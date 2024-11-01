Fusão de imagens e navegação – orientação de intervenção e fusão em uma modalidade fácil de usar

Tome decisões com confiança, mesmo em casos com diagnóstico tecnicamente difícil, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho simplificados para permitir que os médicos obtenham uma fusão rápida e eficiente de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de diagnóstico por imagem diretamente no sistema de ultrassom, você passa a ter acesso a uma ferramenta de diagnóstico ainda mais potente com visualização avançada que permite uma rápida decisão clínica. Aumente os recursos de fusão e de navegação com uma gama de transdutores em várias aplicações, incluindo o X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2.