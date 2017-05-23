A escolha de um novo sistema de ultrassom se volta totalmente ao equilíbrio. Você precisa de informações de diagnósticos precisas rapidamente, uma interface de usuário intuitiva e simplificada, além do fácil acesso a recursos essenciais, juntamente de um design ergonômico e da mais recente tecnologia.
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Você avança além dos limites para conseguir oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você o faça em menos tempo, com menos recursos e atinja um volume maior de pacientes. Para equilibrar todas essas exigências, você precisa receber rapidamente as informações de diagnóstico. Necessita de uma funcionalidade avançada em um sistema ergonômico fácil de usar, criado para suportar o ritmo árduo do dia a dia imposto pelo alto volume de pacientes.
Desenvolvido para oferecer equilíbrio
Você avança além dos limites para conseguir oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você o faça em menos tempo, com menos recursos e atinja um volume maior de pacientes. Para equilibrar todas essas exigências, você precisa receber rapidamente as informações de diagnóstico. Necessita de uma funcionalidade avançada em um sistema ergonômico fácil de usar, criado para suportar o ritmo árduo do dia a dia imposto pelo alto volume de pacientes.
Desenvolvido para oferecer equilíbrio
Você avança além dos limites para conseguir oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você o faça em menos tempo, com menos recursos e atinja um volume maior de pacientes. Para equilibrar todas essas exigências, você precisa receber rapidamente as informações de diagnóstico. Necessita de uma funcionalidade avançada em um sistema ergonômico fácil de usar, criado para suportar o ritmo árduo do dia a dia imposto pelo alto volume de pacientes.
Você avança além dos limites para conseguir oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes. Mas espera-se que você o faça em menos tempo, com menos recursos e atinja um volume maior de pacientes. Para equilibrar todas essas exigências, você precisa receber rapidamente as informações de diagnóstico. Necessita de uma funcionalidade avançada em um sistema ergonômico fácil de usar, criado para suportar o ritmo árduo do dia a dia imposto pelo alto volume de pacientes.
O fluxo de trabalho impressiona
O fluxo de trabalho impressiona
Com o Affiniti 30 da Philips, o fluxo de trabalho impressiona. O sistema administra rapidamente a necessidade de varredura diária e entrega resultados com eficiência, além de incorporar as inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha dos que buscam imagens de qualidade e aplicações clínicas comprovadas.
O fluxo de trabalho impressiona
Com o Affiniti 30 da Philips, o fluxo de trabalho impressiona. O sistema administra rapidamente a necessidade de varredura diária e entrega resultados com eficiência, além de incorporar as inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha dos que buscam imagens de qualidade e aplicações clínicas comprovadas.
O fluxo de trabalho impressiona
Com o Affiniti 30 da Philips, o fluxo de trabalho impressiona. O sistema administra rapidamente a necessidade de varredura diária e entrega resultados com eficiência, além de incorporar as inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha dos que buscam imagens de qualidade e aplicações clínicas comprovadas.
Com o Affiniti 30 da Philips, o fluxo de trabalho impressiona. O sistema administra rapidamente a necessidade de varredura diária e entrega resultados com eficiência, além de incorporar as inovações que tornam o ultrassom da Philips a escolha dos que buscam imagens de qualidade e aplicações clínicas comprovadas.
Desempenho que você pode ver
Desempenho que você pode ver
A formação precisa de feixes do Affiniti 30, o Tissue Specific Presets (TSP), bem como suas ferramentas de automação e eficiência, oferecem um desempenho e fluxo de trabalho para uma produtividade confiante. O Affiniti 30 oferece um desempenho excepcional de processamento de superfícies 3D e informações para diagnosticar anomalias e estruturas fetais.
Desempenho que você pode ver
A formação precisa de feixes do Affiniti 30, o Tissue Specific Presets (TSP), bem como suas ferramentas de automação e eficiência, oferecem um desempenho e fluxo de trabalho para uma produtividade confiante. O Affiniti 30 oferece um desempenho excepcional de processamento de superfícies 3D e informações para diagnosticar anomalias e estruturas fetais.
Desempenho que você pode ver
A formação precisa de feixes do Affiniti 30, o Tissue Specific Presets (TSP), bem como suas ferramentas de automação e eficiência, oferecem um desempenho e fluxo de trabalho para uma produtividade confiante. O Affiniti 30 oferece um desempenho excepcional de processamento de superfícies 3D e informações para diagnosticar anomalias e estruturas fetais.
A formação precisa de feixes do Affiniti 30, o Tissue Specific Presets (TSP), bem como suas ferramentas de automação e eficiência, oferecem um desempenho e fluxo de trabalho para uma produtividade confiante. O Affiniti 30 oferece um desempenho excepcional de processamento de superfícies 3D e informações para diagnosticar anomalias e estruturas fetais.
