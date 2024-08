Automação para quantificação cardíaca reprodutível em 2D

O AutoStrain oferece quantificação rápida e reprodutível do desgaste do ventrículo esquerdo em 2D. O aplicativo AutoStrain LV utiliza uma tecnologia avançada de reconhecimento automático de perspectiva para identificar as diferentes perspectivas do coração, proporcionando visualização e análise excepcionais da função do ventrículo esquerdo, informação diagnóstica extremamente importante para pacientes em risco de desenvolver doenças cardiovasculares.