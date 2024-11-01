O EPIQ CVx é uma solução dedicada de ultrassom cardíaco que traz avanços significativos em termos de funcionalidade, ajudando a proporcionar um melhor atendimento por meio de uma maior capacidade de processamento, excepcional aquisição de imagens com mais clareza e nitidez, eficiência de exames aprimorada e uma nova quantificação de AIUS (ultrassom anatomicamente inteligente) consistente e reproduzível.
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Uma interface eficiente, que reduz a necessidade de ficar procurando controles e permite a personalização de modo a remover os controles desnecessários. Inclui a personalização, rotores de linha única e novos controles flyout.
Interface de usuário projetada para a cardiologia
Uma interface eficiente, que reduz a necessidade de ficar procurando controles e permite a personalização de modo a remover os controles desnecessários. Inclui a personalização, rotores de linha única e novos controles flyout.
Interface de usuário projetada para a cardiologia
Uma interface eficiente, que reduz a necessidade de ficar procurando controles e permite a personalização de modo a remover os controles desnecessários. Inclui a personalização, rotores de linha única e novos controles flyout.
Uma interface eficiente, que reduz a necessidade de ficar procurando controles e permite a personalização de modo a remover os controles desnecessários. Inclui a personalização, rotores de linha única e novos controles flyout.
Monitor OLED
Confira a qualidade de imagem excepcional
O monitor OLED proporciona uma visualização nítida e clara da anatomia cardíaca devido à sua maior amplitude dinâmica e taxa de contraste aprimorada. Todo mundo pode ver a imagem, mesmo em ambientes não tradicionais, tais como a sala de cirurgia, com amplo ângulo de visão do OLED.
Confira a qualidade de imagem excepcional
O monitor OLED proporciona uma visualização nítida e clara da anatomia cardíaca devido à sua maior amplitude dinâmica e taxa de contraste aprimorada. Todo mundo pode ver a imagem, mesmo em ambientes não tradicionais, tais como a sala de cirurgia, com amplo ângulo de visão do OLED.
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O monitor OLED proporciona uma visualização nítida e clara da anatomia cardíaca devido à sua maior amplitude dinâmica e taxa de contraste aprimorada. Todo mundo pode ver a imagem, mesmo em ambientes não tradicionais, tais como a sala de cirurgia, com amplo ângulo de visão do OLED.
O monitor OLED proporciona uma visualização nítida e clara da anatomia cardíaca devido à sua maior amplitude dinâmica e taxa de contraste aprimorada. Todo mundo pode ver a imagem, mesmo em ambientes não tradicionais, tais como a sala de cirurgia, com amplo ângulo de visão do OLED.
Dynamic HeartModel
AIUS para quantificação do ventrículo esquerdo
Rápida, consistente e reproduzível quantificação do ventrículo esquerdo em 3D, juntamente com várias novas medições 3D, incluindo massa e índices do VE, além de uma melhor visualização da delimitação das bordas, resultando em maior confiança clínica. Múltiplos volumes de batimentos também podem ser analisados para permitir a quantificação facilitada de pacientes com arritmia.
AIUS para quantificação do ventrículo esquerdo
Rápida, consistente e reproduzível quantificação do ventrículo esquerdo em 3D, juntamente com várias novas medições 3D, incluindo massa e índices do VE, além de uma melhor visualização da delimitação das bordas, resultando em maior confiança clínica. Múltiplos volumes de batimentos também podem ser analisados para permitir a quantificação facilitada de pacientes com arritmia.
AIUS para quantificação do ventrículo esquerdo
Rápida, consistente e reproduzível quantificação do ventrículo esquerdo em 3D, juntamente com várias novas medições 3D, incluindo massa e índices do VE, além de uma melhor visualização da delimitação das bordas, resultando em maior confiança clínica. Múltiplos volumes de batimentos também podem ser analisados para permitir a quantificação facilitada de pacientes com arritmia.
Rápida, consistente e reproduzível quantificação do ventrículo esquerdo em 3D, juntamente com várias novas medições 3D, incluindo massa e índices do VE, além de uma melhor visualização da delimitação das bordas, resultando em maior confiança clínica. Múltiplos volumes de batimentos também podem ser analisados para permitir a quantificação facilitada de pacientes com arritmia.
TrueVue
Ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável
A melhor qualidade de imagem 3D do setor, combinada a uma ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável, traz vida à sua imagem 3D, iluminando os detalhes do tecido e criando uma nova percepção de profundidade nunca antes vista. O TrueVue foi concebido para aprimorar a comunicação com os cuidadores e, portanto, pode ajudar na colocação mais eficiente do dispositivo.
Ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável
A melhor qualidade de imagem 3D do setor, combinada a uma ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável, traz vida à sua imagem 3D, iluminando os detalhes do tecido e criando uma nova percepção de profundidade nunca antes vista. O TrueVue foi concebido para aprimorar a comunicação com os cuidadores e, portanto, pode ajudar na colocação mais eficiente do dispositivo.
Ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável
A melhor qualidade de imagem 3D do setor, combinada a uma ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável, traz vida à sua imagem 3D, iluminando os detalhes do tecido e criando uma nova percepção de profundidade nunca antes vista. O TrueVue foi concebido para aprimorar a comunicação com os cuidadores e, portanto, pode ajudar na colocação mais eficiente do dispositivo.
Ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável
A melhor qualidade de imagem 3D do setor, combinada a uma ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável, traz vida à sua imagem 3D, iluminando os detalhes do tecido e criando uma nova percepção de profundidade nunca antes vista. O TrueVue foi concebido para aprimorar a comunicação com os cuidadores e, portanto, pode ajudar na colocação mais eficiente do dispositivo.
Transdutor S9-2
Transdutor PureWave pediátrico
Projetado para alta resolução, proporciona tudo o que você precisa para uma aquisição de imagens de alta qualidade e um diagnóstico confiante para seus jovens pacientes. O S9-2 é o primeiro transdutor 2D PureWave pediátrico que oferece uma ampla gama de recursos de aquisição de imagens, atendendo desde o seu pequeno paciente até a população pré-adulta, além de um submodo coronário especial com um único botão para permitir uma fácil e rápida avaliação das coronárias.
Transdutor PureWave pediátrico
Projetado para alta resolução, proporciona tudo o que você precisa para uma aquisição de imagens de alta qualidade e um diagnóstico confiante para seus jovens pacientes. O S9-2 é o primeiro transdutor 2D PureWave pediátrico que oferece uma ampla gama de recursos de aquisição de imagens, atendendo desde o seu pequeno paciente até a população pré-adulta, além de um submodo coronário especial com um único botão para permitir uma fácil e rápida avaliação das coronárias.
Transdutor PureWave pediátrico
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Projetado para alta resolução, proporciona tudo o que você precisa para uma aquisição de imagens de alta qualidade e um diagnóstico confiante para seus jovens pacientes. O S9-2 é o primeiro transdutor 2D PureWave pediátrico que oferece uma ampla gama de recursos de aquisição de imagens, atendendo desde o seu pequeno paciente até a população pré-adulta, além de um submodo coronário especial com um único botão para permitir uma fácil e rápida avaliação das coronárias.
MultiVue
Alinhamento de imagens em tempo real
Obtenha respostas rápidas e precisas referentes ao posicionamento e dimensionamento do dispositivo durante os procedimentos em tempo real. Alinhamento do cateter dentro da anatomia cardíaca com um único clique, algo que não era possível anteriormente com o uso de ferramentas manuais. Visualize com maior precisão a região de interesse para os procedimentos guiados por ecocardiografia, como de eco guiado como o reparo da valva mitral.
Alinhamento de imagens em tempo real
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Alinhamento de imagens em tempo real
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Obtenha respostas rápidas e precisas referentes ao posicionamento e dimensionamento do dispositivo durante os procedimentos em tempo real. Alinhamento do cateter dentro da anatomia cardíaca com um único clique, algo que não era possível anteriormente com o uso de ferramentas manuais. Visualize com maior precisão a região de interesse para os procedimentos guiados por ecocardiografia, como de eco guiado como o reparo da valva mitral.
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Interface de usuário projetada para a cardiologia
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Monitor OLED
Confira a qualidade de imagem excepcional
O monitor OLED proporciona uma visualização nítida e clara da anatomia cardíaca devido à sua maior amplitude dinâmica e taxa de contraste aprimorada. Todo mundo pode ver a imagem, mesmo em ambientes não tradicionais, tais como a sala de cirurgia, com amplo ângulo de visão do OLED.
Confira a qualidade de imagem excepcional
O monitor OLED proporciona uma visualização nítida e clara da anatomia cardíaca devido à sua maior amplitude dinâmica e taxa de contraste aprimorada. Todo mundo pode ver a imagem, mesmo em ambientes não tradicionais, tais como a sala de cirurgia, com amplo ângulo de visão do OLED.
Confira a qualidade de imagem excepcional
O monitor OLED proporciona uma visualização nítida e clara da anatomia cardíaca devido à sua maior amplitude dinâmica e taxa de contraste aprimorada. Todo mundo pode ver a imagem, mesmo em ambientes não tradicionais, tais como a sala de cirurgia, com amplo ângulo de visão do OLED.
O monitor OLED proporciona uma visualização nítida e clara da anatomia cardíaca devido à sua maior amplitude dinâmica e taxa de contraste aprimorada. Todo mundo pode ver a imagem, mesmo em ambientes não tradicionais, tais como a sala de cirurgia, com amplo ângulo de visão do OLED.
Dynamic HeartModel
AIUS para quantificação do ventrículo esquerdo
Rápida, consistente e reproduzível quantificação do ventrículo esquerdo em 3D, juntamente com várias novas medições 3D, incluindo massa e índices do VE, além de uma melhor visualização da delimitação das bordas, resultando em maior confiança clínica. Múltiplos volumes de batimentos também podem ser analisados para permitir a quantificação facilitada de pacientes com arritmia.
