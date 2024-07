Eficácia no fluxo de trabalho do TEE

Fluxo de trabalho eficiente em relação ao posicionamento e ao tamanho do dispositivo durante os procedimentos com MultiVue e configurações salvas. O MultiVue oferece alinhamento com anatomia em 3D com apenas um clique, enquanto as configurações salvas preservam as configurações de aquisição e imagem ao alternar entre os transdutores ICE e TEE.