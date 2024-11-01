O sistema de ultrassom InnoSight da Philips permite que você escaneie pacientes em outros locais além dos locais clínicos onde você presta atendimento. O sistema de ultrassom compacto e altamente portátil InnoSight, com seu design ergonômico inovador e versatilidade clínica, permite que você traga o ultrassom aos pacientes, seja no consultório, na clínica ou no hospital.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Uma interface do usuário intuitiva e um fluxo de trabalho otimizado tornam o InnoSight fácil de usar enquanto reduz a curva de aprendizado. O fluxo de trabalho customizável e as teclas programáveis fornecem uma experiência personalizada.
Interface do usuário intuitiva
Uma interface do usuário intuitiva e um fluxo de trabalho otimizado tornam o InnoSight fácil de usar enquanto reduz a curva de aprendizado. O fluxo de trabalho customizável e as teclas programáveis fornecem uma experiência personalizada.
Interface do usuário intuitiva
Uma interface do usuário intuitiva e um fluxo de trabalho otimizado tornam o InnoSight fácil de usar enquanto reduz a curva de aprendizado. O fluxo de trabalho customizável e as teclas programáveis fornecem uma experiência personalizada.
Uma interface do usuário intuitiva e um fluxo de trabalho otimizado tornam o InnoSight fácil de usar enquanto reduz a curva de aprendizado. O fluxo de trabalho customizável e as teclas programáveis fornecem uma experiência personalizada.
Mobilidade aprimorada
Mobilidade aprimorada
Em apenas 2,5 kg, o tablet InnoSight leve e ergonomicamente projetado oferece mobilidade aprimorada. Com uma autonomia de bateria que dura aproximadamente 1h30, “on” instantâneo e recursos de conectividade avançada, o InnoSight permite mobilidade sem obstáculos.
Mobilidade aprimorada
Em apenas 2,5 kg, o tablet InnoSight leve e ergonomicamente projetado oferece mobilidade aprimorada. Com uma autonomia de bateria que dura aproximadamente 1h30, “on” instantâneo e recursos de conectividade avançada, o InnoSight permite mobilidade sem obstáculos.
Mobilidade aprimorada
Em apenas 2,5 kg, o tablet InnoSight leve e ergonomicamente projetado oferece mobilidade aprimorada. Com uma autonomia de bateria que dura aproximadamente 1h30, “on” instantâneo e recursos de conectividade avançada, o InnoSight permite mobilidade sem obstáculos.
Em apenas 2,5 kg, o tablet InnoSight leve e ergonomicamente projetado oferece mobilidade aprimorada. Com uma autonomia de bateria que dura aproximadamente 1h30, “on” instantâneo e recursos de conectividade avançada, o InnoSight permite mobilidade sem obstáculos.
Flexibilidade
Um sistema flexível
Com o InnoSight, você pode configurar o sistema de acordo com as suas necessidades e preferências. Personalize os comportamentos preferidos para imagem, fluxo de trabalho, conectividade, medições e muito mais.
Um sistema flexível
Com o InnoSight, você pode configurar o sistema de acordo com as suas necessidades e preferências. Personalize os comportamentos preferidos para imagem, fluxo de trabalho, conectividade, medições e muito mais.
Um sistema flexível
Com o InnoSight, você pode configurar o sistema de acordo com as suas necessidades e preferências. Personalize os comportamentos preferidos para imagem, fluxo de trabalho, conectividade, medições e muito mais.
Com o InnoSight, você pode configurar o sistema de acordo com as suas necessidades e preferências. Personalize os comportamentos preferidos para imagem, fluxo de trabalho, conectividade, medições e muito mais.
Conectividade
Fácil conectividade
O InnoSight tem conectividade Wi-Fi e Ethernet para transferência DICOM para PACS de hospital, impressão sem fio e monitor secundário. A conectividade USB permite que os usuários façam backup e recuperem os dados do paciente de forma fácil para mídia externa. A conectividade Bluetooth permite que os usuários conectem teclados compatíveis para entrada de dados.
Fácil conectividade
O InnoSight tem conectividade Wi-Fi e Ethernet para transferência DICOM para PACS de hospital, impressão sem fio e monitor secundário. A conectividade USB permite que os usuários façam backup e recuperem os dados do paciente de forma fácil para mídia externa. A conectividade Bluetooth permite que os usuários conectem teclados compatíveis para entrada de dados.
