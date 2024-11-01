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Azurion 7 B20/15

Sistema de terapia guiada por imagem

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Durante as intervenções neurológicas, o objetivo é visualizar com clareza e administrar a segurança de todos os envolvidos. O NeuroSuite da Philips com sistema de raios X de última geração Azurion 7, com detectores de 20'' e 15'', foi desenvolvido para aprimorar tratamentos e apoiar a orientação eficaz no seu trabalho.

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Características
Orientação criteriosa por imagem ao vivo
Orientação criteriosa por imagem ao vivo video

Orientação criteriosa por imagem ao vivo

Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.

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Acesso total e cobertura cerebral
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Acesso total e cobertura cerebral

O design de encaixe perfeito do detector FD20/15 possibilita que o detector de 15” seja posicionado próximo à cabeça do paciente, cobrindo a cabeça desde o crânio até a cervical 3*. Isso gera imagens de alta qualidade com uma baixa dosagem de raios X* em 95% da população de pacientes.

Acesso total e cobertura cerebral

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O design de encaixe perfeito do detector FD20/15 possibilita que o detector de 15” seja posicionado próximo à cabeça do paciente, cobrindo a cabeça desde o crânio até a cervical 3*. Isso gera imagens de alta qualidade com uma baixa dosagem de raios X* em 95% da população de pacientes.
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Você nunca viu tantos detalhes
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O Azurion FD20/15 une um detector de 20” com 16 bits e um detector plano de 15” com 16 bits. Essa tecnologia torna completamente visíveis as dificuldades de malformações complexas, os desviadores de fluxo menos radiopacos e os dispositivos intrassaculares.

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O Azurion FD20/15 une um detector de 20” com 16 bits e um detector plano de 15” com 16 bits. Essa tecnologia torna completamente visíveis as dificuldades de malformações complexas, os desviadores de fluxo menos radiopacos e os dispositivos intrassaculares.

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Ganhe tempo
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Ganhe tempo

Esse sistema foi desenvolvido especificamente para ganhar tempo durante intervenções. Os integrantes da equipe podem trabalhar em todas as atividades - em um ou mais locais de trabalho, na sala de controle e exames - sem interromper uns aos outros. Portanto, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, os funcionários da sala de controle poderão revisar as imagens anteriores do paciente e preparar o próximo exame.

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Esse sistema foi desenvolvido especificamente para ganhar tempo durante intervenções. Os integrantes da equipe podem trabalhar em todas as atividades - em um ou mais locais de trabalho, na sala de controle e exames - sem interromper uns aos outros. Portanto, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, os funcionários da sala de controle poderão revisar as imagens anteriores do paciente e preparar o próximo exame.

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Esse sistema foi desenvolvido especificamente para ganhar tempo durante intervenções. Os integrantes da equipe podem trabalhar em todas as atividades - em um ou mais locais de trabalho, na sala de controle e exames - sem interromper uns aos outros. Portanto, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, os funcionários da sala de controle poderão revisar as imagens anteriores do paciente e preparar o próximo exame.
Simplifique a configuração e a operação
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O sistema utiliza cartões de procedimento para simplificar e harmonizar a configuração do sistema para todos os casos e usuários. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente os cartões de procedimento relevantes com base no código RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As predefinições incluem protocolos pediátricos, configurações de dosagem de raios X e definições específicas por usuário para ajudar a aumentar a coerência do exame.

Simplifique a configuração e a operação

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Controle todas as tarefas na mesa de apoio
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Tudo que você precisa estará em suas mãos e no campo estéril. No FlexVision Pro**, você pode exibir dados anteriores aos procedimentos, diagnóstico multimodalidade do PACS e de outras fontes, bem como aplicações de intervenção. Controle tudo isso facilmente com o mouse sobre a mesa lateral. Com um simples clique você poderá capturar telas e armazená-las no arquivo do paciente.

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Tudo que você precisa estará em suas mãos e no campo estéril. No FlexVision Pro**, você pode exibir dados anteriores aos procedimentos, diagnóstico multimodalidade do PACS e de outras fontes, bem como aplicações de intervenção. Controle tudo isso facilmente com o mouse sobre a mesa lateral. Com um simples clique você poderá capturar telas e armazená-las no arquivo do paciente.
Agilize o fluxo de trabalho
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O FlexSpot* permite que você visualize, controle e manipule, de forma eficiente, todos os aplicativos a partir de um único local na sala de controle para impulsionar a produtividade. Esse local de trabalho integrado e sem distrações apresenta um ou dois monitores panorâmicos, bem como mouse e teclado. Você poderá controlar várias fontes externas, configurar layouts da tela e acessar os aplicativos disponíveis. Adicione mais FlexSpots, conforme necessário.

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Administre a dosagem de forma eficiente
Administre a dosagem de forma eficiente

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As nossas soluções DoseWise ajudam a assumir o controle sobre o atendimento ao paciente, a segurança dos funcionários e a conformidade regulamentar, com um conjunto abrangente de ferramentas de gestão da dosagem de radiação, treinamentos e tecnologias de produtos integradas. O tubo de raios X MRC200+ com filtro SpectraBeam, posicionamento de dose zero e DoseAware da Philips visa, ainda, ter um impacto positivo na dose.

