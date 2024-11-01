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IntelliSpace Cardiovascular

Solução multimodalidade de gerenciamento de imagens e informações

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O IntelliSpace Cardiovascular foi concebido para ajudar a simplificar o fluxo de trabalho e aprimorar o desempenho operacional em todo o continuum de atendimento cardiovascular.

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Características
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Analise as imagens multimodalidade do paciente com qualidade total no diagnóstico, incluindo exames anteriores, e ajude a reduzir retestagens desnecessárias e dispendiosas. Inclua constatações e medições e finalize seus relatórios com facilidade — a qualquer hora e virtualmente* em qualquer lugar.

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A solução é capaz de atender aos fluxos de trabalho de cada setor, de toda a empresa e multiestabelecimento nas várias regiões, facilitando o atendimento em todo o continuum. Configure usuários adicionais com facilidade ou expanda a solução para passar a abranger, por exemplo, o fluxo de trabalho do laboratório de cateterismo, incluindo análises hemodinâmicas, ou ativar o manejo de ECG.

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O espaço de trabalho é facilmente configurável, permitindo que os usuários vejam as informações que são relevantes para eles. A linha do tempo de Cardiologia mantém um resumo atualizado do histórico cardíaco completo do seu paciente, permitindo que você navegue facilmente até as informações de que necessita.

