Isso mesmo. Exatamente onde você precisa. Agora você pode ter imagens de ultrassom excepcionais na palma da sua mão. O Philips Lumify combina transdutores leves e de alta qualidade com um aplicativo de ultrassom intuitivo para levar recursos de diagnóstico aos seus dispositivos Android compatíveis. Obtenha dados clínicos essenciais de forma rápida e fácil no local de atendimento: na medicina de emergência e nos cuidados intensivos, à beira do leito e em consultórios médicos. Sua compra inclui transdutor(es) e cabo(s) Lumify, o aplicativo Lumify, atualizações de software, suporte e treinamento, maleta de transporte para o seu dispositivo e transdutor, além da garantia do fabricante.
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O ultrassom da Philips baseado em aplicativo facilita o início do uso. Três passos simples e você já estará realizando exames com este aparelho resistente, projetado para o uso diário no ambiente exigente dos pontos de atendimento. O aplicativo está disponível na Google Play Store para smartphones e tablets Android compatíveis. 1. Baixe o aplicativo – basta baixá-lo uma única vez para qualquer transdutor Lumify em qualquer dispositivo Android compatível. 2. Conecte e registre o transdutor no seu dispositivo. 3. Realize exames com a qualidade excepcional da tecnologia de imagem da Philips.
Nitidez na ultrassonografia por aplicativo
O ultrassom da Philips baseado em aplicativo facilita o início do uso. Três passos simples e você já estará realizando exames com este aparelho resistente, projetado para o uso diário no ambiente exigente dos pontos de atendimento. O aplicativo está disponível na Google Play Store para smartphones e tablets Android compatíveis. 1. Baixe o aplicativo – basta baixá-lo uma única vez para qualquer transdutor Lumify em qualquer dispositivo Android compatível. 2. Conecte e registre o transdutor no seu dispositivo. 3. Realize exames com a qualidade excepcional da tecnologia de imagem da Philips.
Nitidez na ultrassonografia por aplicativo
O ultrassom da Philips baseado em aplicativo facilita o início do uso. Três passos simples e você já estará realizando exames com este aparelho resistente, projetado para o uso diário no ambiente exigente dos pontos de atendimento. O aplicativo está disponível na Google Play Store para smartphones e tablets Android compatíveis. 1. Baixe o aplicativo – basta baixá-lo uma única vez para qualquer transdutor Lumify em qualquer dispositivo Android compatível. 2. Conecte e registre o transdutor no seu dispositivo. 3. Realize exames com a qualidade excepcional da tecnologia de imagem da Philips.
O ultrassom da Philips baseado em aplicativo facilita o início do uso. Três passos simples e você já estará realizando exames com este aparelho resistente, projetado para o uso diário no ambiente exigente dos pontos de atendimento. O aplicativo está disponível na Google Play Store para smartphones e tablets Android compatíveis. 1. Baixe o aplicativo – basta baixá-lo uma única vez para qualquer transdutor Lumify em qualquer dispositivo Android compatível. 2. Conecte e registre o transdutor no seu dispositivo. 3. Realize exames com a qualidade excepcional da tecnologia de imagem da Philips.
Diagnóstico por imagem excepcional
Diagnóstico por imagem excepcional
O Lumify é um sistema de ultrassom portátil, leve e ultraportátil, que reúne mais de 30 anos de inovação da Philips em ultrassom. Ele oferece imagens avançadas com a essência da Philips, navegação fácil e automação para agilizar o fluxo de trabalho, além de predefinições otimizadas para todos os cenários clínicos. O Lumify oferece até 7,5 horas de exame contínuo.[1] O Lumify apresenta nosso design de transdutor mais portátil, com o menor peso entre os ecógrafos portáteis.[2] Melhore ainda mais o atendimento com avanços como o Auto EF com inteligência artificial, que ajuda a padronizar o exame cardíaco, e a Auto B-line Quantification com inteligência artificial, para avaliar pacientes pulmonares em estado crítico.
