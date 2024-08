Collaboration Live para teleultrassom

Agora seu sistema de ultrassom pode fazer mais do que escanear. Com o Collaboration Live, é possível entrar em contato diretamente do sistema de ultrassom para acesso em tempo real à expertise remota sênior. O Collaboration Live com vários participantes permite conectar até seis participantes em uma chamada. Você pode até conectar um sistema a outro para dar e receber apoio de seus colegas durante um exame de ultrassom.