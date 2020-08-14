Termos de pesquisa

    Apresentamos uma série de cursos elaborados pensando nas suas necessidades:

    Dra. Verónica Espinosa Cruz
    Victor Hugo Jimenez
    T. M. Rane
    Dr Luis F. Goncalves

    Assista aos webinars agora disponíveis para toda a comunidade médica

    Curso de Imagem Cardíaca

    no

    Novidades em Cardio-oncologia

    no

    Avaliação Ecocardiográfica da Tetralogia de Fallot no diagnóstico e acompanhamento

    no

    Utilidade do strain na doença cardíaca isquêmica

    no

    Novidades na avaliação anatômica e funcional do coração direito evaluación anatómica y funcional del corazón derecho

    no

    Ecocardiografia 3D e fusão de imagens em intervenção estrutural

    no

    Novas ferramentas ecocardiográficas na avaliação da valva mitral

    no

    Utilidade do Strain Atrial em pacientes com Insuficiência Cardíaca

    no

    O que há de novo na avaliação da regurgitação mitral?

    no

    Casos de cardiomiopatia hipertrófica. Buscando correlação entre mapas de strain e RMC

    no

    Do esquecimento à estrela: Novas ferramentas para avaliação da valva tricúspide

    Curso de Imagem Geral

    no

    Doppler vascular: Examinador dependente, máquina dependente

    no

    Nova abordagem para avaliação hepatica: elastografia e quantificação lipídica

    no

    Explorando lesões musculares com ultrassom 3D: inovação em diagnóstico e tratamento

    no

    Ultrassonografia multiparamétrica na avaliação de nódulos tireoidianos

    no

    Alta frequência, alta resolução: A nova era do diagnóstico dermatológico

    Reviva nossos cursos presenciais

    CIC

    PLUS Curso de Imagen Cardíaca | México, 10-11 de julio de 2025

    CIC

    MasterClass Internacional da Dra. Ferraioli | Brasil, 28 de outubro de 2025

    CIC

    MasterClass Internacional da Dra. Ferraioli | Chile, 30 de outubro de 2025
     

    CIC

    Masterclass Internacional: “Tendências e Inovações em Elastografia” com a Dra. Ferraioli (SUB-ES) | Chile, 30 de outubro de 2025

    CIC

    Masterclass Internacional - “Tendências e Inovações em Elastografia” com a Dra. Ferraioli (legendas em inglês) | Chile, 30 de outubro de 2025 

    CIC

    Masterclass Internacional: “Tendências e inovações em elastografia” (Entrevista Rane) (SUB-ES) | Chile, 30 de outubro de 2025

    Conheça nossos expositores

    • Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Hugo Velázquez Moreno

      Chefe do Serviço de Fisiologia Cardiovascular do Hospital Ángeles Lomas. Professor do Curso de Alta Especialidade em Ecocardiografia da UNAM sediado no Hospital Ángeles Lomas. Ex-presidente da Sociedade Nacional de Ecocardiografia do México (SONECOM).

      Leia maisLeia menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dra. Ana Laura Trujeque

      Cardiologista Pediátrica, Especialista em Ecocardiografia, Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez, México, professora sênior da UNAM para a alta especialidade de ecocardiografia pediátrica.

      Leia maisLeia menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Juan Francisco Fritche Salazar

      Cardiologista, Ecocardiografista do Departamento de Ecocardiografia de adultos do Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez. Mestre em Ciências Médicas. Membro do Sistema Nacional de Investigadores, SNI1. Membro do Comitê de Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia.

      Leia maisLeia menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Juan Manuel García Zamudio

      Cardiologista com especialidade em ecocardiografia de adultos.Mestre em Hematologia Cardio Onco.Atribuído ao serviço de Fisiologia Cardiovascular do Hospital Ángeles Lomas.Afectado ao serviço de Internação do Hospital de Cardiologia do Centro Médico Nacional Siglo XXI.Professor adjunto do curso altamente especializado de ecocardiografia de adultos do Hospital Ángeles Lomas.

      Leia maisLeia menos

    • Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. José Antonio Arias Godinez

      Cardiologista especialista em ecocardiografia.Chefe do Departamento de Ecocardiografia do Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez.Professor do Curso de Alta Especialidade em Ecocardiografia do INC da UNAM.

      Leia maisLeia menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Hugo Rodriguez Zanella

      Ecocardiografista Cardiologista, Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez.Ecocardiografia Avançada Universita Degli Studi di Padova. Diploma em Insuficiência Cardíaca e Ultrassonografia em Pacientes Críticos. Vinculado ao Laboratório de Ecocardiografia do Instituto Nacional de Cardiologia. Membro do Sistema Nacional de Pesquisadores (SNI) Nível 1.

      Leia maisLeia menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dra. Fanilda Barros

      Especialista em Angiologia (SBACV) com área de atuação em  Ultrassonografia Vascular pela SBACV/CBR/AMBFellowship em Ecografia Vascular pelo Jobst Vascular Center-University of Michigan -USA

      Leia maisLeia menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Rafael Narciso Franklin

      Cirurgião Vascular e Endovascular (SBACV-AMB)Ultrassonografia Vascular com Doppler (SBACV-CBR)Mestre e Doutor em Clínica CirúrgicaProfessor do Departamento de Cirurgia da UFSC

      Leia maisLeia menos

    • Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Pierre Galvagni Silveira

      Cirurgião Vascular e EndovascularProf. Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

      Leia maisLeia menos

      Virtual space for a rewarding immersive experience

      Dr. Gabriel Fernando Mejia

      Cirurgião Vascular Universidad Militar Nueva Granada- Bogotá, ColombiaMembro Fundador HENDOLAT Colombia

      Leia maisLeia menos

      Mais conteúdo da Philips Ultrasound School

      Relembre o conteúdo anterior da Philips Latam Ultrasound School com cursos que abordam soluções abrangentes de ultrassom clínico da Philips em suas diferentes especialidades (Cardiologia, Imagem Geral e Obstetrícia).


