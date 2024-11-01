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Realize uma gama de intervenções cardíacas e vasculares com facilidade e precisão únicas no biplano Azurion 7 de dois detectores - um de 20'' e outro de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de última geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.
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Na plataforma de aplicações IntraSight, diagnóstico por imagem, fisiologia, corregistro* e software se reúnem para identificar com clareza a doença arterial coronariana e periférica e permitir planos de tratamento mais otimizados. O sistema IntraSight é integrado a uma nova plataforma base, projetada para atender às necessidades do seu laboratório em constante evolução, no presente e no futuro.
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Durante as intervenções neurológicas, o objetivo é visualizar com clareza e administrar a segurança de todos os envolvidos. O NeuroSuite da Philips com sistema de raios X de última geração Azurion 7, com detectores de 20'' e 15'', foi desenvolvido para aprimorar tratamentos e apoiar a orientação eficaz no seu trabalho.
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Melhorar a produtividade e os resultados é vital para que as instalações de saúde atendam à crescente demanda por procedimentos de laboratório de cateterismo. Para simplificar ainda mais o fluxo de trabalho do laboratório de cateterismo, a Philips apresenta o sistema Hemodinâmico Intervencionista (sistema Hemo), que traz medições hemodinâmicas avançadas para o laboratório de cateterismo. A integração com o monitor de paciente IntelliVue X3 ajuda a permitir uma tomada de decisão clínica confiável e registros médicos do paciente sem lacunas, com o monitoramento contínuo do paciente no laboratório de cateterismo ou estendido por todo o hospital.
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O navegador EP facilita a orientação intuitiva da imagem do cateter 3D durante os procedimentos de ablação de fibrilação arterial. Ele fornece uma imagem 3D detalhada da anatomia, que pode ser registrada com precisão e sobreposta à fluoroscopia instantânea em 2D para auxiliar procedimentos complexos.
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O VesselNavigator permite a reutilização de informações anatômicas vasculares 3D de conjuntos de dados CTA e MRA existentes como uma sobreposição de roteiro 3D em uma imagem de raio-x ao vivo. Com sua excelente visualização, o VesselNavigator fornece um roteiro 3D intuitivo e contínuo para guiá-lo pela vasculatura durante todo o procedimento.
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À medida que mais aplicativos chegam ao seu laboratório, é mais importante do que nunca trabalhar da forma mais eficiente possível. O FlexSpot oferece acesso contínuo a todos os aplicativos em um local de trabalho compacto e personalizável para reduzir significativamente a desordem e simplificar o fluxo de trabalho. Os membros da equipe podem realizar diferentes tarefas separadamente, sem interromper uns aos outros, para reduzir as lacunas entre os casos.
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Controle perfeitamente aplicativos compatíveis ao lado da mesa no campo estéril com o módulo de tela sensível ao toque aprimorado Pro. Acesse fisiologia, IVUS, medições hemodinâmicas, ferramentas de intervenção e todos os parâmetros de diagnóstico por imagens – para trabalhar de forma rápida e decisiva. Controlar esses aplicativos na sala de exames pode economizar tempo, reduzir a desordem dos equipamentos e ajudá-lo a se concentrar no paciente.
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Aumente a confiança e a facilidade durante a substituição da válvula aórtica transcateter (TAVR) e outros procedimentos SHD desafiadores. A experiência imersiva do usuário é altamente automatizada para simplificar o planejamento, a seleção do dispositivo e a seleção do ângulo de projeção. Durante os procedimentos, fornece orientação de imagem ao vivo para apoiar o posicionamento do dispositivo.
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