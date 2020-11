Ultrassom cardiovascular

A Philips entende que na Cardiologia existe um enorme desafio pela implementação de soluções de imagem que não comprometam a eficiência do fluxo de trabalho, do diagnóstico, do tratamento ou atendimento ao paciente.

Os equipamentos cardiovasculares da Philips disponibilizam funcionalidade e desempenho excelentes que o ajudam a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e dos fluxos de trabalho no departamento de cardiologia, permitindo-lhe fornecer excelentes cuidados de saúde a todos os pacientes.