Fácil conectividade
O InnoSight tem conectividade Wi-Fi e Ethernet para transferência DICOM para PACS de hospital, impressão sem fio e monitor secundário. A conectividade USB permite que os usuários façam backup e recuperem os dados do paciente de forma fácil para mídia externa. A conectividade Bluetooth permite que os usuários conectem teclados compatíveis para entrada de dados.
O InnoSight tem conectividade Wi-Fi e Ethernet para transferência DICOM para PACS de hospital, impressão sem fio e monitor secundário. A conectividade USB permite que os usuários façam backup e recuperem os dados do paciente de forma fácil para mídia externa. A conectividade Bluetooth permite que os usuários conectem teclados compatíveis para entrada de dados.
Imagens de alta qualidade
Imagens de alta qualidade
A InnoSight vem equipada com iSCAN, XRES e SonoCT para qualidade de imagem aprimorada em todos os aplicativos. Isso ajuda a minimizar as manchas, melhorar o sinal para o índice de ruído e resulta em uma experiência de imagem de alta qualidade.
Imagens de alta qualidade
A InnoSight vem equipada com iSCAN, XRES e SonoCT para qualidade de imagem aprimorada em todos os aplicativos. Isso ajuda a minimizar as manchas, melhorar o sinal para o índice de ruído e resulta em uma experiência de imagem de alta qualidade.
Imagens de alta qualidade
A InnoSight vem equipada com iSCAN, XRES e SonoCT para qualidade de imagem aprimorada em todos os aplicativos. Isso ajuda a minimizar as manchas, melhorar o sinal para o índice de ruído e resulta em uma experiência de imagem de alta qualidade.
A InnoSight vem equipada com iSCAN, XRES e SonoCT para qualidade de imagem aprimorada em todos os aplicativos. Isso ajuda a minimizar as manchas, melhorar o sinal para o índice de ruído e resulta em uma experiência de imagem de alta qualidade.
Visualize as agulhas com destaque
Visualize as agulhas com destaque
A InnoSight fornece visualização aprimorada da agulha no plano para maior confiança durante procedimentos de intervenção.
Visualize as agulhas com destaque
A InnoSight fornece visualização aprimorada da agulha no plano para maior confiança durante procedimentos de intervenção.
Visualize as agulhas com destaque
A InnoSight fornece visualização aprimorada da agulha no plano para maior confiança durante procedimentos de intervenção.
Uma interface do usuário intuitiva e um fluxo de trabalho otimizado tornam o InnoSight fácil de usar enquanto reduz a curva de aprendizado. O fluxo de trabalho customizável e as teclas programáveis fornecem uma experiência personalizada.
Interface do usuário intuitiva
Uma interface do usuário intuitiva e um fluxo de trabalho otimizado tornam o InnoSight fácil de usar enquanto reduz a curva de aprendizado. O fluxo de trabalho customizável e as teclas programáveis fornecem uma experiência personalizada.
Interface do usuário intuitiva
Uma interface do usuário intuitiva e um fluxo de trabalho otimizado tornam o InnoSight fácil de usar enquanto reduz a curva de aprendizado. O fluxo de trabalho customizável e as teclas programáveis fornecem uma experiência personalizada.
Uma interface do usuário intuitiva e um fluxo de trabalho otimizado tornam o InnoSight fácil de usar enquanto reduz a curva de aprendizado. O fluxo de trabalho customizável e as teclas programáveis fornecem uma experiência personalizada.
Mobilidade aprimorada
Mobilidade aprimorada
Em apenas 2,5 kg, o tablet InnoSight leve e ergonomicamente projetado oferece mobilidade aprimorada. Com uma autonomia de bateria que dura aproximadamente 1h30, “on” instantâneo e recursos de conectividade avançada, o InnoSight permite mobilidade sem obstáculos.
Mobilidade aprimorada
Em apenas 2,5 kg, o tablet InnoSight leve e ergonomicamente projetado oferece mobilidade aprimorada. Com uma autonomia de bateria que dura aproximadamente 1h30, “on” instantâneo e recursos de conectividade avançada, o InnoSight permite mobilidade sem obstáculos.
Mobilidade aprimorada
Em apenas 2,5 kg, o tablet InnoSight leve e ergonomicamente projetado oferece mobilidade aprimorada. Com uma autonomia de bateria que dura aproximadamente 1h30, “on” instantâneo e recursos de conectividade avançada, o InnoSight permite mobilidade sem obstáculos.
