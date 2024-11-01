Melhorar a produtividade e os resultados é vital para que as instalações de saúde atendam à crescente demanda por procedimentos de laboratório de cateterismo. Para simplificar ainda mais o fluxo de trabalho do laboratório de cateterismo, a Philips apresenta o sistema Hemodinâmico Intervencionista (sistema Hemo), que traz medições hemodinâmicas avançadas para o laboratório de cateterismo. A integração com o monitor de paciente IntelliVue X3 ajuda a permitir uma tomada de decisão clínica confiável e registros médicos do paciente sem lacunas, com o monitoramento contínuo do paciente no laboratório de cateterismo ou estendido por todo o hospital.
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Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.
Comunicação aprimorada
Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.
Comunicação aprimorada
Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.
Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.
Controle na tela sensível ao toque
Controle na tela sensível ao toque
Os membros da equipe na sala de exames agora podem visualizar e adaptar os sinais vitais e cálculos fisiológicos facilmente ao lado da mesa usando o Módulo Touch Screen. Ser capaz de controlar visualizações e adaptar medições no módulo de tela sensível ao toque ajuda a melhorar o fluxo de trabalho, permitindo que você execute mais tarefas ao lado da mesa.
Controle na tela sensível ao toque
Os membros da equipe na sala de exames agora podem visualizar e adaptar os sinais vitais e cálculos fisiológicos facilmente ao lado da mesa usando o Módulo Touch Screen. Ser capaz de controlar visualizações e adaptar medições no módulo de tela sensível ao toque ajuda a melhorar o fluxo de trabalho, permitindo que você execute mais tarefas ao lado da mesa.
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Monitoramento intuitivo de hemo
Monitoramento intuitivo de hemo
A nova interface do usuário fornece orientação na tela para ajudar os membros da equipe a prosseguirem com os procedimentos sem problemas e trabalharem de forma eficiente uns com os outros. O diagrama cardíaco interativo da estação de trabalho ajuda os membros da equipe na sala de controle a executar rapidamente retrocessos e alterar os rótulos de pressão. Esses recursos promovem a facilidade de uso por todos os membros da equipe com treinamento mínimo.
Monitoramento intuitivo de hemo
A nova interface do usuário fornece orientação na tela para ajudar os membros da equipe a prosseguirem com os procedimentos sem problemas e trabalharem de forma eficiente uns com os outros. O diagrama cardíaco interativo da estação de trabalho ajuda os membros da equipe na sala de controle a executar rapidamente retrocessos e alterar os rótulos de pressão. Esses recursos promovem a facilidade de uso por todos os membros da equipe com treinamento mínimo.
Monitoramento intuitivo de hemo
A nova interface do usuário fornece orientação na tela para ajudar os membros da equipe a prosseguirem com os procedimentos sem problemas e trabalharem de forma eficiente uns com os outros. O diagrama cardíaco interativo da estação de trabalho ajuda os membros da equipe na sala de controle a executar rapidamente retrocessos e alterar os rótulos de pressão. Esses recursos promovem a facilidade de uso por todos os membros da equipe com treinamento mínimo.
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Configuração hemodinâmica flexível
Configuração hemodinâmica flexível
Escolha entre uma variedade de configurações do Sistema Hemodinâmico Intervencionista. Cada sistema vem com um dispositivo de monitoramento do paciente montado ao lado da mesa. Estão disponíveis configurações simples e duplas da estação de trabalho. Com a configuração de exibição dupla na sala de controle, você sempre pode visualizar o monitoramento do paciente, análises hemodinâmicas e relatórios em tela cheia.
Configuração hemodinâmica flexível
Escolha entre uma variedade de configurações do Sistema Hemodinâmico Intervencionista. Cada sistema vem com um dispositivo de monitoramento do paciente montado ao lado da mesa. Estão disponíveis configurações simples e duplas da estação de trabalho. Com a configuração de exibição dupla na sala de controle, você sempre pode visualizar o monitoramento do paciente, análises hemodinâmicas e relatórios em tela cheia.
