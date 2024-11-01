Controle total em um único ponto

Quando você pode visualizar, controlar e manipular todos os aplicativos conectados a partir de um único ponto na sala de controle - seu trabalho pode ser feito com mais facilidade. Nosso FlexSpot integrado possui um ou dois monitores de tela plana de 27 polegadas e um mouse e teclado. A partir daqui, você pode controlar várias fontes externas, configurar layouts de tela na sala de controle e de exame e acessar todos os aplicativos disponíveis.