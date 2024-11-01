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Especificações
Servidor Web
Servidor Web
CPU, n.° de clientes <gt/> 25
Dois processadores Intel Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
Mínimo de 4, 8 para mais de 10 clientes
RAM
Mínimo de 16 GB; recomendamos 32 GB
Armazenamento, particionamento de sistemas operacionais
64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, repositório
Precisa ser equivalente ao servidor¹ do IntelliSpace Cardiovascular
Tipo de armazenamento
Precisa ser equivalente ao servidor do IntelliSpace Cardiovascular
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
Conexão de 100 IOPS por cliente
Rede, 1 Gbps
Mínimo
Rede, vários uplinks de 1 Gbps
Recomendamos
Fontes de alimentação redundantes
Recomendamos
Servidor de teste²
Servidor de teste²
CPU, n.° de clientes <lt/> 5
No mínimo um único Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
Mínimo de 2; recomendamos 4
RAM
Mínimo de 8 GB; recomendamos 16 GB
Armazenamento, particionamento de sistemas operacionais
64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, particionamento de dados
Mínimo de 100 GB no hardware Raid 1
Tamanho personalizado
Mínimo de 10 GB, podendo ser expandido conforme o uso
Tipo de armazenamento
N/A (sem necessidade de redundância)
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
N/A (não utilizado para testes de desempenho)
Arquivo, sistema de NAS duplicado
Opcional
Arquivo, arquivo DICOM
Opcional
Arquivamento, arquivamento em SAN
Opcional
Rede, 1 Gbps
Mínimo
Fontes de alimentação redundantes
N/A (sem necessidade de redundância)
Hardware do cliente – Somente ambiente com pegada de carbono zero
Hardware do cliente – Somente ambiente com pegada de carbono zero
CPU
Mínimo Dual core 1,2 GHz ou superior
RAM
1 GB livre
Imagens (tamanho e resolução)
10 pol., com resolução mínima de 1.024 x 768
Rede
Mínimo de 54 Mbps sem fio
Sistema Operacional
Windows 10 (versões Professional, Ultimate, Enterprise) Windows 7 SP1 (x86 ou x64) (versões Ultimate, Enterprise e Professional)
Navegador do cliente
Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Google Chrome 53 ou superior, Apple Safari 9.0
Advanced Analytics Server
Advanced Analytics Server
CPU, n.° de clientes <lt/> 5
No mínimo um único Xeon E5-2620 ou superior
CPU, n.° de clientes <gt/> 5
Dois processadores Intel Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
Mínimo de 4
RAM
Mínimo de 16 GB
Armazenamento, particionamento de sistemas operacionais
64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, particionamento de dados
Mínimo de 100 GB no hardware Raid 1
Rede, 1 Gbps
Mínimo
Fontes de alimentação redundantes
Recomendamos
Hardware do cliente – Cliente Thick
Hardware do cliente – Cliente Thick
CPU
Mínimo recomendado: processador Intel Core2 Duo 1,86 GHz, Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 MB de cache, quad-core)
RAM
Mínimo de 4 GB; recomendamos 8 GB
Imagens (tamanho e resolução)
Mínimo de 1.280 x 1.024
Resolução gráfica para uso em EF
Vertical 1.200 pixels
Placa de vídeo
nVidia Quadro K2200, nVidia K620/K630 por monitor nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Quadro K2200, nVidia Q600 por monitor
Armazenamento
64 GB de espaço livre no disco rígido para a instalação e o armazenamento de imagens
Rede
Mínimo de 100 Mbit; recomendamos 1 Gbit
Telas de diagnóstico
Obrigatório; recomendamos dois monitores Barco coloridos de 2 MP
Sistema Operacional
Windows 10 Windows 7 SP1 (x86 ou x64) (versões Ultimate, Enterprise e Professional)
Navegador do cliente
Internet Explorer 10 com Windows 7 Internet Explorer 11 com Windows 7 e Windows 10 Google Chrome 53 ou superior, Apple Safari 9.0
Servidor de ISCV
Microsoft .NET Framework 4.5.2
Clientes com ISCV
Versão mínima: Microsoft .NET Framework 4.0 (a versão 4.5.2 também é compatível)
Saída DVI
Necessários para a integração com o Allura
Servidor de aplicativos
Servidor de aplicativos
CPU, n.° de clientes <lt/> 5
No mínimo um único Xeon E5-2620 ou superior
CPU, n.° de clientes <gt/> 5
Dois processadores Intel Xeon E5-2620 ou superior
CPU, n.° de clientes <gt/> 25
Dois processadores Xeon E5-2620 ou superior e um servidor web dedicado
vCPU
Mínimo de 4
RAM
Mínimo de 16 GB; recomendamos 32 GB
Armazenamento, particionamento de sistemas operacionais
64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, particionamento de dados
Mínimo de 100 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, repositório
Mínimo de 1 TB; recomendamos 2 TB
Tipo de armazenamento
Conjunto de hardware Raid 5 + um hot spare
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
Conexão de 250 IOPS por cliente
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
Conexão de 100 IOPS por modalidade
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
Mais 100 IOPS por conexão
Armazenamento, backup externo
Obrigatório
Arquivo, sistema de NAS duplicado
Recomendamos
Arquivo, arquivo DICOM
Compatível
Arquivamento, arquivamento em SAN
Recomendamos
Rede, 1 Gbps
Mínimo de<lt/> 5 clientes simultâneos
Rede, vários uplinks de 1 Gbps
Recomendamos <gt/>5 clientes simultâneos
Fontes de alimentação redundantes
Recomendamos
Sistema Operacional
Windows Server 2012 R2 (64 bits) edições Standard, Enterprise Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versões Standard e Enterprise)
Software de banco de dados
SQL Server 2014 SP2 (com Windows Server 2012 R2) SQL Server 2008R2 SP3 (x64)
* O usuário é responsável por assegurar que os requisitos de rede da Philips (como o desempenho e VPN) para o IntelliSpace Cardiovascular sejam atendidos.
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