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5300 series

Sistema de ultrassom compacto premium

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A série Philips Compact Ultrasound System 5000 traz funcionalidade completa e respostas rápidas e de confiança para você, onde quer que esteja. Projetado para muitos ambientes clínicos diferentes de diagnóstico por imagem geral, point-of-care e obstetrícia e ginecologia, o modelo Philips Ultrassom 5300 oferece um núcleo rico em recursos e uma versátil gama de soluções diagnósticas - tudo incluído em um sistema altamente móvel, fácil de limpar e de usar.

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Características
Qualidade de imagem excepcional
Qualidade de imagem excepcional

Qualidade de imagem excepcional

Imagens claras oferecem respostas na primeira varredura que informam e confirmam rapidamente seu diagnóstico e diminuem a necessidade de novas varreduras caras e demoradas.

Qualidade de imagem excepcional

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Imagens claras oferecem respostas na primeira varredura que informam e confirmam rapidamente seu diagnóstico e diminuem a necessidade de novas varreduras caras e demoradas.

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Imagens claras oferecem respostas na primeira varredura que informam e confirmam rapidamente seu diagnóstico e diminuem a necessidade de novas varreduras caras e demoradas.
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Qualidade de imagem excepcional
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Imagens claras oferecem respostas na primeira varredura que informam e confirmam rapidamente seu diagnóstico e diminuem a necessidade de novas varreduras caras e demoradas.
Fluxos de trabalho simplificados
Fluxos de trabalho simplificados

Fluxos de trabalho simplificados

Com clareza de alto nível disponível em um tamanho compacto, você pode digitalizar mais pacientes e também fazer diagnósticos de forma rápida e confiante, independentemente do ambiente clínico.

Fluxos de trabalho simplificados

Fluxos de trabalho simplificados
Com clareza de alto nível disponível em um tamanho compacto, você pode digitalizar mais pacientes e também fazer diagnósticos de forma rápida e confiante, independentemente do ambiente clínico.

Fluxos de trabalho simplificados

Com clareza de alto nível disponível em um tamanho compacto, você pode digitalizar mais pacientes e também fazer diagnósticos de forma rápida e confiante, independentemente do ambiente clínico.
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Fluxos de trabalho simplificados
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Com clareza de alto nível disponível em um tamanho compacto, você pode digitalizar mais pacientes e também fazer diagnósticos de forma rápida e confiante, independentemente do ambiente clínico.
Crescimento não comprometido
Crescimento não comprometido

Crescimento não comprometido

Compartilhando a arquitetura dos sistemas de ultrassom Philips EPIQ e Affiniti, os sistemas Compact Série 5000 são parte de uma solução com financiamento flexível que permite que você permaneça na vanguarda das atualizações à medida que suas necessidades evoluem.

Crescimento não comprometido

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Compartilhando a arquitetura dos sistemas de ultrassom Philips EPIQ e Affiniti, os sistemas Compact Série 5000 são parte de uma solução com financiamento flexível que permite que você permaneça na vanguarda das atualizações à medida que suas necessidades evoluem.

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Compartilhando a arquitetura dos sistemas de ultrassom Philips EPIQ e Affiniti, os sistemas Compact Série 5000 são parte de uma solução com financiamento flexível que permite que você permaneça na vanguarda das atualizações à medida que suas necessidades evoluem.
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Crescimento não comprometido
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Compartilhando a arquitetura dos sistemas de ultrassom Philips EPIQ e Affiniti, os sistemas Compact Série 5000 são parte de uma solução com financiamento flexível que permite que você permaneça na vanguarda das atualizações à medida que suas necessidades evoluem.
Interfaces e fluxo de trabalho compartilhados
Interfaces de usuário e fluxo de trabalho compartilhados com os sistemas EPIQ e Affiniti

Interfaces de usuário e fluxo de trabalho compartilhados com os sistemas EPIQ e Affiniti

Oferecendo consistência entre os sistemas EPIQ e Affiniti, a série Philips Compact Ultrasound System 5000 compartilha DNA - interfaces de usuário, recursos, telas sensíveis ao toque e fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho padronizado, vem o aumento de eficiência, incluindo mais exames em menos tempo.

Interfaces de usuário e fluxo de trabalho compartilhados com os sistemas EPIQ e Affiniti

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Oferecendo consistência entre os sistemas EPIQ e Affiniti, a série Philips Compact Ultrasound System 5000 compartilha DNA - interfaces de usuário, recursos, telas sensíveis ao toque e fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho padronizado, vem o aumento de eficiência, incluindo mais exames em menos tempo.

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Oferecendo consistência entre os sistemas EPIQ e Affiniti, a série Philips Compact Ultrasound System 5000 compartilha DNA - interfaces de usuário, recursos, telas sensíveis ao toque e fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho padronizado, vem o aumento de eficiência, incluindo mais exames em menos tempo.
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Interfaces e fluxo de trabalho compartilhados
Interfaces de usuário e fluxo de trabalho compartilhados com os sistemas EPIQ e Affiniti

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Oferecendo consistência entre os sistemas EPIQ e Affiniti, a série Philips Compact Ultrasound System 5000 compartilha DNA - interfaces de usuário, recursos, telas sensíveis ao toque e fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho padronizado, vem o aumento de eficiência, incluindo mais exames em menos tempo.
Colaboração ao vivo
Colaboração ao vivo

Colaboração ao vivo

Conecte-se ou colabore com colegas ou equipes de suporte para consultar exames complexos, possibilitar cuidados padronizados, manter a proficiência no seu sistema de ultrassom e acessar aplicativos em tempo real e expertise técnica a qualquer momento.

