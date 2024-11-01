Interfaces de usuário e fluxo de trabalho compartilhados com os sistemas EPIQ e Affiniti

Oferecendo consistência entre os sistemas EPIQ e Affiniti, a série Philips Compact Ultrasound System 5000 compartilha DNA - interfaces de usuário, recursos, telas sensíveis ao toque e fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho padronizado, vem o aumento de eficiência, incluindo mais exames em menos tempo.