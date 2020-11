Com equipamentos que priorizam os cuidados a saúde do paciente garantindo qualidade excepcional de diagnóstico. A Philips tem a merecida reputação de excelência entre os prestadores de cuidados a saúde, que apreciam inovações auxiliando o profissional a tomar melhores decisões para os pacientes. Com soluções que garantem resultados fidedignos permitindo mais confiança aos membros de equipes médicas, utilizando tecnologia de ponta. Os equipamentos de ultrassom Philips possuem nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho otimizado e com softwares avançados que utilizam Inteligencia Artificial, para dar respostas aos exames mais desafiadores.