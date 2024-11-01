À medida que mais aplicativos chegam ao seu laboratório, é mais importante do que nunca trabalhar da forma mais eficiente possível. O FlexSpot oferece acesso contínuo a todos os aplicativos em um local de trabalho compacto e personalizável para reduzir significativamente a desordem e simplificar o fluxo de trabalho. Os membros da equipe podem realizar diferentes tarefas separadamente, sem interromper uns aos outros, para reduzir as lacunas entre os casos.
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Durante as intervenções neurológicas, o objetivo é visualizar com clareza e administrar a segurança de todos os envolvidos. O NeuroSuite da Philips com sistema de raios X de última geração Azurion 7, com detectores de 20'' e 15'', foi desenvolvido para aprimorar tratamentos e apoiar a orientação eficaz no seu trabalho.
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Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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Migre para uma suíte híbrida com confiança com a Azurion 7 com detector plano de 20''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração permite que você faça procedimentos abertos e minimamente invasivos em uma única sala. A excelência clínica se integra à inovação do fluxo de trabalho para ajudar você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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Descubra novas e incríveis possibilidades em cardiologia intervencionista, cardiologia pediátrica ou eletrofisiologia com o biplano Azurion de série 7 com dois detectores de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de nova geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.
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Realize uma gama de intervenções cardíacas e vasculares com facilidade e precisão únicas no biplano Azurion 7 de dois detectores - um de 20'' e outro de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de última geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.
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