O conforto e a competência se encontram
O conforto e a competência se encontram
A Philips aplica as experiências dos seus clientes no desenvolvimento do Affiniti 30 para enfrentar os desafios de varredura diários. Entendemos a realidade de espaços apertados, o alto volume de pacientes, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e, por essa razão, desenvolvemos o sistema com detalhes que foram cuidadosamente pensados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
O conforto e a competência se encontram
A Philips aplica as experiências dos seus clientes no desenvolvimento do Affiniti 30 para enfrentar os desafios de varredura diários. Entendemos a realidade de espaços apertados, o alto volume de pacientes, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e, por essa razão, desenvolvemos o sistema com detalhes que foram cuidadosamente pensados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
O conforto e a competência se encontram
A Philips aplica as experiências dos seus clientes no desenvolvimento do Affiniti 30 para enfrentar os desafios de varredura diários. Entendemos a realidade de espaços apertados, o alto volume de pacientes, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e, por essa razão, desenvolvemos o sistema com detalhes que foram cuidadosamente pensados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
A Philips aplica as experiências dos seus clientes no desenvolvimento do Affiniti 30 para enfrentar os desafios de varredura diários. Entendemos a realidade de espaços apertados, o alto volume de pacientes, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e, por essa razão, desenvolvemos o sistema com detalhes que foram cuidadosamente pensados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
Um investimento inteligente
Um investimento inteligente
O Affiniti 30 tem um baixo custo total de propriedade, o que o torna um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, ele apresenta: 1) um projeto modular que proporciona confiabilidade aprimorada e reparos rápidos 2) monitoramento remoto de serviços* da Philips, que corrige problemas usando uma conexão de internet padrão e reduz a necessidade de chamadas de serviço 3) acesso à nossa organização de serviços premiada.
Um investimento inteligente
O Affiniti 30 tem um baixo custo total de propriedade, o que o torna um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, ele apresenta: 1) um projeto modular que proporciona confiabilidade aprimorada e reparos rápidos 2) monitoramento remoto de serviços* da Philips, que corrige problemas usando uma conexão de internet padrão e reduz a necessidade de chamadas de serviço 3) acesso à nossa organização de serviços premiada.
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O Affiniti 30 tem um baixo custo total de propriedade, o que o torna um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, ele apresenta: 1) um projeto modular que proporciona confiabilidade aprimorada e reparos rápidos 2) monitoramento remoto de serviços* da Philips, que corrige problemas usando uma conexão de internet padrão e reduz a necessidade de chamadas de serviço 3) acesso à nossa organização de serviços premiada.
O Affiniti 30 tem um baixo custo total de propriedade, o que o torna um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, ele apresenta: 1) um projeto modular que proporciona confiabilidade aprimorada e reparos rápidos 2) monitoramento remoto de serviços* da Philips, que corrige problemas usando uma conexão de internet padrão e reduz a necessidade de chamadas de serviço 3) acesso à nossa organização de serviços premiada.
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O fluxo de trabalho impressiona
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Desempenho que você pode ver
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A Philips aplica as experiências dos seus clientes no desenvolvimento do Affiniti 30 para enfrentar os desafios de varredura diários. Entendemos a realidade de espaços apertados, o alto volume de pacientes, pacientes tecnicamente difíceis e limitações de tempo, e, por essa razão, desenvolvemos o sistema com detalhes que foram cuidadosamente pensados para ajudar a aliviar a sua carga de trabalho.
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O Affiniti 30 tem um baixo custo total de propriedade, o que o torna um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, ele apresenta: 1) um projeto modular que proporciona confiabilidade aprimorada e reparos rápidos 2) monitoramento remoto de serviços* da Philips, que corrige problemas usando uma conexão de internet padrão e reduz a necessidade de chamadas de serviço 3) acesso à nossa organização de serviços premiada.
Um investimento inteligente
O Affiniti 30 tem um baixo custo total de propriedade, o que o torna um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, ele apresenta: 1) um projeto modular que proporciona confiabilidade aprimorada e reparos rápidos 2) monitoramento remoto de serviços* da Philips, que corrige problemas usando uma conexão de internet padrão e reduz a necessidade de chamadas de serviço 3) acesso à nossa organização de serviços premiada.
O Affiniti 30 tem um baixo custo total de propriedade, o que o torna um investimento inteligente. Para aumentar o tempo de atividade, ele apresenta: 1) um projeto modular que proporciona confiabilidade aprimorada e reparos rápidos 2) monitoramento remoto de serviços* da Philips, que corrige problemas usando uma conexão de internet padrão e reduz a necessidade de chamadas de serviço 3) acesso à nossa organização de serviços premiada.
* Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas geográficas. Entre em contato com o seu representante para obter mais informações. Talvez seja necessário apresentar o contrato de serviço.
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