Configuração hemodinâmica flexível
Escolha entre uma variedade de configurações do Sistema Hemodinâmico Intervencionista. Cada sistema vem com um dispositivo de monitoramento do paciente montado ao lado da mesa. Estão disponíveis configurações simples e duplas da estação de trabalho. Com a configuração de exibição dupla na sala de controle, você sempre pode visualizar o monitoramento do paciente, análises hemodinâmicas e relatórios em tela cheia.
Escolha entre uma variedade de configurações do Sistema Hemodinâmico Intervencionista. Cada sistema vem com um dispositivo de monitoramento do paciente montado ao lado da mesa. Estão disponíveis configurações simples e duplas da estação de trabalho. Com a configuração de exibição dupla na sala de controle, você sempre pode visualizar o monitoramento do paciente, análises hemodinâmicas e relatórios em tela cheia.
Integrado com IntelliVue X3
Integrado com IntelliVue X3
Cada sistema vem com um monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Quando montado na mesa do laboratório de cateterismo, você tem acesso irrestrito ao seu paciente de praticamente qualquer posição, sem restringir o movimento da mesa. É pequeno o suficiente para segurar em suas mãos e pode ser facilmente montado onde você mais precisa.
Integrado com IntelliVue X3
Cada sistema vem com um monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Quando montado na mesa do laboratório de cateterismo, você tem acesso irrestrito ao seu paciente de praticamente qualquer posição, sem restringir o movimento da mesa. É pequeno o suficiente para segurar em suas mãos e pode ser facilmente montado onde você mais precisa.
Integrado com IntelliVue X3
Cada sistema vem com um monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Quando montado na mesa do laboratório de cateterismo, você tem acesso irrestrito ao seu paciente de praticamente qualquer posição, sem restringir o movimento da mesa. É pequeno o suficiente para segurar em suas mãos e pode ser facilmente montado onde você mais precisa.
Cada sistema vem com um monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Quando montado na mesa do laboratório de cateterismo, você tem acesso irrestrito ao seu paciente de praticamente qualquer posição, sem restringir o movimento da mesa. É pequeno o suficiente para segurar em suas mãos e pode ser facilmente montado onde você mais precisa.
Monitoramento continuo de pacientes
Monitoramento continuo de pacientes
Ao conectar o IntelliVue X3 no laboratório de cateterismo com o sistema Philips Hemo, você pode monitorar continuamente um paciente. Não há necessidade de trocar os cabos, minimizando as interrupções e dando a você mais tempo para se concentrar em seu paciente.
Monitoramento continuo de pacientes
Ao conectar o IntelliVue X3 no laboratório de cateterismo com o sistema Philips Hemo, você pode monitorar continuamente um paciente. Não há necessidade de trocar os cabos, minimizando as interrupções e dando a você mais tempo para se concentrar em seu paciente.
Monitoramento continuo de pacientes
Ao conectar o IntelliVue X3 no laboratório de cateterismo com o sistema Philips Hemo, você pode monitorar continuamente um paciente. Não há necessidade de trocar os cabos, minimizando as interrupções e dando a você mais tempo para se concentrar em seu paciente.
Ao conectar o IntelliVue X3 no laboratório de cateterismo com o sistema Philips Hemo, você pode monitorar continuamente um paciente. Não há necessidade de trocar os cabos, minimizando as interrupções e dando a você mais tempo para se concentrar em seu paciente.
Fluxo de trabalho aprimorado com iFR
Fluxo de trabalho aprimorado com iFR
A opção de medição funcional totalmente integrada permite que você execute e analise a razão instantânea de ondas livres (iFR) Spot e Scout tanto na sala de exame quanto na sala de controle. Esta é a sua porta de entrada para trazer as mais recentes técnicas de monitoramento hemodinâmico e fisiológicas para o laboratório de intervenção.
Fluxo de trabalho aprimorado com iFR
A opção de medição funcional totalmente integrada permite que você execute e analise a razão instantânea de ondas livres (iFR) Spot e Scout tanto na sala de exame quanto na sala de controle. Esta é a sua porta de entrada para trazer as mais recentes técnicas de monitoramento hemodinâmico e fisiológicas para o laboratório de intervenção.
