectar estruturas anatômicas lentas e baixas no fluxo sanguíneo no tecido, este método patenteado supera muitas das barreiras associadas a métodos convencionais para detectar pequenos fluxos sanguíneos em vasos com alta resolução e artefatos mínimos. O diagnóstico por imagem MicroFlow mantém uma elevada taxa de quadros e qualidade de imagem 2D, além de utilizar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia de vasos pequenos
Projetado para detectar estruturas anatômicas lentas e baixas no fluxo sanguíneo no tecido, este método patenteado supera muitas das barreiras associadas a métodos convencionais para detectar pequenos fluxos sanguíneos em vasos com alta resolução e artefatos mínimos. O diagnóstico por imagem MicroFlow mantém uma elevada taxa de quadros e qualidade de imagem 2D, além de utilizar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia de vasos pequenos
Tecnologia PureWave e xMatrix
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Uma parte essencial da arquitetura potente do EPIQ Elite está no AIUS (Ultrassom Anatomicamente Inteligente) exclusivo da Philips, feito para elevar o sistema de ultrassom de um dispositivo passivo para um dispositivo ativamente adaptável. Com avançada modelagem de órgãos, corte de imagens e quantificação comprovada, os exames são mais fáceis de realizar e de reproduzir e oferecem novos níveis de informação clínica. Entre os exemplos das nossas capacidades do AIUS estão o HeartModel, o Al Breast e o registo automático de fusão de imagens e navegação.
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Uma parte essencial da arquitetura potente do EPIQ Elite está no AIUS (Ultrassom Anatomicamente Inteligente) exclusivo da Philips, feito para elevar o sistema de ultrassom de um dispositivo passivo para um dispositivo ativamente adaptável. Com avançada modelagem de órgãos, corte de imagens e quantificação comprovada, os exames são mais fáceis de realizar e de reproduzir e oferecem novos níveis de informação clínica. Entre os exemplos das nossas capacidades do AIUS estão o HeartModel, o Al Breast e o registo automático de fusão de imagens e navegação.
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Uma parte essencial da arquitetura potente do EPIQ Elite está no AIUS (Ultrassom Anatomicamente Inteligente) exclusivo da Philips, feito para elevar o sistema de ultrassom de um dispositivo passivo para um dispositivo ativamente adaptável. Com avançada modelagem de órgãos, corte de imagens e quantificação comprovada, os exames são mais fáceis de realizar e de reproduzir e oferecem novos níveis de informação clínica. Entre os exemplos das nossas capacidades do AIUS estão o HeartModel, o Al Breast e o registo automático de fusão de imagens e navegação.
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Uma parte essencial da arquitetura potente do EPIQ Elite está no AIUS (Ultrassom Anatomicamente Inteligente) exclusivo da Philips, feito para elevar o sistema de ultrassom de um dispositivo passivo para um dispositivo ativamente adaptável. Com avançada modelagem de órgãos, corte de imagens e quantificação comprovada, os exames são mais fáceis de realizar e de reproduzir e oferecem novos níveis de informação clínica. Entre os exemplos das nossas capacidades do AIUS estão o HeartModel, o Al Breast e o registo automático de fusão de imagens e navegação.
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Os hospitais e organizações de saúde estão investindo mais para proteger seus sistemas e os dados de seus pacientes de ataques cibernéticos. É por isso que as despesas com cibersegurança em atendimento médico ultrapassarão os 65 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Os dispositivos de ultrassom são extremamente móveis e podem ser utilizados em ambientes com ou sem fios. Com isso, a Philips considera a segurança dos sistemas de ultrassom uma alta prioridade. A plataforma EPIQ Elite foi desenvolvida para o Windows 10 e apresenta um princípio de defesa rigoroso com o intuito de oferecer um conjunto incrível de recursos de segurança de dados com cinco camadas principais.
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Os hospitais e organizações de saúde estão investindo mais para proteger seus sistemas e os dados de seus pacientes de ataques cibernéticos. É por isso que as despesas com cibersegurança em atendimento médico ultrapassarão os 65 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Os dispositivos de ultrassom são extremamente móveis e podem ser utilizados em ambientes com ou sem fios. Com isso, a Philips considera a segurança dos sistemas de ultrassom uma alta prioridade. A plataforma EPIQ Elite foi desenvolvida para o Windows 10 e apresenta um princípio de defesa rigoroso com o intuito de oferecer um conjunto incrível de recursos de segurança de dados com cinco camadas principais.
