Termos de pesquisa

Novo

Azurion 7 B20/12

Sistema de terapia guiada por imagem

Encontre produtos similares

Realize uma gama de intervenções cardíacas e vasculares com facilidade e precisão únicas no biplano Azurion 7 de dois detectores - um de 20'' e outro de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de última geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.

Contate-nos
Características
Obtenha visualizações complexas
Obtenha visualizações complexas video

Obtenha visualizações complexas

O design exclusivo dos braços em C instalados no teto oferece suporte excepcional e flexibilidade de posicionamento para o tratamento de cardiopatias congênitas complexas e para intervenções vasculares. Com isso, pode-se realizar acentuadas projeções caudais/craniais para evidenciar patologias ocultas. Os dois braços em C podem ser posicionados independentemente, possibilitando o acesso completo ao paciente e à lateral da cabeça para a realização de anestesiologia/ecocardiologia.

Obtenha visualizações complexas

Obtenha visualizações complexas video

O design exclusivo dos braços em C instalados no teto oferece suporte excepcional e flexibilidade de posicionamento para o tratamento de cardiopatias congênitas complexas e para intervenções vasculares. Com isso, pode-se realizar acentuadas projeções caudais/craniais para evidenciar patologias ocultas. Os dois braços em C podem ser posicionados independentemente, possibilitando o acesso completo ao paciente e à lateral da cabeça para a realização de anestesiologia/ecocardiologia.

Obtenha visualizações complexas

O design exclusivo dos braços em C instalados no teto oferece suporte excepcional e flexibilidade de posicionamento para o tratamento de cardiopatias congênitas complexas e para intervenções vasculares. Com isso, pode-se realizar acentuadas projeções caudais/craniais para evidenciar patologias ocultas. Os dois braços em C podem ser posicionados independentemente, possibilitando o acesso completo ao paciente e à lateral da cabeça para a realização de anestesiologia/ecocardiologia.
Ler mais
Obtenha visualizações complexas
Obtenha visualizações complexas video

Obtenha visualizações complexas

O design exclusivo dos braços em C instalados no teto oferece suporte excepcional e flexibilidade de posicionamento para o tratamento de cardiopatias congênitas complexas e para intervenções vasculares. Com isso, pode-se realizar acentuadas projeções caudais/craniais para evidenciar patologias ocultas. Os dois braços em C podem ser posicionados independentemente, possibilitando o acesso completo ao paciente e à lateral da cabeça para a realização de anestesiologia/ecocardiologia.
Orientação criteriosa por imagem ao vivo
Orientação criteriosa por imagem ao vivo video

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Orientação criteriosa por imagem ao vivo video

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.
Ler mais
Orientação criteriosa por imagem ao vivo
Orientação criteriosa por imagem ao vivo video

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.
Aumente a visibilidade
Aumente a visibilidade

Aumente a visibilidade

Com o detector de 20'', seus procedimentos vasculares ganharão excelente qualidade de imagem e ampla cobertura anatômica, junto do detector de 12'' do canal lateral. Isso oferece flexibilidade na projeção para visualizar toda a árvore coronária com um amplo campo de visão. A cadeia de processamento de imagem da Philips visualiza os detalhes dos pequenos vasos com clareza excepcional.

Aumente a visibilidade

Aumente a visibilidade
Com o detector de 20'', seus procedimentos vasculares ganharão excelente qualidade de imagem e ampla cobertura anatômica, junto do detector de 12'' do canal lateral. Isso oferece flexibilidade na projeção para visualizar toda a árvore coronária com um amplo campo de visão. A cadeia de processamento de imagem da Philips visualiza os detalhes dos pequenos vasos com clareza excepcional.

Aumente a visibilidade

Com o detector de 20'', seus procedimentos vasculares ganharão excelente qualidade de imagem e ampla cobertura anatômica, junto do detector de 12'' do canal lateral. Isso oferece flexibilidade na projeção para visualizar toda a árvore coronária com um amplo campo de visão. A cadeia de processamento de imagem da Philips visualiza os detalhes dos pequenos vasos com clareza excepcional.
Ler mais
Aumente a visibilidade
Aumente a visibilidade

Aumente a visibilidade

Com o detector de 20'', seus procedimentos vasculares ganharão excelente qualidade de imagem e ampla cobertura anatômica, junto do detector de 12'' do canal lateral. Isso oferece flexibilidade na projeção para visualizar toda a árvore coronária com um amplo campo de visão. A cadeia de processamento de imagem da Philips visualiza os detalhes dos pequenos vasos com clareza excepcional.
Administre a dosagem de forma eficiente
Administre a dosagem de forma eficiente

Administre a dosagem de forma eficiente

Economize tempo e administre a dosagem de raios X com as configurações específicas do sistema para casos pediátricos e eletrofisiológicos. Além disso, nossas opções fluoroscópicas duplas permitem que você amplie duas vezes as imagens fluoroscópicas ao vivo, sem aumentar a dosagem. O tubo de raios X MRC200+ com filtragem SpectraBeam, visão panorâmica em LIH e Philips DoseAware visa, ainda, ter um impacto positivo na dosagem.