Em apenas 2,5 kg, o tablet InnoSight leve e ergonomicamente projetado oferece mobilidade aprimorada. Com uma autonomia de bateria que dura aproximadamente 1h30, “on” instantâneo e recursos de conectividade avançada, o InnoSight permite mobilidade sem obstáculos.
Flexibilidade
Um sistema flexível
Com o InnoSight, você pode configurar o sistema de acordo com as suas necessidades e preferências. Personalize os comportamentos preferidos para imagem, fluxo de trabalho, conectividade, medições e muito mais.
Um sistema flexível
Com o InnoSight, você pode configurar o sistema de acordo com as suas necessidades e preferências. Personalize os comportamentos preferidos para imagem, fluxo de trabalho, conectividade, medições e muito mais.
Um sistema flexível
Com o InnoSight, você pode configurar o sistema de acordo com as suas necessidades e preferências. Personalize os comportamentos preferidos para imagem, fluxo de trabalho, conectividade, medições e muito mais.
Com o InnoSight, você pode configurar o sistema de acordo com as suas necessidades e preferências. Personalize os comportamentos preferidos para imagem, fluxo de trabalho, conectividade, medições e muito mais.
Conectividade
Fácil conectividade
O InnoSight tem conectividade Wi-Fi e Ethernet para transferência DICOM para PACS de hospital, impressão sem fio e monitor secundário. A conectividade USB permite que os usuários façam backup e recuperem os dados do paciente de forma fácil para mídia externa. A conectividade Bluetooth permite que os usuários conectem teclados compatíveis para entrada de dados.
Fácil conectividade
O InnoSight tem conectividade Wi-Fi e Ethernet para transferência DICOM para PACS de hospital, impressão sem fio e monitor secundário. A conectividade USB permite que os usuários façam backup e recuperem os dados do paciente de forma fácil para mídia externa. A conectividade Bluetooth permite que os usuários conectem teclados compatíveis para entrada de dados.
Fácil conectividade
O InnoSight tem conectividade Wi-Fi e Ethernet para transferência DICOM para PACS de hospital, impressão sem fio e monitor secundário. A conectividade USB permite que os usuários façam backup e recuperem os dados do paciente de forma fácil para mídia externa. A conectividade Bluetooth permite que os usuários conectem teclados compatíveis para entrada de dados.
O InnoSight tem conectividade Wi-Fi e Ethernet para transferência DICOM para PACS de hospital, impressão sem fio e monitor secundário. A conectividade USB permite que os usuários façam backup e recuperem os dados do paciente de forma fácil para mídia externa. A conectividade Bluetooth permite que os usuários conectem teclados compatíveis para entrada de dados.
Imagens de alta qualidade
Imagens de alta qualidade
A InnoSight vem equipada com iSCAN, XRES e SonoCT para qualidade de imagem aprimorada em todos os aplicativos. Isso ajuda a minimizar as manchas, melhorar o sinal para o índice de ruído e resulta em uma experiência de imagem de alta qualidade.
Imagens de alta qualidade
A InnoSight vem equipada com iSCAN, XRES e SonoCT para qualidade de imagem aprimorada em todos os aplicativos. Isso ajuda a minimizar as manchas, melhorar o sinal para o índice de ruído e resulta em uma experiência de imagem de alta qualidade.
Imagens de alta qualidade
A InnoSight vem equipada com iSCAN, XRES e SonoCT para qualidade de imagem aprimorada em todos os aplicativos. Isso ajuda a minimizar as manchas, melhorar o sinal para o índice de ruído e resulta em uma experiência de imagem de alta qualidade.
A InnoSight vem equipada com iSCAN, XRES e SonoCT para qualidade de imagem aprimorada em todos os aplicativos. Isso ajuda a minimizar as manchas, melhorar o sinal para o índice de ruído e resulta em uma experiência de imagem de alta qualidade.
Visualize as agulhas com destaque
Visualize as agulhas com destaque
A InnoSight fornece visualização aprimorada da agulha no plano para maior confiança durante procedimentos de intervenção.
Visualize as agulhas com destaque
A InnoSight fornece visualização aprimorada da agulha no plano para maior confiança durante procedimentos de intervenção.
Visualize as agulhas com destaque
A InnoSight fornece visualização aprimorada da agulha no plano para maior confiança durante procedimentos de intervenção.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.