Diagnóstico por imagem excepcional
O Lumify é um sistema de ultrassom portátil, leve e ultraportátil, que reúne mais de 30 anos de inovação da Philips em ultrassom. Ele oferece imagens avançadas com a essência da Philips, navegação fácil e automação para agilizar o fluxo de trabalho, além de predefinições otimizadas para todos os cenários clínicos. O Lumify oferece até 7,5 horas de exame contínuo.[1] O Lumify apresenta nosso design de transdutor mais portátil, com o menor peso entre os ecógrafos portáteis.[2] Melhore ainda mais o atendimento com avanços como o Auto EF com inteligência artificial, que ajuda a padronizar o exame cardíaco, e a Auto B-line Quantification com inteligência artificial, para avaliar pacientes pulmonares em estado crítico.
Diagnóstico por imagem excepcional
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O Lumify é um sistema de ultrassom portátil, leve e ultraportátil, que reúne mais de 30 anos de inovação da Philips em ultrassom. Ele oferece imagens avançadas com a essência da Philips, navegação fácil e automação para agilizar o fluxo de trabalho, além de predefinições otimizadas para todos os cenários clínicos. O Lumify oferece até 7,5 horas de exame contínuo.[1] O Lumify apresenta nosso design de transdutor mais portátil, com o menor peso entre os ecógrafos portáteis.[2] Melhore ainda mais o atendimento com avanços como o Auto EF com inteligência artificial, que ajuda a padronizar o exame cardíaco, e a Auto B-line Quantification com inteligência artificial, para avaliar pacientes pulmonares em estado crítico.
As predefinições otimizam o transdutor para o exame
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Cada transdutor possui predefinições para ajudá-lo a obter o máximo de seus exames. Realize com confiança uma variedade de exames — agora incluindo exames oculares — com 14 predefinições personalizadas, entre elas: abdominal, cardíaco, FAST e MSK. Recursos avançados de imagem, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT e xRes, são utilizados para aprimorar a qualidade da imagem, reduzir artefatos e aumentar a definição das bordas. Escolha entre uma variedade de transdutores Lumify leves e de alta qualidade: o transdutor de matriz faseada de banda larga S4-1, o transdutor de matriz curva de banda larga C5-2 e o transdutor de matriz linear de banda larga L12-4.
As predefinições otimizam o transdutor para o exame
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Compartilhe informações e conecte-se com facilidade
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O Lumify se conecta facilmente a um sistema de arquivamento e comunicação de imagens (PACS), disponibiliza os dados dos pacientes para o prontuário eletrônico do paciente (PEP) e oferece a capacidade de enviar e compartilhar rapidamente imagens, anotações e dados diagnósticos via DICOM para o PACS, uma rede compartilhada ou um diretório local, utilizando os recursos integrados do seu celular ou tablet. As atualizações de tecnologia em tempo real por meio do portal de suporte on-line permitem que você mantenha seu sistema atualizado.
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Colabore instantaneamente com seus colegas
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O tele-ultrassom totalmente integrado da Lumify, com tecnologia da plataforma Reacts, permite que você compartilhe imagens com colegas em tempo real para colaboração e supervisão remota, ampliando sua equipe de atendimento sem sobrecarregar seu orçamento. Reúna profissionais de saúde por meio de chamadas de vídeo e áudio em tempo real, transmissão ao vivo de exames de ultrassom e orientação virtual.
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Seus dados continuam sendo seus
Seus dados continuam sendo seus
O compromisso da Philips com a segurança dos dados dos pacientes significa que, com o Lumify, seus dados e imagens permanecem com você e são armazenados da maneira que você escolher. O Lumify prioriza a segurança dos dados dos pacientes e protege diligentemente as informações, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. A leitura e a implementação pelo cliente do manual do Sistema de Ultrassom Diagnóstico Philips Lumify intitulado “Funções Compartilhadas para a Segurança do Sistema e dos Dados” (fornecido com cada compra do Lumify) são obrigatórias para a segurança dos dados. O manual detalha os requisitos do cliente e da Philips para proteger os dados no Lumify.
