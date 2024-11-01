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O fluxo de trabalho automatizado aumenta a eficiência
Use o fluxo de trabalho governado para automatizar tarefas e utilizar melhor os recursos. Atribua funções de segurança por usuário e responsabilidade. Aumente a eficiência do departamento e apoie as iniciativas da Joint Commission com relatórios de gerenciamento padrão ou personalizados.
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Especificações
Edições
Edições
Edição clínica
Armazenamento licenciado para até 10.000 ECGs
Edição Básica
Armazenamento licenciado para até 50.000 ECGs
Edição Standard
Armazenamento licenciado para até 500.000 ECGs
Edição Enterprise
Armazenamento licenciado para até 2.000.000 de ECGs
Edição Universal
Armazenamento licenciado para até 10.000.000 de ECGs
Padrões
Padrões
Servidores, lâminas, multiservidores ou servidores virtuais
Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Cliente .NET do Windows
Microsoft Windows® 7/Windows 8
•.NET 4.0
Formatos
Aquisição, armazenamento e exportação de ECG baseado em XML
Cliente do IECG Anywhere (ambiente carbono zero)
Navegadores compatíveis: Internet Explorer® 10 e posteriores; Chrome™ 25 e posteriores; Firefox® 19 e posteriores; Safari® 4 e posteriores
Edições
Edições
Edição clínica
Armazenamento licenciado para até 10.000 ECGs
Edição Básica
Armazenamento licenciado para até 50.000 ECGs
Padrões
Padrões
Servidores, lâminas, multiservidores ou servidores virtuais
Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Armazenamento licenciado para até 2.000.000 de ECGs
Edição Universal
Armazenamento licenciado para até 10.000.000 de ECGs
Padrões
Padrões
Servidores, lâminas, multiservidores ou servidores virtuais
Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Cliente .NET do Windows
Microsoft Windows® 7/Windows 8
•.NET 4.0
Formatos
Aquisição, armazenamento e exportação de ECG baseado em XML
Cliente do IECG Anywhere (ambiente carbono zero)
Navegadores compatíveis: Internet Explorer® 10 e posteriores; Chrome™ 25 e posteriores; Firefox® 19 e posteriores; Safari® 4 e posteriores
Microsoft Windows Server, SQL Server, Windows e Internet Explorer são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation
Chrome é uma marca registrada da Google Inc.
Firefox é uma marca registrada da Fundação Mozilla
Safari é uma marca registrada da Apple Inc.
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