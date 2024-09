mL26-8 Transducer Transdutor compacto de frequência ultra-alta

Saiba mais sobre o premiado transdutor de matriz linear compacto de frequência ultra-alta Philips mL26-8, que possibilita a geração de imagens do globo ocular ao quadril com um único transdutor. Predefinições para MSK, mama, vascular, dérmica e ocular oferecem mais versatilidade. Premiado com o "Prêmio de Melhor Inovação" em General Imaging pela Journées Francophones de Radiologie (2023). Veja as especificações na tabela abaixo.