Fluxo de trabalho aprimorado com iFR
A opção de medição funcional totalmente integrada permite que você execute e analise a razão instantânea de ondas livres (iFR) Spot e Scout tanto na sala de exame quanto na sala de controle. Esta é a sua porta de entrada para trazer as mais recentes técnicas de monitoramento hemodinâmico e fisiológicas para o laboratório de intervenção.
A opção de medição funcional totalmente integrada permite que você execute e analise a razão instantânea de ondas livres (iFR) Spot e Scout tanto na sala de exame quanto na sala de controle. Esta é a sua porta de entrada para trazer as mais recentes técnicas de monitoramento hemodinâmico e fisiológicas para o laboratório de intervenção.
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.
Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.
Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.
Comunicação aprimorada
Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.
Comunicação aprimorada
Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.
Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.
Controle na tela sensível ao toque
Controle na tela sensível ao toque
Os membros da equipe na sala de exames agora podem visualizar e adaptar os sinais vitais e cálculos fisiológicos facilmente ao lado da mesa usando o Módulo Touch Screen. Ser capaz de controlar visualizações e adaptar medições no módulo de tela sensível ao toque ajuda a melhorar o fluxo de trabalho, permitindo que você execute mais tarefas ao lado da mesa.
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Os membros da equipe na sala de exames agora podem visualizar e adaptar os sinais vitais e cálculos fisiológicos facilmente ao lado da mesa usando o Módulo Touch Screen. Ser capaz de controlar visualizações e adaptar medições no módulo de tela sensível ao toque ajuda a melhorar o fluxo de trabalho, permitindo que você execute mais tarefas ao lado da mesa.
Os membros da equipe na sala de exames agora podem visualizar e adaptar os sinais vitais e cálculos fisiológicos facilmente ao lado da mesa usando o Módulo Touch Screen. Ser capaz de controlar visualizações e adaptar medições no módulo de tela sensível ao toque ajuda a melhorar o fluxo de trabalho, permitindo que você execute mais tarefas ao lado da mesa.
Monitoramento intuitivo de hemo
Monitoramento intuitivo de hemo
A nova interface do usuário fornece orientação na tela para ajudar os membros da equipe a prosseguirem com os procedimentos sem problemas e trabalharem de forma eficiente uns com os outros. O diagrama cardíaco interativo da estação de trabalho ajuda os membros da equipe na sala de controle a executar rapidamente retrocessos e alterar os rótulos de pressão. Esses recursos promovem a facilidade de uso por todos os membros da equipe com treinamento mínimo.
Monitoramento intuitivo de hemo
A nova interface do usuário fornece orientação na tela para ajudar os membros da equipe a prosseguirem com os procedimentos sem problemas e trabalharem de forma eficiente uns com os outros. O diagrama cardíaco interativo da estação de trabalho ajuda os membros da equipe na sala de controle a executar rapidamente retrocessos e alterar os rótulos de pressão. Esses recursos promovem a facilidade de uso por todos os membros da equipe com treinamento mínimo.
Monitoramento intuitivo de hemo
A nova interface do usuário fornece orientação na tela para ajudar os membros da equipe a prosseguirem com os procedimentos sem problemas e trabalharem de forma eficiente uns com os outros. O diagrama cardíaco interativo da estação de trabalho ajuda os membros da equipe na sala de controle a executar rapidamente retrocessos e alterar os rótulos de pressão. Esses recursos promovem a facilidade de uso por todos os membros da equipe com treinamento mínimo.
A nova interface do usuário fornece orientação na tela para ajudar os membros da equipe a prosseguirem com os procedimentos sem problemas e trabalharem de forma eficiente uns com os outros. O diagrama cardíaco interativo da estação de trabalho ajuda os membros da equipe na sala de controle a executar rapidamente retrocessos e alterar os rótulos de pressão. Esses recursos promovem a facilidade de uso por todos os membros da equipe com treinamento mínimo.
