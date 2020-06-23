Fusão e navegação

Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2