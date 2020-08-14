Dr. Hugo Velázquez Moreno Chefe do Serviço de Fisiologia Cardiovascular do Hospital Ángeles Lomas. Professor do Curso de Alta Especialidade em Ecocardiografia da UNAM sediado no Hospital Ángeles Lomas. Ex-presidente da Sociedade Nacional de Ecocardiografia do México (SONECOM).
Chefe do Serviço de Fisiologia Cardiovascular do Hospital Ángeles Lomas. Professor do Curso de Alta Especialidade em Ecocardiografia da UNAM sediado no Hospital Ángeles Lomas. Ex-presidente da Sociedade Nacional de Ecocardiografia do México (SONECOM).
Dra. Ana Laura Trujeque Cardiologista Pediátrica, Especialista em Ecocardiografia, Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez, México, professora sênior da UNAM para a alta especialidade de ecocardiografia pediátrica.
Cardiologista Pediátrica, Especialista em Ecocardiografia, Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez, México, professora sênior da UNAM para a alta especialidade de ecocardiografia pediátrica.
Dr. Juan Francisco Fritche Salazar Cardiologista, Ecocardiografista do Departamento de Ecocardiografia de adultos do Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez. Mestre em Ciências Médicas. Membro do Sistema Nacional de Investigadores, SNI1. Membro do Comitê de Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia.
Cardiologista, Ecocardiografista do Departamento de Ecocardiografia de adultos do Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez. Mestre em Ciências Médicas. Membro do Sistema Nacional de Investigadores, SNI1. Membro do Comitê de Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia.
Dr. Juan Manuel García Zamudio Cardiologista com especialidade em ecocardiografia de adultos.Mestre em Hematologia Cardio Onco.Atribuído ao serviço de Fisiologia Cardiovascular do Hospital Ángeles Lomas.Afectado ao serviço de Internação do Hospital de Cardiologia do Centro Médico Nacional Siglo XXI.Professor adjunto do curso altamente especializado de ecocardiografia de adultos do Hospital Ángeles Lomas.
Cardiologista com especialidade em ecocardiografia de adultos.Mestre em Hematologia Cardio Onco.Atribuído ao serviço de Fisiologia Cardiovascular do Hospital Ángeles Lomas.Afectado ao serviço de Internação do Hospital de Cardiologia do Centro Médico Nacional Siglo XXI.Professor adjunto do curso altamente especializado de ecocardiografia de adultos do Hospital Ángeles Lomas.
Dr. José Antonio Arias Godinez Cardiologista especialista em ecocardiografia.Chefe do Departamento de Ecocardiografia do Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez.Professor do Curso de Alta Especialidade em Ecocardiografia do INC da UNAM.
Cardiologista especialista em ecocardiografia.Chefe do Departamento de Ecocardiografia do Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez.Professor do Curso de Alta Especialidade em Ecocardiografia do INC da UNAM.
Dr. Hugo Rodriguez Zanella Ecocardiografista Cardiologista, Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez.Ecocardiografia Avançada Universita Degli Studi di Padova. Diploma em Insuficiência Cardíaca e Ultrassonografia em Pacientes Críticos. Vinculado ao Laboratório de Ecocardiografia do Instituto Nacional de Cardiologia. Membro do Sistema Nacional de Pesquisadores (SNI) Nível 1.
Ecocardiografista Cardiologista, Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez.Ecocardiografia Avançada Universita Degli Studi di Padova. Diploma em Insuficiência Cardíaca e Ultrassonografia em Pacientes Críticos. Vinculado ao Laboratório de Ecocardiografia do Instituto Nacional de Cardiologia. Membro do Sistema Nacional de Pesquisadores (SNI) Nível 1.
Dra. Fanilda Barros Especialista em Angiologia (SBACV) com área de atuação em Ultrassonografia Vascular pela SBACV/CBR/AMBFellowship em Ecografia Vascular pelo Jobst Vascular Center-University of Michigan -USA
Especialista em Angiologia (SBACV) com área de atuação em Ultrassonografia Vascular pela SBACV/CBR/AMBFellowship em Ecografia Vascular pelo Jobst Vascular Center-University of Michigan -USA
Dr. Rafael Narciso Franklin Cirurgião Vascular e Endovascular (SBACV-AMB)Ultrassonografia Vascular com Doppler (SBACV-CBR)Mestre e Doutor em Clínica CirúrgicaProfessor do Departamento de Cirurgia da UFSC
Cirurgião Vascular e Endovascular (SBACV-AMB)Ultrassonografia Vascular com Doppler (SBACV-CBR)Mestre e Doutor em Clínica CirúrgicaProfessor do Departamento de Cirurgia da UFSC
Dr. Pierre Galvagni Silveira Cirurgião Vascular e EndovascularProf. Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Cirurgião Vascular e EndovascularProf. Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Dr. Gabriel Fernando Mejia Cirurgião Vascular Universidad Militar Nueva Granada- Bogotá, ColombiaMembro Fundador HENDOLAT Colombia
Cirurgião Vascular Universidad Militar Nueva Granada- Bogotá, ColombiaMembro Fundador HENDOLAT Colombia
Relembre o conteúdo anterior da Philips Latam Ultrasound School com cursos que abordam soluções abrangentes de ultrassom clínico da Philips em suas diferentes especialidades (Cardiologia, Imagem Geral e Obstetrícia).
