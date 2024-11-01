Transdutor PureWave pediátrico

Projetado para alta resolução, proporciona tudo o que você precisa para uma aquisição de imagens de alta qualidade e um diagnóstico confiante para seus jovens pacientes. O S9-2 é o primeiro transdutor 2D PureWave pediátrico que oferece uma ampla gama de recursos de aquisição de imagens, atendendo desde o seu pequeno paciente até a população pré-adulta, além de um submodo coronário especial com um único botão para permitir uma fácil e rápida avaliação das coronárias.