Administre a dosagem de forma eficiente

Administre a dosagem de forma eficiente
Economize tempo e administre a dosagem de raios X com as configurações específicas do sistema para casos pediátricos e eletrofisiológicos. Além disso, nossas opções fluoroscópicas duplas permitem que você amplie duas vezes as imagens fluoroscópicas ao vivo, sem aumentar a dosagem. O tubo de raios X MRC200+ com filtragem SpectraBeam, visão panorâmica em LIH e Philips DoseAware visa, ainda, ter um impacto positivo na dosagem.

Administre a dosagem de forma eficiente

Economize tempo e administre a dosagem de raios X com as configurações específicas do sistema para casos pediátricos e eletrofisiológicos. Além disso, nossas opções fluoroscópicas duplas permitem que você amplie duas vezes as imagens fluoroscópicas ao vivo, sem aumentar a dosagem. O tubo de raios X MRC200+ com filtragem SpectraBeam, visão panorâmica em LIH e Philips DoseAware visa, ainda, ter um impacto positivo na dosagem.
Ler mais
Administre a dosagem de forma eficiente
Administre a dosagem de forma eficiente

Administre a dosagem de forma eficiente

Economize tempo e administre a dosagem de raios X com as configurações específicas do sistema para casos pediátricos e eletrofisiológicos. Além disso, nossas opções fluoroscópicas duplas permitem que você amplie duas vezes as imagens fluoroscópicas ao vivo, sem aumentar a dosagem. O tubo de raios X MRC200+ com filtragem SpectraBeam, visão panorâmica em LIH e Philips DoseAware visa, ainda, ter um impacto positivo na dosagem.
Aumente o retorno sobre o investimento
Aumente o retorno sobre o investimento

Aumente o retorno sobre o investimento

Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.

Aumente o retorno sobre o investimento

Aumente o retorno sobre o investimento
Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.

Aumente o retorno sobre o investimento

Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
Ler mais
Aumente o retorno sobre o investimento
Aumente o retorno sobre o investimento

Aumente o retorno sobre o investimento

Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
Uma vida de benefícios

Uma vida de benefícios

O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.

Uma vida de benefícios

O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.

Uma vida de benefícios

O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.
  • Obtenha visualizações complexas
  • Orientação criteriosa por imagem ao vivo
  • Aumente a visibilidade
  • Administre a dosagem de forma eficiente
Veja todos os recursos
Obtenha visualizações complexas
Obtenha visualizações complexas video

Obtenha visualizações complexas

O design exclusivo dos braços em C instalados no teto oferece suporte excepcional e flexibilidade de posicionamento para o tratamento de cardiopatias congênitas complexas e para intervenções vasculares. Com isso, pode-se realizar acentuadas projeções caudais/craniais para evidenciar patologias ocultas. Os dois braços em C podem ser posicionados independentemente, possibilitando o acesso completo ao paciente e à lateral da cabeça para a realização de anestesiologia/ecocardiologia.

Obtenha visualizações complexas

Obtenha visualizações complexas video

O design exclusivo dos braços em C instalados no teto oferece suporte excepcional e flexibilidade de posicionamento para o tratamento de cardiopatias congênitas complexas e para intervenções vasculares. Com isso, pode-se realizar acentuadas projeções caudais/craniais para evidenciar patologias ocultas. Os dois braços em C podem ser posicionados independentemente, possibilitando o acesso completo ao paciente e à lateral da cabeça para a realização de anestesiologia/ecocardiologia.

Obtenha visualizações complexas

O design exclusivo dos braços em C instalados no teto oferece suporte excepcional e flexibilidade de posicionamento para o tratamento de cardiopatias congênitas complexas e para intervenções vasculares. Com isso, pode-se realizar acentuadas projeções caudais/craniais para evidenciar patologias ocultas. Os dois braços em C podem ser posicionados independentemente, possibilitando o acesso completo ao paciente e à lateral da cabeça para a realização de anestesiologia/ecocardiologia.
Ler mais
Obtenha visualizações complexas
Obtenha visualizações complexas video

Obtenha visualizações complexas

O design exclusivo dos braços em C instalados no teto oferece suporte excepcional e flexibilidade de posicionamento para o tratamento de cardiopatias congênitas complexas e para intervenções vasculares. Com isso, pode-se realizar acentuadas projeções caudais/craniais para evidenciar patologias ocultas. Os dois braços em C podem ser posicionados independentemente, possibilitando o acesso completo ao paciente e à lateral da cabeça para a realização de anestesiologia/ecocardiologia.
Orientação criteriosa por imagem ao vivo
Orientação criteriosa por imagem ao vivo video

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Orientação criteriosa por imagem ao vivo video

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.
Ler mais
Orientação criteriosa por imagem ao vivo
Orientação criteriosa por imagem ao vivo video

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.
Aumente a visibilidade
Aumente a visibilidade

Aumente a visibilidade

Com o detector de 20'', seus procedimentos vasculares ganharão excelente qualidade de imagem e ampla cobertura anatômica, junto do detector de 12'' do canal lateral. Isso oferece flexibilidade na projeção para visualizar toda a árvore coronária com um amplo campo de visão. A cadeia de processamento de imagem da Philips visualiza os detalhes dos pequenos vasos com clareza excepcional.