Temos especialistas globais que compartilharão as melhores práticas clínicas com você.
Baixe e registre-se em nosso aplicativo Philips CVx Circle e faça parte da rede global de educação continuada com webinars sobre as mais recentes tecnologias e avanços em Cardiologia.
O ultrassom EPIQ Elite da Philips oferece um nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho e inteligência avançada para atender aos desafios das práticas mais exigentes de hoje. A plataforma EPIQ Elite oferece soluções modernas de ultrassom com ferramentas clinicamente adaptadas e customizadas para elevar a confiança diagnóstica a novos níveis.
O EPIQ CVx é uma solução dedicada de ultrassom cardíaco que traz avanços significativos em termos de funcionalidade, ajudando a proporcionar um melhor atendimento por meio de uma maior capacidade de processamento, excepcional aquisição de imagens com mais clareza e nitidez, eficiência de exames aprimorada e uma nova quantificação de AIUS (ultrassom anatomicamente inteligente) consistente e reproduzível.
O Affiniti CVx, desenvolvido na inovadora plataforma de ultrassom cardiovascular da Philips, inclui eficientes recursos baseados em IA para ajudar você a superar as complexidades atuais e levar a ecocardiografia para a próxima dimensão. O Affiniti CVx oferece recursos inteligentes para permitir que você tenha maior consistência, inovação acessível, fluxos de trabalho mais inteligentes e escalabilidade mais fácil. Tudo isso em uma plataforma familiar e líder no setor para que você possa agir e decidir com a facilidade que conhece e a tradição em que confia.
A escolha de um novo sistema de ultrassom é uma questão de equilíbrio. Você precisa de informações precisas de diagnóstico rápido, uma interface de usuário intuitiva simplificada e fácil acesso aos recursos essenciais, juntamente com um design ergonómico e tecnologia de ponta.
O sistema de ultrassom Affiniti 70 oferece uma combinação de performance e fluxo de trabalho poderosos para um diagnosto rápido e confiante.
O Sistema Compacto de Ultrassom Philips 5500CV oferece funcionalidade completa e retorno na primeira varredura, em qualquer lugar. Com um núcleo rico em recursos, uma variedade de soluções de diagnóstico de qualidade, limpeza aprimorada e conectividade sem fio para relatórios, o Philips Compact Ultrasound System 5500CV é um dos sistemas compactos mais confiáveis e robustos do mercado. O sistema Compact 5500CV ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.
A série Philips Compact Ultrasound System 5500, compatível com transdutores PureWave para possibilitar a obtenção de imagens excepcionais, oferece funcionalidade completa para atender a decisões rápidas e confiantes onde quer que elas sejam tomadas. Projetados para atenderem a diversos ambientes clínicos, incluindo imagens gerais, ponto de cuidado, obstetrícia e ginecologia, os modelos Philips Ultrasound 5500 oferecem um núcleo rico em recursos e uma ampla gama de soluções de diagnóstico - tudo integrado em sistemas altamente móveis, de fácil limpeza e uso intuitivo. A série Compact 5500 ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.
Um avanço no diagnóstico por imagem no ponto de atendimento. O Philips Lumify combina transdutores e um aplicativo de ultrassom para trazer recursos de diagnóstico para o seu smartphone e tablet compatíveis. Adquira dados clínicos críticos de forma rápida e fácil em mais cenários de ponto de atendimento: medicina de emergência, cuidados críticos, atendimentos no leito e no consultório.
O sistema de ultrassom InnoSight da Philips permite que você escaneie pacientes em outros locais além dos locais clínicos onde você presta atendimento. O sistema de ultrassom compacto e altamente portátil InnoSight, com seu design ergonômico inovador e versatilidade clínica, permite que você traga o ultrassom aos pacientes, seja no consultório, na clínica ou no hospital.
