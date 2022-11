Hemo with IntelliVue X3 Melhorando o fluxo de trabalho no laboratório de intervenção

Melhorar a produtividade e os resultados é vital para que as instalações de saúde atendam à crescente demanda por procedimentos de laboratório de cateterismo. Para simplificar ainda mais o fluxo de trabalho do laboratório de cateterismo, a Philips apresenta o sistema Hemodinâmico Intervencionista (sistema Hemo), que traz medições hemodinâmicas avançadas para o laboratório de cateterismo. A integração com o monitor de paciente IntelliVue X3 ajuda a permitir uma tomada de decisão clínica confiável e registros médicos do paciente sem lacunas, com o monitoramento contínuo do paciente no laboratório de cateterismo ou estendido por todo o hospital.