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Philips LATAM Ultrasound School
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    Curso de Imagem Geral

    Philips Latam Ultrasound School

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    Apresentamos uma série de cursos elaborados pensando nas suas necessidades:

    Dra. Verónica Espinosa Cruz

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    Dra. Verónica Espinosa Cruz

    Curso de Imagem Cardíaca

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    Dra. Verónica Espinosa Cruz

    Curso de Imagem Obstétrica

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    Assista aos webinars agora disponíveis para toda a comunidade médica

    Curso de Imagem Geral 2024 - 2025

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    Doppler vascular: Examinador dependente, máquina dependente

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    Nova abordagem para avaliação hepatica: elastografia e quantificação lipídica

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    Explorando lesões musculares com ultrassom 3D: inovação em diagnóstico e tratamento

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    Ultrassonografia multiparamétrica na avaliação de nódulos tireoidianos

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    Alta frequência, alta resolução: A nova era do diagnóstico dermatológico

    Curso de Imagem Geral 2020 - 2021

    La importancia de un examen hepático adecuado

    Curso de Imagens Gerais: A importância de um exame hepático adequado

    Curso de Imagen General

    Circunstâncias a enfrentar na análise por ultrassom Doppler da estenose carotídea, além do mundo perfeito

    Curso de Imagen General

    Ecografia vascular em pacientes com COVID-19

    Curso de Imagen General

    Elastografia hepática e como incorporar a elastografia mamária na sua prática

    Curso de Imagen General

    Os benefícios de usar Fusão / Navegação (Fígado, Rim, Próstata)

    Curso de Imagen General

    Rad. Pediátrica 6.0: Avanços em ultrassom pediátrico

    Educação clínica em ultrassom, ao alcance da sua mão

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    Saiba mais sobre nossas soluções de ultrassom

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      EPIQ Elite

      EPIQ Elite  

      O ultrassom EPIQ Elite da Philips oferece um nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho e inteligência avançada para atender aos desafios das práticas mais exigentes de hoje. A plataforma EPIQ Elite oferece soluções modernas de ultrassom com ferramentas clinicamente adaptadas e customizadas para elevar a confiança diagnóstica a novos níveis.

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      EPIQ CVx

      EPIQ CVx

      O EPIQ CVx é uma solução dedicada de ultrassom cardíaco que traz avanços significativos em termos de funcionalidade, ajudando a proporcionar um melhor atendimento por meio de uma maior capacidade de processamento, excepcional aquisição de imagens com mais clareza e nitidez, eficiência de exames aprimorada e uma nova quantificação de AIUS (ultrassom anatomicamente inteligente) consistente e reproduzível.

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      Affiniti CVx

      Affiniti CVx  

      O Affiniti CVx, desenvolvido na inovadora plataforma de ultrassom cardiovascular da Philips, inclui eficientes recursos baseados em IA para ajudar você a superar as complexidades atuais e levar a ecocardiografia para a próxima dimensão. O Affiniti CVx oferece recursos inteligentes para permitir que você tenha maior consistência, inovação acessível, fluxos de trabalho mais inteligentes e escalabilidade mais fácil. Tudo isso em uma plataforma familiar e líder no setor para que você possa agir e decidir com a facilidade que conhece e a tradição em que confia.

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      Affiniti 50

      Affiniti 50  

      A escolha de um novo sistema de ultrassom é uma questão de equilíbrio. Você precisa de informações precisas de diagnóstico rápido, uma interface de usuário intuitiva simplificada e fácil acesso aos recursos essenciais, juntamente com um design ergonómico e tecnologia de ponta.

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      Affiniti 70

      Affiniti 70

      O sistema de ultrassom Affiniti 70 oferece uma combinação de performance e fluxo de trabalho poderosos para um diagnosto rápido e confiante.

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      5500CV

      5500CV  

      O Sistema Compacto de Ultrassom Philips 5500CV oferece funcionalidade completa e retorno na primeira varredura, em qualquer lugar. Com um núcleo rico em recursos, uma variedade de soluções de diagnóstico de qualidade, limpeza aprimorada e conectividade sem fio para relatórios, o Philips Compact Ultrasound System 5500CV é um dos sistemas compactos mais confiáveis e robustos do mercado. O sistema Compact 5500CV ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.

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      5500 series

      5500 series  

      A série Philips Compact Ultrasound System 5500, compatível com transdutores PureWave para possibilitar a obtenção de imagens excepcionais, oferece funcionalidade completa para atender a decisões rápidas e confiantes onde quer que elas sejam tomadas. Projetados para atenderem a diversos ambientes clínicos, incluindo imagens gerais, ponto de cuidado, obstetrícia e ginecologia, os modelos Philips Ultrasound 5500 oferecem um núcleo rico em recursos e uma ampla gama de soluções de diagnóstico - tudo integrado em sistemas altamente móveis, de fácil limpeza e uso intuitivo. A série Compact 5500 ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.

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      Lumify

      Lumify  

      Um avanço no diagnóstico por imagem no ponto de atendimento. O Philips Lumify combina transdutores e um aplicativo de ultrassom para trazer recursos de diagnóstico para o seu smartphone e tablet compatíveis. Adquira dados clínicos críticos de forma rápida e fácil em mais cenários de ponto de atendimento: medicina de emergência, cuidados críticos, atendimentos no leito e no consultório.

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      InnoSight

      InnoSight  

      O sistema de ultrassom InnoSight da Philips permite que você escaneie pacientes em outros locais além dos locais clínicos onde você presta atendimento. O sistema de ultrassom compacto e altamente portátil InnoSight, com seu design ergonômico inovador e versatilidade clínica, permite que você traga o ultrassom aos pacientes, seja no consultório, na clínica ou no hospital.

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