Configuração hemodinâmica flexível
Configuração hemodinâmica flexível
Escolha entre uma variedade de configurações do Sistema Hemodinâmico Intervencionista. Cada sistema vem com um dispositivo de monitoramento do paciente montado ao lado da mesa. Estão disponíveis configurações simples e duplas da estação de trabalho. Com a configuração de exibição dupla na sala de controle, você sempre pode visualizar o monitoramento do paciente, análises hemodinâmicas e relatórios em tela cheia.
Configuração hemodinâmica flexível
Escolha entre uma variedade de configurações do Sistema Hemodinâmico Intervencionista. Cada sistema vem com um dispositivo de monitoramento do paciente montado ao lado da mesa. Estão disponíveis configurações simples e duplas da estação de trabalho. Com a configuração de exibição dupla na sala de controle, você sempre pode visualizar o monitoramento do paciente, análises hemodinâmicas e relatórios em tela cheia.
Configuração hemodinâmica flexível
Escolha entre uma variedade de configurações do Sistema Hemodinâmico Intervencionista. Cada sistema vem com um dispositivo de monitoramento do paciente montado ao lado da mesa. Estão disponíveis configurações simples e duplas da estação de trabalho. Com a configuração de exibição dupla na sala de controle, você sempre pode visualizar o monitoramento do paciente, análises hemodinâmicas e relatórios em tela cheia.
Escolha entre uma variedade de configurações do Sistema Hemodinâmico Intervencionista. Cada sistema vem com um dispositivo de monitoramento do paciente montado ao lado da mesa. Estão disponíveis configurações simples e duplas da estação de trabalho. Com a configuração de exibição dupla na sala de controle, você sempre pode visualizar o monitoramento do paciente, análises hemodinâmicas e relatórios em tela cheia.
Integrado com IntelliVue X3
Integrado com IntelliVue X3
Cada sistema vem com um monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Quando montado na mesa do laboratório de cateterismo, você tem acesso irrestrito ao seu paciente de praticamente qualquer posição, sem restringir o movimento da mesa. É pequeno o suficiente para segurar em suas mãos e pode ser facilmente montado onde você mais precisa.
Integrado com IntelliVue X3
Cada sistema vem com um monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Quando montado na mesa do laboratório de cateterismo, você tem acesso irrestrito ao seu paciente de praticamente qualquer posição, sem restringir o movimento da mesa. É pequeno o suficiente para segurar em suas mãos e pode ser facilmente montado onde você mais precisa.
Integrado com IntelliVue X3
Cada sistema vem com um monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Quando montado na mesa do laboratório de cateterismo, você tem acesso irrestrito ao seu paciente de praticamente qualquer posição, sem restringir o movimento da mesa. É pequeno o suficiente para segurar em suas mãos e pode ser facilmente montado onde você mais precisa.
Cada sistema vem com um monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Quando montado na mesa do laboratório de cateterismo, você tem acesso irrestrito ao seu paciente de praticamente qualquer posição, sem restringir o movimento da mesa. É pequeno o suficiente para segurar em suas mãos e pode ser facilmente montado onde você mais precisa.
Monitoramento continuo de pacientes
Monitoramento continuo de pacientes
Ao conectar o IntelliVue X3 no laboratório de cateterismo com o sistema Philips Hemo, você pode monitorar continuamente um paciente. Não há necessidade de trocar os cabos, minimizando as interrupções e dando a você mais tempo para se concentrar em seu paciente.
Monitoramento continuo de pacientes
Ao conectar o IntelliVue X3 no laboratório de cateterismo com o sistema Philips Hemo, você pode monitorar continuamente um paciente. Não há necessidade de trocar os cabos, minimizando as interrupções e dando a você mais tempo para se concentrar em seu paciente.
Monitoramento continuo de pacientes
Ao conectar o IntelliVue X3 no laboratório de cateterismo com o sistema Philips Hemo, você pode monitorar continuamente um paciente. Não há necessidade de trocar os cabos, minimizando as interrupções e dando a você mais tempo para se concentrar em seu paciente.