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Os hospitais e organizações de saúde estão investindo mais para proteger seus sistemas e os dados de seus pacientes de ataques cibernéticos. É por isso que as despesas com cibersegurança em atendimento médico ultrapassarão os 65 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Os dispositivos de ultrassom são extremamente móveis e podem ser utilizados em ambientes com ou sem fios. Com isso, a Philips considera a segurança dos sistemas de ultrassom uma alta prioridade. A plataforma EPIQ Elite foi desenvolvida para o Windows 10 e apresenta um princípio de defesa rigoroso com o intuito de oferecer um conjunto incrível de recursos de segurança de dados com cinco camadas principais.
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Os hospitais e organizações de saúde estão investindo mais para proteger seus sistemas e os dados de seus pacientes de ataques cibernéticos. É por isso que as despesas com cibersegurança em atendimento médico ultrapassarão os 65 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Os dispositivos de ultrassom são extremamente móveis e podem ser utilizados em ambientes com ou sem fios. Com isso, a Philips considera a segurança dos sistemas de ultrassom uma alta prioridade. A plataforma EPIQ Elite foi desenvolvida para o Windows 10 e apresenta um princípio de defesa rigoroso com o intuito de oferecer um conjunto incrível de recursos de segurança de dados com cinco camadas principais.
Transdutores xMATRIX, potentes e versáteis
Transdutores xMATRIX, potentes e versáteis
Nenhuma outra solução premium de ultrassom consegue executar o xMATRIX, o conjunto completo dos transdutores de ultrassom mais inovadores do mundo. Obtenha fatias 2D ultrafinas. Utilize diagnósticos por imagem Live xPlane para criar simultaneamente dois planos com resolução total, o que permitirá que você obtenha duas vezes mais informações clínicas no mesmo espaço de tempo. Adquira uma resolução com voxel isotrópico para revelar imagens de qualquer plano dentro do volume.
Transdutores xMATRIX, potentes e versáteis
Nenhuma outra solução premium de ultrassom consegue executar o xMATRIX, o conjunto completo dos transdutores de ultrassom mais inovadores do mundo. Obtenha fatias 2D ultrafinas. Utilize diagnósticos por imagem Live xPlane para criar simultaneamente dois planos com resolução total, o que permitirá que você obtenha duas vezes mais informações clínicas no mesmo espaço de tempo. Adquira uma resolução com voxel isotrópico para revelar imagens de qualquer plano dentro do volume.
Transdutores xMATRIX, potentes e versáteis
Nenhuma outra solução premium de ultrassom consegue executar o xMATRIX, o conjunto completo dos transdutores de ultrassom mais inovadores do mundo. Obtenha fatias 2D ultrafinas. Utilize diagnósticos por imagem Live xPlane para criar simultaneamente dois planos com resolução total, o que permitirá que você obtenha duas vezes mais informações clínicas no mesmo espaço de tempo. Adquira uma resolução com voxel isotrópico para revelar imagens de qualquer plano dentro do volume.
Elastografia
Elastografia
A plataforma EPIQ Elite é compatível com métodos de diagnóstico por imagem com elastografia de onda de cisalhamento e de pressão. Permite utilizar imagens de pressão altamente sensíveis para avaliar rapidamente valores relativos à rigidez de tecidos em diversas aplicações. Os métodos de diagnóstico por imagem de elastografia de onda de cisalhamento do ElastQ utilizam um sistema de pulsação exclusivo para gerar e detectar a velocidade de propagação de ondas de cisalhamento, proporcionando uma exibição e medição quantitativas da rigidez dos tecidos. O diagnóstico por imagem ElastQ também oferece um mapa de visualização confiável para ajudá-lo a obter medições em áreas com a mais alta qualidade em ondas de cisalhamento.
Elastografia
A plataforma EPIQ Elite é compatível com métodos de diagnóstico por imagem com elastografia de onda de cisalhamento e de pressão. Permite utilizar imagens de pressão altamente sensíveis para avaliar rapidamente valores relativos à rigidez de tecidos em diversas aplicações. Os métodos de diagnóstico por imagem de elastografia de onda de cisalhamento do ElastQ utilizam um sistema de pulsação exclusivo para gerar e detectar a velocidade de propagação de ondas de cisalhamento, proporcionando uma exibição e medição quantitativas da rigidez dos tecidos. O diagnóstico por imagem ElastQ também oferece um mapa de visualização confiável para ajudá-lo a obter medições em áreas com a mais alta qualidade em ondas de cisalhamento.