Seus dados continuam sendo seus
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O compromisso da Philips com a segurança dos dados dos pacientes significa que, com o Lumify, seus dados e imagens permanecem com você e são armazenados da maneira que você escolher. O Lumify prioriza a segurança dos dados dos pacientes e protege diligentemente as informações, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. A leitura e a implementação pelo cliente do manual do Sistema de Ultrassom Diagnóstico Philips Lumify intitulado “Funções Compartilhadas para a Segurança do Sistema e dos Dados” (fornecido com cada compra do Lumify) são obrigatórias para a segurança dos dados. O manual detalha os requisitos do cliente e da Philips para proteger os dados no Lumify.
Feito para ambientes desafiadores
Feito para ambientes desafiadores
O Lumify foi testado para resistir a choques e vibrações e pode ser configurado com soluções padrão ou opcionais de nível militar (IP67)[3] e acessórios robustos que permitem levá-lo do campo de atendimento à ambulância, à sala de cirurgia e a qualquer outro local entre esses pontos.
Feito para ambientes desafiadores
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Feito para ambientes desafiadores
O Lumify foi testado para resistir a choques e vibrações e pode ser configurado com soluções padrão ou opcionais de nível militar (IP67)[3] e acessórios robustos que permitem levá-lo do campo de atendimento à ambulância, à sala de cirurgia e a qualquer outro local entre esses pontos.
O Lumify foi testado para resistir a choques e vibrações e pode ser configurado com soluções padrão ou opcionais de nível militar (IP67)[3] e acessórios robustos que permitem levá-lo do campo de atendimento à ambulância, à sala de cirurgia e a qualquer outro local entre esses pontos.
Exames cardíacos com confiança
Exames cardíacos com confiança
A predefinição cardíaca, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A Imagem Harmônica de Tecidos aprimora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca. O Auto EF com inteligência artificial para exames cardíacos foi projetado para padronizar a quantificação e reduzir a subjetividade entre usuários com diferentes níveis de experiência em ultrassom. O uso do Auto EF para avaliação cardíaca permite calcular a fração de ejeção (FE) a partir de uma única imagem apical de quatro câmaras do coração, sem a necessidade de edição manual.
Exames cardíacos com confiança
A predefinição cardíaca, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A Imagem Harmônica de Tecidos aprimora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca. O Auto EF com inteligência artificial para exames cardíacos foi projetado para padronizar a quantificação e reduzir a subjetividade entre usuários com diferentes níveis de experiência em ultrassom. O uso do Auto EF para avaliação cardíaca permite calcular a fração de ejeção (FE) a partir de uma única imagem apical de quatro câmaras do coração, sem a necessidade de edição manual.
Exames cardíacos com confiança
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A predefinição cardíaca, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A Imagem Harmônica de Tecidos aprimora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca. O Auto EF com inteligência artificial para exames cardíacos foi projetado para padronizar a quantificação e reduzir a subjetividade entre usuários com diferentes níveis de experiência em ultrassom. O uso do Auto EF para avaliação cardíaca permite calcular a fração de ejeção (FE) a partir de uma única imagem apical de quatro câmaras do coração, sem a necessidade de edição manual.
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Simples e confiável, a Quantificação Automática de Linhas B com tecnologia de IA oferece um novo nível de suporte para a detecção de líquido pulmonar intersticial, o monitoramento do estado hídrico e a orientação terapêutica para pacientes com doenças pulmonares graves, como pneumonia, edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda (“SARA”). Essa ferramenta avançada de ultrassom pulmonar com IA oferece contagem de linhas B em tempo real altamente repetível, além da detecção de linhas B fundidas (coalescentes), com uma página de resumo de 12 zonas.
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Simples e confiável, a Quantificação Automática de Linhas B com tecnologia de IA oferece um novo nível de suporte para a detecção de líquido pulmonar intersticial, o monitoramento do estado hídrico e a orientação terapêutica para pacientes com doenças pulmonares graves, como pneumonia, edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda (“SARA”). Essa ferramenta avançada de ultrassom pulmonar com IA oferece contagem de linhas B em tempo real altamente repetível, além da detecção de linhas B fundidas (coalescentes), com uma página de resumo de 12 zonas.
