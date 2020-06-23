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Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Auto ElastQ
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Auto ElastQ
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
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Ultrassom com contraste (CEUS)
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Next Gen Auto Scan
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
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Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Fusão e navegação
Fusão e navegação
Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2
Fusão e navegação
Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2
Fusão e navegação
Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2
Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2
FlexVue com Orthogonal View
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
FlexVue com Orthogonal View
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FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
Tecnologia PureWave e xMatrix
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
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O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Medição automática do abdômen
Medição automática do abdômen
O Auto Measure Abdomen é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que identifica automaticamente a anatomia abdominal e os contornos dos órgãos para posicionar os compassos com o mínimo de intervenção do usuário. Isso ajuda a garantir medições mais consistentes entre os usuários, ao mesmo tempo em que reduz as etapas manuais e agiliza os fluxos de trabalho dos exames.
Medição automática do abdômen
O Auto Measure Abdomen é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que identifica automaticamente a anatomia abdominal e os contornos dos órgãos para posicionar os compassos com o mínimo de intervenção do usuário. Isso ajuda a garantir medições mais consistentes entre os usuários, ao mesmo tempo em que reduz as etapas manuais e agiliza os fluxos de trabalho dos exames.
Medição automática do abdômen
O Auto Measure Abdomen é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que identifica automaticamente a anatomia abdominal e os contornos dos órgãos para posicionar os compassos com o mínimo de intervenção do usuário. Isso ajuda a garantir medições mais consistentes entre os usuários, ao mesmo tempo em que reduz as etapas manuais e agiliza os fluxos de trabalho dos exames.
O Auto Measure Abdomen é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que identifica automaticamente a anatomia abdominal e os contornos dos órgãos para posicionar os compassos com o mínimo de intervenção do usuário. Isso ajuda a garantir medições mais consistentes entre os usuários, ao mesmo tempo em que reduz as etapas manuais e agiliza os fluxos de trabalho dos exames.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
Quad Imaging
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
Reconhece a sua rotina
Reconhece a sua rotina
O Philips Affiniti proporciona o equilíbrio certo de design ergonômico avançado e engenharia de precisão para ajudá-lo a trabalhar com mais conforto e de forma intuitiva. Sua qualidade de imagem excepcional favorece os resultados que você precisa para prestar o melhor atendimento ao paciente. Veja o que o Philips Affiniti pode fazer para a sua especialidade.
Reconhece a sua rotina
O Philips Affiniti proporciona o equilíbrio certo de design ergonômico avançado e engenharia de precisão para ajudá-lo a trabalhar com mais conforto e de forma intuitiva. Sua qualidade de imagem excepcional favorece os resultados que você precisa para prestar o melhor atendimento ao paciente. Veja o que o Philips Affiniti pode fazer para a sua especialidade.
Reconhece a sua rotina
O Philips Affiniti proporciona o equilíbrio certo de design ergonômico avançado e engenharia de precisão para ajudá-lo a trabalhar com mais conforto e de forma intuitiva. Sua qualidade de imagem excepcional favorece os resultados que você precisa para prestar o melhor atendimento ao paciente. Veja o que o Philips Affiniti pode fazer para a sua especialidade.
Projetado para o equilíbrio
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar essas muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente - mas não à custa de precisão. Você precisa de funcionalidades avançadas - mas não à custa de facilidade de uso. Você precisa de um sistema que é ergonômico - mas construído para durar os rigores diários de alto volume de pacientes.
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar essas muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente - mas não à custa de precisão. Você precisa de funcionalidades avançadas - mas não à custa de facilidade de uso. Você precisa de um sistema que é ergonômico - mas construído para durar os rigores diários de alto volume de pacientes.
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar essas muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente - mas não à custa de precisão. Você precisa de funcionalidades avançadas - mas não à custa de facilidade de uso. Você precisa de um sistema que é ergonômico - mas construído para durar os rigores diários de alto volume de pacientes.
Auto ElastQ
Ultrassom com contraste (CEUS)
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Auto ElastQ
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
Auto ElastQ
Realize uma elastografia hepática automatizada com o Auto ElastQ e conheça nossa próxima geração de avaliação da saúde hepática. O Auto ElastQ foi projetado para simplificar o fluxo de trabalho do usuário com medições quantitativas de ondas de cisalhamento em tempo real.
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Ultrassom com contraste (CEUS)
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Ultrassom com contraste (CEUS)
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
O CEUS pode transformar o papel da ultrassonografia no fígado, permitindo o estudo dos padrões de realce de lesões hepáticas suspeitas em tempo real, além de oferecer uma abordagem alternativa não ionizante para a avaliação do refluxo vesicoureteral em pacientes pediátricos.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Pontuação automática da motilidade segmentar da parede
Oferece avaliação automatizada do movimento da parede em um display padrão de 17 segmentos no formato de alvo, para auxiliar na avaliação objetiva da parede do ventrículo esquerdo. Com o Auto SWMS, você pode obter maior reprodutibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho.