Elastografia
A plataforma EPIQ Elite é compatível com métodos de diagnóstico por imagem com elastografia de onda de cisalhamento e de pressão. Permite utilizar imagens de pressão altamente sensíveis para avaliar rapidamente valores relativos à rigidez de tecidos em diversas aplicações. Os métodos de diagnóstico por imagem de elastografia de onda de cisalhamento do ElastQ utilizam um sistema de pulsação exclusivo para gerar e detectar a velocidade de propagação de ondas de cisalhamento, proporcionando uma exibição e medição quantitativas da rigidez dos tecidos. O diagnóstico por imagem ElastQ também oferece um mapa de visualização confiável para ajudá-lo a obter medições em áreas com a mais alta qualidade em ondas de cisalhamento.
Diagnóstico por imagem nSIGHT
Monitor HD MAX de 24 polegadas
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Supera em muito o desempenho dos ultrassons convencionais, alcançando novos níveis de definição e clareza. Com gerador de feixes customizado de precisão multifásico e processamento paralelo massivo, esta arquitetura patenteada coleta uma enorme quantidade de dados acústicos de cada operação de transmissão e efetua a reconstrução de feixes digitais juntamente com o processamento focal com otimização matemática. Isso cria imagens extraordinárias em tempo real com taxa de quadros, uniformidade e penetração excepcionais.
Diagnóstico por imagem nSIGHT
Supera em muito o desempenho dos ultrassons convencionais, alcançando novos níveis de definição e clareza. Com gerador de feixes customizado de precisão multifásico e processamento paralelo massivo, esta arquitetura patenteada coleta uma enorme quantidade de dados acústicos de cada operação de transmissão e efetua a reconstrução de feixes digitais juntamente com o processamento focal com otimização matemática. Isso cria imagens extraordinárias em tempo real com taxa de quadros, uniformidade e penetração excepcionais.
Diagnóstico por imagem nSIGHT
Supera em muito o desempenho dos ultrassons convencionais, alcançando novos níveis de definição e clareza. Com gerador de feixes customizado de precisão multifásico e processamento paralelo massivo, esta arquitetura patenteada coleta uma enorme quantidade de dados acústicos de cada operação de transmissão e efetua a reconstrução de feixes digitais juntamente com o processamento focal com otimização matemática. Isso cria imagens extraordinárias em tempo real com taxa de quadros, uniformidade e penetração excepcionais.
Supera em muito o desempenho dos ultrassons convencionais, alcançando novos níveis de definição e clareza. Com gerador de feixes customizado de precisão multifásico e processamento paralelo massivo, esta arquitetura patenteada coleta uma enorme quantidade de dados acústicos de cada operação de transmissão e efetua a reconstrução de feixes digitais juntamente com o processamento focal com otimização matemática. Isso cria imagens extraordinárias em tempo real com taxa de quadros, uniformidade e penetração excepcionais.
Monitor HD MAX de 24 polegadas
Monitor HD MAX de 24 polegadas
Este novo monitor de imagem imersivo de 24 polegadas proporciona a mais moderna experiência de visualização de ultrassom com uma gama de cores extremamente ampla e profundidade de 10 bits que utiliza bilhões de cores para uma reprodução precisa. Além disso, fornece uma gama dinâmica de alto contraste e níveis melhorados de preto para uma delineação sutil dos valores da escala de cinza. O HD MAX possui uma tela fora de ângulo fantástica para a visualização de imagens clínicas na sala de realização de exames.
Monitor HD MAX de 24 polegadas
Este novo monitor de imagem imersivo de 24 polegadas proporciona a mais moderna experiência de visualização de ultrassom com uma gama de cores extremamente ampla e profundidade de 10 bits que utiliza bilhões de cores para uma reprodução precisa. Além disso, fornece uma gama dinâmica de alto contraste e níveis melhorados de preto para uma delineação sutil dos valores da escala de cinza. O HD MAX possui uma tela fora de ângulo fantástica para a visualização de imagens clínicas na sala de realização de exames.
Monitor HD MAX de 24 polegadas
Este novo monitor de imagem imersivo de 24 polegadas proporciona a mais moderna experiência de visualização de ultrassom com uma gama de cores extremamente ampla e profundidade de 10 bits que utiliza bilhões de cores para uma reprodução precisa. Além disso, fornece uma gama dinâmica de alto contraste e níveis melhorados de preto para uma delineação sutil dos valores da escala de cinza. O HD MAX possui uma tela fora de ângulo fantástica para a visualização de imagens clínicas na sala de realização de exames.