      Temos especialistas globais que compartilharão as melhores práticas clínicas com você.

      Palestras disponíveis para toda a comunidade médica:

      Ver Cursos

      Philips CVx Circle: Conhecimento na ponta dos seus dedos 

      Baixe e registre-se em nosso aplicativo Philips CVx Circle e faça parte da rede global de educação continuada com webinars sobre as mais recentes tecnologias e avanços em Cardiologia.

      Registre-se aqui
      cvx

      Saiba mais sobre nossas soluções de ultrassom

      •  
        EPIQ Elite

        EPIQ Elite  

        O ultrassom EPIQ Elite da Philips oferece um nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho e inteligência avançada para atender aos desafios das práticas mais exigentes de hoje. A plataforma EPIQ Elite oferece soluções modernas de ultrassom com ferramentas clinicamente adaptadas e customizadas para elevar a confiança diagnóstica a novos níveis.

        795098
        Veja o produto
      •  
        EPIQ CVx

        EPIQ CVx

        O EPIQ CVx é uma solução dedicada de ultrassom cardíaco que traz avanços significativos em termos de funcionalidade, ajudando a proporcionar um melhor atendimento por meio de uma maior capacidade de processamento, excepcional aquisição de imagens com mais clareza e nitidez, eficiência de exames aprimorada e uma nova quantificação de AIUS (ultrassom anatomicamente inteligente) consistente e reproduzível.

        795231
        Veja o produto
      •  
        Affiniti CVx

        Affiniti CVx  

        O Affiniti CVx, desenvolvido na inovadora plataforma de ultrassom cardiovascular da Philips, inclui eficientes recursos baseados em IA para ajudar você a superar as complexidades atuais e levar a ecocardiografia para a próxima dimensão. O Affiniti CVx oferece recursos inteligentes para permitir que você tenha maior consistência, inovação acessível, fluxos de trabalho mais inteligentes e escalabilidade mais fácil. Tudo isso em uma plataforma familiar e líder no setor para que você possa agir e decidir com a facilidade que conhece e a tradição em que confia.

        795190
        Veja o produto
      •  
        Affiniti 50

        Affiniti 50  

        A escolha de um novo sistema de ultrassom é uma questão de equilíbrio. Você precisa de informações precisas de diagnóstico rápido, uma interface de usuário intuitiva simplificada e fácil acesso aos recursos essenciais, juntamente com um design ergonómico e tecnologia de ponta.

        795208
        Veja o produto
      •  
        Affiniti 70

        Affiniti 70

        O sistema de ultrassom Affiniti 70 oferece uma combinação de performance e fluxo de trabalho poderosos para um diagnosto rápido e confiante.

        795210
        Veja o produto
      •  
        5500CV

        5500CV  

        O Sistema Compacto de Ultrassom Philips 5500CV oferece funcionalidade completa e retorno na primeira varredura, em qualquer lugar. Com um núcleo rico em recursos, uma variedade de soluções de diagnóstico de qualidade, limpeza aprimorada e conectividade sem fio para relatórios, o Philips Compact Ultrasound System 5500CV é um dos sistemas compactos mais confiáveis e robustos do mercado. O sistema Compact 5500CV ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.

        795141
        Veja o produto
      •  
        5500 series

        5500 series  

        A série Philips Compact Ultrasound System 5500, compatível com transdutores PureWave para possibilitar a obtenção de imagens excepcionais, oferece funcionalidade completa para atender a decisões rápidas e confiantes onde quer que elas sejam tomadas. Projetados para atenderem a diversos ambientes clínicos, incluindo imagens gerais, ponto de cuidado, obstetrícia e ginecologia, os modelos Philips Ultrasound 5500 oferecem um núcleo rico em recursos e uma ampla gama de soluções de diagnóstico - tudo integrado em sistemas altamente móveis, de fácil limpeza e uso intuitivo. A série Compact 5500 ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.

        795140
        Veja o produto
      •  
        Lumify

        Lumify  

        Um avanço no diagnóstico por imagem no ponto de atendimento. O Philips Lumify combina transdutores e um aplicativo de ultrassom para trazer recursos de diagnóstico para o seu smartphone e tablet compatíveis. Adquira dados clínicos críticos de forma rápida e fácil em mais cenários de ponto de atendimento: medicina de emergência, cuidados críticos, atendimentos no leito e no consultório.

        795005
        Veja o produto
      •  
        InnoSight

        InnoSight  

        O sistema de ultrassom InnoSight da Philips permite que você escaneie pacientes em outros locais além dos locais clínicos onde você presta atendimento. O sistema de ultrassom compacto e altamente portátil InnoSight, com seu design ergonômico inovador e versatilidade clínica, permite que você traga o ultrassom aos pacientes, seja no consultório, na clínica ou no hospital.

        795001
        Veja o produto