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Simples e confiável, a Quantificação Automática de Linhas B com tecnologia de IA oferece um novo nível de suporte para a detecção de líquido pulmonar intersticial, o monitoramento do estado hídrico e a orientação terapêutica para pacientes com doenças pulmonares graves, como pneumonia, edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda (“SARA”). Essa ferramenta avançada de ultrassom pulmonar com IA oferece contagem de linhas B em tempo real altamente repetível, além da detecção de linhas B fundidas (coalescentes), com uma página de resumo de 12 zonas.
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Simples e confiável, a Quantificação Automática de Linhas B com tecnologia de IA oferece um novo nível de suporte para a detecção de líquido pulmonar intersticial, o monitoramento do estado hídrico e a orientação terapêutica para pacientes com doenças pulmonares graves, como pneumonia, edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda (“SARA”). Essa ferramenta avançada de ultrassom pulmonar com IA oferece contagem de linhas B em tempo real altamente repetível, além da detecção de linhas B fundidas (coalescentes), com uma página de resumo de 12 zonas.
Agora com uma predefinição ocular
Agora com uma predefinição ocular
Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.
Agora com uma predefinição ocular
Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.
Agora com uma predefinição ocular
Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.
Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Exames obstétricos / ginecológicos
Exames obstétricos / ginecológicos
A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Exames obstétricos / ginecológicos
A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Exames obstétricos / ginecológicos
A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Resultados rápidos para exames FAST
Resultados rápidos para exames FAST
A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
Resultados rápidos para exames FAST
A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
Resultados rápidos para exames FAST
A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
Exames abdominais versáteis
Exames abdominais versáteis
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Exames abdominais versáteis
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Exames abdominais versáteis
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Nitidez na ultrassonografia por aplicativo
Diagnóstico por imagem excepcional
As predefinições otimizam o transdutor para o exame
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Diagnóstico por imagem excepcional
Diagnóstico por imagem excepcional
O Lumify é um sistema de ultrassom portátil, leve e ultraportátil, que reúne mais de 30 anos de inovação da Philips em ultrassom. Ele oferece imagens avançadas com a essência da Philips, navegação fácil e automação para agilizar o fluxo de trabalho, além de predefinições otimizadas para todos os cenários clínicos. O Lumify oferece até 7,5 horas de exame contínuo.[1] O Lumify apresenta nosso design de transdutor mais portátil, com o menor peso entre os ecógrafos portáteis.[2] Melhore ainda mais o atendimento com avanços como o Auto EF com inteligência artificial, que ajuda a padronizar o exame cardíaco, e a Auto B-line Quantification com inteligência artificial, para avaliar pacientes pulmonares em estado crítico.
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Diagnóstico por imagem excepcional
O Lumify é um sistema de ultrassom portátil, leve e ultraportátil, que reúne mais de 30 anos de inovação da Philips em ultrassom. Ele oferece imagens avançadas com a essência da Philips, navegação fácil e automação para agilizar o fluxo de trabalho, além de predefinições otimizadas para todos os cenários clínicos. O Lumify oferece até 7,5 horas de exame contínuo.[1] O Lumify apresenta nosso design de transdutor mais portátil, com o menor peso entre os ecógrafos portáteis.[2] Melhore ainda mais o atendimento com avanços como o Auto EF com inteligência artificial, que ajuda a padronizar o exame cardíaco, e a Auto B-line Quantification com inteligência artificial, para avaliar pacientes pulmonares em estado crítico.
O Lumify é um sistema de ultrassom portátil, leve e ultraportátil, que reúne mais de 30 anos de inovação da Philips em ultrassom. Ele oferece imagens avançadas com a essência da Philips, navegação fácil e automação para agilizar o fluxo de trabalho, além de predefinições otimizadas para todos os cenários clínicos. O Lumify oferece até 7,5 horas de exame contínuo.[1] O Lumify apresenta nosso design de transdutor mais portátil, com o menor peso entre os ecógrafos portáteis.[2] Melhore ainda mais o atendimento com avanços como o Auto EF com inteligência artificial, que ajuda a padronizar o exame cardíaco, e a Auto B-line Quantification com inteligência artificial, para avaliar pacientes pulmonares em estado crítico.
