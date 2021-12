O conforto e a competência se encontram

A Philips aplica as experiências dos seus clientes no desenvolvimento do Affiniti 30 para enfrentar os desafios de varredura diários. Entendemos a realidade de espaços apertados, o alto volume de pacientes, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e, por essa razão, desenvolvemos o sistema com detalhes que foram cuidadosamente pensados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.