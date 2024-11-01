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FlexSpot

Local de trabalho centrado no usuário integrado na sala de controle

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À medida que mais aplicativos chegam ao seu laboratório, é mais importante do que nunca trabalhar da forma mais eficiente possível. O FlexSpot oferece acesso contínuo a todos os aplicativos em um local de trabalho compacto e personalizável para reduzir significativamente a desordem e simplificar o fluxo de trabalho. Os membros da equipe podem realizar diferentes tarefas separadamente, sem interromper uns aos outros, para reduzir as lacunas entre os casos.

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Características
Controle total em um único ponto
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Quando você pode visualizar, controlar e manipular todos os aplicativos conectados a partir de um único ponto na sala de controle - seu trabalho pode ser feito com mais facilidade. Nosso FlexSpot integrado possui um ou dois monitores de tela plana de 27 polegadas e um mouse e teclado. A partir daqui, você pode controlar várias fontes externas, configurar layouts de tela na sala de controle e de exame e acessar todos os aplicativos disponíveis.

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Trabalho paralelo instantâneo
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O FlexSpot foi projetado especificamente para economizar tempo. Os membros da equipe podem realizar todas as tarefas relevantes no local de trabalho flexível, sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto a fluoroscopia/exposição está sendo feita, a equipe da sala de controle pode revisar imagens anteriores do mesmo paciente ou de um paciente diferente, preparar o próximo exame ou concluir o relatório de outro paciente.

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Percorra os exames de forma intuitiva
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Veja facilmente as informações no fundo preto que se distingue da interface do usuário FlexSpot. Os aplicativos e etapas ativos são destacados para fornecer orientação extra. Todos os sistemas e ferramentas de intervenção Azurion usam a mesma interface de usuário padronizada, o que facilita o treinamento e a rotação da equipe médica entre os laboratórios de intervenção.

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Simplifique a configuração e a operação
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Para simplificar e padronizar a configuração do sistema para seu FlexSpot, seu layout personalizado aparecerá automaticamente com ProcedureCards. Seu departamento pode criar um número ilimitado de layouts para cada procedimento e/ou usuário clínico. A tela pode até ser reorganizada e redimensionada "na hora", se desejado, para economizar tempo.

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Um FlexSpot adicional pode ser colocado na sala de controle ou na sala de exames para fornecer um local de trabalho adicional para visualização e controle de todos os aplicativos disponíveis. Isso pode, por exemplo, permitir que uma pessoa monitore o procedimento enquanto outra registra dados ou prepara relatórios para suportar alta produtividade.

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Simplifique sua sala de controle
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Ao integrar todos os aplicativos relevantes em um local de trabalho, você pode desfrutar de um ambiente de sala de controle eficiente e organizado. Isso pode ter uma influência positiva em uma área de trabalho que é usada por várias pessoas diferentes durante um caso ou turno.

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  • Controle total em um único ponto
  • Trabalho paralelo instantâneo
  • Percorra os exames de forma intuitiva
  • Simplifique a configuração e a operação
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