As predefinições otimizam o transdutor para o exame
As predefinições otimizam o transdutor para o exame
Cada transdutor possui predefinições para ajudá-lo a obter o máximo de seus exames. Realize com confiança uma variedade de exames — agora incluindo exames oculares — com 14 predefinições personalizadas, entre elas: abdominal, cardíaco, FAST e MSK. Recursos avançados de imagem, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT e xRes, são utilizados para aprimorar a qualidade da imagem, reduzir artefatos e aumentar a definição das bordas. Escolha entre uma variedade de transdutores Lumify leves e de alta qualidade: o transdutor de matriz faseada de banda larga S4-1, o transdutor de matriz curva de banda larga C5-2 e o transdutor de matriz linear de banda larga L12-4.
As predefinições otimizam o transdutor para o exame
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Compartilhe informações e conecte-se com facilidade
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O Lumify se conecta facilmente a um sistema de arquivamento e comunicação de imagens (PACS), disponibiliza os dados dos pacientes para o prontuário eletrônico do paciente (PEP) e oferece a capacidade de enviar e compartilhar rapidamente imagens, anotações e dados diagnósticos via DICOM para o PACS, uma rede compartilhada ou um diretório local, utilizando os recursos integrados do seu celular ou tablet. As atualizações de tecnologia em tempo real por meio do portal de suporte on-line permitem que você mantenha seu sistema atualizado.
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Colabore instantaneamente com seus colegas
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O tele-ultrassom totalmente integrado da Lumify, com tecnologia da plataforma Reacts, permite que você compartilhe imagens com colegas em tempo real para colaboração e supervisão remota, ampliando sua equipe de atendimento sem sobrecarregar seu orçamento. Reúna profissionais de saúde por meio de chamadas de vídeo e áudio em tempo real, transmissão ao vivo de exames de ultrassom e orientação virtual.
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Seus dados continuam sendo seus
Seus dados continuam sendo seus
O compromisso da Philips com a segurança dos dados dos pacientes significa que, com o Lumify, seus dados e imagens permanecem com você e são armazenados da maneira que você escolher. O Lumify prioriza a segurança dos dados dos pacientes e protege diligentemente as informações, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. A leitura e a implementação pelo cliente do manual do Sistema de Ultrassom Diagnóstico Philips Lumify intitulado “Funções Compartilhadas para a Segurança do Sistema e dos Dados” (fornecido com cada compra do Lumify) são obrigatórias para a segurança dos dados. O manual detalha os requisitos do cliente e da Philips para proteger os dados no Lumify.
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Feito para ambientes desafiadores
Feito para ambientes desafiadores
O Lumify foi testado para resistir a choques e vibrações e pode ser configurado com soluções padrão ou opcionais de nível militar (IP67)[3] e acessórios robustos que permitem levá-lo do campo de atendimento à ambulância, à sala de cirurgia e a qualquer outro local entre esses pontos.
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O Lumify foi testado para resistir a choques e vibrações e pode ser configurado com soluções padrão ou opcionais de nível militar (IP67)[3] e acessórios robustos que permitem levá-lo do campo de atendimento à ambulância, à sala de cirurgia e a qualquer outro local entre esses pontos.
O Lumify foi testado para resistir a choques e vibrações e pode ser configurado com soluções padrão ou opcionais de nível militar (IP67)[3] e acessórios robustos que permitem levá-lo do campo de atendimento à ambulância, à sala de cirurgia e a qualquer outro local entre esses pontos.
Exames cardíacos com confiança
Exames cardíacos com confiança
A predefinição cardíaca, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A Imagem Harmônica de Tecidos aprimora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca. O Auto EF com inteligência artificial para exames cardíacos foi projetado para padronizar a quantificação e reduzir a subjetividade entre usuários com diferentes níveis de experiência em ultrassom. O uso do Auto EF para avaliação cardíaca permite calcular a fração de ejeção (FE) a partir de uma única imagem apical de quatro câmaras do coração, sem a necessidade de edição manual.