Este novo monitor de imagem imersivo de 24 polegadas proporciona a mais moderna experiência de visualização de ultrassom com uma gama de cores extremamente ampla e profundidade de 10 bits que utiliza bilhões de cores para uma reprodução precisa. Além disso, fornece uma gama dinâmica de alto contraste e níveis melhorados de preto para uma delineação sutil dos valores da escala de cinza. O HD MAX possui uma tela fora de ângulo fantástica para a visualização de imagens clínicas na sala de realização de exames.
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Com taxa de quadros em tempo real, o XRES Pro conta com filtros de precisão multiparamétricos que dividem os diversos elementos da imagem, analisam esses dados e depois aplicam algoritmos avançados a fim de aperfeiçoar os contornos e interfaces e proporcionar uma conspicuidade excepcional dos tecidos. O XRES Pro também oferece avaliação melhorada da morfologia da placa, ajuste total das imagens para que o nível de realce corresponda aos requisitos clínicos de diagnóstico por imagem e crie maior confiança diagnóstica em praticamente todos os pacientes.
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Com taxa de quadros em tempo real, o XRES Pro conta com filtros de precisão multiparamétricos que dividem os diversos elementos da imagem, analisam esses dados e depois aplicam algoritmos avançados a fim de aperfeiçoar os contornos e interfaces e proporcionar uma conspicuidade excepcional dos tecidos. O XRES Pro também oferece avaliação melhorada da morfologia da placa, ajuste total das imagens para que o nível de realce corresponda aos requisitos clínicos de diagnóstico por imagem e crie maior confiança diagnóstica em praticamente todos os pacientes.
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Com taxa de quadros em tempo real, o XRES Pro conta com filtros de precisão multiparamétricos que dividem os diversos elementos da imagem, analisam esses dados e depois aplicam algoritmos avançados a fim de aperfeiçoar os contornos e interfaces e proporcionar uma conspicuidade excepcional dos tecidos. O XRES Pro também oferece avaliação melhorada da morfologia da placa, ajuste total das imagens para que o nível de realce corresponda aos requisitos clínicos de diagnóstico por imagem e crie maior confiança diagnóstica em praticamente todos os pacientes.
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
XRES Pro, a nova geração do processamento de diagnóstico por imagem
Com taxa de quadros em tempo real, o XRES Pro conta com filtros de precisão multiparamétricos que dividem os diversos elementos da imagem, analisam esses dados e depois aplicam algoritmos avançados a fim de aperfeiçoar os contornos e interfaces e proporcionar uma conspicuidade excepcional dos tecidos. O XRES Pro também oferece avaliação melhorada da morfologia da placa, ajuste total das imagens para que o nível de realce corresponda aos requisitos clínicos de diagnóstico por imagem e crie maior confiança diagnóstica em praticamente todos os pacientes.
Diagnóstico por imagem MicroFlow
Diagnóstico por imagem MicroFlow
Projetado para detectar estruturas anatômicas lentas e baixas no fluxo sanguíneo no tecido, este método patenteado supera muitas das barreiras associadas a métodos convencionais para detectar pequenos fluxos sanguíneos em vasos com alta resolução e artefatos mínimos. O diagnóstico por imagem MicroFlow mantém uma elevada taxa de quadros e qualidade de imagem 2D, além de utilizar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia de vasos pequenos
Diagnóstico por imagem MicroFlow
Projetado para detectar estruturas anatômicas lentas e baixas no fluxo sanguíneo no tecido, este método patenteado supera muitas das barreiras associadas a métodos convencionais para detectar pequenos fluxos sanguíneos em vasos com alta resolução e artefatos mínimos. O diagnóstico por imagem MicroFlow mantém uma elevada taxa de quadros e qualidade de imagem 2D, além de utilizar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia de vasos pequenos
Diagnóstico por imagem MicroFlow
Projetado para detectar estruturas anatômicas lentas e baixas no fluxo sanguíneo no tecido, este método patenteado supera muitas das barreiras associadas a métodos convencionais para detectar pequenos fluxos sanguíneos em vasos com alta resolução e artefatos mínimos. O diagnóstico por imagem MicroFlow mantém uma elevada taxa de quadros e qualidade de imagem 2D, além de utilizar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia de vasos pequenos
Projetado para detectar estruturas anatômicas lentas e baixas no fluxo sanguíneo no tecido, este método patenteado supera muitas das barreiras associadas a métodos convencionais para detectar pequenos fluxos sanguíneos em vasos com alta resolução e artefatos mínimos. O diagnóstico por imagem MicroFlow mantém uma elevada taxa de quadros e qualidade de imagem 2D, além de utilizar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia de vasos pequenos
Tecnologia PureWave e xMatrix
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Uma parte essencial da arquitetura potente do EPIQ Elite está no AIUS (Ultrassom Anatomicamente Inteligente) exclusivo da Philips, feito para elevar o sistema de ultrassom de um dispositivo passivo para um dispositivo ativamente adaptável. Com avançada modelagem de órgãos, corte de imagens e quantificação comprovada, os exames são mais fáceis de realizar e de reproduzir e oferecem novos níveis de informação clínica. Entre os exemplos das nossas capacidades do AIUS estão o HeartModel, o Al Breast e o registo automático de fusão de imagens e navegação.