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Especificações

Servidor Web
Servidor Web
CPU, n.° de clientes &lt;gt/> 25
  • Dois processadores Intel Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
  • Mínimo de 4, 8 para mais de 10 clientes
RAM
  • Mínimo de 16 GB; recomendamos 32 GB
Armazenamento, particionamento de sistemas operacionais
  • 64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, repositório
  • Precisa ser equivalente ao servidor¹ do IntelliSpace Cardiovascular
Tipo de armazenamento
  • Precisa ser equivalente ao servidor do IntelliSpace Cardiovascular
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
  • Conexão de 100 IOPS por cliente
Rede, 1 Gbps
  • Mínimo
Rede, vários uplinks de 1 Gbps
  • Recomendamos
Fontes de alimentação redundantes
  • Recomendamos
Servidor de teste²
Servidor de teste²
CPU, n.° de clientes &lt;lt/> 5
  • No mínimo um único Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
  • Mínimo de 2; recomendamos 4
RAM
  • Mínimo de 8 GB; recomendamos 16 GB
Armazenamento, particionamento de sistemas operacionais
  • 64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, particionamento de dados
  • Mínimo de 100 GB no hardware Raid 1
Tamanho personalizado
  • Mínimo de 10 GB, podendo ser expandido conforme o uso
Tipo de armazenamento
  • N/A (sem necessidade de redundância)
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
  • N/A (não utilizado para testes de desempenho)
Arquivo, sistema de NAS duplicado
  • Opcional
Arquivo, arquivo DICOM
  • Opcional
Arquivamento, arquivamento em SAN
  • Opcional
Rede, 1 Gbps
  • Mínimo
Fontes de alimentação redundantes
  • N/A (sem necessidade de redundância)
Hardware do cliente – Somente ambiente com pegada de carbono zero
Hardware do cliente – Somente ambiente com pegada de carbono zero
CPU
  • Mínimo Dual core 1,2 GHz ou superior
RAM
  • 1 GB livre
Imagens (tamanho e resolução)
  • 10 pol., com resolução mínima de 1.024 x 768
Rede
  • Mínimo de 54 Mbps sem fio
Sistema Operacional
  • Windows 10 (versões Professional, Ultimate, Enterprise) Windows 7 SP1 (x86 ou x64) (versões Ultimate, Enterprise e Professional)
Navegador do cliente
  • Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Google Chrome 53 ou superior, Apple Safari 9.0
Advanced Analytics Server
Advanced Analytics Server
CPU, n.° de clientes &lt;lt/> 5
  • No mínimo um único Xeon E5-2620 ou superior
CPU, n.° de clientes &lt;gt/> 5
  • Dois processadores Intel Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
  • Mínimo de 4
RAM
  • Mínimo de 16 GB
Armazenamento, particionamento de sistemas operacionais
  • 64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, particionamento de dados
  • Mínimo de 100 GB no hardware Raid 1
Rede, 1 Gbps
  • Mínimo
Fontes de alimentação redundantes
  • Recomendamos
Hardware do cliente – Cliente Thick
Hardware do cliente – Cliente Thick
CPU
  • Mínimo recomendado: processador Intel Core2 Duo 1,86 GHz, Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 MB de cache, quad-core)
RAM
  • Mínimo de 4 GB; recomendamos 8 GB
Imagens (tamanho e resolução)
  • Mínimo de 1.280 x 1.024
Resolução gráfica para uso em EF
  • Vertical 1.200 pixels
Placa de vídeo
  • nVidia Quadro K2200, nVidia K620/K630 por monitor nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Quadro K2200, nVidia Q600 por monitor
Armazenamento
  • 64 GB de espaço livre no disco rígido para a instalação e o armazenamento de imagens
Rede
  • Mínimo de 100 Mbit; recomendamos 1 Gbit
Telas de diagnóstico
  • Obrigatório; recomendamos dois monitores Barco coloridos de 2 MP
Sistema Operacional
  • Windows 10 Windows 7 SP1 (x86 ou x64) (versões Ultimate, Enterprise e Professional)
Navegador do cliente
  • Internet Explorer 10 com Windows 7 Internet Explorer 11 com Windows 7 e Windows 10 Google Chrome 53 ou superior, Apple Safari 9.0
Servidor de ISCV
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2
Clientes com ISCV
  • Versão mínima: Microsoft .NET Framework 4.0 (a versão 4.5.2 também é compatível)
Saída DVI
  • Necessários para a integração com o Allura
Servidor de aplicativos
Servidor de aplicativos
CPU, n.° de clientes &lt;lt/> 5
  • No mínimo um único Xeon E5-2620 ou superior
CPU, n.° de clientes &lt;gt/> 5
  • Dois processadores Intel Xeon E5-2620 ou superior
CPU, n.° de clientes &lt;gt/> 25
  • Dois processadores Xeon E5-2620 ou superior e um servidor web dedicado
vCPU
  • Mínimo de 4
RAM
  • Mínimo de 16 GB; recomendamos 32 GB
Armazenamento, particionamento de sistemas operacionais
  • 64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, particionamento de dados
  • Mínimo de 100 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, repositório
  • Mínimo de 1 TB; recomendamos 2 TB
Tipo de armazenamento
  • Conjunto de hardware Raid 5 + um hot spare
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
  • Conexão de 250 IOPS por cliente
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
  • Conexão de 100 IOPS por modalidade
Largura de banda de armazenamento (simultânea)
  • Mais 100 IOPS por conexão
Armazenamento, backup externo
  • Obrigatório
Arquivo, sistema de NAS duplicado
  • Recomendamos
Arquivo, arquivo DICOM
  • Compatível
Arquivamento, arquivamento em SAN
  • Recomendamos
Rede, 1 Gbps
  • Mínimo de&lt;lt/> 5 clientes simultâneos
Rede, vários uplinks de 1 Gbps
  • Recomendamos &lt;gt/>5 clientes simultâneos
Fontes de alimentação redundantes
  • Recomendamos
Sistema Operacional
  • Windows Server 2012 R2 (64 bits) edições Standard, Enterprise Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versões Standard e Enterprise)
Software de banco de dados
  • SQL Server 2014 SP2 (com Windows Server 2012 R2) SQL Server 2008R2 SP3 (x64)
Servidor Web
Servidor Web
CPU, n.° de clientes &lt;gt/> 25
  • Dois processadores Intel Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
  • Mínimo de 4, 8 para mais de 10 clientes
Servidor de teste²
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CPU, n.° de clientes &lt;lt/> 5
  • No mínimo um único Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
  • Mínimo de 2; recomendamos 4
Veja todas as especificações
Servidor Web
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  • Dois processadores Intel Xeon E5-2620 ou superior
vCPU
  • Mínimo de 4, 8 para mais de 10 clientes
RAM
  • Mínimo de 16 GB; recomendamos 32 GB
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  • 64 GB no hardware Raid 1
Armazenamento, repositório
  • Precisa ser equivalente ao servidor¹ do IntelliSpace Cardiovascular
Tipo de armazenamento
  • Precisa ser equivalente ao servidor do IntelliSpace Cardiovascular
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  • Conexão de 100 IOPS por cliente
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  • Mínimo
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  • Mínimo de 2; recomendamos 4
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  • Opcional
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  • Opcional
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CPU
  • Mínimo Dual core 1,2 GHz ou superior
RAM
  • 1 GB livre
Imagens (tamanho e resolução)
  • 10 pol., com resolução mínima de 1.024 x 768
Rede
  • Mínimo de 54 Mbps sem fio
Sistema Operacional
  • Windows 10 (versões Professional, Ultimate, Enterprise) Windows 7 SP1 (x86 ou x64) (versões Ultimate, Enterprise e Professional)
Navegador do cliente
  • Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Google Chrome 53 ou superior, Apple Safari 9.0
Advanced Analytics Server
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  • Mínimo de 4
RAM
  • Mínimo de 16 GB
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  • 64 GB no hardware Raid 1
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  • Mínimo recomendado: processador Intel Core2 Duo 1,86 GHz, Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 MB de cache, quad-core)
RAM
  • Mínimo de 4 GB; recomendamos 8 GB
Imagens (tamanho e resolução)
  • Mínimo de 1.280 x 1.024
Resolução gráfica para uso em EF
  • Vertical 1.200 pixels
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  • Mínimo de 100 Mbit; recomendamos 1 Gbit
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  • Obrigatório; recomendamos dois monitores Barco coloridos de 2 MP
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  • Windows 10 Windows 7 SP1 (x86 ou x64) (versões Ultimate, Enterprise e Professional)
Navegador do cliente
  • Internet Explorer 10 com Windows 7 Internet Explorer 11 com Windows 7 e Windows 10 Google Chrome 53 ou superior, Apple Safari 9.0
Servidor de ISCV
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2
Clientes com ISCV
  • Versão mínima: Microsoft .NET Framework 4.0 (a versão 4.5.2 também é compatível)
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  • Conexão de 100 IOPS por modalidade
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  • Obrigatório
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  • Compatível
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  • Recomendamos &lt;gt/>5 clientes simultâneos
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Sistema Operacional
  • Windows Server 2012 R2 (64 bits) edições Standard, Enterprise Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versões Standard e Enterprise)
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  • SQL Server 2014 SP2 (com Windows Server 2012 R2) SQL Server 2008R2 SP3 (x64)
  • * O usuário é responsável por assegurar que os requisitos de rede da Philips (como o desempenho e VPN) para o IntelliSpace Cardiovascular sejam atendidos.

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