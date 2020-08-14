Baixe e registre-se em nosso aplicativo Philips CVx Circle e faça parte da rede global de educação continuada com webinars sobre as mais recentes tecnologias e avanços em Cardiologia.
Disponível para download na App Store e no Google Play!
Disponível para download na App Store e no Google Play!
Baixe e registre-se em nosso aplicativo Philips Ultrasound Circle e faça parte da plataforma de educação continuada com conteúdos de alto impacto sobre as mais recentes tecnologias em Ultrassonografia.
Disponível para download na App Store e no Google Play!
Disponível para download na App Store e no Google Play!
O ultrassom EPIQ Elite da Philips oferece um nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho e inteligência avançada para atender aos desafios das práticas mais exigentes de hoje. A plataforma EPIQ Elite oferece soluções modernas de ultrassom com ferramentas clinicamente adaptadas e customizadas para elevar a confiança diagnóstica a novos níveis.
O EPIQ CVx é uma solução dedicada de ultrassom cardíaco que traz avanços significativos em termos de funcionalidade, ajudando a proporcionar um melhor atendimento por meio de uma maior capacidade de processamento, excepcional aquisição de imagens com mais clareza e nitidez, eficiência de exames aprimorada e uma nova quantificação de AIUS (ultrassom anatomicamente inteligente) consistente e reproduzível.
O Affiniti CVx, desenvolvido na inovadora plataforma de ultrassom cardiovascular da Philips, inclui eficientes recursos baseados em IA para ajudar você a superar as complexidades atuais e levar a ecocardiografia para a próxima dimensão. O Affiniti CVx oferece recursos inteligentes para permitir que você tenha maior consistência, inovação acessível, fluxos de trabalho mais inteligentes e escalabilidade mais fácil. Tudo isso em uma plataforma familiar e líder no setor para que você possa agir e decidir com a facilidade que conhece e a tradição em que confia.
A escolha de um novo sistema de ultrassom é uma questão de equilíbrio. Você precisa de informações precisas de diagnóstico rápido, uma interface de usuário intuitiva simplificada e fácil acesso aos recursos essenciais, juntamente com um design ergonómico e tecnologia de ponta.
O sistema de ultrassom Affiniti 70 oferece uma combinação de performance e fluxo de trabalho poderosos para um diagnosto rápido e confiante.
O Sistema Compacto de Ultrassom Philips 5500CV oferece funcionalidade completa e retorno na primeira varredura, em qualquer lugar. Com um núcleo rico em recursos, uma variedade de soluções de diagnóstico de qualidade, limpeza aprimorada e conectividade sem fio para relatórios, o Philips Compact Ultrasound System 5500CV é um dos sistemas compactos mais confiáveis e robustos do mercado. O sistema Compact 5500CV ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.
A série Philips Compact Ultrasound System 5500, compatível com transdutores PureWave para possibilitar a obtenção de imagens excepcionais, oferece funcionalidade completa para atender a decisões rápidas e confiantes onde quer que elas sejam tomadas. Projetados para atenderem a diversos ambientes clínicos, incluindo imagens gerais, ponto de cuidado, obstetrícia e ginecologia, os modelos Philips Ultrasound 5500 oferecem um núcleo rico em recursos e uma ampla gama de soluções de diagnóstico - tudo integrado em sistemas altamente móveis, de fácil limpeza e uso intuitivo. A série Compact 5500 ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.
Um avanço no diagnóstico por imagem no ponto de atendimento. O Philips Lumify combina transdutores e um aplicativo de ultrassom para trazer recursos de diagnóstico para o seu smartphone e tablet compatíveis. Adquira dados clínicos críticos de forma rápida e fácil em mais cenários de ponto de atendimento: medicina de emergência, cuidados críticos, atendimentos no leito e no consultório.
O sistema de ultrassom InnoSight da Philips permite que você escaneie pacientes em outros locais além dos locais clínicos onde você presta atendimento. O sistema de ultrassom compacto e altamente portátil InnoSight, com seu design ergonômico inovador e versatilidade clínica, permite que você traga o ultrassom aos pacientes, seja no consultório, na clínica ou no hospital.
Estamos sempre interessados em nosso relacionamento
Nos diga como podemos ajudar
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.