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Uma parte essencial da arquitetura potente do EPIQ Elite está no AIUS (Ultrassom Anatomicamente Inteligente) exclusivo da Philips, feito para elevar o sistema de ultrassom de um dispositivo passivo para um dispositivo ativamente adaptável. Com avançada modelagem de órgãos, corte de imagens e quantificação comprovada, os exames são mais fáceis de realizar e de reproduzir e oferecem novos níveis de informação clínica. Entre os exemplos das nossas capacidades do AIUS estão o HeartModel, o Al Breast e o registo automático de fusão de imagens e navegação.
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Uma parte essencial da arquitetura potente do EPIQ Elite está no AIUS (Ultrassom Anatomicamente Inteligente) exclusivo da Philips, feito para elevar o sistema de ultrassom de um dispositivo passivo para um dispositivo ativamente adaptável. Com avançada modelagem de órgãos, corte de imagens e quantificação comprovada, os exames são mais fáceis de realizar e de reproduzir e oferecem novos níveis de informação clínica. Entre os exemplos das nossas capacidades do AIUS estão o HeartModel, o Al Breast e o registo automático de fusão de imagens e navegação.
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Ultrassom anatomicamente inteligente – inteligência artificial para análises rápidas e reprodutíveis
Uma parte essencial da arquitetura potente do EPIQ Elite está no AIUS (Ultrassom Anatomicamente Inteligente) exclusivo da Philips, feito para elevar o sistema de ultrassom de um dispositivo passivo para um dispositivo ativamente adaptável. Com avançada modelagem de órgãos, corte de imagens e quantificação comprovada, os exames são mais fáceis de realizar e de reproduzir e oferecem novos níveis de informação clínica. Entre os exemplos das nossas capacidades do AIUS estão o HeartModel, o Al Breast e o registo automático de fusão de imagens e navegação.
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar
Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Os hospitais e organizações de saúde estão investindo mais para proteger seus sistemas e os dados de seus pacientes de ataques cibernéticos. É por isso que as despesas com cibersegurança em atendimento médico ultrapassarão os 65 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Os dispositivos de ultrassom são extremamente móveis e podem ser utilizados em ambientes com ou sem fios. Com isso, a Philips considera a segurança dos sistemas de ultrassom uma alta prioridade. A plataforma EPIQ Elite foi desenvolvida para o Windows 10 e apresenta um princípio de defesa rigoroso com o intuito de oferecer um conjunto incrível de recursos de segurança de dados com cinco camadas principais.
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Os hospitais e organizações de saúde estão investindo mais para proteger seus sistemas e os dados de seus pacientes de ataques cibernéticos. É por isso que as despesas com cibersegurança em atendimento médico ultrapassarão os 65 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Os dispositivos de ultrassom são extremamente móveis e podem ser utilizados em ambientes com ou sem fios. Com isso, a Philips considera a segurança dos sistemas de ultrassom uma alta prioridade. A plataforma EPIQ Elite foi desenvolvida para o Windows 10 e apresenta um princípio de defesa rigoroso com o intuito de oferecer um conjunto incrível de recursos de segurança de dados com cinco camadas principais.