AIUS para quantificação do ventrículo esquerdo
Rápida, consistente e reproduzível quantificação do ventrículo esquerdo em 3D, juntamente com várias novas medições 3D, incluindo massa e índices do VE, além de uma melhor visualização da delimitação das bordas, resultando em maior confiança clínica. Múltiplos volumes de batimentos também podem ser analisados para permitir a quantificação facilitada de pacientes com arritmia.
AIUS para quantificação do ventrículo esquerdo
Rápida, consistente e reproduzível quantificação do ventrículo esquerdo em 3D, juntamente com várias novas medições 3D, incluindo massa e índices do VE, além de uma melhor visualização da delimitação das bordas, resultando em maior confiança clínica. Múltiplos volumes de batimentos também podem ser analisados para permitir a quantificação facilitada de pacientes com arritmia.
Rápida, consistente e reproduzível quantificação do ventrículo esquerdo em 3D, juntamente com várias novas medições 3D, incluindo massa e índices do VE, além de uma melhor visualização da delimitação das bordas, resultando em maior confiança clínica. Múltiplos volumes de batimentos também podem ser analisados para permitir a quantificação facilitada de pacientes com arritmia.
TrueVue
Ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável
A melhor qualidade de imagem 3D do setor, combinada a uma ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável, traz vida à sua imagem 3D, iluminando os detalhes do tecido e criando uma nova percepção de profundidade nunca antes vista. O TrueVue foi concebido para aprimorar a comunicação com os cuidadores e, portanto, pode ajudar na colocação mais eficiente do dispositivo.
Ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável
A melhor qualidade de imagem 3D do setor, combinada a uma ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável, traz vida à sua imagem 3D, iluminando os detalhes do tecido e criando uma nova percepção de profundidade nunca antes vista. O TrueVue foi concebido para aprimorar a comunicação com os cuidadores e, portanto, pode ajudar na colocação mais eficiente do dispositivo.
Ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável
A melhor qualidade de imagem 3D do setor, combinada a uma ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável, traz vida à sua imagem 3D, iluminando os detalhes do tecido e criando uma nova percepção de profundidade nunca antes vista. O TrueVue foi concebido para aprimorar a comunicação com os cuidadores e, portanto, pode ajudar na colocação mais eficiente do dispositivo.
Ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável
A melhor qualidade de imagem 3D do setor, combinada a uma ecocardiografia fotorrealista com fonte de luz ajustável, traz vida à sua imagem 3D, iluminando os detalhes do tecido e criando uma nova percepção de profundidade nunca antes vista. O TrueVue foi concebido para aprimorar a comunicação com os cuidadores e, portanto, pode ajudar na colocação mais eficiente do dispositivo.
Transdutor S9-2
Transdutor PureWave pediátrico
Projetado para alta resolução, proporciona tudo o que você precisa para uma aquisição de imagens de alta qualidade e um diagnóstico confiante para seus jovens pacientes. O S9-2 é o primeiro transdutor 2D PureWave pediátrico que oferece uma ampla gama de recursos de aquisição de imagens, atendendo desde o seu pequeno paciente até a população pré-adulta, além de um submodo coronário especial com um único botão para permitir uma fácil e rápida avaliação das coronárias.
Transdutor PureWave pediátrico
Projetado para alta resolução, proporciona tudo o que você precisa para uma aquisição de imagens de alta qualidade e um diagnóstico confiante para seus jovens pacientes. O S9-2 é o primeiro transdutor 2D PureWave pediátrico que oferece uma ampla gama de recursos de aquisição de imagens, atendendo desde o seu pequeno paciente até a população pré-adulta, além de um submodo coronário especial com um único botão para permitir uma fácil e rápida avaliação das coronárias.
Transdutor PureWave pediátrico
Projetado para alta resolução, proporciona tudo o que você precisa para uma aquisição de imagens de alta qualidade e um diagnóstico confiante para seus jovens pacientes. O S9-2 é o primeiro transdutor 2D PureWave pediátrico que oferece uma ampla gama de recursos de aquisição de imagens, atendendo desde o seu pequeno paciente até a população pré-adulta, além de um submodo coronário especial com um único botão para permitir uma fácil e rápida avaliação das coronárias.
Projetado para alta resolução, proporciona tudo o que você precisa para uma aquisição de imagens de alta qualidade e um diagnóstico confiante para seus jovens pacientes. O S9-2 é o primeiro transdutor 2D PureWave pediátrico que oferece uma ampla gama de recursos de aquisição de imagens, atendendo desde o seu pequeno paciente até a população pré-adulta, além de um submodo coronário especial com um único botão para permitir uma fácil e rápida avaliação das coronárias.
MultiVue
Alinhamento de imagens em tempo real
Obtenha respostas rápidas e precisas referentes ao posicionamento e dimensionamento do dispositivo durante os procedimentos em tempo real. Alinhamento do cateter dentro da anatomia cardíaca com um único clique, algo que não era possível anteriormente com o uso de ferramentas manuais. Visualize com maior precisão a região de interesse para os procedimentos guiados por ecocardiografia, como de eco guiado como o reparo da valva mitral.
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O EPIQ CVx/CVxi está disponível em países selecionados. Consulte o seu representante Philips para obter mais detalhes.
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