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A série Philips Compact Ultrasound System 5000 traz funcionalidade completa e respostas rápidas e de confiança para você, onde quer que esteja. Projetado para muitos ambientes clínicos diferentes de diagnóstico por imagem geral, point-of-care e obstetrícia e ginecologia, o modelo Philips Ultrassom 5300 oferece um núcleo rico em recursos e uma versátil gama de soluções diagnósticas - tudo incluído em um sistema altamente móvel, fácil de limpar e de usar.
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O Sistema Compacto de Ultrassom Philips 5500CV oferece funcionalidade completa e retorno na primeira varredura, em qualquer lugar. Com um núcleo rico em recursos, uma variedade de soluções de diagnóstico de qualidade, limpeza aprimorada e conectividade sem fio para relatórios, o Philips Compact Ultrasound System 5500CV é um dos sistemas compactos mais confiáveis e robustos do mercado. O sistema Compact 5500CV ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.
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A série Philips Compact Ultrasound System 5500, compatível com transdutores PureWave para possibilitar a obtenção de imagens excepcionais, oferece funcionalidade completa para atender a decisões rápidas e confiantes onde quer que elas sejam tomadas. Projetados para atenderem a diversos ambientes clínicos, incluindo imagens gerais, ponto de cuidado, obstetrícia e ginecologia, os modelos Philips Ultrasound 5500 oferecem um núcleo rico em recursos e uma ampla gama de soluções de diagnóstico - tudo integrado em sistemas altamente móveis, de fácil limpeza e uso intuitivo. A série Compact 5500 ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.
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