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Os hospitais e organizações de saúde estão investindo mais para proteger seus sistemas e os dados de seus pacientes de ataques cibernéticos. É por isso que as despesas com cibersegurança em atendimento médico ultrapassarão os 65 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Os dispositivos de ultrassom são extremamente móveis e podem ser utilizados em ambientes com ou sem fios. Com isso, a Philips considera a segurança dos sistemas de ultrassom uma alta prioridade. A plataforma EPIQ Elite foi desenvolvida para o Windows 10 e apresenta um princípio de defesa rigoroso com o intuito de oferecer um conjunto incrível de recursos de segurança de dados com cinco camadas principais.
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Sistema de segurança potente – proteção de dados sensíveis dos pacientes
Os hospitais e organizações de saúde estão investindo mais para proteger seus sistemas e os dados de seus pacientes de ataques cibernéticos. É por isso que as despesas com cibersegurança em atendimento médico ultrapassarão os 65 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Os dispositivos de ultrassom são extremamente móveis e podem ser utilizados em ambientes com ou sem fios. Com isso, a Philips considera a segurança dos sistemas de ultrassom uma alta prioridade. A plataforma EPIQ Elite foi desenvolvida para o Windows 10 e apresenta um princípio de defesa rigoroso com o intuito de oferecer um conjunto incrível de recursos de segurança de dados com cinco camadas principais.
Transdutores xMATRIX, potentes e versáteis
Transdutores xMATRIX, potentes e versáteis
Nenhuma outra solução premium de ultrassom consegue executar o xMATRIX, o conjunto completo dos transdutores de ultrassom mais inovadores do mundo. Obtenha fatias 2D ultrafinas. Utilize diagnósticos por imagem Live xPlane para criar simultaneamente dois planos com resolução total, o que permitirá que você obtenha duas vezes mais informações clínicas no mesmo espaço de tempo. Adquira uma resolução com voxel isotrópico para revelar imagens de qualquer plano dentro do volume.
Transdutores xMATRIX, potentes e versáteis
Nenhuma outra solução premium de ultrassom consegue executar o xMATRIX, o conjunto completo dos transdutores de ultrassom mais inovadores do mundo. Obtenha fatias 2D ultrafinas. Utilize diagnósticos por imagem Live xPlane para criar simultaneamente dois planos com resolução total, o que permitirá que você obtenha duas vezes mais informações clínicas no mesmo espaço de tempo. Adquira uma resolução com voxel isotrópico para revelar imagens de qualquer plano dentro do volume.
Transdutores xMATRIX, potentes e versáteis
Nenhuma outra solução premium de ultrassom consegue executar o xMATRIX, o conjunto completo dos transdutores de ultrassom mais inovadores do mundo. Obtenha fatias 2D ultrafinas. Utilize diagnósticos por imagem Live xPlane para criar simultaneamente dois planos com resolução total, o que permitirá que você obtenha duas vezes mais informações clínicas no mesmo espaço de tempo. Adquira uma resolução com voxel isotrópico para revelar imagens de qualquer plano dentro do volume.
Elastografia
Elastografia
A plataforma EPIQ Elite é compatível com métodos de diagnóstico por imagem com elastografia de onda de cisalhamento e de pressão. Permite utilizar imagens de pressão altamente sensíveis para avaliar rapidamente valores relativos à rigidez de tecidos em diversas aplicações. Os métodos de diagnóstico por imagem de elastografia de onda de cisalhamento do ElastQ utilizam um sistema de pulsação exclusivo para gerar e detectar a velocidade de propagação de ondas de cisalhamento, proporcionando uma exibição e medição quantitativas da rigidez dos tecidos. O diagnóstico por imagem ElastQ também oferece um mapa de visualização confiável para ajudá-lo a obter medições em áreas com a mais alta qualidade em ondas de cisalhamento.
Elastografia
A plataforma EPIQ Elite é compatível com métodos de diagnóstico por imagem com elastografia de onda de cisalhamento e de pressão. Permite utilizar imagens de pressão altamente sensíveis para avaliar rapidamente valores relativos à rigidez de tecidos em diversas aplicações. Os métodos de diagnóstico por imagem de elastografia de onda de cisalhamento do ElastQ utilizam um sistema de pulsação exclusivo para gerar e detectar a velocidade de propagação de ondas de cisalhamento, proporcionando uma exibição e medição quantitativas da rigidez dos tecidos. O diagnóstico por imagem ElastQ também oferece um mapa de visualização confiável para ajudá-lo a obter medições em áreas com a mais alta qualidade em ondas de cisalhamento.
Elastografia
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Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
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