Colaboração ao vivo

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Colaboração ao vivo
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Sempre pronto
Sempre pronto

Sempre pronto

A série Compact 5000 foi projetada para destacar a mobilidade e é ideal para dar apoio a diversos locais. Seu prático estojo de viagem* permite transportar o sistema com segurança, para que seja possível levar as ferramentas cruciais e fornecer cuidados onde eles forem necessários.

Sempre pronto

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A série Compact 5000 foi projetada para destacar a mobilidade e é ideal para dar apoio a diversos locais. Seu prático estojo de viagem* permite transportar o sistema com segurança, para que seja possível levar as ferramentas cruciais e fornecer cuidados onde eles forem necessários.

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A série Compact 5000 foi projetada para destacar a mobilidade e é ideal para dar apoio a diversos locais. Seu prático estojo de viagem* permite transportar o sistema com segurança, para que seja possível levar as ferramentas cruciais e fornecer cuidados onde eles forem necessários.
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Sempre pronto
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A série Compact 5000 foi projetada para destacar a mobilidade e é ideal para dar apoio a diversos locais. Seu prático estojo de viagem* permite transportar o sistema com segurança, para que seja possível levar as ferramentas cruciais e fornecer cuidados onde eles forem necessários.
Recursos avançados

Recursos avançados

Conhecida pela inovação, a Philips inclui recursos avançados e tecnologias de ponta em todos os sistemas de ultrassom para as funcionalidades de que necessita para facilitar um diagnóstico definitivo em uma variedade de aplicações clínicas.

Recursos avançados

Conhecida pela inovação, a Philips inclui recursos avançados e tecnologias de ponta em todos os sistemas de ultrassom para as funcionalidades de que necessita para facilitar um diagnóstico definitivo em uma variedade de aplicações clínicas.

Recursos avançados

Conhecida pela inovação, a Philips inclui recursos avançados e tecnologias de ponta em todos os sistemas de ultrassom para as funcionalidades de que necessita para facilitar um diagnóstico definitivo em uma variedade de aplicações clínicas.
  • Qualidade de imagem excepcional
  • Fluxos de trabalho simplificados
  • Crescimento não comprometido
  • Interfaces e fluxo de trabalho compartilhados
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Qualidade de imagem excepcional
Qualidade de imagem excepcional

Qualidade de imagem excepcional

Imagens claras oferecem respostas na primeira varredura que informam e confirmam rapidamente seu diagnóstico e diminuem a necessidade de novas varreduras caras e demoradas.

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Qualidade de imagem excepcional
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Fluxos de trabalho simplificados
Fluxos de trabalho simplificados

Fluxos de trabalho simplificados

Com clareza de alto nível disponível em um tamanho compacto, você pode digitalizar mais pacientes e também fazer diagnósticos de forma rápida e confiante, independentemente do ambiente clínico.

Fluxos de trabalho simplificados

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Com clareza de alto nível disponível em um tamanho compacto, você pode digitalizar mais pacientes e também fazer diagnósticos de forma rápida e confiante, independentemente do ambiente clínico.

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Crescimento não comprometido
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Compartilhando a arquitetura dos sistemas de ultrassom Philips EPIQ e Affiniti, os sistemas Compact Série 5000 são parte de uma solução com financiamento flexível que permite que você permaneça na vanguarda das atualizações à medida que suas necessidades evoluem.

Crescimento não comprometido

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Crescimento não comprometido
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Interfaces e fluxo de trabalho compartilhados
Interfaces de usuário e fluxo de trabalho compartilhados com os sistemas EPIQ e Affiniti

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Oferecendo consistência entre os sistemas EPIQ e Affiniti, a série Philips Compact Ultrasound System 5000 compartilha DNA - interfaces de usuário, recursos, telas sensíveis ao toque e fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho padronizado, vem o aumento de eficiência, incluindo mais exames em menos tempo.

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Interfaces de usuário e fluxo de trabalho compartilhados com os sistemas EPIQ e Affiniti
Oferecendo consistência entre os sistemas EPIQ e Affiniti, a série Philips Compact Ultrasound System 5000 compartilha DNA - interfaces de usuário, recursos, telas sensíveis ao toque e fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho padronizado, vem o aumento de eficiência, incluindo mais exames em menos tempo.

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Oferecendo consistência entre os sistemas EPIQ e Affiniti, a série Philips Compact Ultrasound System 5000 compartilha DNA - interfaces de usuário, recursos, telas sensíveis ao toque e fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho padronizado, vem o aumento de eficiência, incluindo mais exames em menos tempo.
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Interfaces e fluxo de trabalho compartilhados
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Recursos avançados

Recursos avançados

Conhecida pela inovação, a Philips inclui recursos avançados e tecnologias de ponta em todos os sistemas de ultrassom para as funcionalidades de que necessita para facilitar um diagnóstico definitivo em uma variedade de aplicações clínicas.

Recursos avançados

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Especificações

Carrinho compacto
Carrinho compacto
Base do carrinho
  • 488,8 mm x 488,8 mm (19,2" x 19,.2")
Ajuste vertical
  • 820-1001 mm (32,2"-39,3”)
Rodas
  • Quatro rodas giratórias com travamento de 5"
  • As duas rodas traseiras incluem mecanismo de travamento de direção.
Carrinho compacto
Carrinho compacto
Base do carrinho
  • 488,8 mm x 488,8 mm (19,2" x 19,.2")
Ajuste vertical
  • 820-1001 mm (32,2"-39,3”)
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Carrinho compacto
Carrinho compacto
Base do carrinho
  • 488,8 mm x 488,8 mm (19,2" x 19,.2")
Ajuste vertical
  • 820-1001 mm (32,2"-39,3”)
Rodas
  • Quatro rodas giratórias com travamento de 5"
  • As duas rodas traseiras incluem mecanismo de travamento de direção.

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