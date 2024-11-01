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O ECG IntelliSpace da Philips proporciona um acesso rápido e fácil aos ECGs praticamente de qualquer lugar e a qualquer hora para aprimorar seu fluxo de trabalho por meio de uma ampla conectividade.

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Características
Fluxo de trabalho automatizado

O fluxo de trabalho automatizado aumenta a eficiência

Use o fluxo de trabalho governado para automatizar tarefas e utilizar melhor os recursos. Atribua funções de segurança por usuário e responsabilidade. Aumente a eficiência do departamento e apoie as iniciativas da Joint Commission com relatórios de gerenciamento padrão ou personalizados.

O fluxo de trabalho automatizado aumenta a eficiência

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O fluxo de trabalho automatizado aumenta a eficiência

Use o fluxo de trabalho governado para automatizar tarefas e utilizar melhor os recursos. Atribua funções de segurança por usuário e responsabilidade. Aumente a eficiência do departamento e apoie as iniciativas da Joint Commission com relatórios de gerenciamento padrão ou personalizados.
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Fluxo de trabalho automatizado

O fluxo de trabalho automatizado aumenta a eficiência

Use o fluxo de trabalho governado para automatizar tarefas e utilizar melhor os recursos. Atribua funções de segurança por usuário e responsabilidade. Aumente a eficiência do departamento e apoie as iniciativas da Joint Commission com relatórios de gerenciamento padrão ou personalizados.

O fluxo de trabalho automatizado aumenta a eficiência

Use o fluxo de trabalho governado para automatizar tarefas e utilizar melhor os recursos. Atribua funções de segurança por usuário e responsabilidade. Aumente a eficiência do departamento e apoie as iniciativas da Joint Commission com relatórios de gerenciamento padrão ou personalizados.

O fluxo de trabalho automatizado aumenta a eficiência

Use o fluxo de trabalho governado para automatizar tarefas e utilizar melhor os recursos. Atribua funções de segurança por usuário e responsabilidade. Aumente a eficiência do departamento e apoie as iniciativas da Joint Commission com relatórios de gerenciamento padrão ou personalizados.

Especificações

Edições
Edições
Edição clínica
  • Armazenamento licenciado para até 10.000 ECGs
Edição Básica
  • Armazenamento licenciado para até 50.000 ECGs
Edição Standard
  • Armazenamento licenciado para até 500.000 ECGs
Edição Enterprise
  • Armazenamento licenciado para até 2.000.000 de ECGs
Edição Universal
  • Armazenamento licenciado para até 10.000.000 de ECGs
Padrões
Padrões
Servidores, lâminas, multiservidores ou servidores virtuais
  • Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2 • Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Cliente .NET do Windows
  • Microsoft Windows® 7/Windows 8 •.NET 4.0
Formatos
  • Aquisição, armazenamento e exportação de ECG baseado em XML
Cliente do IECG Anywhere (ambiente carbono zero)
  • Navegadores compatíveis: Internet Explorer® 10 e posteriores; Chrome™ 25 e posteriores; Firefox® 19 e posteriores; Safari® 4 e posteriores
Edições
Edições
Edição clínica
  • Armazenamento licenciado para até 10.000 ECGs
Edição Básica
  • Armazenamento licenciado para até 50.000 ECGs
Padrões
Padrões
Servidores, lâminas, multiservidores ou servidores virtuais
  • Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2 • Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Cliente .NET do Windows
  • Microsoft Windows® 7/Windows 8 •.NET 4.0
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Edições
Edições
Edição clínica
  • Armazenamento licenciado para até 10.000 ECGs
Edição Básica
  • Armazenamento licenciado para até 50.000 ECGs
Edição Standard
  • Armazenamento licenciado para até 500.000 ECGs
Edição Enterprise
  • Armazenamento licenciado para até 2.000.000 de ECGs
Edição Universal
  • Armazenamento licenciado para até 10.000.000 de ECGs
Padrões
Padrões
Servidores, lâminas, multiservidores ou servidores virtuais
  • Microsoft® Windows Server® 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2 • Microsoft SQL Server® 2014/Microsoft SQL Server 2008 R2
Cliente .NET do Windows
  • Microsoft Windows® 7/Windows 8 •.NET 4.0
Formatos
  • Aquisição, armazenamento e exportação de ECG baseado em XML
Cliente do IECG Anywhere (ambiente carbono zero)
  • Navegadores compatíveis: Internet Explorer® 10 e posteriores; Chrome™ 25 e posteriores; Firefox® 19 e posteriores; Safari® 4 e posteriores
  • Microsoft Windows Server, SQL Server, Windows e Internet Explorer são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation
  • Chrome é uma marca registrada da Google Inc.
  • Firefox é uma marca registrada da Fundação Mozilla
  • Safari é uma marca registrada da Apple Inc.

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