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Diminua significativamente a dosagem
Diminua significativamente a dosagem

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Além disso, esse sistema inclui a tecnologia ClarityIQ, que oferece alta qualidade de diagnóstico por imagem a uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade em níveis muito baixos de dosagem de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A compensação automática de movimento ClarityIQ corrige artefatos de movimento e crânio de forma automática e em tempo real.

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Melhore a comunicação
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Durante as etapas cruciais de procedimentos neurorradiológicos, a interação clara ajuda a diminuir erros de preparação e reagir rapidamente em caso de possíveis problemas. Com esse sistema, a comunicação fica clara; um ponteiro de mouse grande fica visível na sua imagem ao vivo, na sala de exames e controle, para ajudar na comunicação de equipes grandes e pequenas.

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Aumente o retorno sobre o investimento
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Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.

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Aproveite a facilidade de uso

Aproveite a facilidade de uso

Seja no cuidado de uma complexa malformação arteriovenosa (AVM), seja no posicionamento de um desviador de fluxo, esse sistema é projetado para que seus procedimentos ocorram facilmente. Durante as situações, a visibilidade e a orientação são aprimoradas por causa do fundo preto na interface do usuário e dos ícones iluminados nos controles. Alinhe com a ponta dos dedos no módulo touchscreen Pro*.

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Seja no cuidado de uma complexa malformação arteriovenosa (AVM), seja no posicionamento de um desviador de fluxo, esse sistema é projetado para que seus procedimentos ocorram facilmente. Durante as situações, a visibilidade e a orientação são aprimoradas por causa do fundo preto na interface do usuário e dos ícones iluminados nos controles. Alinhe com a ponta dos dedos no módulo touchscreen Pro*.
Uma vida de benefícios

Uma vida de benefícios

O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.

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Uma vida de benefícios

O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.
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Conheça as possibilidades que aprimoram a compreensão e a tomada de decisões durante intervenções difíceis com as inovações da Philips em orientação por imagem ao vivo. Estas incluem Stentboost, XperCT, as soluções de orientação Navigator, tais como o Heartnavigator, e muito mais. Tudo isso está perfeitamente integrado ao Azurion 7 para oferecer suporte ao seu fluxo de trabalho.

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O design de encaixe perfeito do detector FD20/15 possibilita que o detector de 15” seja posicionado próximo à cabeça do paciente, cobrindo a cabeça desde o crânio até a cervical 3*. Isso gera imagens de alta qualidade com uma baixa dosagem de raios X* em 95% da população de pacientes.

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O design de encaixe perfeito do detector FD20/15 possibilita que o detector de 15” seja posicionado próximo à cabeça do paciente, cobrindo a cabeça desde o crânio até a cervical 3*. Isso gera imagens de alta qualidade com uma baixa dosagem de raios X* em 95% da população de pacientes.
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O Azurion FD20/15 une um detector de 20” com 16 bits e um detector plano de 15” com 16 bits. Essa tecnologia torna completamente visíveis as dificuldades de malformações complexas, os desviadores de fluxo menos radiopacos e os dispositivos intrassaculares.

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Agilize o fluxo de trabalho
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Além disso, esse sistema inclui a tecnologia ClarityIQ, que oferece alta qualidade de diagnóstico por imagem a uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade em níveis muito baixos de dosagem de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A compensação automática de movimento ClarityIQ corrige artefatos de movimento e crânio de forma automática e em tempo real.

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Melhore a comunicação
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Durante as etapas cruciais de procedimentos neurorradiológicos, a interação clara ajuda a diminuir erros de preparação e reagir rapidamente em caso de possíveis problemas. Com esse sistema, a comunicação fica clara; um ponteiro de mouse grande fica visível na sua imagem ao vivo, na sala de exames e controle, para ajudar na comunicação de equipes grandes e pequenas.

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Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e impulsionar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.

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Aproveite a facilidade de uso

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Seja no cuidado de uma complexa malformação arteriovenosa (AVM), seja no posicionamento de um desviador de fluxo, esse sistema é projetado para que seus procedimentos ocorram facilmente. Durante as situações, a visibilidade e a orientação são aprimoradas por causa do fundo preto na interface do usuário e dos ícones iluminados nos controles. Alinhe com a ponta dos dedos no módulo touchscreen Pro*.

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Uma vida de benefícios

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O conceito de atualização e expansão foi integrado na infraestrutura do Azurion. Essa plataforma de hardware e software harmonizada permite acesso à nova geração de aplicações e tecnologias conectadas para cuidados de saúde. Além disso, ela pode integrar facilmente funcionalidades adicionais e aplicações de terceiros à medida que surgem novas necessidades e seus requisitos se alteram.

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  • * Blanc R, et al. Intravenous flat-detector CT angiography in acute ischemic Stroke management. Neuroradiology, 2012 Apr 54(4):383-91. Eput 2011 May 31
  • ** Opção no Azurion 7
  • *** Este material não se destina a ser visto nos EUA.
  • Azurion 7 B20/15 ainda não apresenta marcação CE e não está disponível para entrega.

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