Ao conectar o IntelliVue X3 no laboratório de cateterismo com o sistema Philips Hemo, você pode monitorar continuamente um paciente. Não há necessidade de trocar os cabos, minimizando as interrupções e dando a você mais tempo para se concentrar em seu paciente.
Fluxo de trabalho aprimorado com iFR
Fluxo de trabalho aprimorado com iFR
A opção de medição funcional totalmente integrada permite que você execute e analise a razão instantânea de ondas livres (iFR) Spot e Scout tanto na sala de exame quanto na sala de controle. Esta é a sua porta de entrada para trazer as mais recentes técnicas de monitoramento hemodinâmico e fisiológicas para o laboratório de intervenção.
Fluxo de trabalho aprimorado com iFR
A opção de medição funcional totalmente integrada permite que você execute e analise a razão instantânea de ondas livres (iFR) Spot e Scout tanto na sala de exame quanto na sala de controle. Esta é a sua porta de entrada para trazer as mais recentes técnicas de monitoramento hemodinâmico e fisiológicas para o laboratório de intervenção.
Fluxo de trabalho aprimorado com iFR
A opção de medição funcional totalmente integrada permite que você execute e analise a razão instantânea de ondas livres (iFR) Spot e Scout tanto na sala de exame quanto na sala de controle. Esta é a sua porta de entrada para trazer as mais recentes técnicas de monitoramento hemodinâmico e fisiológicas para o laboratório de intervenção.
A opção de medição funcional totalmente integrada permite que você execute e analise a razão instantânea de ondas livres (iFR) Spot e Scout tanto na sala de exame quanto na sala de controle. Esta é a sua porta de entrada para trazer as mais recentes técnicas de monitoramento hemodinâmico e fisiológicas para o laboratório de intervenção.
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.
Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.
Especificações
Especificações físicas
Especificações físicas
Peso
2,6 kg
Tamanho
190 x 97 x 183 mm
Pacotes opcionais
Pacotes opcionais
Philips iFR e FFR integrados
✓
Gráfico de procedimento/evento e coleta de dados
✓
Carrinho para a estação de trabalho Hemo na área do paciente
✓
EtCO2
✓
Medições
Medições
ECG de 12 derivações
✓
SpO2 (opção de Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
✓
Frequência respiratória
✓
Pressão arterial não invasiva
✓
Quatro canais de pressão arterial invasiva
✓
Débito Cardíaco de Termodiluição
✓
Temperatura da superfície corporal
✓
EtCO2 Respironics mainstream ou LoFlo sidestream
✓
EtCO2 Covidien Microstream
✓
Robustez
Robustez
Materiais de superfície altamente resistentes a desinfetantes
✓
Robustez mecânica
7M3
Funcionalidade hemodinâmica
Funcionalidade hemodinâmica
Capturar e armazenar medidas e cálculos hemodinâmicos
✓
Medições e análises hemodinâmicas abrangentes
Medição de gradiente, cálculo da válvula, índice de regurgitação aórtica (AR), valores de ST
Divulgação completa (registre, armazene os dados de formas de onda para revisão e análise pós-caso)
✓
Relatório Hemo do caso final (medidas hemodinâmicas e cálculos)
Sinopse completa do caso, para incluir formas de onda e cálculos
Armazenamento de todos os dados do paciente
✓
Impressão de formas de onda e análise hemodinâmica
✓
Integrado com o sistema de terapia guiada por imagem da Philips
Integrado com o sistema de terapia guiada por imagem da Philips
Controle o sistema Hemo a partir do módulo de tela sensível ao toque
✓
Conectado ao Monitor de Suspensão de Teto ou Flexvision
Para a disponibilidade da funcionalidade iFR no sistema Philips Hemo, consulte seu representante de vendas local da Philips.
Para a disponibilidade do monitoramento contínuo de pacientes no sistema Philips Hemo com IntelliVue X3, consulte seu representante de vendas local da Philips.
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