Next Gen Auto Scan
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
Next Gen Auto Scan
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
O recurso Next Gen Auto Scan da Philips melhora a uniformidade da imagem, ajustando de forma adaptativa o brilho da imagem em cada pixel e reduzindo a necessidade de ajustes por parte do usuário, ao mesmo tempo em que melhora a facilidade de posicionamento do transdutor. O Next Gen Auto Scan reduz o número de pressionamentos de botão em até 54% por meio da otimização em tempo real, pixel por pixel.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
MicroFlow Imaging (MFI)
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
Projetado para detectar a anatomia do fluxo sanguíneo lento e fraco nos tecidos. Essa abordagem exclusiva supera muitas das barreiras associadas aos métodos convencionais para detectar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos com alta resolução e o mínimo de artefatos. O MicroFlow Imaging mantém uma alta taxa de quadros e a qualidade da imagem 2D ao aplicar técnicas avançadas de redução de artefatos para revelar a anatomia dos pequenos vasos.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Collaboration Live
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Collaboration Live
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Amplie sua equipe sem precisar aumentá-la. O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação que facilita a interação entre um sistema de ultrassom compatível e um usuário remoto. Com comunicação simultânea entre vários participantes, até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar telas e transmitir vídeo de forma rápida e segura diretamente do sistema de ultrassom, permitindo o acesso remoto a diversos recursos clínicos.
Fusão e navegação
Fusão e navegação
Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2
Fusão e navegação
Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2
Fusão e navegação
Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2
Tome decisões com confiança, mesmo em casos diagnósticos complexos, com recursos de fusão totalmente integrados que oferecem fluxos de trabalho otimizados, permitindo que os médicos realizem uma fusão rápida e eficaz de TC/RM/PET com ultrassom em tempo real. Ao combinar modalidades de imagem diretamente no sistema de ultrassom, você agora tem acesso a uma ferramenta diagnóstica ainda mais poderosa, com visualização avançada que possibilita decisões clínicas rápidas. Expanda os recursos de fusão e navegação por meio de uma variedade de transdutores para diversas aplicações, incluindo o C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e o novo mC7-2
FlexVue com Orthogonal View
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
FlexVue com Orthogonal View
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
Ferramentas fáceis de usar, projetadas para extrair planos anatômicos complexos a partir de conjuntos de dados 3D. Esse recurso avançado oferece flexibilidade excepcional na aquisição de planos, complementada por um pacote abrangente de medições para uma quantificação precisa.
Tecnologia PureWave e xMatrix
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
O poder do PureWave para imagens excepcionais, mesmo em pacientes que apresentam dificuldades técnicas. A tecnologia de transdutores PureWave Crystal representa o maior avanço em materiais para transdutores piezoelétricos dos últimos 40 anos. Os cristais puros e uniformes do PureWave apresentam uniformidade praticamente perfeita, proporcionando maior largura de banda e o dobro da eficiência dos materiais cerâmicos convencionais.
Tecnologia de transdutores PureWave e xMatrix
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Medição automática do abdômen
Medição automática do abdômen
O Auto Measure Abdomen é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que identifica automaticamente a anatomia abdominal e os contornos dos órgãos para posicionar os compassos com o mínimo de intervenção do usuário. Isso ajuda a garantir medições mais consistentes entre os usuários, ao mesmo tempo em que reduz as etapas manuais e agiliza os fluxos de trabalho dos exames.
Medição automática do abdômen
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Philips 2D Auto Cine para uma seleção de quadros sem esforço
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Às vezes, as inovações mais simples podem ter o maior impacto. O 2D Auto Cine foi projetado para melhorar a experiência do usuário e dar suporte à sua alta carga de trabalho. Você pode obter uma imagem nítida e clara a cada vez que pressionar o botão FREEZE, e o 2D Auto Cine irá automaticamente voltar ao quadro mais nítido semelhante ao que você congelou.
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Quad Imaging
Quad Imaging
O Quad Imaging contribui para uma avaliação eficiente e consistente do AFI, reduzindo as etapas manuais e ajudando a diminuir a variabilidade. Projetado para promover a eficiência do fluxo de trabalho, ele também ajuda a reduzir as necessidades de armazenamento em consultórios de obstetrícia.
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Reconhece a sua rotina
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O Philips Affiniti proporciona o equilíbrio certo de design ergonômico avançado e engenharia de precisão para ajudá-lo a trabalhar com mais conforto e de forma intuitiva. Sua qualidade de imagem excepcional favorece os resultados que você precisa para prestar o melhor atendimento ao paciente. Veja o que o Philips Affiniti pode fazer para a sua especialidade.
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Projetado para o equilíbrio
Projetado para o equilíbrio
Para equilibrar essas muitas demandas, você precisa de informações de diagnóstico rapidamente - mas não à custa de precisão. Você precisa de funcionalidades avançadas - mas não à custa de facilidade de uso. Você precisa de um sistema que é ergonômico - mas construído para durar os rigores diários de alto volume de pacientes.
Projetado para o equilíbrio
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Disponível em alguns países. Consulte o representante da Philips para obter mais detalhes.
*com base em uma amostra de 20 usuários
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
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