Aumente a visibilidade

Aumente a visibilidade
Com o detector de 20'', seus procedimentos vasculares ganharão excelente qualidade de imagem e ampla cobertura anatômica, junto do detector de 12'' do canal lateral. Isso oferece flexibilidade na projeção para visualizar toda a árvore coronária com um amplo campo de visão. A cadeia de processamento de imagem da Philips visualiza os detalhes dos pequenos vasos com clareza excepcional.

Aumente a visibilidade

Com o detector de 20'', seus procedimentos vasculares ganharão excelente qualidade de imagem e ampla cobertura anatômica, junto do detector de 12'' do canal lateral. Isso oferece flexibilidade na projeção para visualizar toda a árvore coronária com um amplo campo de visão. A cadeia de processamento de imagem da Philips visualiza os detalhes dos pequenos vasos com clareza excepcional.
Ler mais
Aumente a visibilidade
Aumente a visibilidade

Aumente a visibilidade

Com o detector de 20'', seus procedimentos vasculares ganharão excelente qualidade de imagem e ampla cobertura anatômica, junto do detector de 12'' do canal lateral. Isso oferece flexibilidade na projeção para visualizar toda a árvore coronária com um amplo campo de visão. A cadeia de processamento de imagem da Philips visualiza os detalhes dos pequenos vasos com clareza excepcional.
Administre a dosagem de forma eficiente
Administre a dosagem de forma eficiente

Administre a dosagem de forma eficiente

Economize tempo e administre a dosagem de raios X com as configurações específicas do sistema para casos pediátricos e eletrofisiológicos. Além disso, nossas opções fluoroscópicas duplas permitem que você amplie duas vezes as imagens fluoroscópicas ao vivo, sem aumentar a dosagem. O tubo de raios X MRC200+ com filtragem SpectraBeam, visão panorâmica em LIH e Philips DoseAware visa, ainda, ter um impacto positivo na dosagem.

Administre a dosagem de forma eficiente

Administre a dosagem de forma eficiente
Economize tempo e administre a dosagem de raios X com as configurações específicas do sistema para casos pediátricos e eletrofisiológicos. Além disso, nossas opções fluoroscópicas duplas permitem que você amplie duas vezes as imagens fluoroscópicas ao vivo, sem aumentar a dosagem. O tubo de raios X MRC200+ com filtragem SpectraBeam, visão panorâmica em LIH e Philips DoseAware visa, ainda, ter um impacto positivo na dosagem.

Administre a dosagem de forma eficiente

Economize tempo e administre a dosagem de raios X com as configurações específicas do sistema para casos pediátricos e eletrofisiológicos. Além disso, nossas opções fluoroscópicas duplas permitem que você amplie duas vezes as imagens fluoroscópicas ao vivo, sem aumentar a dosagem. O tubo de raios X MRC200+ com filtragem SpectraBeam, visão panorâmica em LIH e Philips DoseAware visa, ainda, ter um impacto positivo na dosagem.
Ler mais
Administre a dosagem de forma eficiente
Administre a dosagem de forma eficiente

Administre a dosagem de forma eficiente

Economize tempo e administre a dosagem de raios X com as configurações específicas do sistema para casos pediátricos e eletrofisiológicos. Além disso, nossas opções fluoroscópicas duplas permitem que você amplie duas vezes as imagens fluoroscópicas ao vivo, sem aumentar a dosagem. O tubo de raios X MRC200+ com filtragem SpectraBeam, visão panorâmica em LIH e Philips DoseAware visa, ainda, ter um impacto positivo na dosagem.
Aumente o retorno sobre o investimento
Aumente o retorno sobre o investimento

Aumente o retorno sobre o investimento

Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.

Aumente o retorno sobre o investimento

Aumente o retorno sobre o investimento
Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.

Aumente o retorno sobre o investimento

Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
Ler mais
Aumente o retorno sobre o investimento
Aumente o retorno sobre o investimento

Aumente o retorno sobre o investimento

Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
Uma vida de benefícios

Uma vida de benefícios

O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.

Uma vida de benefícios

O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.

Uma vida de benefícios

O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.
  • Este material não se destina a ser usado nos Estados Unidos.
  • Azurion 7 B20/12 ainda não apresenta marcação CE e não está disponível para entrega.

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.