Exames cardíacos com confiança
A predefinição cardíaca, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A Imagem Harmônica de Tecidos aprimora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca. O Auto EF com inteligência artificial para exames cardíacos foi projetado para padronizar a quantificação e reduzir a subjetividade entre usuários com diferentes níveis de experiência em ultrassom. O uso do Auto EF para avaliação cardíaca permite calcular a fração de ejeção (FE) a partir de uma única imagem apical de quatro câmaras do coração, sem a necessidade de edição manual.
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A predefinição cardíaca, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A Imagem Harmônica de Tecidos aprimora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca. O Auto EF com inteligência artificial para exames cardíacos foi projetado para padronizar a quantificação e reduzir a subjetividade entre usuários com diferentes níveis de experiência em ultrassom. O uso do Auto EF para avaliação cardíaca permite calcular a fração de ejeção (FE) a partir de uma única imagem apical de quatro câmaras do coração, sem a necessidade de edição manual.
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Simples e confiável, a Quantificação Automática de Linhas B com tecnologia de IA oferece um novo nível de suporte para a detecção de líquido pulmonar intersticial, o monitoramento do estado hídrico e a orientação terapêutica para pacientes com doenças pulmonares graves, como pneumonia, edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda (“SARA”). Essa ferramenta avançada de ultrassom pulmonar com IA oferece contagem de linhas B em tempo real altamente repetível, além da detecção de linhas B fundidas (coalescentes), com uma página de resumo de 12 zonas.
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Simples e confiável, a Quantificação Automática de Linhas B com tecnologia de IA oferece um novo nível de suporte para a detecção de líquido pulmonar intersticial, o monitoramento do estado hídrico e a orientação terapêutica para pacientes com doenças pulmonares graves, como pneumonia, edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda (“SARA”). Essa ferramenta avançada de ultrassom pulmonar com IA oferece contagem de linhas B em tempo real altamente repetível, além da detecção de linhas B fundidas (coalescentes), com uma página de resumo de 12 zonas.
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Simples e confiável, a Quantificação Automática de Linhas B com tecnologia de IA oferece um novo nível de suporte para a detecção de líquido pulmonar intersticial, o monitoramento do estado hídrico e a orientação terapêutica para pacientes com doenças pulmonares graves, como pneumonia, edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda (“SARA”). Essa ferramenta avançada de ultrassom pulmonar com IA oferece contagem de linhas B em tempo real altamente repetível, além da detecção de linhas B fundidas (coalescentes), com uma página de resumo de 12 zonas.
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Quantificação automática da linha B para avaliação pulmonar
Simples e confiável, a Quantificação Automática de Linhas B com tecnologia de IA oferece um novo nível de suporte para a detecção de líquido pulmonar intersticial, o monitoramento do estado hídrico e a orientação terapêutica para pacientes com doenças pulmonares graves, como pneumonia, edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda (“SARA”). Essa ferramenta avançada de ultrassom pulmonar com IA oferece contagem de linhas B em tempo real altamente repetível, além da detecção de linhas B fundidas (coalescentes), com uma página de resumo de 12 zonas.
Agora com uma predefinição ocular
Agora com uma predefinição ocular
Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.
Agora com uma predefinição ocular
Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.
Agora com uma predefinição ocular
Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.
Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Exames obstétricos / ginecológicos
Exames obstétricos / ginecológicos
A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Exames obstétricos / ginecológicos
A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Exames obstétricos / ginecológicos
A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Resultados rápidos para exames FAST
Resultados rápidos para exames FAST
A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
Resultados rápidos para exames FAST
A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
Resultados rápidos para exames FAST
A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
Exames abdominais versáteis
Exames abdominais versáteis
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Exames abdominais versáteis
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Exames abdominais versáteis
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
[2] Com base nas dimensões e no peso dos transdutores, sem incluir o dispositivo inteligente.
[3] Não disponível em todas as regiões. Consulte o representante da Philips.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
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